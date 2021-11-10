Гинцбург возмутился причастностью медиков к поддельным сертификатам о вакцинации

Участие некоторых медицинских работников к распространению поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса изумляет, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург.

«Есть еще поддельные сертификаты. Хорошо, что сейчас пошла мощная публичная кампания против них. Надеюсь, волну собьют, но факт, что медики участвуют в распространении фальшивок, конечно, изумляет. Станем активнее работать по этим направлениям, и устойчивый свет в конце тоннеля скоро появится», – рассказал он ТАСС.

По его словам, введение QR-кодов темпы вакцинации граждан значительно выросли. Также Гинцбург отметил, что новые волны пандемии коронавируса будут возникать в России каждые три месяца, если в кратчайшие сроки не будут вакцинированы как можно больше граждан.

«Откройте учебник по эпидемиологии, там четно написано: 70% населения провакцинируется, вот и будет вам свет. Эпидемиология – наука. У нее свои законы. Если возбудитель передается воздушно-капельным путем, надо привить 70, а лучше 80% жителей, тогда эпидемия не будет самоподдерживающейся, перейдет в самозатухающую. Поддерживайте потом популяционный уровень и все, считайте, вы победили, – сказал он.

Кроме того, Гинцбург добавил, что вакцина «Спутник V» по сравнению с другими вакцинными препаратами способствует выработке более широкого спектра антител к коронавирусу.

«Спутник V» сделан так, что он превосходит другие вакцины, массово используемые в широком гражданском обороте. Они тоже хороши, но направлены в первую очередь на узкий круг штаммов возбудителя COVID-19. А «Спутник V» дает более широкий круг защитных антител», – рассказал ученый.

Ранее Гинцбург заявил, что вакцину против коронавируса нужно включить в национальный календарь прививок, а вакцинацию сделать обязательной.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД