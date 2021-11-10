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Гинцбург возмутился причастностью медиков к поддельным сертификатам о вакцинации
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Участие некоторых медицинских работников к распространению поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса изумляет, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург.
«Есть еще поддельные сертификаты. Хорошо, что сейчас пошла мощная публичная кампания против них. Надеюсь, волну собьют, но факт, что медики участвуют в распространении фальшивок, конечно, изумляет. Станем активнее работать по этим направлениям, и устойчивый свет в конце тоннеля скоро появится», – рассказал он ТАСС.
По его словам, введение QR-кодов темпы вакцинации граждан значительно выросли. Также Гинцбург отметил, что новые волны пандемии коронавируса будут возникать в России каждые три месяца, если в кратчайшие сроки не будут вакцинированы как можно больше граждан.
«Откройте учебник по эпидемиологии, там четно написано: 70% населения провакцинируется, вот и будет вам свет. Эпидемиология – наука. У нее свои законы. Если возбудитель передается воздушно-капельным путем, надо привить 70, а лучше 80% жителей, тогда эпидемия не будет самоподдерживающейся, перейдет в самозатухающую. Поддерживайте потом популяционный уровень и все, считайте, вы победили, – сказал он.
Кроме того, Гинцбург добавил, что вакцина «Спутник V» по сравнению с другими вакцинными препаратами способствует выработке более широкого спектра антител к коронавирусу.
«Спутник V» сделан так, что он превосходит другие вакцины, массово используемые в широком гражданском обороте. Они тоже хороши, но направлены в первую очередь на узкий круг штаммов возбудителя COVID-19. А «Спутник V» дает более широкий круг защитных антител», – рассказал ученый.
Ранее Гинцбург заявил, что вакцину против коронавируса нужно включить в национальный календарь прививок, а вакцинацию сделать обязательной.
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Вассерман назвал число купивших сертификаты о вакцинации от COVID-19 россиян
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«По крайней мере несколько сот тысяч наших сограждан решили, образно говоря, покончить с собой за свои же деньги», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Так он ответил на вопрос, сколько имеющих сертификаты о вакцинации от коронавируса россиян не делали настоящую прививку.
Согласно данным опроса, проведенного газетой ВЗГЛЯД, почти 40% граждан лично знают людей, которые пытались купить сертификат о вакцинации против COVID-19. Всего в опросе приняли участие более 6,2 тыс. человек. По данным на 5 ноября, первым компонентом вакцинировались более 60 млн россиян, а полную вакцинацию прошли более 57 млн граждан.
«Насколько мне известно, за последние полгода Роскомнадзор заблокировал свыше четырех тысяч сайтов, предлагавших поддельные сертификаты о прививках или такие же поддельные ПЦР-тесты. Думаю, что, с учетом затрат на организацию такого бизнеса, он, скорее всего, окупается, только если выдано несколько десятков фальшивок. То есть грубо можно предположить, что речь идет примерно о миллионе фальшивок», – рассуждает Вассерман.
С другой стороны, продолжает собеседник, поскольку сейчас есть возможность проверить, действительно ли человек делал себе прививку, стало известно, что по крайней мере у четырех из пятерых заболевших коронавирусом, имеющих сертификат о вакцинации, не было обнаружено специальных маркеров препарата, а значит, их документ о прививке, скорее всего, поддельный.
«То есть, учитывая общее число заболевших, тоже получается, что речь идет о сотнях тысяч человек. Таким образом, приходится признать, что это, по крайней мере, несколько сот тысяч наших сограждан... Я не думаю, что такой образ действий можно счесть полезным», – заключил депутат.
Ранее в пресс-службе Роскомнадзора рассказали, что с марта текущего года были удалены или заблокированы более 4117 ресурсов с поддельными сертификатами о вакцинации или фейковыми QR-кодами.
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В Петербурге ввели обязательную вакцинацию для пожилых
В Петербурге введена обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции всех граждан от 60 лет, об этом говорится в постановлении главного санитарного врача города Натальи Башкетовой.
«Дополнить пункт (постановления главного государственного санитарного врача от 12 октября 2021 года о категориях граждан, подлежащих обязательной вакцинации) подпунктом (о проведении прививок) лицам в возрасте 60 лет и старше, (а также) лицам с хроническими заболеваниями, в том числе заболеваниями бронхо-легочной системы, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы», – говорится в постановлении, опубликованном на сайте Роспотребнадзора города.
Ранее во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что темпы прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией значительно сократились за прошлую неделю, однако в 32 регионах превышены средние по стране показатели.
Гинцбург выступил за обязательную вакцинацию от COVID-19
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Вакцину против коронавируса нужно включить в национальный календарь прививок, а вакцинацию сделать обязательной, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
На вопрос о том, закончится ли когда-нибудь «вирусная ситуация», Гинцбург ответил: «Это кончится, когда 70–75% населения нашей страны, заодно и земного шара, будут провакцинированы, у которых будут антитела защитные к данному возбудителю». По его словам, для этого «препарат должен быть введен в национальный календарь прививок», а «вакцинация должна быть обязательной».
Кроме того, по словам Гинцбурга, «чтобы это не повторилось, детишек надо приучать к тому, что нужно обязательно вакцинироваться, как и их родителям». «И, соответственно, плакаты должны приучать к этому, как и к тому, что надо мыть руки, чистить зубы и говорить «здравствйте» и «до свидания», – приводит его слова «Российская газета».
Как пояснил Гинцбург, это нужно, чтобы «в обществе быть нормально воспринятым и быть полноценным гражданином того общества, в котором живешь». По его словам, «если ты будешь невакцинированным, то ты не только наносишь вред себе, но и своим близким, всем окружающим». «Невакцинированным так же нехорошо быть, как, допустим, извините, плеваться или что-нибудь еще... Или ходить с грязными руками», – сказал он.
Как вы относитесь к позиции антипрививочников?
Напомним, Гинцбург сообщил, что в январе начнутся клинические испытания российского лекарства из антител для больных коронавирусом. Он выразил надежду, что «в течение трех-четырех месяцев» клинические испытания будут «пройдены».
Moderna и госагентство США поругались из-за вакцины от COVID-19
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Компания Moderna и государственное агентство США по биомедицинским исследованиям спорят о том, кто участвовал в изобретении вакцины от коронавируса, сообщают СМИ.
New York Times пишет, что «Moderna и национальный институт здоровья ведут ожесточенный спор о том, кто заслужил признание за открытие центрального компонента» вакцины. В патентной заявке на вакцину Moderna указала в качестве изобретателей сотрудников, но не указала трех ученых из государственного агентства, передает РИА «Новости».
Издание сообщает, что вакцина стала результатом четырехлетнего сотрудничества Moderna и нацинститута. По версии госагентства, его ученые открыли процесс, который позволяет вакцине вызывать иммунный ответ. Конфликт может повлиять как на распространение вакцины, так и на прибыль компании.
Напомним, Moderna получила разрешение на использование вакцины от коронавируса в США в конце 2020 года. В начале 2021 года вакцину Moderna одобрили для использования в ЕС.
Собянин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве
Ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в Москве улучшается, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом.
«С 8 числа приступили к нормальной работе. Ситуация в целом улучшается. На 15% снизилась выявляемость вновь заболевших и на 4% - количество госпитализаций за неделю», – приводит его слова ТАСС.
Объем госпитализаций с коронавирусом в Москве в понедельник был ниже, чем неделю назад, сообщает РИА «Новости».
«Люди приезжают после выходных, обращаются уже в тяжелой форме и их приходится госпитализировать. Так вот объем госпитализаций меньше, чем неделю назад, хотя неделю назад были нерабочие дни <...>. Это позитивная тенденция. Также объем пневмоний снизился на 18%, в основном это ковидные пневмонии», – сказал мэр.
По словам Собянина, процесс распространения COVID-19 в Москве замедлился. За неделю в городе записались и вакцинировались около 100 тыс. человек. Первым компонентом вакцины он коронавируса в Москве привились 80% сотрудников, вторым – 60%.
Также мэр пообещал совершенствовать систему QR-кодов в столице. Собянин отметил, что решения о мерах по коронавирусу в Москве будут приниматься на основании анализа в конце недели.
«Будем смотреть за дальнейшим развитием ковидной ситуации – это неделя для нас, считай, будет принципиальной, посмотрим, какие в конце недели будут показатели, и уже на основании анализа принимать решение по дальнейшим мерам. Надеюсь, что ситуация будет более-менее стабильная», – рассказал он.
Ранее Собянин сообщил, что после окончания периода нерабочих дней в Москве будет действовать ряд антиковидных ограничений.
Центр Гамалеи собрался начать испытания лекарства от COVID в январе
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В январе начнутся клинические испытания российского лекарства из антител для больных коронавирусом, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Вот антитела, которые можно давать заболевшим коронавирусом в виде лекарства, мы сейчас разрабатываем», – приводит его слова РИА «Новости».
Гинцбург сообщил, что в январе «приступят к клиническим испытаниям». Он выразил надежду, что «в течение трех-четырех месяцев» клинические испытания будут «пройдены».
Его также спросили, сможет ли назальная вакцина от COVID-19 заменить прививку. Гинцбург сказал, что «ответа однозначного на это нет», его собираются получить в ходе клинического исследования.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин анонсировал появление в России лекарства от COVID. Правительство предложило выделить дополнительные средства из резервного фонда в размере 10 млрд рублей на лекарства от коронавируса.
В России за сутки выявили 39,1 тыс. зараженных коронавирусом
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По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России, в стране за сутки выявлено 39 160 случаев в 85 регионах, из которых 3200 (8,2%) – без клинических проявлений.
С начала пандемии в стране выявили 8 873 655 инфицированных в 85 регионах. За сутки скончались 1211 человек (всего 249 215), а выздоровели и покинули больницы 32 036 граждан. За весь период переболели 7,6 млн человек, говорится в сообщении штаба.
Днем ранее в стране выявили 39 400 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них у 3422 (8,7%) болезнь протекает без клинических проявлений. Скончались, по данным за понедельник, 1190 граждан, а выздоровели 25 582 человека.
Таким образом, за сутки число новых случаев уменьшилось на 240.
Лидерами по числу зараженных за сутки стали Москва – 5287, Московская область – 2818 и Санкт-Петербург – 2680.
Ранее в Минздраве заявили, что третья волна коронавируса плавно перетекла в четвертую, так как несколько дней подряд в стране выявляют около 40 тыс. зараженных COVID-19.
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В Минздраве заявили о четвертой волне коронавируса
Третья волна коронавируса в России плавно переросла в четвертую, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава профессор Владимир Чуланов.
По его словам, ежедневно сейчас регистрируют больше 40 тыс. случаев заражения за сутки.
«Наша третья волна плавно переросла в четвертую волну, которая, к сожалению, в большинстве регионов ещё продолжается», – цитирует эксперта РИА «Новости».
Заявление Чуланов сделал на пленарном заседании X международной научно-практической конференции «Молекулярная диагностика – 2021».
Самая неблагоприятная ситуация по числу зараженных коронавирусом наблюдается в европейской части, это связано и с ситуацией в России.
Ранее президент России Владимир Путин назвал вакцинацию от коронавируса реальным спасением от смерти, а также тяжелого течения болезни.
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Мишустин рассказал о способе получения бумажного сертификата о вакцинации
Граждане России с 16 ноября смогут получить бумажный сертификат о вакцинации от коронавируса в отделениях МФЦ, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.
«Всем, кто сделал прививку, выдается сертификат. Он автоматически отображается на портале госуслуг. С 16 ноября его можно будет получить и в многофункциональных центрах в бумажном виде», – передает его слова ТАСС.
«Для многих такой вариант удобнее. Необходимое для этого постановление правительства подписано», – отметил Мишустин.
Он подчеркнул, что в России сейчас ситуация с распространением коронавируса неоднородная.
«В некоторых [регионах] рост заболеваемости замедлился, в других дела обстоят не лучшим образом», – сказал премьер.
Так, в Хабаровском крае, Самарской и Омской областях рост заболеваемости коронавирусом больше, чем в целом по стране, и составляет 15%, передает РИА «Новости».
Мишустин попросил главу Минздрава Михаила Мурашко продолжать поддерживать такие субъекты. «Это касается и консультаций, и направления бригад медицинских работников, как это поручил делать президент», – пояснил он.
Напомним, ранее Министерство здравоохранения России утвердило форму сертификата о вакцинации против коронавирусной инфекции и о перенесенном заболевании COVID-19.
Попова заявила о значительном снижении роста заболеваемости COVID-19
Темпы прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией значительно сократились в России за прошлую неделю, однако в 32 регионах превышены средние по стране показатели, заявила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«И еще раз хочу отметить, что прошедшая неделя показала значительное снижение темпов прироста. Если четыре недели назад недельный темп прироста составлял почти 18 [процентов], то на прошедшей неделе темп прироста составил 2,1%. Это говорит о замедлении эпидпроцесса», – приводит ТАСС слова Поповой.
Вместе с тем, превышение среднероссийских показателей по заболеваемости коронавирусом за прошедшую неделю фиксируется в 32 регионах. По словам Поповой, тремя неделями раньше это количество было почти 50.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России, в стране за сутки выявлено 39 160 случаев в 85 регионах. Лидерами по числу зараженных за сутки стали Москва – 5287, Московская область – 2818 и Санкт-Петербург – 2680.
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Мурашко назвал число привитых в России за нерабочие дни
В нерабочие дни темп вакцинации от коронавирусной инфекции сохранился на хорошем уровне, за этот период вакцинировались 3,7 млн человек, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с заболеванием.
«Темпы вакцинации в период нерабочих дней сохранялись хорошие, за нерабочие дни привито 3,7 млн человек. Коронавирус продолжает представлять опасность, и в регионах важно не упустить любые возможности для повышения темпов вакцинации, мы это делаем», – цитирует Мурашко ТАСС.
Он добавил, что первым компонентом вакцины от коронавируса в стране уже привиты 62 млн человек.
Также в России проходит кампания по вакцинации от гриппа, в общей сложности привито 65% от поставляемых вакцин, это около 40 млн человек.
Ранее Мурашко сообщал об отправке дополнительной партии вакцины «Спутник Лайт» в регионы России.
Специалист Минздрава объяснил, как носить маску на улице
Ношение маски на улице необходимо только в случае большого скопления людей, в иной ситуации этого делать не стоит, так как она раздражает кожу лица, заявил главный внештатный специалист Минздрава по медицинской профилактике в УрФО, врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев.
«Если вокруг вас мало людей, то на улице ходить в маске нет необходимости. Так как она намокает, теряет свои защитные качества, начинает раздражать кожу лица, и ее придется менять чаще. Если же на улице много людей, например у прививочного пункта, то лучше маску надеть, а еще лучше использовать респиратор», – заявил врач в беседе с Ura.ru.
Он пояснил, что маски в большей степени нужны для ношения в помещениях, в случае прогулки на улице, когда никого нет рядом, необходимости в ней нет. «Риск заразиться в этом случае минимален», – добавил Токарев.
С мнением специалиста Минздрава согласна врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. «Носить маску на улице не надо. Маски нужны, чтобы носить их в помещении – это факт. Хотя, с другой стороны, она защищает от ветра, если будет сильный ветер, то лицо может обморозиться. Но если вы с улицы зимой заходите в помещение, то нужно поменять маску на новую и сухую», – указала она.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова объясняла, что носить защитные маски на улице не требуется, они необходимы только на массовых мероприятиях.
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Пескова спросили о введении QR-кодов для транспорта
В Кремле не ведется обсуждений на тему введения QR-кодов на авиационном и железнодорожном транспорте, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«В администрации [президента] не ведется никаких обсуждений, вся эта поливариантность [возможных мер] находится исключительно в прерогативе правительственного штаба, соответственно, нужно туда обращаться с такими вопросами», – цитирует Пескова ТАСС.
Ранее в Минцифры заявили, что QR-коды вакцинированных от коронавирусной инфекции будут действовать по прежним срокам.
Напомним, в понедельник россияне стали сообщать, что на портале «Госуслуги» после введения новой формы прививочного сертификата вдвое уменьшился срок действия QR-кодов о вакцинации.
Также в понедельник вступили в силу изменения в форме сертификата о вакцинации против вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) и о перенесенном коронавирусе.
Путин обсудил итоги нерабочих дней с Совбезом
Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза обсудил меры для борьбы с коронавирусом, а также итоги введения режима нерабочих дней.
В совещании также приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Мне бы хотелось послушать, как сказалась на борьбе с инфекцией та мера, которую мы ввели, — это выходные дни, которые только что закончились, и что предполагается сделать в ближайшее время», – передает слова главы государства ТАСС.
Собянин ранее заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве. Он также сообщил, что после окончания периода нерабочих дней в Москве будет действовать ряд антиковидных ограничений.
Глава Минздрава доложил, что в нерабочие дни темп вакцинации от коронавирусной инфекции сохранился на хорошем уровне, за этот период вакцинировались 3,7 млн человек.
Попова призвала ужесточить контроль за соблюдением ограничительных мер в регионах
Необходимо сохранять введенные ограничительные меры в регионах России, а также ужесточить контроль за их соблюдением для стабилизации эпидситуации, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Для того, чтобы нам удержать позиции и идти в дальнейшем к снижению заболеваемости и стабилизации эпидситуации, безусловно, нужно сохранять те ограничительные меры, которые уже введены, и также, безусловно, нужно ужесточить контроль за введением тех мер, которые приняты в субъектах России», – цитирует ТАСС Попову.
Ранее Сергей Собянин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве.
Между тем, в Воронежской области ввели QR-коды для посещения общественных мест, а власти Камчатского края продлили действие системы QR-кодов для посещения объектов общественного питания и учреждений культуры до конца ноября.
До этого власти Амурской области сообщили, что намерены ввести с 1 декабря в вузах систему пропуска по QR-кодам. Не привитые от коронавируса студенты будут заниматься дистанционно.
Власти Приморья с 8 ноября решили запретить посещать непродовольственные магазины, сауны, парикмахерские и гостиницы без QR-кода о вакцинации от коронавируса или о перенесенном заболевании, сообщило правительство региона.
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