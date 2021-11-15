Кандидаты от «Единой России» взяли большинство мест на муниципальных выборах

В Республике Коми и Свердловской области проводились муниципальные выборы, по итогам которых кандидаты от партии «Единая Россия» суммарно получили большинство вакантных мандатов. В ряде случаев победу одержали и самовыдвиженцы.

Региональные эксперты Ассоциации Независимый общественный мониторинг отметили, что избранные кандидаты имеют среди жителей высокий уровень узнаваемости – активно участвуют в образовательной жизни, благоустройстве сельского поселения и ведут культурно-просветительскую работу на своих территориях, говорится в сообщении на сайте НОМ.

По итогам выборов депутатов совета сельского поселения «Гурьевка» (Прилузский район) необходимое число голосов избирателей получили шесть кандидатов от партии «Единая Россия» и один самовыдвиженец.

«Победившие кандидаты заслужили социально значимой деятельностью узнаваемость и признание среди жителей сельских поселений. Они вносят вклад в образование, благоустройство местных территорий, ведут культурно-просветительскую работу. Полученный результат не вызывает вопросов», – сообщила по итогам выборов исполнительный директор Общественной палаты Республики Коми Александра Афонина.

По словам эксперта, контроль за чистотой голосования проводил общественный наблюдатель. Членами комиссии с правом решающего голоса на участке, где проводились выборы, стали шесть человек от собрания избирателей по месту жительства, а также по одному представителю от КПРФ и партии «Справедливая Россия – За правду».

«За период всего дня голосования жалоб не поступало, нарушения не выявлены. Можно отметить, что при проведении выборов строго соблюдались меры санитарной безопасности», – рассказала Афонина. В выборах приняли участие 52,10 % зарегистрированных избирателей.

По словам эксперта, кроме «Единой России», политические партии не особо проявляют интерес к выборам в сельских поселениях. Они выставляют своих кандидатов только в тех, где у них есть актив. «Получается, что по количеству сторонников в сельских поселениях преобладает «Единая Россия». Выборы были конкурентными, люди выдвинулись, но с точки зрения количества партий, ажиотажа не было», – сообщила она.

На выборах главы сельского поселения «Зимстан» (Усть-Куломский район) победил кандидат – самовыдвиженец. За него отдали голоса 61,24 % избирателей. «Против бессменного лидера общественного мнения – Владимира Николаевича Лодыгина, который руководит этим поселением с 2012 года, были два кандидата-самовыдвиженца и кандидат от «Единой России». К сожалению, интриги не получилось, несмотря на то, что кандидаты пытались друг друга исключить из гонки, победил действующий глава. Этот человек пользуется уважением, он действительно лидер общественного мнения. Поэтому все, кто включался в гонку, прекрасно понимал, что борьба будет сложная», – рассказала Афонина, подчеркнув, что выборы прошли без проблемных инцидентов и нарушений, и на участках присутствовали общественные наблюдатели и наблюдатели от кандидатов. Итоговая явка составила 44,74 % зарегистрированных избирателей.

На выборах депутатов Думы Кушвинского городского округа Свердловской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №11 победил кандидат от партии «Единая Россия», набравший 338 голосов. За конкурентов – представителя КПРФ и самовыдвиженца отдали голоса 93 и 48 избирателей соответственно.

По информации председателя Общественной палаты Свердловской области Александра Левина, в ходе досрочного голосования проголосовало 20 избирателей. Комиссии проводили все избирательные процедуры в рамках закона. Все этапы дня голосования находились под контролем наблюдателей от кандидатов. «В выборах приняли участие 28,2% избирателей. Жалоб от участников выборов за день голосования не поступало», – добавил заместитель председателя Общественной палаты Свердловской области Владимир Дадеко.

Подводя итоги прошедших кампаний, Афонина обратила внимание – в сельских населенных пунктах депутатами и главами выбирают активных людей – «они работают «от двери к двери», заходят в каждый двор, со всеми разговаривают». Эксперт убеждена, что люди ждут не лозунгов, а реальных действий. «Большинству политических партий нужно менять правовую культуру. Думаю, что мы еще придем к тому, чтобы они были, как в других развитых демократиях, когда партия работает все время, перманентно, независимо от результатов выборов», – заявила общественница.