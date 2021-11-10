Кремль счел санкции против Белоруссии попытками удушить страну

В Кремле считают, что любые новые санкции против Белоруссии станут попытками удушения страны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков заявил, отвечая на вопрос, обсуждался ли в Кремле вопрос, касающийся экономической части закрытия границ, что «подобные решения, разумеется, будут только усложнять ситуацию, это ни что иное, как в дальнейшем попытки фактически удушения Белоруссии», передает РИА «Новости».

Он также сообщил, что белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал президенту России Владимиру Путину о ситуации с мигрантами на границе республики с Польшей, «они обменялись мнениями».

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что все мигранты из числа проникших на территорию страны во вторник вечером задержаны.

Вместе с тем пограничники в Белоруссии сообщили, что нашли мигрантов, избитых польскими силовиками.

Напомним, власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. Там пригрозили Минску полностью закрыть движение через границу.

Сами беженцы, прибывшие в понедельник к границе, всю ночь провели в палатках на нейтральной полосе. Во вторник крупная правозащитная организация Human Rights Watch уже выступила с упреками в адрес и Варшавы, и Минска. Между тем Германия потребовала не участвовать в «бесчеловечной деятельности» президента Белоруссии Александра Лукашенко, имея в виду ситуацию с беженцами.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД