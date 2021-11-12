Поставки Газпрома в Европу через Польшу снизились

Меркель призвала ускорить построение «углеродно-нейтрального будущего»

И. о. канцлера Германии Ангела Меркель в ходе выступления на деловом форуме в рамках недели лидеров АТЭС заявила о необходимости скорейшего «построения углеродно-нейтрального будущего», сравнив предстоящую большую технологическую трансформацию мировой экономики с великой индустриализацией XIX века.

По словам Меркель, на начальном этапе у Новой Зеландии и Германии были «разные точки зрения» на стратегию борьбы с пандемией вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19), предусматривающие нулевой порог терпимости к вирусу в одном случае и его присутствие в обществе, но без перегрузки системы здравоохранения в другом, передает ТАСС.

«На первом этапе мы довольно успешно справились с [распространением вируса], но быстро поняли, что самая большая проблема заключается в возможности действовать быстро и активно, принимать превентивные меры, как только число случаев резко возрастает», – сказала канцлер, отметив, что подготовиться к вспышке заранее бывает очень сложно.

«К сожалению, Германия сейчас переживает четвертую волну [пандемии], и мы регистрируем значительный рост числа зараженных. Мы должны понимать, что это еще не конец <…>, и научиться прогнозировать экспоненциальный рост и действовать превентивно – это было и продолжает оставаться для меня самым сложным во время этой пандемии», – подчеркнула Меркель.

Также в ходе выступления канцлер Германии отметила важность принятых на климатическом саммите в Глазго обязательств мирового сообщества снизить объемы выбросов парниковых газов и подчеркнула необходимость четкого их исполнения для скорейшего «построения углеродно нейтрального будущего». «Нам необходимо научиться получать электроэнергию из возобновляемых источников. Это большая технологическая трансформация [мировой экономики], которую можно сравнить с великой индустриализацией XIX века. Это вызов, перед которым мы должны объединиться и саммит экономик АТЭС – это прекрасная возможность для поиска решений этой проблемы», – заключила она.

Ранее Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. В Кремле указали, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что западные политики допустили просчет при переходе на возобновляемые источники энергии.

Президент Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.

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