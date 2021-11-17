Apple научит владельцев iPhone ремонтировать телефоны самостоятельно

RT выяснил, как Ходорковский прячет недвижимость в Британии от кредиторов

Бизнесмен Михаил Ходорковский заложил свое поместье в Великобритании, чтобы спрятать недвижимость от кредиторов, в том числе от России, которой он должен 18,7 млрд рублей, выяснили журналисты.

После освобождения из российской тюрьмы в декабре 2013 года Михаил Ходорковский уехал в Германию. В декабре 2015-го он перебрался в Лондон и запросил у Британии убежище после того, как в России в отношении него возбудили новое уголовное дело – по обвинению в организации убийств. Первые упоминания в СМИ о доме Ходорковского в Великобритании появились в 2019 году, передает RT.

Тогда СМИ сообщали, что у Ходорковского есть загородный особняк близ Уодхерста (Восточный Суссекс) на юго-востоке Англии. После тема поместья в российских медиа не поднималась.

Дом, о котором идет речь, был приобретен в апреле 2015 года за 4,67 млн фунтов и перестроен. Об этом свидетельствуют выписки из британских реестров, документы местных властей, фотографии из соцсетей. При этом причины не раскрывать подробности сделки были: Ходорковский, по официальным данным Федеральной службы судебных приставов, остался должен бюджету России 18,7 млрд рублей.

Агентство недвижимости описывало поместье в рекламном проспекте как «исключительный загородный дом, расположенный на возвышенности южных склонов Бест-Бич-Хилл, откуда открываются величественные виды на местность Уилд в графстве Суссекс». Best Beech Place – трехэтажный особняк из красного кирпича – находится в районе «выдающейся природной красоты» Хай-Уилд в 50 милях от Лондона. Он был построен в 1929 году, в миле от города Уодхерст, округ Уэлден.

В доме имеются семь спален, шесть гостиных, пять ванных комнат и два бассейна. Жилая секция соединяется с гаражом и техническими пристройками остекленной оранжереей. В отдельно стоящем флигеле три кабинета, за гаражом – теннисный корт, перед домом – фонтан. Площадь жилой секции дома – 971 кв. м, земельного участка – примерно 6,6 га.

На территории поместья располагаются сады и луга, причем часть садов – одна из последних работ всемирно известного ландшафтного дизайнера Гертруды Джекилл.

Стоимость поместья, по данным Zoopla estimates, в июле 2014 года составляла 4,25 млн фунтов, а теперь риелторы The Move Market оценивают дом уже в 6 млн фунтов.

К стоимости особняка прибавляются и затраты на его содержание – поместью требуется в 18 раз больше энергии, чем среднестатистическому большому дому с четырьмя спальнями.

По данным сервисов UK Power и Money Supermarket, основанным на статистике потребления по адресу Best Beech Place, ежегодные расходы на ЖКХ могут составлять 25 тыс. фунтов. Кроме того, на страховку уходит в среднем 6,7 тыс. унтов, а из-за того, что дом принадлежит юридическому лицу, налоги на имущество оплачиваются по повышенной ставке – 25,2 тыс. фунтов в год.

Таким образом, на одно лишь содержание дома может уходить 57 тыс. фунтов ежегодно.

При этом в схеме покупки дома задействованы два офшора и трастовое соглашение. В апреле 2015 года усадьбу за 4,67 млн евро купила зарегистрированная на Британских Виргинских островах (БВО) компания Hera Investment Holdings Limited. Компания действовала не от своего имени, а в интересах другой фирмы – Meritus Trust, также зарегистрированной в офшоре, но на Бермудах. Запись об этом содержится в выписке из кадастрового реестра Великобритании.

Отмечается, что особенность юрисдикции БВО и Бермудов в том, что уточнить имена бенефициаров обеих компаний невозможно. Официально Meritus Trust занимается управлением активами состоятельных людей по всему миру.

Однако о том, что реальные хозяева дома – семья основателя ЮКОСа, свидетельствуют документы из реестра юридических лиц Франции. Ходорковский указал полный адрес британского поместья в учредительных документах своих французских компаний European Choice и Open Press. В сертификате об оплате уставного капитала имение значится как адрес акционера. При этом документ подписан лично Ходорковским.

При этом в марте 2021 года собственник заложил поместье Best Beech Place банку в счет обеспечения неких обязательств, следует из кадастровой выписки Великобритании: «Обременение установлено в пользу UBS AG (место регистрации: Швейцария)».

Известно, что ЮКОС работал с этим банком еще в середине 1990-х годов, через него размещались на бирже депозитарные расписки. Там же хранил деньги Ходорковский, как и его партнер Леонид Невзлин, заочно приговоренный в России к пожизненному заключению.

Еще одним доказательством принадлежности поместья Ходорковскому стал снимок из соцсетей бизнесмена: летом 2016 года он выложил в Facebook селфи с семьей в интерьерах особняка Best Beech Place на праздновании своего дня рождения. Стиль отделки дома идентичен снимкам, размещенным на сайте рекламного агентства недвижимости. Такими же оказались стулья с узорной обивкой и даже тарелки.

Кроме того, по британским законам владелец обязан согласовывать ремонт и изменения конструкции с муниципальными властями. Вскоре после покупки дома в 2015 году такой запрос получил совет района Уэлден. В графе «Собственник/арендатор» поместья Best Beech Place была указана компания Saffery Champness Group – это одна из крупнейших аудиторско-консалтинговых групп Великобритании, а ее руководство и совладельцы оказывали услуги лично Ходорковскому.

Так, они управляют «личным» трастом Ходорковского на острове Гернси – Corbiere Limited. По данным, предоставленным самим трастом, он был создан с одной целью – «управление активами Ходорковского, включая юридическую защиту».

В 2016 году запросы на реконструкцию подписывала Наталья Шачкова – одна из ближайших помощников бизнесмена, учредитель британской «Открытой России» (общественное сетевое движение «Открытая Россия» (Open Russia Civic Movement, Open Russia) – организация, деятельность которой признана нежелательной на территории России по решению Генеральной прокуратуры – прим. ВЗГЛЯД), директор зарегистрированных в Эстонии компаний, управляющих медиапроектами МБХ.

Отвечая на вопрос о том, что могло заставить Ходорковского отдать поместье в залог, основатель портала «Приговор», исследователь биографии бизнесмена Сергей Соколов отметил, что вряд ли у Ходорковского заканчиваются деньги. Он напомнил, что однажды на допросе тот заявил: «У меня денег столько, что хватит внукам и потомкам на тысячу лет вперед».

«Зная, что потенциально у него все это могут изъять в счет компенсации по уголовному делу, он таким образом затрудняет поиск и изъятие недвижимости. Это уловка для маскировки собственности», – убежден эксперт.

Бывший следователь Военной прокуратуры, адвокат по экономическим делам Анатолий Вербицкий указал, что на залоговое имущество накладывается запрет регистрационных действий на период, пока действует залог. До тех пор, пока у собственников дома есть обязательства перед банком, другие стороны не могут покупать и передавать это имущество.

«Таким образом собственник может обезопасить себя от попыток других кредиторов отобрать у него имущество, в особенности если залог оформлен через дружественный ему банк», – отметил адвокат.

В качестве одного из таких кредиторов Ходорковского выступает Россия, которой бизнесмен должен 18,7 млрд рублей. Эксперты считают, что Россия может запросить арест имущества Ходорковского за рубежом, включая недвижимость, в счет уплаты его долгов.

Адвокат Сергей Князькин, специализирующийся на международных судебных процессах, отметил, что у России возможность обратить взыскание на зарубежные активы российского гражданина. Для этого нужно доказать, что имущество принадлежит этому гражданину, и заручиться решением местного суда.

«За рубежом можно требовать взыскания имущества по судебному решению. Если в России суд установил, что человек нанес ущерб государству, то необходимо, чтобы другая страна легализовала у себя решение российского суда. Если суд другой страны принимает аналогичное решение, то в рамках этого уже можно требовать взыскания имущества и наложения ареста на имущество за рубежом», – пояснил он.

Напомним, Верховный суд (ВС) Нидерландов отменил решение Апелляционного суда Гааги о выплате Россией более 50 млрд долларов трем бывшим крупным акционерам ЮКОСа – Yukos Universal, Hulley Enterprises и Veteran Petroleum – и вернул дело на повторное рассмотрение в Апелляционный суд Амстердама, заявив, что Апелляционный суд Гааги ошибочно отклонил довод России о том, что акционеры совершили мошенничество в арбитражном разбирательстве.

Таким образом, судьи ВС частично удовлетворили кассацию России, поданную в 2020 году.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, чем и когда закончится эта долгая судебная тяжба.