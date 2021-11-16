В рамках акции «Сохраним лес» высадили 70 млн саженцев

Целью акции на 2021 год стало высаживание 70 млн деревьев в стране, и 70-миллионный саженец был высажен 15 ноября в Астраханской области, сообщили в организаторы.

Это рекордная цифра за все три года существования акции. К мероприятиям по лесовосстановлению присоединились уже 84 региона, по всей стране в акции в этом году приняли участие почти 1 млн человек, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Высаживание 70-миллионного по счету саженца приурочили к 800-летию со дня рождения Александра Невского. В сентябре в городе уже увековечили память полководца в виде нового монумента на астраханской набережной.

Всего в Астраханской области, почти на границе с Казахстаном, волонтеры и работники лесничества, высадили 25 тыс. саженцев джузгуна. Этот кустарник регион высаживает уже несколько лет для того, чтобы бороться с наступлением пустынных земель. Астраханская область вот уже третий год подряд активно участвует в акции «Сохраним лес»: каждый год местные лесничества высаживают по 25 тыс. саженцев.

«В 2021 году служба на 100 процентов выполнила задачи, поставленные в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология»: 100 га территории региона охвачены лесовосстановлением и лесоразведением; сформирован запас семян лесных растений в 80 кг; закуплена необходимая лесхозам техника и оборудование – универсальные погрузчики, лесопосадочные машины, комплекты противопожарного оборудования, гусеничный трактор, оборудование для расчистки лесосек, моторные лодки, малый лесопатрульный комплекс, вездеход, пожарные рукава и снаряжение и др. Все это поможет защитить лесной фонд от пожаров и интенсифицировать работы по расширению его площади», – рассказал руководитель службы природопользования и охраны окружающей среды региона Сергей Смирнов.

При этом до завершения акции «Сохраним лес»-2021 остается еще две недели: в этом году масштабные высадки еще ожидаются в Краснодаре (22 ноября) и Крыму (26 ноября). На полуострове пройдет финальная акция и будут подведены итоги этого года.

Результаты экологического челленджа, который проходит в приложении «Сохраним лес» «ВКонтакте», станут известны 1 декабря. На данный момент на первое место неожиданно вырвалась Москва, которая в первые недели эко-битвы оставалась в «хвосте» первой десятки. А вот Белгородская область, которая несколько недель оставалась безусловным лидером виртуального соревнования, теперь уже на 10 месте. Посмотреть актуальный рейтинг регионов можно на сайте акции (сохранимлес.рф/rating).

Приложение акции «ВКонтакте» было запущено в октябре по инициативе АНО «Национальные приоритеты». Пользователям предлагают ответить на творческие, шуточные и информативные вопросы в области экологии и охраны лесов. Своими достижениями и тематическими статусами можно делиться с друзьями, за что также начисляются дополнительные баллы.