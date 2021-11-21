В Италии провели вечеринки для желающих заразиться коронавирусом

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22 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 14:10  |  vz.ru
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США неожиданно начали скупать в России еще один вид топлива

Интерес США к российским углеродам только усилился Виталий Тимкив/ТАСС
Одной рукой США вводят санкции против России и молятся на «зеленую» энергетику, а другой – закупают все больше российских традиционных углеводородов. До недавнего времени США возили из России в основном тяжелую нефть и мазут, а теперь фиксируется всплеск интереса еще и к дизельному топливу. Чем же объясняется этот неожиданный поворот? Подробности...
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Конгрессмены США покусились на основополагающее право граждан России

Конгрессмены США начали соревноваться с русофобами Graeme Sloan/Sipa USA/Reuters
Конгрессмены США предложили не признавать Владимира Путина президентом России, если он пойдет на новый срок в 2024 году. В ответ российские политики и Кремль заявили о нелепом вмешательстве США в дела Москвы. К каким последствиям может привести эта резолюция и какие внутренние проблемы она вскрывает в самой Америке? Подробности...
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Чем финская АЭС угрожает России

АЭС «Ловииса», построенная силами советских атомщиков, работает с 1977 года fortum.com
Российские экологи обратились к Финляндии с призывом закрыть АЭС в Ловиисе, которая стоит прямо на берегу Балтики. По их словам, объект в любой момент может стать масштабной радиационной угрозой для Петербурга. Опасение у них вызывает и российский аналог «Ловиисы» – Кольская АЭС. Насколько реальна угроза, почему финские власти намерены продлить работу своей атомной станции и чем объясняется активизация экологов? Подробности...
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Белая Америка обрела новый символ противостояния с черной

Кайл Риттенхаус стал символом справедливости для одних и «белого превосходства» – для других EyePress News/Reuters
Знаменитая американская «система правосудия сломана», заявляют в Конгрессе по итогам знакового процесса, завершившегося в США. 18-летний Кайл Риттенхаус оправдан по обвинению в двойном убийстве – он застрелил напавших на него BLM-погромщиков. Почему этот приговор вновь расколол Америку и теперь способен спровоцировать новые массовые беспорядки в Соединенных Штатах? Подробности...
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Стычка в Новой Москве требует показательного процесса

На допросе нападавшие уже успели высказать две противоречащие друг другу версии произошедшего СК РФ
Задержанные по делу о драке в Новых Ватутинках оказались уроженцами Закавказья. Нападение на отца с маленьким сыном вызвало серьезный резонанс. Возбужденное по статье «Хулиганство» дело переквалифицировали на «Покушение на убийство». Местные жители заговорили о создании народных дружин. Почему стычка получила такую огласку и должны ли жители сами пытаться решить проблему безопасности? Подробности...
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В русском языке все определяется условием уместности

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Наши папы и мамы волкали на стриту в шузах и аскали на батл, чтобы дринкнуть на флэту. Это был их язык, приводивший в ужас наших бабушек. А сейчас они так говорят? Подробности...

Центр тюркского мира – это Россия

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Пока Москва не спешит конкурировать с Турцией за «тюркский мир». Однако не исключено, что через какое-то время ситуация изменится – тем более, что бороться за умы и сердца «тюркского мира», а это 10 российских республик и пять стран бывшего СССР, нужно было еще вчера. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Война будет настоящая, а не только гибридная

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Америка «предостерегает» Россию. Украинские военные активизировались, прощупывают возможность снова напасть на Новороссию. А Вашингтон как бы дает им гарантию, что Москва не помешает. Вперед, гайдамаки! Подробности...
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Украину побили по огурцам

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Лаврова «достали» Париж и Берлин

Тихановская объедает Литву

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В Лос-Анджелесе показали будущее мирового автопрома

Автосалон в Лос-Анджелесе 2021 года показал, что традиционные автомобили быстро вытесняются электрокарами, а авто-стартапы выступают наравне с гигантами индустрии. Впрочем, и признанные автогиганты нашли, чем удивить покупателей
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В Москве прошел десятый бал дебютанток Tatler

Накануне в Москве в Доме Пашкова состоялся юбилейный Бал дебютанток Tatler. Очередное крещение юных героинь светской хроники стало первым после начала пандемии. Кроме того, Ариан Романовский впервые принимал Бал в качестве главреда Tatler. Важное светское событие не смогли пропустить Евгений Цыганов, Филипп Киркоров, Настя Ивлеева, Яна Рудковская, Полина Гагарина и другие звезды
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Мигранты атаковали границу Польши с Белоруссией

Польшу атаковали мигранты из стран Ближнего Востока. Была предпринята попытка силового перехода белорусско-польской границы. Иностранцы пытались разрушить проволочное ограждение, а польские полицейские применили против них слезоточивый газ
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Боитесь ли вы употреблять в пищу генно-модифицированные продукты?
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У вас есть QR-код вакцинированного или переболевшего COVID-19?
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    В Италии провели вечеринки для желающих заразиться коронавирусом

    21 ноября 2021, 22:24

    Текст: Евгения Шестак

    В Трентино-Альто-Адидже на севере Италии состоялись «коронавирусные вечеринки», на которых собрались люди, желающие заразиться COVID-19, чтобы получить от инфекции иммунитет и получить COVID-сертификат на основании факта перенесенного заболевания.

    По информации La Repubblica, о таких мероприятиях, угрожающих общественному здоровью, рассказал врач Патрик Франзони, собравший соответствующие свидетельства очевидцев и участников подобных вечеринок, передает «Ридус»

    По словам врача, в основном участие в подобных мероприятиях принимает молодежь. Издание отмечает, что уровень вакцинации в области Альто-Адидже один из самых низких в Италии. 

    Отмечается, что мода на подобные вечеринки пришла из Германии и Австрии, где антипрививочники пытаются таким способом получить green-pass (электронный COVID-сертификат). 

    Ранее полицейские в Таиланде провели рейд в полевом госпитале для больных коронавирусом, где пациенты устраивали оргии и нарко-вечеринки. 


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    Коллеги Гаркалина заявили об отсутствии у умершего актера прививки от ковида
    		    21 ноября 2021, 18:59
    Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
    Текст: Елена Мирошниченко

    Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева сообщила, что несмотря на информацию в СМИ о том, что скончавшийся в возрасте 67 лет актер Валерий Гаркалин был вакцинирован от коронавируса, на самом деле у него якобы не было ни одной прививки.

    «Он был непривитый», – написала она в Facebook, где артисты обсуждали смерть Гаркалина. Когда ей написали, что информацию о вакцинации подтвердила дочь Гаркалина, Гузеева заявила, что якобы «это неправда. Валера лежал по соседству со мной. У него не было ни одной прививки», сообщает «Московский комсомолец».

    Отвечая на вопрос газеты ВЗГЛЯД, Лариса Гузеева отказалась уточнить информацию об отсуствии прививки у Валерия Гаркалина.

    Продюсер Евгений Фридлянд в другом споре в Facebook написал, что Гаркалин «не прививался», а у него якобы «был купленный сертификат. Он сам в больнице признался», сообщает «Комсомольская правда».

    Напомним, Валерий Гаркалин умер в субботу в возрасте 67 лет. Он болел коронавирусной инфекцией. Прощание с артистом пройдет 23 ноября.

    Гаркалин, по данным источников СМИ, скончался из-за полиорганной недостаточности и септического шока, которые вызвала коронавирусная инфекция.

    Врач-пульмонолог объяснил, что народный артист России Валерий Гаркалин относился к числу людей с серьезным износом организма, из-за чего у него после прививки от коронавируса могли не выработаться антитела к COVID-19. В октябре дочь Валерия Гаркалина Ника сообщала, что ее отец привился летом «Спутником V» в два этапа. Она также сообщала, что ее отец был сторонником прививок, и до этого прививался вакциной «КовиВак».

    Антиваксеры начали активно распространять информацию о том, что актеру Валерию Гаркалину, привившемуся от коронавируса, не помогла вакцина от этого заболевания.

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    Врач оценил связь потери обоняния и половой дисфункции

    22 ноября 2021, 02:59

    Текст: Антон Антонов

    Потеря или искажение обоняния отражается на здоровье всего организма, в том числе влияет и на либидо, сообщил главный отоларинголог по СЗФО, заслуженный врач Сергей Рязанцев. Отметим, что потеря обоняния – один из симптомов коронавируса.

    При потере обоняния, по словам Рязанцева, «возникают проблемы с аппетитом, перевариванием пищи, нарушается либидо». Он отметил, что обоняние тесно связано с сексуальной системой, но этот вопрос во многом спекулятивный. Рязанцев подчеркнул, что «человек – не собачка, у человека в сексуальной сфере очень большое влияние оказывает вторичная система», в связи с чем даже потеря 100% обоняния «крайне редко ведет к половой дисфункции», передает РБК.

    Вопрос потери обоняния при COVID-19 не до конца изучен, сказал врач, добавив, что речь идет, скорее всего, о «поражении самого обонятельного нерва или подкорковых структур». «Что для нас непонятно – то, что это явление обратимо, причем практически в ста процентах случаев. То есть нет пока еще зарегистрированных случаев стопроцентной потери обоняния навсегда», – сказал врач.

    Он рекомендовал восстанавливать обоняние с помощью обратной биологической связи, «регулярно тренироваться на распознавание знакомых приятных запахов, желательно, не содержащих спирт». В качестве возможных примеров Рязанцев назвал «розу, апельсин, кофе», их нужно «нюхать, вспоминая запах». По его словам, «происходит такая же тренировка, как после тяжелого постельного режима тренируем нашу мышечную систему».

    Напомним, во время опытов на сирийских хомячках ученые выяснили, что проникновение коронавируса в обонятельный эпителий мозга сопровождается развитием долгосрочных нарушений в тех регионах мозга, которые связаны с работой сознания. Коронавирус также может стать причиной инфицирования нейронов головного мозга при попадании в организм через нос.

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    Путин ревакцинировался «Спутником Лайт»

    21 ноября 2021, 19:35

    Текст: Елена Мирошниченко

    Президент России Владимир Путин сообщил, что ревакцинировался от коронавируса «Спутником Лайт».

    «Сегодня вот по вашей рекомендации и рекомендации ваших коллег я сделал себе еще одну прививку «Спутником Лайт». Это называется ревакцинация», – сказал Путин в ходе встречи с замдиректора центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым, передает РИА «Новости». Президент добавил, что после ревакцинации чувствует себя хорошо.

    Путин отметил, что он регулярно разговаривает с руководством института, и подчеркнул важность сегодняшней встречи.

    «У нас есть возможность поговорить на все эти волнующие людей темы и познакомить наших людей, наших граждан с вашим видением того, что у нас происходит, какова необходимость в этой вакцинации, ревакцинации, поговорить о результатах применения «Спутника Лайт» в нашей стране и за рубежом», – отметил президент.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что у президента России Владимира Путина остаются высокие титры антител.

    До этого сообщалось, что  Путин, который ранее говорил о необходимости самоизоляции после контакта с больными коронавирусом, полностью здоров.

    Кроме того, глава государства рассказал, что не заразился коронавирусом после общения с заболевшими сотрудниками, и выразил надежду, что не заболеет и в будущем.

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    Названы сроки внедрения назальной вакцины от COVID в России

    21 ноября 2021, 20:36

    Текст: Елена Мирошниченко

    Назальная вакцина от коронавируса на основе «Спутника V» будет внедрена в практику в ближайшее время, заявил заместитель главы НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    «Разработали такой препарат и в ближайшее время планируем внедрить его в практику, осталось провести через клинические исследования, и мы планируем, что, конечно, нужно будет внедрять, и это будет дополнительным (барьером)», – цитирует его РИА «Новости».

    Ранее директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что побочных эффектов у назальной вакцины от новой коронавирусной инфекции нет. 

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    В Татарстане в общественном транспорте произошли драки из-за проверок QR-кодов
    		    22 ноября 2021, 13:14
    Фото: Егор Алеев/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    В Казани пассажир автобуса в ответ на просьбу предъявить QR-код о вакцинации или перенесенном коронавирусе ударил кондуктора и брызнул в глаза перцовым баллончиком.

    Инцидент произошел в автобусе № 31 в Казани. В другом автобусе кондуктору сломали нос. По словам пострадавшей, пассажир пытался проехать по чужому проездному, а на просьбу оплатить проезд, набросился на женщину, передает Telegram-канал «ВТатарстанеПоймут».

    По данным канала, к обеду из казанских трамваев и троллейбусов вывели почти 800 человек без QR-кода. При этом двоих пассажиров пришлось забрать полиции.

    В метро Казани также не пускают без QR-кода.

    «В метрополитене трех конфликтных пассажиров передали полиции, 126 человек пытались пройти без QR-кода, недействительные коды оказались у 11 жителей, с истекшим сроком – семь человек. 96 пассажиров пытались пройти по справкам с вакциной первого компонента и четыре человека с двумя прививками, но с отсутствующим QR-кодом», – говорится в сообщении в Telegram-канале «Метроэлектротранс Казань».

    Напомним, 22 октября в Татарстане начал действовать запрет на проезд в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте без QR-кодов о вакцинации от коронавируса.

    Запрет на проезд в общественном транспорте без QR-кода вызвал резкий рост цен на такси в Казани.

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    В центре Гамалеи назвали срок снижения эффективности вакцинации от COVID

    21 ноября 2021, 19:50

    Текст: Елена Мирошниченко

    Замдиректора центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что снижение эффективности вакцинации от коронавируса наступает через 6-8 месяцев.

    «Мы, естественно, видим снижение, причем не драматическое падение, но снижение эффективности вакцинации через шесть-восемь месяцев после первого применения», – цитирует его РИА «Новости».

    По его словам, введение третей дозы вакцины от коронавируса (ревакцинация) возвращает снижение эффективности к исходному уровню и даже превышает его.

    «И могу сказать уже совершенно точно и определенно, что и по нашим данным, и по зарубежным данным, по международной практике видно, что введение третьей дозы, введение ревакцинации в медицинскую практику приводит к тому, что вот это снижение возвращается к исходному уровню и больше того, даже где-то в 1,6, в два раза выше, чем даже после первой вакцинации. Я имею в виду эффективность, а судить об этом можно именно по индексу заболеваемости», – сказал Логунов.

    Логунов подчеркнул, что ревакцинация от COVID-19 эффективна и хорошо зарекомендовала себя. Он отметил, что ревакцинация необходима через полгода при неблагоприятных условиях или через год, если нет пандемического подъема.

    Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что оптимальный период до ревакцинации от коронавируса составляет полгода. 

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    Путин вызвался стать добровольцем в тестировании назальной вакцины от COVID

    21 ноября 2021, 19:56

    Текст: Елена Мирошниченко

    Президент России Владимир Путин вызвался стать добровольцем в тестировании назальной вакцины от коронавируса, разрабатываемой в центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

    «Я могу принять участие в этом эксперименте?», – обратился Путин к замдиректора центра Денису Логунову во время личной встречи, передает РИА «Новости». Специалист ответил, что для этого необходимо подписать согласие. «Договорились, обязательно подпишу. Прямо сегодня можно это сделать», – добавил Путин.

    В свою очередь Логунов отметил, что назальная вакцина безболезненна, с минимумом побочных эффектов, будет давать дополнительный барьер от коронавируса.

    Ранее директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что побочных эффектов у назальной вакцины от новой коронавирусной инфекции нет. 

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    В Саратове возмутились готовностью ТЦ впускать посетителей по QR-коду от чипсов

    21 ноября 2021, 23:31

    Текст: Антон Антонов

    Посетители торговых центров в Саратове рассказали, что в некоторые ТЦ можно пройти с любым QR-кодом или вовсе без него.

    Так, в ТЦ «Мир» «охранники на входах не просят показать QR-код», в связи с чем «можно попасть абсолютно в любой магазин», хотя на большую часть магазинов внутри ТЦ распространяются ограничительные меры, передает «Регион 64» со ссылкой на местных жителей.

    В комплексе на проспекте Кирова, где располагается «Детский мир» и другие торговые точки с мебелью и одеждой, сотруднику «можно показать любой QR-код, который есть, даже от шоколада или чипсов, так как он его не сканирует», рассказали возмущенные горожане. 

    В Саратовской области доступ в фитнес-клубы, заведения общественного питания, непродовольственные магазины и другие объекты осуществляется по QR-коду, свидетельствующему о вакцинации или уже перенесенной коронавирусной инфекции.

    Напомним, правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект об обязательном использовании QR-кодов на транспорте и в общественных местах. В полную силу закон вступит с 1 февраля, а пока россияне могут предъявлять на входе медотвод, ПЦР-тест или QR-код. Предполагается, что QR-коды будут обязательными до 1 июня 2022 года. К этому времени уже должно привиться 80% населения.

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    В Японии заявили о самоликвидации дельта-штамма коронавируса

    22 ноября 2021, 09:29

    Текст: Евгения Шестак

    Распространение дельта-штамма коронавируса в Японии могло прекратиться вследствие его самоликвидации, сообщили исследователи из Университета Ниигаты в центральной части страны.

    По мнению ученых, из-за постоянных мутаций в работе ключевого белка nsp14, отвечающего за исправление ошибок в строении вируса, произошли изменения, передает ТАСС

    В связи с этим белок перестал функционировать нормальным образом, что, в свою очередь, вызвало сбои в процессе воспроизводства штамма и, как следствие, его самоликвидацию.

    Глава Роспотребнадзора Анна Попова завила, что на штамм коронавируса «дельта» приходится практически 100% случаев в мире.

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    НИЦ Гамалеи провел эксперимент по одновременному использованию прививок от гриппа и COVID

    21 ноября 2021, 20:15

    Текст: Елена Мирошниченко

    Заместитель директора Центра имени Гамалеи Денис Логунов на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что в центре провели эксперимент и вкалывали одновременно прививки от гриппа и коронавируса.

    «Мы проверили и провели специальные эксперименты, мы вводили одновременно и вакцину ковидную, и вакцину гриппозную», – цитирует его РИА «Новости».

    По словам Логунова, в этом случае ученые увидели значительное усиление эффективности вакцины против гриппа при таком совместном применении.

    Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что комбинация вакцин от коронавируса «Спутник V» и от гриппа при одновременном введении может усиливать их эффект.

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    Локдауны вступили в силу в Австрии и Словакии

    22 ноября 2021, 00:20

    Текст: Антон Антонов

    В Австрии с понедельника действует всеобщий локдаун, в Словакии – локдаун для непривитых от коронавируса, сообщают информационные агентства.

    В Австрии закроют почти все магазины, кроме продуктовых, также продолжат работу аптеки, банковские и почтовые отделения. Круглосуточно действуют ограничения на выход из дома без уважительной причины. Однако школы и детские сады продолжат работу. Ожидается, что локдаун продлится 20 дней. 13 декабря он точно завершится как минимум для привитых и переболевших, для остальных ограничения могут продлить, передает РИА «Новости»

    Словакия, которая на прошлой неделе вышла на первое место в мире по числу новых случаев заражения COVID-19 в пересчете на количество населения, с понедельника ввела локдаун для непривитых от коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на Словацкое радио.

    Премьер-министр республики Эдуард Хегер пояснил, что люди без прививки «не смогут посещать торговые центры и магазины, которые не торгуют товарами первой необходимости», кроме того, «для них станут закрыты все общественные мероприятия».

    Близкий к словацкому минздраву источник сообщил, что в ряде районов страны с понедельника ввели максимально жесткие социальные ограничения для всех жителей. Участие в общественных мероприятиях там запрещено и для граждан, привитых от COVID-19.

    Напомним, ВОЗ выразила обеспокоенность скоростью распространения COVID-19 в Европе. В европейских странах власти ужесточают коронавирусные ограничения. В странах Европы проходят акции протеста в рамках Всемирной демонстрации против коронавирусных ограничений.

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    Проезд в общественном транспорте без QR-кода запретили в Татарстане

    22 ноября 2021, 00:45

    Текст: Антон Антонов

    В Татарстане начал действовать запрет на проезд в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте без QR-кодов о вакцинации от коронавируса, сообщают информационные агентства.

    С 22 ноября также будет приостановлено действие транспортных карт для лиц старше 60 лет без QR-кодов. Проверки будут проводить сами перевозчики, они получат субсидии в случае сокращения выручки. Запрет распространяется и на метрополитен, но не касается легковых такси и межрегиональных перевозок. Кроме того, в Татарстане разработан единый QR-код, который выдают жителям, имеющим медицинский отвод от вакцинации, передает РИА «Новости».

    Напомним, в РЖД заявили, что детали введения QR-кодов для железнодорожного транспорта сейчас разрабатываются, их будут определять при помощи положений законодательства.  Оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что проводится подготовка проектов законов о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах.

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    Названо новое последствие коронавируса

    22 ноября 2021, 09:09

    Текст: Евгения Шестак

    Некоторые пациенты, переболевшие коронавирусом, жалуются на мигрирующие боли по всему телу, сообщил невролог Ойбек Тургунхужаев.

    По его словам, о таком симптоме сообщают около 10% людей, переболевших коронавирусом нового типа. Как правило, мигрирующие боли у них сопровождаются повышенной утомляемостью и нарушением сна. Заболевание называется фибромиалгия. Оно вызывает мигрирующие боли в лимфоузлах, в суставах, в конечностях рук и ног, передает радио Sputnik

    «В головном мозге есть центры, которые обеспечивают противоболевую реакцию. Когда мы ударяемся мизинцем о тумбочку, нам больно, но через какое-то время это ощущение проходит, потому что работает противоболевая система. После COVID-19 эта система может не работать», – предупредил невролог.

    Медик отметил, что человеку с болевым синдромом нужно обратиться к врачу. Если его состояние не удается объяснить воспалительной реакцией, то оно может быть вызвано дисфункцией нервной системы. Пациентов с мигрирующими болями лечат как с помощью лекарственных препаратов, так и немедикаментозными методами.

    «Лечение этих состояний – применение препаратов, направленных на нейропатическую боль. Мы используем, по сути, две группы препаратов: противоэпилептические препараты и антидепрессанты, обладающие обезболивающим действием. В каких-то ситуациях мы дополняем терапию немедикаментозными вмешательствами, такими как ЛФК и психотерапия хронической боли», – заключил Тургунхужаев. 

    Ранее ученые заявили, что риск получить побочные эффекты от препаратов возрастает, если человек испытывает страх и заранее ожидает негативных последствий. 

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    Цены на такси в Казани резко выросли после введения QR-кодов в транспорте

    22 ноября 2021, 09:17

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Запрет на проезд в общественном транспорте без QR-кода вызвал резкий рост цен на такси в Казани, сообщают СМИ.

    Житель Казани в соцсети пожаловался на возрастание цен на услуги такси. За восьмиминутную поездку один из агрегаторов такси просил 372 рубля по самому дешевому тарифу, что в несколько раз дороже, чем было до введения QR-кодов. «Откуда такие цены в шесть утра? Всегда в это время было намного дешевле!» – написал горожанин, передает «Вечерняя Казань».

    Корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Казани подтвердил, что цены на такси действительно резко выросли. Добраться из одного из спальных районов в центр города можно теперь минимум за 400 рублей, тогда как ранее за аналогичную поездку пришлось бы заплатить 130-150 рублей.

    Как сообщает МУП «Метроэлектротранс» в официальном аккаунте в Telegram, за утро понедельника из подвижного состава высадили уже более 500 человек.

    «На 7.30 кондукторы, контрольно-ревизионная служба и уполномоченные проверяющие высадили из подвижного состава более 500 человек», – передает ТАСС сообщение предприятия.

    Отмечается, что в городе произошла задержка трамвайных маршрутов из-за того, что пассажир отказался показывать QR-код и не стал выходить из салона трамвая, а вызвал полицию, называя действия кондуктора незаконными. Задержка движения составила 30 минут.

    В метрополитене примерно похожая ситуация – перед входом на станцию пассажиры начинают возмущаться и срываются на контролеров. Женщина устроила скандал, так как ее не пропустили со справкой о том, что у нее есть первая прививка.

    Напомним, 22 октября в Татарстане начал действовать запрет на проезд в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте без QR-кодов о вакцинации от коронавируса.

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    В России выявили 35,7 тыс. случаев коронавируса за сутки
    		    22 ноября 2021, 11:58
    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
    Текст: Евгения Шестак

    За минувшие сутки в России выявили 35 681 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 9,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

    В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлен 35 681 новый случай коронавируса в 85 регионах, из них 6,5% не имели клинических проявлений болезни».

    Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2786, Санкт-Петербурге – 2215, Московской области – 1784.

    Всего в стране выявлено 9 366 839 вирус-положительных пациентов в 85 регионах. Также за сутки зафиксировали 1241 летальный исход. За весь период в России от коронавируса скончались 265 336 человек.

    За последние сутки в России полностью выздоровели 28 713 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 8 053 643 человек.

    Накануне, 21 ноября, в России выявили 36 970 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев сократилось на 1289.

    Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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