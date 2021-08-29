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Пациенты COVID- госпиталя в Таиланде устраивали оргии и нарко-вечеринки
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Полицейские в Таиланде провели рейд в полевом госпитале для больных коронавирусом, где пациенты устраивали оргии и нарко-вечеринки, сообщило издание The Nation Thailand.
В полицию обратился персонал больницы в провинции Самут Пракан. Медики пожаловались на стычки между пациентами. В операции приняли участие бойцы военного подразделения ISOC, передает РИА «Новости».
Правоохранители конфисковали у больных сигареты. Кроме того, по камерам видеонаблюдения выяснили, что часть пациентов принимает наркотики и занимается групповым сексом, однако их личности установить не удалость.
В Таиланде за период пандемии выявили свыше миллиона случаев коронавируса, более 10 тыс. человек умерли. В середине августа наблюдался пик заболеваний, число случаев превышало 20 тыс. в сутки.
Мясников назвал алкогольный напиток для помощи при постковидном синдроме
Красное вино в небольших количествах может помочь справиться с постковидным синдромом, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.
«После того, как острый период коронавируса или другого заболевания прошел, у человека остается постинфекционная астения (не проходящая усталость) и постинфекционные проблемы. В этом случае может быть полезен бокал красного вина, потому что в напитке содержится ресвератрол, очень мощный антиоксидант, но рекомендовать это непьющим людям нельзя», – объяснил Мясников Ura.ru.
По словам медика, вино в небольших дозах можно употреблять через неделю после выздоровления. «Любители красного вина могут употреблять его в небольших количествах примерно через неделю, после того, как прошли симптомы острой инфекции, нормализовалась температура», – добавил Мясников.
При этом врач посоветовал воздержаться от употребления алкоголя в больших дозах. «Я бы воздержался от более тяжелого употребления алкоголя во время инфекции, в ближайший месяц после инфекции и в период вакцинации, так как для кого-то это может пройти незаметно, а кому-то ухудшить ситуацию. И алкоголь полностью противопоказан в острый период любого инфекционного заболевания, когда возникает лихорадка и вирус размножается в организме», – объяснил Мясников.
Ранее ученые из Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса изучили биологические основы постковидного синдрома и синдрома хронической усталости (СХУ), и пришли к выводу, что эти два состояния имеют много общего.
Основатель «Смысловых галлюцинаций» Владимир Бурдин впал в кому
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Один из основателей известного музыкального коллектива «Смысловые галлюцинации» Владимир Бурдин впал в кому, он находится в реанимации с поражением легких на 80% в одной из больниц Екатеринбурга.
«Владимир Бурдин в реанимации 14-й больницы города Екатеринбурга в коме. Не теряем надежды, что выкарабкается», – сообщается в официальной группе музыканта во «ВКонтакте».
Брат музыканта Тимофей Бурдин уточнил, что у музыканта поражено 80% легких.
«У него крайне тяжелое состояние, повреждено 80% легких, он на ИВЛ. Но, что хуже, сильно поврежден мозг. Пока COVID-19 не подтвердили, как мы поняли, еще не пришел тест. Но скорее это он. В больнице есть знакомые врачи, общались с заведующим отделения. Делают что могут. Оборудование у них очень современное и хорошее, но состояние у него крайне тяжелое. Так что держим кулачки, чтобы выкарабкался с минимальными потерями», – написал он.
Владимир Бурдин – русский рокер и бард из Екатеринбурга, один из основателей группы «Смысловые галлюцинации». В настоящее время выступает сольно. Его песни исполняли также ансамбли «Пилот», «Близкие покойного», «Панки по пьянке», «Синтаксис», «Ковчег», «Группа альтернативного попса», «Неправильные пЧЕЛЫ», «Сонце-Хмари».
Украина решила расторгнуть контракт на поставку индийских вакцин от коронавируса
Министерство здравоохранения Украины намерено разорвать контракт с компанией Serum Institute India на поставку вакцин от коронавируса из Индии, сообщил глава ведомства Виктор Ляшко.
«Принимается политическое решение, будем разрывать контракт с Serum Institute of India», – сказал он, добавив, что Украина давала предоплату по вакцинам, передает ТАСС.
По словам Ляшко, вакцина Novavax, которой должно было приехать 10 млн доз, нигде не зарегистрирована, в том числе ее не регистрировала Всемирная организация здравоохранения. Индийская компания, добавил министр, до сих пор не выполнила договоренности по вакцине Covishield, которой должны были поставить 1,5 млн доз.
«Я несколько раз встречался онлайн с ними (представителями Serum Institute), приезжал собственник на Украину, обещал президенту и не выполнил», – сказал Ляшко, передает «Лига.нет».
Он заверил, что Украине достаточно контрактов на поставку вакцин от коронавируса, страна «спокойно закрывает национальную потребность в них».
Между тем, весной на Украине зафиксировали четыре случая смерти после прививки вакциной индийского производства Covishield.
Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». В то же время Зеленский заявил, что Евросоюз не выполняет договоренности о поставке вакцины от коронавируса на Украину.
Меры против COVID-19 решили усилить в российских школах с 1 сентября
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Противоэпидемиологические меры будут усилены в российских школах с 1 сентября для обеспечения безопасности учащихся и учителей, при этом планов о переходе на дистанционное обучение нет, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
«С учетом эпидемиологической ситуации будут усилены меры соответствующие, которые рекомендованы Роспотребнадзором, министерством здравоохранения, чтобы обеспечивать здоровье учащихся, учителей, педагогического коллектива. Я прошу всех с пониманием относиться к этим мерам. Только их соблюдение позволит нам продолжить учебный год в очном режиме», – цитирует ТАСС Кравцова.
Сергей Кравцов опроверг утверждения, что детей без прививки от коронавируса 1 сентября не пустят в школу. «Сразу скажу: это неправда, во-первых, у нас не зарегистрирована, насколько я знаю, еще вакцина для детей… Идут исследования, поэтому никаких не может быть требований в части недопуска детей в школы», – заявил министр.
Вместе с тем, он завил, что планов по переводу учебы в дистанционный формат нет, учителя никто не заменит.
«Но, я еще раз подчеркиваю, нет никаких планов перевода на дистанционное обучение, всегда школы будут работать в традиционном формате, учителя никто не заменит», – приводит РИА «Новости» слова министра. Он отметил, что информационные технологии будут поддержкой традиционного формата.
Кравцов подчеркнул, что день знаний в России пройдет очно, все школы готовы к приему 17 млн школьников.
Ранее сообщалось, что московские власти не планируют к 1 сентября вводить жесткие ограничения из-за ситуации с коронавирусом.
Голикова назвала число вакцинированных россиян
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что более 44 млн россиян получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, свыше 37 млн из них завершили вакцинацию.
«По состоянию на сегодняшний день численность граждан, получивших вакцинацию первым компонентом, составила более 44 млн человек, полностью вакцинированных – более 37 млн человек», – цитирует ТАСС Голикову.
Ранее сообщалось, что прививку от коронавируса в мире сделали более 5 млрд человек, около половины из них приходятся на две страны – Китай (1,96 млрд) и Индию (0,59 млрд).
Украинские пограничники не пропустили привитых «Спутником V» белорусов
Украинские пограничники не пропустили в страну троих граждан Белоруссии, привитых от коронавируса вакциной «Спутник V», сообщила пресс-служба госпогранслужбы Украины.
Белорусы прибыли в пункт пропуска «Сеньковка» в четверг вечером и предъявили сертификаты о полной вакцинации против COVID-19, передает РИА «Новости».
«Во время проверки документов пограничники выяснили, что указанная вакцина «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») ... не включена в перечень для применения в экстренных ситуациях Всемирной организацией здравоохранения. Пограничники отказали гражданам соседней страны во въезде на Украину», – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что после этого гражданин Белоруссии предложил пограничникам 50 долларов взятки, чтобы его и членов семьи все же беспрепятственно пропустили на Украину. Пограничники сообщили полицейским о предложении взятки, деньги у гражданина изъяли, белорусов через границу не пропустили.
Иностранцам и лицам без гражданства при въезде на Украину нужно иметь отрицательный результат ПЦР или экспресс-тестирования на COVID-19, или документ, подтверждающий полную вакцинацию от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных.
Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
По данным ВОЗ, новая вспышка эпидемии коронавируса ожидается на Украине в конце августа – начале сентября.
В Китае ответили на доклад США о происхождении COVID-19
Китайское посольство в Вашингтоне раскритиковало доклад американской разведки, посвященный происхождению коронавируса.
«Доклад, сфабрикованный разведсообществом США, научно неубедителен. Выяснение происхождения является делом науки, этим должны и могут заниматься только ученые, а не эксперты из разведки», – заявили в дипведомстве, передает РИА «Новости».
В документе подчеркивается, что Китай выражает решительное несогласие и осуждает заявления, что Пекин препятствует расследованию и не хочет делиться с международным сообществом информацией о коронавирусе. Как отметили дипломаты, Китай предоставил доступную ему информацию и «полностью открыто и прозрачно» сотрудничал с ВОЗ.
«Доклад разведывательного сообщества США показывает, что Вашингтон стремится пойти по неверному пути политических манипуляций. … Доклад основан на презумпции вины со стороны Пекина, и он предназначен только для того, чтобы сделать Китай козлом отпущения», – добавили в ведомстве.
Американская разведка обнародовала в пятницу несекретную версию доклада о происхождении коронавируса. Из документа следует, что разведчики не смогли прийти к единому мнению, стала пандемия следствием естественного процесса или результатом утечки из лаборатории в Китае. Авторы признали, что не смогут добиться большей ясности без сотрудничества с китайской стороны, которая, как утверждается, продолжает препятствовать расследованию, так как, по их мнению, боится возможных выводов расследования.
Ранее постоянный представитель КНР в отделении ООН Чэнь Сюй направил письмо генеральному директору ВОЗ Тедросу Аданому Гебрейесусу по поводу происхождения COVID-19, 25 млн китайских интернет-пользователей подписали петицию с требованием к ВОЗ провести расследование в отношении лаборатории в Форт-Детрике.
Напомним, версия об искусственном происхождении коронавируса постепенно выдвигается на первый план в США и Великобритании. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус назвал «преждевременным» отказ от версии об утечке коронавируса из лаборатории. Он призвал Китай к транспарентности, открытости и сотрудничеству, особенно в отношении информации и первичных данных, которые запрашивали на раннем этапе пандемии.
Спад смертности от COVID-19 зафиксирован в Москве и Петербурге
Существенное снижение смертности от COVID-19 произошло в августе в ЦФО, в том числе в Москве и Московской области, в Северо-Западном федеральном округе, в том числе в Петербурге и Ленинградской области, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Вице-премьер напомнила, что существенный всплеск заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России начался в июне и продолжается «по результатам последней недели в десяти регионах». Она также сообщила, что в июле смертность в годовом измерении, по данным Росстата, выросла на 18,6%, весь прирост связан с коронавирусом, передает «Интерфакс».
«За прошедшие дни августа, по оперативным данным, по сравнению с аналогичным периодом июля текущего года смертность в России остается на прежнем уровне, – добавила вице-премьер. – При этом существенное снижение смертности от новой коронавирусной инфекции произошло в августе текущего года в ЦФО, в том числе в Москве и Московской области, в Северо-Западном федеральном округе, в том числе в Санкт-Петербурге и Ленинградской области». «Указанная динамика складывается в связи с увеличением охвата населения вакцинацией», – пояснила вице-премьер.
Ранее Голикова назвала число полностью и частично вакцинированных россиян. Также в пятницу представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович не исключила снижения смертности от COVID-19 в России в ближайшее время.
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Ученые нашли общую причину постковидного синдрома и СХУ
Ученые из Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса изучили биологические основы постковидного синдрома и синдрома хронической усталости (СХУ), и пришли к выводу, что эти два состояния имеют много общего.
Синдром хронической усталости представляет собой сложное заболевание центральной нервной системы, которым только в США страдают от одного до двух с половиной миллионов человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на статью в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Отмечается, что среди признаков заболевания – тяжелая, изнуряющая усталость, не проходящая даже после продолжительного отдыха, нарушения сна, затрудненное мышление, обычно называемое «мозговым туманом», аномалии вегетативной нервной системы.
Как правило, все эти симптомы обостряются после физических или когнитивных нагрузок.
Пациенты с постковидным синдромом также жалуются на усталость, одышку, проблемы со сном, памятью и концентрацией внимания.
По мнению ученых, у обоих синдромов общая причина – биологическая реакция организма на стресс, связанный с инфекциями или другими внешними воздействиями. Речь идет о так называемом окислительном стрессе, который приводит к развитию на клеточном уровне окислительно-восстановительного дисбаланса, связанного с воспалением, и нарушению обмена веществ. Окислительный стресс развивается, когда в клетках накапливаются молекулы кислорода.
«Реакция на инфекции или травмы сложна и охватывает все системы организма. При любом сбое она может вызвать чувство усталости, мозговой туман, боль и другие симптомы», – приводятся в пресс-релизе Университета Джонса Хопкинса слова ведущего автора исследования Бинду Пола, доцента кафедры фармакологии и молекулярных наук медицинского факультета.
Ранее сообщалось, что специалисты в Москве наблюдали обострение хронических заболеваний, а также энцефалопатию у тех пациентов, которые перенесли коронавирус.
Минсельхоз США объявил о выявлении коронавируса у оленей
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Министерство сельского хозяйства США сообщило о выявлении первых в мире случаев заражения диких оленей коронавирусом.
Согласно заявлению министерства, специалисты подтвердили коронавирус у белохвостых оленей в штате Огайо. «Это первые в мире олени, у которых подтвержден вирус SARS-CoV-2», – приводит текст заявления ведомства ТАСС.
Минсельхоз США отмечает при этом, что предыдущие исследования уже демонстрировали, что олени способны заразиться коронавирусом, однако тогда это делалось в качестве эксперимента. Кроме того, было известно, что у некоторых диких оленей уже есть антитела.
Специалисты при этом отмечают, что заразившиеся олени не демонстрируют никаких клинических симптомов болезни. «Согласно имеющейся информации, риск передачи вируса от животных к человеку считается низким», – подчеркивают в министерстве.
Ранее ученые предупредили о передаче коронавируса от хозяев кошкам. Отметим, директор Института имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург предупреждал, что на следующем этапе, когда человечество будет защищено от коронавируса с помощью вакцин, вирус может массово распространиться среди сельскохозяйственных и домашних животных.
В конце марта Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против коронавируса для животных – «Карнивак-Ков». В апреле научный институт Россельхознадзора начал выпуск препарата. Вакцинация животных от COVID началась в России в конце мая.
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Таиланд разрешил вакцинированным «Спутником V» приезжать на Пхукет и Самуи без карантина
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Власти Таиланда разрешили привитым российской вакциной против коронавируса «Спутник V» прибывать на курортные острова Пхукет и Самуи без прохождения карантина, сообщил генеральный консул России на Пхукете Владимир Соснов.
«Власти Таиланда приняли решение разрешить въезд в страну иностранным туристам, полностью привитым российской вакциной от коронавируса «Спутник V», в рамках программ «Пхукетская песочница» и «Самуи плюс» без обязательного прохождения 14-дневного карантина. Для въезда на территорию Таиланда в рамках указанных программ необходимо оформить разрешение на въезд в посольстве Таиланда», – передает ТАСС слова Соснова.
«Подавать документы на его получение, по данным посольства Таиланда в Москве, можно уже с сегодняшнего дня», – уточнил Соснов.
В Таиланде, население которого составляет 69,6 млн человек, первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января 2020 года. В пятницу местный Минздрав информировал о 18,7 тыс. заразившихся и 273 умерших за сутки. На данный момент общее число инфицированных в королевстве превысило 1,13 млн, вылечились более 943,7 тыс. человек, умерли более 10,5 тыс. пациентов.
1 июля остров Пхукет официально открылся для вакцинированных иностранцев и граждан Таиланда, став первой территорией королевства, которая начала принимать зарубежных туристов без карантина.
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Новую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» зарегистрировали в России
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Минздрав России зарегистрировал еще одну вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н», она разрешена к применению у лиц от 18 до 60 лет, противопоказана для беременных.
Министерство здравоохранения России выдало регистрационное удостоверение вакцине против коронавируса «ЭпиВакКорона-Н», разработанной центром «Вектор» Роспотребнадзора, передает ТАСС со ссылкой на Минздрав.
Вакцина «ЭпиВакКорона-Н» разрешена к применению у лиц от 18 до 60 лет, для беременных она противопоказана, следует из инструкции к препарату.
«Вакцину вводят двукратно, внутримышечно с интервалом не менее 14-21 день в дозе 0,5 мл, в верхнюю треть наружной поверхности плеча – в область дельтовидной мышцы. При невозможности введения в дельтовидную мышцу препарат вводят в латеральную широкую мышцу бедра», – говорится в инструкции, передает РИА «Новости».
Побочные реакции после вакцинации «ЭпиВакКороной-Н» – это боль в месте введения, кратковременное повышение температуры, редко – отек Квинке, отмечается в документе.
«ЭпиВакКорона-Н» – вакцина на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19. Дата государственной регистрации – 26 августа 2021 года, дата окончания действия регистрационного удостоверения – 1 января 2022 года», – указано в записи.
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На акции протетста в Берлине начались беспорядки
На несанкционированных акциях против COVID-ограничений в Берлине пострадали четверо полицейских, задержаны 78 человек, сообщила представитель полиции с места событий.
«По предварительным данным, в субботу в Берлине на уличных акциях были временно задержаны 78 человек, возбуждены административные дела», – приводит РИА «Новости» ее слова.
Акция противников COVID-ограничений проходила на площади Потсдамер-плац. После того как мероприятие завершилось, несколько тысяч человек попытались прорваться в направлении парка Тиргартен, граничащего с правительственным кварталом. Полиции удалось блокировать бегущих, силовики перекрыли все ведущие туда пути.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что в Германии потребуется вводить очередной жесткий локдаун, если в стране появится мутация вируса, способная разрушить уже наработанный эффект массовой вакцинации.
Минздрав: Тяжелые осложнения после COVID у привитых встречаются гораздо реже
Тяжелые осложнения COVID-19 существенно реже встречаются у тех, кто вакцинировался, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов
«Важно также отметить, что среди вакцинированных граждан число случаев госпитализаций, тяжелых осложнений COVID-19 существенно ниже, чем среди невакцинированных», – пояснил он в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию со смертностью от ковида в стране, передает ТАСС.
За минувшие сутки в России выявили 19 630 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6,8 млн случаев заболевания. В Минздраве связали высокую смертность, в частности, с распространением дельта-штамма, который быстрее вызывает осложнения.
В России выявили 19,6 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 19 630 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6,8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 19 630 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 7,4% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1712, Санкт-Петербурге – 1301, Московской области – 726.
Всего в стране выявили 6 824 540 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 092 818 человек, из них 19 661 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 820 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 179 243 человека.
Накануне, 25 августа, в России выявили 19 536 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 94.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.