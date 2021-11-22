Налоговая служба собралась отказаться от деклараций 3-НДФЛ

В будущем планируется отказ от стандартной для физических лиц декларации о доходах по форме 3-НДФЛ, сообщил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.

Егоров сообщил, что «общая стратегия» ФНС направлена на полный отказ от деклараций. «В перспективе мы планируем отказаться от декларации 3-НДФЛ для большинства случаев», – приводит его слова РБК.

Сейчас россияне подают около 14 млн деклараций в год. Егоров объяснил, что отказ от них зависит от доступа ФНС к информации – налоговая служба «может себе это позволить», если у нее будет «доступ к данным, по которым можно рассчитать налог», а без такого доступа «остается декларировать».

Глава ФНС сообщил, что требуется «пройти несколько этапов, чтобы плательщики могли спокойно производить уплату». «Возвращаясь к вопросу об имущественных вычетах, на первый взгляд, это для нас никаких формальных выгод не несет. Но чтобы мы доверительно общались с плательщиками, они должны видеть, что мы не только контрольную функцию выполняем, но и сервисы для него автоматизируем», – сказал Егоров.

Он заявил, что поэтому «прошли историю с инвестиционными вычетами, проходят историю с имущественными вычетами и покроют все остальные вычеты таким образом», для них «не нужно будет сдавать декларации, они будут автоматизированы», завершить процесс планируется к 2024 году.

Напомним, в мае россиянам упростили получение вычета из НДФЛ по расходам на покупку жилья, земли и по индивидуальным инвестиционным счетам. Получить вычеты по НДФЛ можно через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы, не заполняя налоговые декларации и не собирая документы для подтверждения.

НДФЛ обычно автоматически удерживается с заработной платы, но в некоторых случаях налогоплательщикам приходится самим рассчитать сумму налога и подать декларацию: при получении дохода от продажи имущества; при получении в дар недвижимости, транспортных средств, акций, долей, паев от людей, не являющихся близкими родственниками; при получении вознаграждения от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных договоров и договоров ГПХ; при получении выигрыша в лотерее.