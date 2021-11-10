Анонсирован визит Путина в «Московский дом Достоевского» Путин поручил навести порядок с перевозками на Дальнем Востоке 10 ноября 2021, 18:25 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин попросил главу Минтранса Виталия Савельева навести порядок с доставкой грузов из Приморья в порты России. «Обязательно наведите порядок здесь, как можно быстрее, и доложите председателю правительства», – сказал Путин Савельеву на встрече президента с членами кабмина, сообщает РИА «Новости». О результатах работы Путин поручил доложить главе правительства Михаилу Мишустину, передает ТАСС. «Вы сказали о том, что нужно определить приоритеты – так вот определите их. Нельзя же без цемента оставлять целые регионы и без других строительных материалов. А за этим, не ровен час, чего-нибудь еще там не будет хватать. Обязательно наведите порядок здесь, и как можно быстрее. И доложите председателю правительства», – сказал Путин. Как пояснил министр, проблемы с вывозом грузов из портов Дальнего Востока связаны с нехваткой судов. При этом портовых мощностей для обработки товаров, по оценке ведомства, в округе на данный момент достаточно. По словам главы Минтранса, при отсутствии обстоятельств непреодолимой силы все социально значимые грузы будут вывезены из портов до конца ноября. «К середине декабря мы планируем выйти на нормы хранения грузов на морских терминалах, не превышающие объем нормальной судовой партии (примерно 2,2 тыс. контейнеров, сейчас у нас в три раза больше их), и нормализовать ситуацию в портах Дальнего Востока», – сказал Савельев. Ранее в прессе сообщали, что порты Приморья были парализованы резко увеличившимся потоком грузов на фоне увеличения транзита из Китая. Тысячи контейнеров с грузами для Сахалина, Чукотки, Камчатки и Магаданской области застряли. Во вторник у берегов Находки сел на мель контейнеровоз Rise Shine, судно переломилось пополам.

Меркель попросила Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами в Белоруссии 10 ноября 2021, 14:53

Фото: Michael Sohn/dpa/Global Look Press

Текст: Наталья Ануфриева

Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе, сообщил представитель кабмина ФРГ. Сообщается, что Меркель в среду «позвонила президенту Путину по поводу ситуации на белорусско-польской границе, она подчеркнула, что инструментализация мигрантов белорусским режимом бесчеловечна и неприемлема, и попросила президента Путина повлиять на это», передает РИА «Новости». В свою очередь российский лидер «предложил наладить обсуждение возникших проблем в прямых контактах представителей стран – членов Евросоюза с Минском», сообщает пресс-служба Кремля. Ранее пограничники в Белоруссии сообщили, что нашли мигрантов, избитых польскими силовиками. Напомним, власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что все мигранты из числа проникших на территорию страны во вторник вечером задержаны. Вместе с тем сообщалось, что за пособничество беженцам было задержано три человека, в том числе гражданин России. В Кремле заявили, что не знают об этой ситуации. Байден заявил о сомнениях Путина в эффективности демократии 10 ноября 2021, 07:32

Фото: Новости на Первом Канале/Youtube

Текст: Антон Антонов

Глава американского государства Джо Байден утверждает, что президент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин якобы выражали сомнения в эффективности демократических систем. Байден считает, что «мир задается вопросом, правда ли, что Америка вернулась». Другие страны, по его словам, «видят разобщенность» США, «атаку 6 января» на Капитолий, а потому «спрашивают, может ли американская демократическая система добиваться успеха». «Мой ответ состоит в том, что мы не просто можем добиться успеха, а мы должны сделать это», – приводит его слова ТАСС. Как заявил Байден, для США наступил «по-настоящему переломный момент». «И Путин, и Си Цзиньпин давали мне понять, что они не считают, что демократии в XXI веке могут функционировать, поскольку для достижения консенсуса требуется слишком много времени, и потому победят автократии», – сказал президент США. Байден сказал, что не разделяет подобное мнение, и подчеркнул усилия США, направленные на борьбу с коронавирусом и восстановление экономики. Напомним, Путин, комментируя попытки Вашингтона диктовать другим странам видение демократии, указывал, что в самих США с демократией явные проблемы. В частности, он отмечал низкий уровень политической культуры, проблемы в избирательном законодательстве, самоволие местных властей, двойные стандарты по отношению к свободе слова и протестов. При этом, подчеркивал Путин, Москва не пытается указывать Вашингтону, как американцам проводить внутреннюю политику. Россия указала условие проведения переговоров в «нормандском формате» 9 ноября 2021, 00:01 Текст: Антон Антонов

Россия готова к переговорам в «нормандском формате», но требуется «заранее подготовить документ», который отражал бы «совместные понимания», заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. «С этим у наших коллег пока проблема», – сказал он, добавив, что «Россия готова к встрече министров и саммиту», глава российского государства Владимир Путин сообщал об этом канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону. Кроме того, представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что у нее нет информации о возможности встречи президентов США и России до конца года. «Мы тоже не располагаем информацией об очной встрече (президентов России и США) до конца года», – приводит слова Пескова РИА «Новости». В понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что встреча «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция) 11 ноября не состоится, ее дата пока не определена. «11 ноября ничего не будет, каких-то новых дат мы не обсуждаем, прежде всего потому, что сначала нам необходимо понять, какой будет продукт такой встречи, какой будет ее результат, и насколько ее результат будет опираться на выполнение украинской стороной всех предыдущих решений в нормандском формате», – сказал он. Путин наградил Гинцбурга орденом Александра Невского 8 ноября 2021, 20:56

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского директора Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга. «За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Александра Невского Гинцбурга Александра Леонидовича – директора федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи», - говорится в документе, указ опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник. Гинцбург – один из ведущих российских специалистов в области молекулярной биологии и генетики патогенных организмов. Помимо теоретических исследований руководил разработкой противовирусного препарата «Циклоферон», вакцин от лихорадки Эбола и нового коронавируса. Автор более 300 научных трудов. Ранее Путин подписал указ о награждении председателя Конституционного суда (КС) Валерия Зорькина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Байден похвастался выполнением данного Путину обещания по борьбе с хакерами 9 ноября 2021, 00:33

Фото: Oliver Contreras/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Глава американского государства Джо Байден заявил, что США исполнили свое намерение наказать хакеров, о котором он говорил президенту России Владимиру Путину. Как заявил Байден, на встрече в июне он «ясно сказал» Путину, что «США предпримут действия, чтобы привлечь киберпреступников к ответственности». «Мы это сделали сегодня», – приводит слова Байдена РИА «Новости». Глава американского государства сказал, что Вашингтон намерен «укрепить защиту» и «бороться со злоупотреблением виртуальной валютой для отмывания выкупа», США «используют всю мощь федерального правительства, чтобы помешать злонамеренной киберактивности и преступникам». Байден заявил, что США «используют международное сотрудничество для того, чтобы разрушить экосистему вымогательства и бороться с убежищами преступников, которые используют программы-вымогатели». По его словам, «остается еще много сделать», но США «предприняли важные шаги, чтобы укрепить критическую инфраструктуру перед лицом атак, привлечь к ответственности тех, кто угрожает безопасности, и работать с союзниками и партнерами». Он добавил, что Белый дом продолжит использовать все доступные инструменты для защиты американцев от хакеров. Напомним, США считают, что гражданин России Евгений Полянин и украинец Ярослав Васинский несут ответственность за деятельность хакерской группировки REvil. Полянин, по версии ФБР, находится в Барнауле, Васинский арестован в Польше. США ввели против них санкции и выдвинули обвинения. Полянин может быть в случае признания его виновным осужден на срок до 145 лет лишения свободы, Васинскому грозит до 115 лет лишения свободы. ФБР объявило Полянина в розыск. Американский министр юстиции и генеральный прокурор Меррик Гарленд заявил, что ведомству удалось «вернуть 6,1 млн долларов, связанных с выплатами в результате использования вирусов-вымогателей потенциальным хакером из REvil» Поляниным. Директор ФБР Кристофер Рей заявил, что Полянин «проснулся и обнаружил пропажу 6,1 млн долларов, которые он вымогал у своих жертв». Путин уберег оператора от падения 8 ноября 2021, 09:06 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин перед совещанием по развитию ОПК в Сочи предостерег снимавшего его оператора от падения, момент показали по телеканалу «Россия 1». Ведущий передачи «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин рассказал, что оператору пришлось идти задом наперед, чтобы успеть снять президента, проходящего по коридору, передает РИА «Новости». «Не упади. Не свались там», – предупредил Путин оператора. В итоге оператор смог устоять на ногах и не упасть. Песков раскрыл темы беседы Путина с главой ЦРУ 8 ноября 2021, 12:37 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин обсудил по телефону с директором ЦРУ Уильямом Бернсом двусторонние отношения, кризис в дипломатии и региональные конфликты, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Да, такой разговор имел место по телефону. Двусторонние отношения, кризисная ситуация в дипломатической практике, обмен мнениями по региональным конфликтам», – цитирует Пескова РИА «Новости». Он пояснил, что в ходе беседы также упоминались вопросы кибербезопасности. Напомним, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил в Москве с директором ЦРУ Уильямом Бернсом отношения России и США. В тот же день посол России в США Анатолий Антонов в обращении к участникам встречи «Диалог Форт-Росс» заявил, что Москва и Вашингтон после саммита в Женеве сумели установить устойчивый диалог по линии Советов безопасности и внешнеполитических ведомств. Также с главой ЦРУ встретился директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, они обсудили борьбу с международным терроризмом и взаимодействие между ведомствами. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что обсуждалось на этих встречах и каким образом Бернс выработал свой собственный, весьма показательный взгляд на Россию? Путину доложили о подписании контракта на создание российско-китайского тяжелого вертолета 8 ноября 2021, 14:14 Текст: Алексей Дегтярев

Россия и Китай подписали контракт на создание тяжелого вертолета, заявил гендиректор «Вертолетов России» Андрей Богинский на встрече с президентом Владимиром Путиным. «В 2016 году в ходе вашего визита в Пекин было подписано межправсоглашение. С 2008 года шли интенсивные переговоры, и 25 июня текущего года мы подписали контракт», – цитирует Богинского РИА «Новости». По словам Богинского, российская сторона займется разработкой трансмиссии, рулевого винта и противообледенительной системой. Проект рассчитывается примерно на 13 лет. Также гендиректор «Вертолетов России» доложил главе государства, что в ближайшие пять лет компания намерена увеличить ключевые показатели. «С 2021 по 2025 годы мы планируем произвести и реализовать на внутреннем и внешнем рынке более 1100 вертолетов. При этом уже в 2023 году доля гражданской продукции превысит 50%», – заверил он. По словам гендиректора, для удержания лидерских позиций в мире холдинг намерен к 2030 году достичь показателей роста производительности и выручки в три раза по сравнению с 2020 годом, а консолидированной прибыли – в четыре. Холдинг сейчас может производить около 360 вертолетов в год. Путин утвердил Основы госполитики в сфере стратегического планирования в России 8 ноября 2021, 20:29 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной политики в сфере стратегического планирования в стране, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. «В соответствии с федеральными законами от 28 декабря 2010 года №390-ФЗ «О безопасности» и от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации" постановляю: утвердить прилагаемые основы государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации», – говорится в документе, сообщает РИА «Новости». Добавляется, что указ вступает в силу со дня подписания. Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего совета Союзного государства утвердили Военную доктрину Союзного государства. Путин обсудил итоги нерабочих дней с Совбезом 9 ноября 2021, 17:32 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза обсудил меры для борьбы с коронавирусом, а также итоги введения режима нерабочих дней. В совещании также приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова.



«Мне бы хотелось послушать, как сказалась на борьбе с инфекцией та мера, которую мы ввели, — это выходные дни, которые только что закончились, и что предполагается сделать в ближайшее время», – передает слова главы государства ТАСС.



Собянин ранее заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве. Он также сообщил, что после окончания периода нерабочих дней в Москве будет действовать ряд антиковидных ограничений. Глава Минздрава доложил, что в нерабочие дни темп вакцинации от коронавирусной инфекции сохранился на хорошем уровне, за этот период вакцинировались 3,7 млн человек. Путин поблагодарил МВД за работу в период выборов и в условиях коронавируса 10 ноября 2021, 00:35 Текст: Антон Антонов

Глава российского государства Владимир Путин поздравил руководство и личный состав, а также гражданский персонал МВД с Днем сотрудника органов внутренних дел. Президент поблагодарил их «за четкую и грамотную работу». Он отметил, что сотрудники МВД обеспечили порядок «в период сентябрьского единого дня голосования», а также решают «крайне ответственные задачи, связанные с соблюдением профилактических режимов, необходимых для борьбы с эпидемией коронавируса», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24». Путин заявил, что «к результативности работы органов внутренних дел наши граждане предъявляют особые, повышенные требования». Он подчеркнул, что от «отношения к службе, от профессиональных и личных качеств» сотрудников МВД «зависит, насколько оправдаются эти ожидания». Президент призвал и дальше повышать эффективность работы, совершенствовать подходы в борьбе с преступностью, особенно в сфере информационных технологий, противодействии экстремизму, незаконной миграции, нелегальному обороту наркотиков. Также он подчеркнул важность «предупреждения правонарушений, прежде всего среди молодежи и несовершеннолетних». По его словам, власти продолжат делать все необходимое для поддержки сотрудников МВД и их семей. В октябре МВД подсчитало ущерб от преступлений в России с начала года. С начала 2021 года ущерб от преступности в России превысил 345 млрд рублей, в результате преступлений погибли более 17 тыс. человек. Почти каждое четвертое преступление, как отметили в МВД, было совершено в пьяном виде, 59,4% преступников были рецидивистами, а к каждому 35-м преступлению оказались причастны несовершеннолетние. Путин поставил на контроль вопрос доставки грузов на Дальнем Востоке 9 ноября 2021, 13:47 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин лично и правительство контролируют вопрос доставки грузов на Дальний Восток, проблема связана с пандемией, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Да, мы знаем, что есть определенная логистическая проблема, вызванная развивающимся в последние недели международным логистическим кризисом. Это постковидное проявление мировой экономики», – цитирует Пескова ТАСС. Он подчеркнул, что меры принимаются по линии правительства, и также вопрос находится на контроле у президента. «На Дальнем Востоке порты перегружены, инфраструктура еле-еле справляется с кратно возросшим грузопотоком прежде всего импортных грузов», – констатировал представитель Кремля. Он пояснил, что как только будут приниматься соответствующие решения и формулироваться поручения, Кремль сообщит в СМИ. Ранее в прессе сообщали, что порты Приморья были парализованы резко увеличившимся потоком грузов на фоне увеличения транзита из Китая. Тысячи контейнеров с грузами для Сахалина, Чукотки, Камчатки и Магаданской области застряли. Во вторник у берегов Находки сел на мель контейнеровоз Rise Shine, судно переломилось пополам. Песков рассказал о подготовке саммита Путина, Алиева и Пашиняна 8 ноября 2021, 12:27 Текст: Алексей Дегтярев

Саммит президентов России, Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, а также премьера Армении Никола Пашиняна готовится, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Поясню насчет темы ВКС Путина, Алиева и Пашиняна. Действительно, мы подтверждали, что ведется работа над подготовкой такой встречи, но здесь мы хотим отметить: пока точных договоренностей и пониманий относительно того, когда такая ВКС может состояться, пока нет, Эта работа продолжается», – цитирует Пескова РИА «Новости». Напомним, в середине октября произошло обострение ситуации в Нагорном Карабахе. Азербайджан обвинил армянского снайпера в убийстве военнослужащего. В Ереване в свою очередь обвинили Баку в обстреле, в результате которого шестеро военных армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) получили ранения. В НКР призвали Баку прекратить дестабилизацию в зоне конфликта. Азербайджан отверг обвинения в причастности к перестрелке в Карабахе. Днем позже премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности Еревана завершить передачу Азербайджану карт минных полей в Карабахе. Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию вокруг Нагорного Карабаха крылатой фразой: «Плохой мир лучше, чем хорошая война». 10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона передала Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остался и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша. Анонсировано совещание Путина по предотвращению влияния энергокризиса на Россию 9 ноября 2021, 15:24 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством в среду намерен обсудить меры по предотвращению негативного влияния энергокризиса на экономику страны, сообщили в Кремле. «10 ноября Путин проведет очередное совещание с членами правительства России. Основной темой встречи станет обсуждение мер по предотвращению негативного влияния энергокризиса на российскую экономику, с докладом по этому поводу выступит первый заместитель председателя правительства России [Андрей] Белоусов», – цитирует сообщение Кремля РИА «Новости». Также в ходе совещания планируется обсудить обеспечение внутреннего рынка продовольственными товарами, в нем будет принимать участие министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Кроме того, в ходе совещания рассмотрят ряд текущих вопросов. Песков оценил вероятность новой встречи Путина и Байдена 9 ноября 2021, 13:25 Текст: Елена Мирошниченко

Четких сроков новой встречи глав России и США Владимира Путина и Джо Байдена нет, при этом Москва и Вашингтон понимают, что общение президентов двух стран должно продолжаться, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. «Есть понимание, что встреча нужна, что общение двух президентов нужно, что общение нужно продолжать. Но четких сроков пока нет», – ответил он на вопрос по поводу возможной новой встречи Путина и Байдена, передает ТАСС. Ранее Песков заявил, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена вполне реальна в нынешнем году.