Лукашенко призвал привести доказательства его причастности к миграционному кризису

Обвиняющим президента Белоруссии Александра Лукашенко в организации миграционного кризиса нужно предъявить доказательства, а не «ляпать языком», заявил белорусский лидер.

«И, допустим, требовать от меня, чтобы я... за собственный счет оплачивал этот процесс и останавливал его? Именно останавливал, а не финансировал, как американцы заявили, что я финансирую этих беглецов. Слушайте, у меня что, денег море?! Мне что, некуда деньги девать?! И вообще: факты на стол! Если я финансирую, положите факты на стол! Но это же американцы: а чего, они же великие – языком ляпнули и забыли, что сказали», – заявил Лукашенко в интервью российскому журналу «Национальная оборона».

Он потребовал представить факты того, что хотя бы один человек из числа работников государственной власти профинансировал кризис, или даже хотя бы один белорусский предприниматель.

«Люди помогают там, обычные и простые люди из деревни: берут банку огурцов, как у нас обычно, закатку и несут туда, и грибы, и прочее. Воду несут им, на границу, туда, где люди лагерями сидят. Ну так если люди голодные? Да, помогают. И слава Богу. Потому что мы белорусы. И вы бы точно так помогали», – объяснил президент Белоруссии.

Также Лукашенко отметил, что ни один самолет «Белавиа» не привозил мигрантов в страну.

Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду, что Минск и Евросоюз (ЕС) смогут наладить контакт по ситуации с беженцами на белорусско-польской границе.

До этого стало известно об увеличении числа беженцев в лагере на границе Белоруссии и Польши.

Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.