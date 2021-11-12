«Яндекс» адаптировал сервис такси для слепых

Сервис «Яндекс Go» адаптировали для слепых людей, теперь программа способна озвучить все, что происходит на экране телефона или ПК, сообщили в пресс-службе «Яндекса».

«Приложение «Яндекс Go» и сайт taxi.yandex.ru начали поддерживать работу с программами экранного доступа. Теперь незрячие пользователи могут без посторонней помощи заказать такси не только по телефону, но и с компьютера или мобильного устройства», – цитирует сообщение компании РИА «Новости».

Программы экранного доступа для незрячих и слабовидящих озвучивают происходящее на экране, слепые пользователи могут сами на слух задать маршрут, выбрать тариф, узнать цену поездки, выбрать способ оплаты, заказать машину и оставить комментарий водителю.

«Раньше, чтобы заказать такси, незрячим пользователям приходилось звонить в колл-центр или передавать смартфон другому человеку. Это неправильно. Адаптация интерфейса – шаг к созданию доступной среды, где у людей с инвалидностью есть те же возможности, что и у остальных», – отметил глава продуктового направления «Яндекс Go» Артем Молчанов.