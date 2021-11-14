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Россия и ОАЭ обсудили модернизацию «Панцирь-С1»
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Россия и Объединенные Арабские Эмираты обсуждают модернизацию комплексов противовоздушной обороны (ПВО) ближнего действия «Панцирь-С1», которые ранее были поставлены в эту страну, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
«Мы обсуждаем с нашими эмиратскими партнерами возможность проведения модернизации ранее поставленных ЗРПК «Панцирь-С1», – цитирует ТАСС Шугаева.
Ранее российские зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С» приняли участие в совместных российско-сербских учениях «Славянский щит – 2021».
Путин объяснил ответ России на действия США в Черном море
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Минобороны предложило провести незапланированные учения в Черном море в ответ на действия США, однако это нецелесообразно – нет смысла нагнетать обстановку, заявил президент Владимир Путин.
Путин заявил, что «от нашего Минобороны было предложение тоже провести в этой же акватории свои незапланированные учения», однако российский лидер считает, что это «не целесообразно и нет необходимости нагнетать дополнительно обстановку там», следует из сообщения в Telegram-канале «Вести24».
Поэтому Минобороны «ограничивается только сопровождением самолетов и кораблей».
«Сейчас Соединенные Штаты и их союзники по НАТО проводят незапланированные – хочу это подчеркнуть: незапланированные – учения в акватории Черного моря. Причем не просто сформирована достаточно мощная корабельная группировка, но и используется в этих учениях и авиация, в том числе стратегическая авиация (...) Дело в том, что у них на борту – боевое стратегическое оружие. Это серьезный вызов для нас», – заявил глава государства.
Путин также отметил, что создается впечатление, будто России «не дают расслабиться, но пусть знают, что мы не расслабляемся».
Ранее корабли Шестого флота ВМС США – флагман Mount Whitney и эсминец Porter – в рамках пребывания в Черном море вошли для совместных учений с грузинскими коллегами в порт Батуми.
Сообщалось, что российские военные следят за военными кораблями США в Черном море.
Военный эксперт Алексей Леонков, комментируя газете ВЗГЛЯД активизацию ВМС США в Черном море, заявил, что «американцы собрали группировку кораблей для провокаций», однако «с военной точки зрения использование этих кораблей и авиации против России равнозначно самоубийству». Вместе с тем военный эксперт Виктор Мураховский заявил, что «беспрецедентные учения Запада в Черном море – это подготовка комплексной операции против России с участием Украины».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем Россия может ответить на «кулак Пентагона» в Черном море.
Турки призвали США «убраться» из Черного моря
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Читатели турецкого издания Haber7 разделили обеспокоенность России из-за присутствия американских военных кораблей в Черном море, призвав США «убраться».
Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье, передает РИА «Новости».
«Россия права. Что США делают в Черном море? Пусть убираются восвояси», – заявил пользователь ВЕФА.
«Цель сатаны – окрасить Черное море в алый цвет. Мы ни в коем случае не должны поддерживать такую позицию. К черту НАТО. НАТО не друг нам (Турции)», – выразил мнение Ястреб.
«Проваливайте из Черного моря, американские колонизаторы, иначе похороним в море», – призвал Дженк.
Однако нашлись и те, кто не согласились с позицией России.
«США и Россия действуют совместно в Сирии, в Ливии. У них тайные договоренности. Это фиктивный бой», – считает Хызыр Ильяс Болен.
Ранее корабли Шестого флота ВМС США – флагман Mount Whitney и эсминец Porter – в рамках пребывания в Черном море вошли для совместных учений с грузинскими коллегами в порт Батуми.
Сообщалось, что российские военные следят за военными кораблями США в Черном море.
Военный эксперт Алексей Леонков, комментируя газете ВЗГЛЯД активизацию ВМС США в Черном море, заявил, что «американцы собрали группировку кораблей для провокаций», однако «с военной точки зрения использование этих кораблей и авиации против России равнозначно самоубийству».
Военный эксперт Виктор Мураховский заявил, что «беспрецедентные учения Запада в Черном море – это подготовка комплексной операции против России с участием Украины».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем Россия может ответить на «кулак Пентагона» в Черном море.
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Британские истребители вплотную приблизились к российскими Ту-160
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Во время планового полета над Баренцевым, Норвежским и Северным морями британские истребители сопроводили два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации, сообщили в Минобороны России.
Маршрут российских бомбардировщиков пролегал над нейтральными водами, «на отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании», говорится в сообщении на сайте Минобороны.
Из видео полета, снятого из кабины Ту-160, видно, как британские истребители, двигаясь параллельными курсами, вплотную подходили к самолетам ВКС. В какой-то момент дистанция не превышала нескольких десятков метров, передает РИА «Новости».
Указывается, что истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота. На видео также заметно, что российские истребители-перехватчики были вооружены ракетами класса «воздух – воздух» Р-33.
Продолжительность полета составила около 15 часов. Экипажи дальней авиации выполняли дозаправку в воздухе.
В Минобороны подчеркнули, что все полеты самолетов ВКС выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Ранее стратегические бомбардировщики США пролетели у границы России.
При десантировании в Белоруссии погибли двое российских военных
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Двое российских военных погибли в результате десантирования в ходе внезапной проверки боевой готовности под Гродно в Белоруссии, сообщает Минобороны России.
Трагедия произошла 12 ноября в ходе десантирования подразделения Воздушно-десантных войск на незнакомую площадку приземления в районе белорусского города Гродно, передает РИА «Новости».
В ведомстве сообщили, что из-за «внезапного сильного порыва ветра у земли» произошло «схождение» двух парашютистов, у них «погасли купола». Указывается, что «один из военнослужащих предпринял попытку остановить неконтролируемое падение обоих, использовав свой запасной парашют», передает ТАСС.
Из-за недостаточной высоты запасная парашютная система не успела вступить в работу и произошло жесткое приземление. Военные «получили травмы и были оперативно доставлены в местное медицинское учреждение, где им оказывалась вся необходимая помощь». «Несмотря на усилия врачей, от полученных травм оба российских военнослужащих по контракту скончались», – говорится в сообщении. Подчеркивается, что оба имели «высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки».
Напомним, как сообщало Минобороны, подразделение ВДВ «выполнило задачи по практическому десантированию на незнакомой площадке приземления на территории Республики Беларусь, где также приняло участие в совместном тактическом учении с подразделениями белорусских вооруженных сил». К учению привлекалось около 250 человек. Для обеспечения десантирования были задействованы самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации с аэродрома взлета на территории России. Десантники возвращаются в пункты постоянной дислокации в России.
Новейший российский истребитель Checkmate решили необычно прорекламировать
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Ростех раскрыл элементы парфюма, посвященного истребителю пятого поколения The Chekmate, его презентовали в преддверии международной премьеры самолета на авиасалоне Dubai AirShow 2021.
«Checkmate – аромат пятого поколения. Для тех, кто управляет игрой», – говорится в видеоролике на официальном YouTube-канале госкорпорации «Ростех».
По информации компании, проект приурочен к премьерному зарубежному показу истребителя, который состоится 14 ноября в Дубае на Dubai Airshow 2021.
В ролике скрыты аллюзии на ключевые особенности и уникальные свойства истребителя. Золотистые линии парящего однодвигательного самолета Checkmate плавно перетекают вдоль контура черного шахматного коня. Полноразмерный флакон появляется сквозь вращающиеся металлические лопасти двигателя, а подарочная коробка при раскрытии распадается на черно-белую шахматную клетку.
«Согласно философии продуктовой линейки российских истребителей, Checkmate позиционируется в качестве шахматной фигуры коня на доске геополитики – очень легкой, ценной боевой единицы, способной решить исход партии», – заявили в Ростехе.
Премьера новейшего истребителя пятого поколения Checkmate состоялась на авиасалоне «МАКС 2021» в июле этого года. На международном авиасалоне «Dubai Airshow 2021» самолет впервые покажут за рубежом. Мероприятие пройдет в период с 14 по 18 ноября.
Глава Ростеха Сергей Чемезов сообщал, что стоимость этого самолета будет в семь раз ниже, чем у его главного конкурента – американского F-35.
Также он называл в числе преимуществ Checkmate малую заметность, современный радар с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), а также возможность адаптировать машину под нужды конкретного заказчика.
Россия предостерегла США от поставок оружия Украине
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Посол России в США Анатолий Антонов заявил на фоне встречи главы Госдепа США Энтони Блинкена и главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, что планы США по поставкам оружия Киеву лишь усугубят ситуацию на юго-востоке Украины.
В заявлении Антонова, опубликованном в Facebook российского посольства, говорится, что «планы по поставкам оружия «киевскому режиму» лишь усугубят ситуацию на юго-востоке Украины». На его взгляд, «упущена еще одна возможность заставить Киев остановить войну».
«Любые намерения увидеть Киев в НАТО для нас неприемлемы», – подчеркнул посол, передает РИА «Новости».
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой заявил, что администрация США продолжит работать над предоставлением Украине военной помощи, в том числе летальных вооружений. Также США поддержали «полную интеграцию» Украины «в евроатлантические институты».
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Турция и Украина договорились о поставках реактивных двигателей для беспилотников
Турецкий производитель ударных беспилотников Baykar сообщил о подписании контракта с украинским госпредприятием «Ивченко-прогресс» на поставку двигателей для новых беспилотников.
В сообщении компании в Twitter говорится, что «мы подписали контракт с ведущей украинской компанией «Ивченко-Прогресс» на поставку турбореактивных двигателей AI-322F и интеграцию турбореактивных двигателей AI-25TLT для нашего проекта по производству ударных БПЛА».
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Контракт был подписан во время выставки продукции оборонной промышленности SAHA EXPO, проходящей в Стамбуле.
Напомним, в июле Украина получила первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 производства Турции. Президент Украины Владимир Зеленский комментировал использование украинскими военными беспилотника Bayraktar в Донбассе и заявил, что страна будет применять дроны «для своей защиты».
В МИД России не исключили дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за действий Киева, поскольку украинские силовики сознательно нарушают меры по прекращению огня.
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что приобретенные Киевом вооружения больше не могут называться турецкими после соглашения о продаже. По его словам, «Украина должна перестать использовать название нашей страны».
Между тем генштаб украинских вооруженных сил официально заявил о первом боевом применении на линии фронта в Донбассе турецкого БПЛА. В ДНР опровергли эту информацию и обвинили Киев в распространении фейков.
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Глава Пентагона назвал «основным компонентом стратегии сдерживания» учения в Черном море
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Учения США, Румынии, Турции и Украины в Черном море являются одним из главных компонентов стратегии сдерживания, заявил глава американского минобороны Ллойд Остин.
«Я часто говорю о концепции «интегрированного сдерживания» как способе сдерживания будущих военных угроз. Одним из ключевых компонентов действительно интегрированной стратегии сдерживания является тесное сотрудничество с союзниками и партнерами по всему миру посредством совместных наземных, воздушных и морских учений», – цитирует Остина ТАСС.
Он отметил, что речь идет о прошедших в Черном море учениях США и их союзников.
Ранее корабли Шестого флота ВМС США – флагман «Маунт Уитни» и эсминец «Портер» – в рамках пребывания в Черном море вошли для совместных учений с грузинскими коллегами в порт Батуми.
Сообщалось, что российские военные следят за военными кораблями США в Черном море.
Военный эксперт Алексей Леонков, комментируя газете ВЗГЛЯД активизацию ВМС США в Черном море, заявил, что «американцы собрали группировку кораблей для провокаций», однако «с военной точки зрения использование этих кораблей и авиации против России равнозначно самоубийству». Вместе с тем военный эксперт Виктор Мураховский заявил, что «беспрецедентные учения Запада в Черном море – это подготовка комплексной операции против России с участием Украины».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем Россия может ответить на «кулак Пентагона» в Черном море.
Ростех пригласил иностранный капитал к созданию нового истребителя
К проекту по созданию однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate могут привлечь иностранный капитал, заявил руководитель госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
«На данном этапе машина создается за счет собственных средств при поддержке Минпромторга России. Тем не менее при интересе наших партнеров, мы открыты к участию иностранного капитала в проекте», – заявил Чемезов в интервью ТАСС.
Зарубежная премьера Checkmate состоится на выставке Dubai Airshow 2021, которая пройдет с 14 по 18 ноября.
Ранее Чемезов сообщал, что стоимость этого самолета будет в семь раз ниже, чем у его главного конкурента – американского F-35.
Глава Ростеха называл в числе преимуществ Checkmate малую заметность, современный радар с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), а также возможность адаптировать машину под нужды конкретного заказчика.
Лукашенко захотел получить у России «Искандеры»
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Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что хотел бы получить от российской стороны несколько дивизионов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».
«Мне надо несколько дивизионов на западном, на южном направлении, пусть стоят. Это 500 километров [дальность пуска], потому что наш «Полонез» – до 300 километров. Сейчас тормошу вашего президента [Владимира Путина], мне надо здесь эти 500-километровые ракетные установки», – заявил Лукашенко в интервью российскому журналу «Национальная оборона».
По словам Лукашенко, в 2021 году производились ракетные пуски на учениях «Запад-2021», военные знают, где необходимо наносить ракетный удар, в том числе удар ракетным комплексом «Точка», а также где можно задействовать зенитный ракетный комплекс «Бук-МБ».
«Многое и по бронетехнике сделали, очень важна сейчас мобильность, поэтому мы создали машины на МЗКТ (Минский завод колесных тягачей – прим. ВЗГЛЯД), бронемашины, восемь-девять человек экипаж, как БТР», – рассказал белорусский лидер.
Он выразил мнение, что у республики хорошо подготовленная армия с неплохим вооружением.
«Мы четыре раза модернизировали свои вооруженные силы. Но у нас война будет другая, у нас лесисто-болотистая местность. И если против нас будет наземная операция, нам надо уметь воевать на земле», – сказал Лукашенко.
Он признал, что Белоруссия уязвима для ракет, но вражеская наземная операция на территории страны невозможна, поскольку военные будут к этому готовы. Минску важно знать, что Москва поддержит его в трудную минуту, сказал президент страны.
«Если будет трудно, чтобы я знал, что за спиной у меня есть старший брат, который не позволит обидеть младшего», – заключил он.
Ранее Лукашенко заявил, что поставки газа и грузов через Белоруссию в Евросоюз могут быть перекрыты в случае введения новых «непереваримых» санкций.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что слова Лукашенко о вероятном перекрытии транзита газа в Европу не согласовывались с Кремлем.
В ЕС призвали не воспринимать всерьез угрозы Лукашенко, однако президент России Владимир Путин признал, что у его белорусского коллеги есть теоретически возможность перекрыть поставки российского газа.
Напмоним, «Искандер» – это целое семейство оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК). В него входят «Искандер», «Искандер-М», «Искандер-К», «Искандер-Э». Главная задача таких комплексов – обнаружение и уничтожение систем противовоздушной и противоракетной обороны противника.
Начались поставки комплексов С-400 в Индию
Поставки комплексов российских зенитно-ракетных систем С-400 в Индию начались, они идут по графику, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
Шугаев перед началом выставки Dubai Airshow сообщил, что «поставки оборудования системы ЗРС С-400 для Индии начались, ведутся по графику», передает РИА «Новости».
В 2018 году Россия и Индия подписали контракт на поставку пяти полковых комплектов С-400 стоимостью более 5 млрд долларов. Против поставок С-400 в Индию выступают США, которые пытаются вынудить эту страну отказаться от российских зенитно-ракетных комплексов в пользу американских аналогов.
В России начали создавать электрический купол для защиты от дронов
Российские военные ученые из Общевойсковой академии ВС России разрабатывают новый комплекс защиты критически важных объектов инфраструктуры от групповых атак дронов, который представляет из себя электризуемое заграждение купольного типа, способное отгонять и уничтожать беспилотники.
В документе, размещенном на сайте Роспатента, указывается, что данное устройство состоит из управляемого электризуемого заграждения в форме двух сетчатых куполов, средств радиоэлектронного обнаружения, автоматизированного рабочего места оператора и устройства преобразования электрической энергии, а также источника питания и системы видеонаблюдения.
Система предназначается для охраны критически важных объектов, в том числе атомных электростанций и нефтехранилищ от группового нападения беспилотников. Заграждение снабжено радиоэлектронной системой обнаружения БПЛА, позволяющей определять количество летательных аппаратов, параметры их движения, на основе которых будет производиться воздействие защитного электризуемого заграждения на дроны.
Предусмотрено три режима работы «электрического купола»: охранный, охранно-отталкивающий (воздействие на дроны при приближении к объекту, не предусматривающее их уничтожение) и охранно-поражающий (с уничтожением БПЛА-нарушителя).
Целесообразность данного изобретения заключается в экономичности его эксплуатации – при групповом нападении малоразмерных дронов применение традиционных комплексов защиты, предусматривающих поражение беспилотников боеприпасами, является затратным, при этом вероятность попадания по таким целям значительно снижается.
Киев сообщил о планах получить «украинские Bayraktar»
В 2022 году Украина намерена закупить партию произведенных в Турции ударных беспилотников Bayraktar, сообщил глава украинского минобороны Алексей Резников.
Резников заявил, что БПЛА «будут применяться», так как Украине нужно «защищать независимость, в том числе согласно 51 статье устава ООН». Как отметил министр, «турецкие партнеры публично объявили, что они берут украинские двигатели для производства Bayraktar». Киев «дополнительно планирует приобрести их». «Но это будут украинские Bayraktar, подчеркиваю. То есть изготовлены в Турции, но они будут украинские, на вооружении вооруженных сил Украины», – приводит его слова РИА «Новости».
В свою очередь, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заверил, что вооруженные силы Украины находятся в постоянной готовности к применению ударных дронов. По его словам, украинские силы «к этому шли не один день и не два, готовились, нарабатывают тактику применения, нарабатывают методику». По его словам, «впереди еще очень много интересной работы».
Напомним, генштаб ВСУ официально заявил о первом боевом применении на линии фронта в Донбассе Bayraktar. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что приобретенные Киевом вооружения больше не могут называться турецкими после соглашения о продаже. По его словам, «Украина должна перестать использовать название» его страны. Турецкий производитель ударных беспилотников Baykar сообщил о подписании контракта с украинским госпредприятием «Ивченко-прогресс» на поставку двигателей для новых беспилотников.
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Ракетоносцы Ту-160 выполнили 15-часовой полет над северными морями
Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили 15-часовой плановый полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей, сообщило Минобороны России.
На отдельных этапах их сопровождали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании. С российской стороны истребительное сопровождение обеспечивали МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота, передает ТАСС.
Минобороны сообщило, что экипажи дальней авиации выполняли дозаправку в воздухе. Подчеркивается, что самолеты ВКС выполняют полеты «в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства».
В четверг Минобороны России показало, как российские и белорусские летчики вместе патрулировали границы Союзного государства. Продолжительность полета составила 4 часа 36 минут.
Российские Ту-160 пролетели над Белоруссией
Над Белоруссией провели патрулирование два российских стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160, сообщили в российском Минобороны.
«Продолжается отработка совместных мероприятий ВВС и ПВО вооруженных сил Российской Федерации и Республики Белоруссия. Сегодня, 11 ноября, два стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС России выполнили патрулирование в воздушном пространстве Республики Белоруссия», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
В министерстве отметили, что в ходе полета были отработаны вопросы прикрытия бомбардировщиков истребителями Су-30СМ ВВС Белоруссии.
Там подчеркнули, что эти полеты проведены для обеспечения военной безопасности Союзного государства и «не направлены против третьих стран».
«Все самолеты вернулись на аэродромы базирования», – добавили в Минобороны, передает РИА «Новости».
В четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что просил Министерство обороны России через российского коллегу Владимира Путина, чтобы российские войска подключились к дежурству на границах Союзного государства.