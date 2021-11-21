В России решили модернизировать более трети пунктов пропуска через границу

Более трети пунктов пропуска через государственную границу России будут усовершенствованы к 2024 году, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Гребенкин.

«В соответствии с поручением Совета безопасности России проведено комплексное обследование всех 313 действующих пунктов пропуска через государственную границу, результаты которого позволили сформировать объективную картину об их состоянии. К 2024 году предусматривается провести модернизацию более трети пунктов пропуска», – пояснил Гребенкин в интервью «Российской газете».

По его словам, за три прошедших года построено 38 объектов пограничной инфраструктуры, включая инженерно-техническое оборудование различных участков государственной границы, а также проведена реконструкция 28 пограничных пунктов пропуска.

Принимаются меры по совершенствованию технического потенциала пограничных органов, оснащению их современным вооружением, военной и специальной техникой. В охране сухопутных и морских участков границы широкое применение нашли новейшие радиолокационные станции, тепловизионно-оптические системы и высокотехнологичные сигнализационные комплексы. Наращиваются поставки и интенсивность применения беспилотников, ведется строительство новых пограничных кораблей и катеров.

«Стали активно использоваться современные цифровые технологии. В частности, разработан и используется единый комплекс программных средств «Портал Морской порт», существенно повысивший уровень информационного взаимодействия в морских пунктах пропуска. Развернута и принята в эксплуатацию межведомственная автоматизированная система сбора, анализа и обмена информацией об обстановке в Арктическом регионе», – добавил Гребенкин.

Ранее Гребенкин заявил, что незаконных мигрантов, использующих Россию в качестве транзитной страны, чтобы попасть в Евросоюз, становится все больше.