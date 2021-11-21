В Италии провели вечеринки для желающих заразиться коронавирусом

В Трентино-Альто-Адидже на севере Италии состоялись «коронавирусные вечеринки», на которых собрались люди, желающие заразиться COVID-19, чтобы получить от инфекции иммунитет и получить COVID-сертификат на основании факта перенесенного заболевания.

По информации La Repubblica, о таких мероприятиях, угрожающих общественному здоровью, рассказал врач Патрик Франзони, собравший соответствующие свидетельства очевидцев и участников подобных вечеринок, передает «Ридус».

По словам врача, в основном участие в подобных мероприятиях принимает молодежь. Издание отмечает, что уровень вакцинации в области Альто-Адидже один из самых низких в Италии.

Отмечается, что мода на подобные вечеринки пришла из Германии и Австрии, где антипрививочники пытаются таким способом получить green-pass (электронный COVID-сертификат).

Ранее полицейские в Таиланде провели рейд в полевом госпитале для больных коронавирусом, где пациенты устраивали оргии и нарко-вечеринки.