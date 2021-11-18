Депутат попросил проверить «Голубой огонек» с тигром

Депутат Госдумы, глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов пожаловался на появление тигра в шоу «Голубой огонек», он попросил прокуратуру и Росприроднадзор проверить передачу.

Нельзя путать театральный реквизит и живых существ, а проверку необходимо проводить с точки зрения этики и с позиции права, заявил Бурматов телеканалу 360.

Необходимо установить, что у тигренка на шоу есть необходимые документы, узнать, кому животное принадлежит и на каком основании.

«Мы готовим запросы в надзорные ведомства. Совершенно точно это будет Росприроднадзор, поскольку речь идет о тигре. Возможно, [будет] прокуратура. Мы сейчас изучаем обстоятельства и возможные факты нарушения. Возможно, [обратимся] в Россельхознадзор», – сказал парламентарий.

Условия, в которых было животное на передаче, недопустимы, считает он.

«У нас тигров нельзя содержать ни в домах, ни в квартирах, ни в телестудиях, ни на «голубых огоньках». <...> Мы не знаем, есть ли у тигренка нужные документы, не подвергли ли его опасности. С моей точки зрения, животное испытывало явный дискомфорт и было напугано», – указал депутат.

При этом Бурматов пояснил, что у него нет претензий к певцу Николаю Баскову, который держал животное в руках.

«У меня вопрос к тем, кто этого тигра туда принес. На каких основаниях? Все ли в порядке с самим животным?» – сказал он.

Напомним, в соцсетях подвергли критике готовящийся новогодний выпуск «Голубого огонька», где Басков держал в руках маленького тигренка.