Подводники Северного флота провели торпедную стрельбу в Баренцевом море

ВВС Дании первыми в мире приняли в состав электросамолеты

Военно-воздушные силы Дании стали первыми в мире, принявшими в свой состав электросамолеты – две одномоторные машины Pipistrel Velis Electro, производимые словенской компанией Pipistrel, с экипажем из двух человек, сообщила пресс-служба министерства обороны королевства.

«Дания на сегодняшний день стала первой страной в мире, получившей электросамолеты... Они не производят выбросов в атмосферу, дешевы в эксплуатации, а уровень создаваемого ими шума крайне низок», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Электросамолетам предстоит пройти двухлетний испытательный период, но ВВС Дании уже готовы представить самолеты широкой общественности.

Самолеты уже были подняты в воздух, и летчик-испытатель сообщил, что первые впечатления остались положительные. «Самолет хорошо построен и хорошо летает. Технология впечатляет. Мы находимся в стадии испытаний, которые дадут нам представление о возможностях, текущих ограничениях и проблемах как самолета, так и технологии», – говорится в сообщении.

«Электросамолеты не заменят ни один из имеющихся у нас типов самолетов. Цель приобретения – получить представление о технологии, ее преимуществах и недостатках, а также получить опыт работы с ней. Со временем, когда эта технология станет настоящей зеленой альтернативой, мы будем готовы к ее применению», – отмечается в сообщении.

Агентство материально-технического обеспечения и закупок министерства обороны страны заключило договор лизинга, что означает, что у Вооруженных сил есть два года для работы с новой технологией.

Напомним, в апреле российские специалисты испытали первый в стране инновационный сверхпроводниковый электрогенератор, который в перспективе может быть использован для двигателя тяжелого электросамолета.