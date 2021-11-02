Адвокат прокомментировал отказ КС принять иск детей жертв репрессий к Госдуме

Адвокат Григорий Вайпан, представляющий в Верховном суде России группу детей жертв сталинских репрессий, прокомментировал отказ высшей судебной инстанции принять их коллективный иск к Госдуме.

Иск «детей ГУЛАГа» против депутатов нижней палаты парламента был подан 27 октября. Они требовали от Думы, которая приняла в первом чтении законопроект о социальном жилье для детей репрессированных, исполнить закон 1991 года и решение Конституционного суда 2019 года, гарантировав им право вернуться в те города, откуда были высланы их родители, передает «Ридус».

По данным Верховного суда, 1 ноября высшая инстанция России постановила отказать в рассмотрении иска и вернуть его в канцелярию. Причины такого решения не указаны.

«Мотивы станут известны из текста определения, которое мы пока не получили», – сообщил Вайпан.

Впрочем, юрист отметил, что иск детей жертв репрессий уже частично достиг своей цели: по его словам, руководство Госдумы пообещало возобновить работу над законопроектом о социальном жилье для детей репрессированных.

«В любом случае мы будем его обжаловать во всех инстанциях вплоть до Конституционного суда. Потому что иначе получается, что люди лишены возможности добиться исполнения постановления КС в их пользу. По данным самого КС, с 2010 года Госдума не исполнила 35 его решений, при этом КС признаётся, что у него нет возможности контролировать исполнение своих решений», – добавил Вайпан.

По словам адвоката «детей ГУЛАГа», он рассчитывает, что представителей его клиентов привлекут к доработке правительственного законопроекта.

«В конце прошлой недели мы написали об этом письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину. <...> Мы просим привлечь к обсуждению самих «детей ГУЛАГа», их представителей, депутатов, которые ранее внесли поправки к законопроекту, а также представителей всех заинтересованных структур, которые направляли заключения или отзывы на законопроект», – рассказал Вайпан.

Адвокат уточнил, что к «заинтересованным структурам» относятся Общественная палата РФ, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, Совет по правам человека при Президенте России, комиссия по реабилитации и местные организации жертв репрессий.

Государственная дума в ноябре 2020 года приняла в первом чтении правительственный законопроект об обеспечении жертв политических репрессий и их детей социальным жильем независимо от имущественного положения и срока их проживания в местностях, куда они возвращаются. На практике осуществить это право нереально из-за огромных сроков ожидания в очереди на жилье во многих субъектах РФ - не менее 15, а то и до 30 лет.

«Для детей ГУЛАГа это непреодолимое препятствие. Им же по 70-80 лет. Самому старшему истцу у нас 89 лет. Они не доживут в общей очереди», - подчеркнул адвокат Вайпан.

Поводом для иска «детей ГУЛАГа» к Думе как раз стало положение, по которому вопрос о жилье для репрессированных предлагается оставить в компетенции региональных властей, у которых просто нет на это денег. Проект «Справедливой России», который обязывал выплачивать компенсации из федерального бюджета, был отклонен. Таким образом, в нынешней редакции законодательная инициатива не дает детям узников ничего.