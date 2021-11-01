Журналисты взломали сайт торгующих справками о ПЦР-тестах мошенников

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1 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 02:11  |  vz.ru
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Газпрому придется исправлять ошибки Европы

Российские хранилища газа будут забиты под завязку не случайно Александр Гальперин/РИА Новости
Европейцы провалили работу по созданию собственных запасов газа на зиму в хранилищах и теперь обвиняют Газпром в дефиците голубого топлива и высоких ценах на него. Ради стабилизации рынка Газпром пообещал заполнить газовые хранилища Европы, но только после закачки топлива в отечественные ПХГ. Между тем рекордные запасы газа под землей внутри России могут оказать пользу зимой и самим европейцам. Как именно? Подробности...
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Оппозиция Украины лишилась самого сильного депутата

«Вы готовы пройти полиграф?» – спрашивали Киву. «А полиграф готов пройти меня?» – рычал он в ответ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency
Global Look Press
На депутата Верховной рады Илью Киву заведено дело – за то, что он стрелял в воздух в день ликвидации Бандеры. Ранее Киву исключили из партии ОПЗЖ, но так и не пояснили, как он – бывший член «Правого сектора» и «ветеран АТО» – вообще попал в эту партию, которую считают «пророссийской». Кто такой Кива и почему его называют «уникальным политиком»? Подробности...
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Пандемия вернула в общество болезни из 90-х

По мнению психологов, пандемия нанесла удар абсолютно по всем возрастам и социальным группам Владимир Гердо/ТАСС
Пандемия, связанные с ней вынужденные ограничения и локдауны обнажили ряд скрытых социальных проблем, породив в обществе тревогу и недоверие. В похожем психологическом состоянии россияне находились в конце 90-х. А реакция людей на коронавирус оказалась схожа с реакцией на радиационное заражение после катастрофы в Чернобыле.  Подробности...
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Как американцы заставили шведов бояться и ненавидеть Россию

1981 год. С-363 на мели в шведских территориальных водах Marinmuseum/Wikipedia
Исполнилось 40 лет истории, которая могла бы сейчас восприниматься лишь как исторический курьез – советская подводная лодка села на мель у берегов Швеции. Однако последствия этого происшествия оказались поистине грандиозными. Они настолько масштабны, что позволяют говорить о гигантской спецоперации, проведенной американскими военными против СССР и России.  Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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Мечты о счастливом будущем оказались грехом

Ольга Андреева
Ольга Андреева, Журналист
Скорость времени вдруг сделала резкий скачок на спидометре истории. А сама история беспомощно развела руками, как старый Фирс из чеховского «Вишневого сада», и сказала дребезжащим голосом: «Человека забыли!». Подробности...
Обсуждение: 40 комментариев

Нельзя клеймить бросающих детей женщин

Анна Долгарева
Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Чтобы сократить количество абортов, женщине как раз и должен быть предоставлен выбор – воспитывать ребенка или отдать его под опеку государства или других людей. Мы же вроде боремся за сокращение количества абортов, правда? Подробности...
Обсуждение: 34 комментария

Германия надеется выиграть зеленую революцию

Василий Федорцев
Василий Федорцев, политолог, германист
Если верить свежим соцопросам, немцы в последнее время опасаются последствий глобального потепления даже больше, чем последствий пандемии. Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий
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Молдавия тоскует по фашизму

Турецкие БПЛА против Донбасса

Кто такой Эрик Земмур

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На каналах Амстердама появились лодки-беспилотники

В Амстердаме начинаются испытания беспилотных электрических лодок Roboat, которые были созданы совместными усилиями американских и нидерландских ученых. Эти лодки могут работать по 10 часов без подзарядки и перевозить пассажиров, товары и даже мусор
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Центр «Вектор» впервые показал фото дельта-штамма коронавируса

Впервые опубликовано фото дельта-штамма коронавируса. Российский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» вырастил вирус на культуре клеток эпителия почки африканской зеленой мартышки. Изображения сняты на камеру электронного микроскопа
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Обсуждение: 4 комментария

В Японии всплыли «корабли-призраки» времен Второй мировой

В районе японского острова Иводзима землетрясение подняло со дна затопленные корабли-призраки времен Второй мировой войны. Из-за сейсмической активности всплыли 24 остова судов
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Приговор к 10 месяцам тюрьмы за оскорбление чувств верующих для сделавшего провокационное фото у храма таджикского блогера:
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Надо ли ограничивать продажу алкоголя в объявленные нерабочими из-за распространения COVID дни?
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    Журналисты взломали сайт торгующих справками о ПЦР-тестах мошенников

    1 ноября 2021, 02:11

    Текст: Антон Антонов

    Московские мошенники выдали тысячи «документов» о якобы пройденных ПЦР-тестах, пользуясь сайтами-клонами известных лабораторий, сообщают СМИ.

    Издание 47news (освещает события в Ленинградской области) пишет, что «с помощью технических специалистов обнаружило брешь в московском сайте мошенников, торгующих поддельными результатами ПЦР-теста». Мошенники «масштабно работают под брендами известных лабораторий: «Инвитро», «Гемотест» и «АрхиМед». Справку можно получить по электронной почте. Издание получило «доступ к «админке» ресурса, где собраны данные клиентов и генерируются сами документы».

    На конец октября в базе псевдо-«АрхиМеда» было 4230 человек; 4175 – в базе псевдо-«Инвитро» и 265 – у псевдо-«Гемотеста». Как пишет 47news, «почти все фамилии из Средней Азии», хотя «порой встречаются и наши». Сотрудники издания без проблем оформили документы о сдаче теста «Смирновым Иваном Ивановичем». Тест якобы делали работники «АрхиМеда» в Домодедово.

    Указывается, что «документ мгновенно скачивается в формате pdf», «с виду» справку «не отличить от настоящей». При этом продумана и «процедура предъявления справки, например, полицейскому», на «документе» есть QR-код, который ведет на сайт, якобы принадлежащий настоящей компании. Реклама размещена также на сайтах, копирующих дизайн настоящих фирм. Так, для «АрхиМеда» (labarhimed.ru) мошенники создали поддельные сайты arhimedlab.net.ru и arhimedlab.info. А контактный телефон, предоставленый мошенниками, лишь на две последние цифры отличается от реального.

    Также издание сообщает, что «среди мигрантов гуляют телефоны «жучков», через которых можно получить тест». Однако связаться с ними не удалось. 

    Судя по дате регистрации, сайты-подделки работают с марта 2021 года, за этот период, было около 9 тыс. клиентов.  Указывается, что примерная стоимость создания интерфейса – 5–10 тыс. рублей, аренда виртуального сервера – 350 рублей в месяц, три домена – по 150 рублей в год, «на старт 10 тыс. и ежемесячно около 500 рублей». Хостинг предоставляет московская компания, которая судя по отзывам, имеет неоднозначную репутацию.

    За ПЦР-диагностику за три часа предлагают отдать 2550 рублей. За 24 часа – 1600 рублей. «Если взять среднюю цену теста в 2 тыс. рублей и умножить на 9 тыс. клиентов, получится 18 млн рублей. Работают они восемь месяцев, а значит за один получают примерно 2,2 млн рублей. Таким образом доход в 1800 раз превышает вложения. И разница эта растет с каждым новым клиентом», – пишет издание.

    «Кстати, как сообщили 47news по телефону настоящего «АрхиМеда», цена срочного – трехчасового – теста во Внуково и Шереметьево составляет 2750 рублей, суточного – 1800. В Домодедово предлагается только срочный за 3 тыс. То есть нелегалы ещё и демпингуют, что, впрочем, логично», – говорится в материале.


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    Шатилова назвала причину смерти Игоря Кириллова
    		    30 октября 2021, 14:37
    Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press
    Текст: Наталья Ануфриева

    Диктор Игорь Кириллов умер от COVID-19, заявила народная артистка РСФСР, диктор и телеведущая Анна Шатилова.

    Шатилова заявила в интервью телеканалу «Звезда», что с 10 сентября Кириллов якобы лежал в городской клинической больнице имени Боткина, где ему ампутировали ногу. Позднее он скончался там от коронавируса.

    «Это чудовищно, что произошло. В этом году и Балашов ушел, и Кириллов, это такие голоса государственные, красивые!», – сказала она.

    Шатилова добавила, что пыталась звонить ему накануне, но телефон был недоступен. Позднее с ней связались о сообщили о смерти диктора.

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    Напомним, Кириллов умер на 90-ом году жизни. Его помощник заявлял, что диктор умер из-за возрастных хронических заболеваний.

    Коментарии (33)
    В одной из последних стран без коронавируса зарегистрировали первый случай COVID-19
    		    30 октября 2021, 18:10
    Фото: CHAMILA KARUNARATHNE/EPA/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    В тихоокеанском островном государстве Тонга зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции, сообщают СМИ.

    Вирус зафиксировали у ранее привитого от заболевания человека, который прибыл на самолете из Новой Зеландии, пишет Би-би-си.

    Тонга была одной из последних стран, где не фиксировали ни одного случая коронавирусной инфекции. В островном государстве проживают более 100 тыс. человек, лишь треть жителей страны вакцинированы.

    Коментарии (23)
    Курский антипрививочник убедился в существовании COVID в реанимации
    		    30 октября 2021, 01:55
    Фото: кадр из видео
    Текст: Антон Никитин

    В Курской области врачи спасли выступавшего против вакцинации и масочного режима администратора городского паблика Константина Крупенина.

    Как сообщают «Курские известия», Крупенин выступал против вакцинации и масочного режима, утверждая, «что ковида не существует», однако после перенесенного заболевания изменил свое мнение. «Я в ковидарии 6-й больницы (Курская городская больница №6 – прим. ВЗГЛЯД). Хочу извиниться за то, что писал о врачах. Приезжайте в палату, наверное, так будет понятнее тем, кто еще не верит в коронавирус», – заявил администратор паблика.

    Как сообщает издание, Крупенин заболел 5 октября, однако десять дней «лечился только горячим чаем». «Я вообще раньше не болел почти. До минус 20 хожу без шапки. Обычно сам умудрялся восстанавливаться. Но эта вещь – она инфернальная, дьявольская. Слабость, потерял обоняние, температура дошла до 39,2. Дальше не мерил, страшно стало.16 октября позвонил друзьям. Спросил, что делать. Скорую помощь мне вызвал Юрий Иванов (друг Константина, – прим. ВЗГЛЯД). Он же приехал с бригадой в 2.00. Я еще пытался пару публикаций для сообщества приготовить. Медики приехали, позвонили в дверь. Но я вообще не понимал, что происходит. Состояние полукоматозное. Это страшно. И я никому не желаю это все пережить», – рассказывает Крупенин.

    Друг Константина, главный редактор паблика «Курск – наш город» и активный сторонник вакцинации Юрий Иванов рассказал, как Крупенина клали в больницу: «Вызвали скорую мы в первой половине дня, где-то около 9.00. Приехала она поздно ночью. Было около 01.00. Константин дверь медикам не открывал. Я в то время находился в другом конце города и попросил врачей, чтобы они не уезжали. Приехал на такси и начал через дверь уговаривать, чтобы он открыл дверь. Но Константин не соглашался. Врачи решили вызвать полицию, чтобы вскрыть дверь. Основания для этого были. Судя по всему, гипоксия, интоксикация сказывались на его психическом здоровье. Я пошел на маленькую хитрость. Сказал, что выбиваем дверь, и попросил отойти, чтобы она, когда будет вылетать, не убила его. И лишь только после этого он открыл дверь», – рассказал друг Крупенина.

    После этого, продолжил Иванов, медики из 53-й бригады стали оказывать Константину первую помощь. Пульсоксиметр показал, что сатурация 78%. Врачи послушали легкие и предположили, что есть серьезное поражение. Надели кислородную маску. Однако Крупенин отказывался от госпитализации, пока врачи не предупредили: «Константин, ты просто не доживешь до утра». После полученного согласия Крупенина госпитализировали в Курскую городскую больницу № 6. Компьютерная томография показала 87% поражения легких. При этом ПЦР-тест на COVID показал отрицательный результат.

    «Я помню, как меня вывозили, помню томограф. Помню шум компрессора кислородного и сутки в реанимации», – сказал Крупенин. По его словам, он только в ковидарии понял, что ошибался. «Я демонстративно не носил маски, не соблюдал все эти меры. И даже выбирал те супермаркеты, где на это смотрели сквозь пальцы. Я прошу при всех прощения, но к врачам относился с некоторым недоверием. Все эти публикации в прессе. Ведь как обычно. Спасли человеку жизнь, об этом могут не написать, а малейшая неудача, и желтая пресса сразу подхватывает тему. Конечно, это влияет на мировоззрение.

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    Обсуждение:  392 комментария

    «Сейчас я готовлюсь к выписке. Потом две недели реабилитации, жесткой самоизоляции. Надо понимать, что на одной чаше весов – прививка, а на другой – недели мучительнейшего лечения. Самое мучительное – это капельница. (…) Персонала не хватает. Целый этаж обслуживают восемь человек. Делают уколы, ставят капельницы, процедуры проводят, постоянные обходы и внимание. Мне никто здесь не сказал – вакцинируйся. Они мне это доказали практически, ведь я одной ногой был уже там и даже думал написать завещание», – рассказал Крупенин, заверив, что после выписки будет носить маску и сделает прививку.

    «Вирус есть, он очень опасен и коварен, мутирует. Я поражаюсь, как врачи методы лечения выработали. Они работают. Медики реально спасают человеческие жизни. Чтобы пандемия пошла на спад, всем, кто сомневается, – не сомневайтесь. Не хотите двухкомпонентную, сделайте однокомпонентную вакцину», – сказал Константин. «Я убедился, что действия властей все-таки правильные. Эти все карикатуры… Прошу меня простить. [Я] их найду и удалю все. Многие мои знакомые упадут от того, что я скажу», – заключил Крупенин.

    Напомним, в четверг президент Владимир Путин попросил медиков уделять особое внимание просвещению россиян о необходимости сделать прививку от коронавируса.

     

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    Коментарии (47)
    Мурашко объяснил, что «Спутник Лайт» надо использовать для ревакцинации

    30 октября 2021, 14:10

    Текст: Алексей Дегтярев

    Российскую вакцину «Спутник Лайт» следует использовать только при ревакцинации, заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

    «В связи с тем, что штамм дельта идет, обязательно сегодня выйдут изменения в методические рекомендации по вакцинации, где будет написано: «Спутник Лайт» использовать только для повторной вакцинации», – цитирует Мурашко ТАСС.

    Глава ведомства пояснил, что для первой прививки по-прежнему рекомендуется использовать заегистрированные в России вакцины, например «Спутник V».

    Ранее стало известно о дефиците «Спутник Лайт» в ряде российских регионов. В четверг о дефиците вакцины сообщили в Петербурге и Вологде. Директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в беседе с газетой ВЗГЛЯД пояснила, что это связано с массовым желанием людей вакцинироваться.

    Коментарии (27)
    Попова объяснила, почему РФ не закрывает границы из-за COVID

    29 октября 2021, 21:29

    Текст: Елизавета Булкина

    Коронавирус распространяется в основном внутри России, это не завозные случаи из других стран, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».

    «Основное распространение идет внутри страны. Это не завозные случаи. Завозные случаи мы блокируем, потому что все прилетающие и приезжающие, возвращающиеся из-за границы проходят ПЦР-тестирование. И вот по количеству положительных ПЦР-тестов удельный вес очень невелик, он не превышает 1%», – передает ее слова РИА «Новости».

    Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова призвала российских туристов, планирующих поездку в предстоящие нерабочие дни, соблюдать антиковидные меры предосторожности.

    Коментарии (32)
    Собянин заявил о росте смертности от коронавируса среди детей

    29 октября 2021, 17:59

    Текст: Кристина Коваленко

    Количество смертей после COVID-19 у детей выросло, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Дети, которые болеют хроническими заболеваниями, переносят очень тяжело. Мы видим, что и смертность среди детей тоже увеличилась», – сообщает РИА Новости со ссылкой на слова мэра, сказанные в эфире телеканала «Россия 1».

    Ранее заместитель мэра Анастасия Ракова говорила о том, что в столице каждый день выявляют около тысячи детей, зараженных SARS-CoV-2. Раньше показатель составлял лишь 200-300 детей. По словам чиновницы, в день госпитализируют от 20 до 30 пациентов этой возрастной категории.

    Ранее глава минздрава РФ Михаил Мурашко отмечал, что по всей стране выявили около 60 тыс. детей с коронавирусом, у половины из них остро проявляются симптомы. Он добавил, что если сравнивать с прошлым годом, то число зараженных детей стало намного больше.

    Ранее в Кремле рассказали, кто должен принимать решение о вакцинации детей. По словам пресс-секретарь президента Дмитрия Пескова, такой вопрос должны решать специалисты, а не Кремль. 

    Коментарии (39)
    В России выявили пять случаев нового вида коронавируса AY.4.2

    29 октября 2021, 17:39

    Текст: Вера Басилая

    Ученые выявили пять случаев нового вида коронавируса AY.4.2, из них три обнаружены в Москве и области, два – в Татарстане, сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

    «На настоящий момент в РФ выявлены 5 изолятов нового коронавируса, относящихся к сублинии штамма дельта AY.4.2, и имеющих все значимые генетические отличия. Три из них были обнаружены в Москве и Московской области, а еще два – получены у пациентов в Казани и селе Богатые Сабы (Республика Татарстан)», – приводит ТАСС слова Хафизова.

    Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина «Спутник V» защищает от всех вариантов коронавируса, в том числе от нового вида штамма «дельта».

    До этого в Роспотребнадзоре сравнили опасность заражения «дельтой» и AY.4.2.

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    Гинцбург обвинил ЕМА и ВОЗ в игнорировании успехов «Спутника V»
    		    31 октября 2021, 02:30
    Фото: Thiago Prudencio/
    Keystone Press Agency/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Чиновники Европейского медицинского агентства (ЕМА) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предпочитают не замечать успехов вакцинации препаратом «Спутник V», заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

    «Прививочная кампания показала, что «Спутник V» блестяще справляется с защитой организма от широкого спектра штаммов коронавируса. Однако чиновники EMA и отчасти ВОЗ не хотят этого видеть», – заявил Гинцбург в интервью «Вечерней Москве».

    Еще одной из вероятных причин непризнания вакцины «Спутник V» в ЕС глава Центра Гамалеи назвал различия в европейском и российском законодательствах, порождающие, по его мнению, задержки.

    «Еще надо учесть, что практически ни один российский препарат не был признан европейским сообществом», – отметил он. Гинцбург заключил, что такие «шероховатости» позволяют при желании «найти поводы придраться» к российской вакцине.

    В прошлую среду Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что процедура одобрения российской вакцины «Спутник V» «вступает в завершающую стадию». В РФПИ отметили, что рассчитывают на «одобрение вакцины со стороны ВОЗ в ближайшие месяцы».

    В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отмечали, что за год применения вакцина «Спутник V» «доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира». На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 70 странах с общим населением более 4 млрд человек, или около половины населения Земли. РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран.

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    Коментарии (21)
    Разведка США сняла с Китая обвинения в создании коронавируса
    		    29 октября 2021, 22:44
    Фото: Felix Kastle/dpa/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Вирус SARS-CoV-2 не является результатом разработки биологического оружия, власти Китая заранее не знали о существовании нового коронавируса до выявления штамма исследователями Уханьского института вирусологии среди населения КНР, говорится в докладе офиса директора национальной разведки США.

    «Разведсообщество считает, что официальные лица Китая, вероятно, не знали заранее о существовании SARS-CoV-2 до тех пор, пока исследователи Уханьского института вирусологии не выделили его после признания наличия вируса среди населения», – приводит выдержку из доклада РИА «Новости».

    «То есть если пандемия появилась из-за лабораторного инцидента, они (официальные лица КНР), вероятно, не знали в первые месяцы об этом инциденте», – говорится в докладе.

    «Мы считаем, что вирус не является результатом разработки биологического оружия и большинство ведомств считают, с низким уровнем уверенности, что SARS-CoV-2, вероятно, не был генно модифицирован», – говорится в докладе американской разведки о происхождении коронавируса.

    При этом разведка США не пришла к единому мнению об истоках происхождения COVID.

    «Аналитики разведсообщества США считают, что и естественное происхождение, и инцидент в лаборатории являются правдоподобными теориями о том, как вирус SARS-CoV-2 впервые заразил людей», – говорится в докладе американской разведки. Как подчеркивается, аналитики не сошлись во мнении, какая из двух теорий является более вероятной.

    «Один из элементов разведсообщества считает со средней степенью уверенности, что COVID-19, вероятнее всего, стал результатом инцидента с лабораторией, в котором участвовали исследователи из Уханьского института вирусологии или другие исследователи», – говорится в докладе. О какой спецслужбе идет речь, не говорится. В разведсообщество США входят 18 ведомств, включая ЦРУ, АНБ, ФБР (контрразведка), профильные подразделения госдепартамента, Пентагона, минфина, минэнерго, а также другие ведомства.

    Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус не исключил возможности утечки коронавируса SARS-CoV-2 из научной лаборатории, отметив, что такая гипотеза «еще не была категорически исключена».

    В конце мая появилась информация, что США заполучили данные о вспышке коронавируса в лаборатории Уханя. Китай назвал заявления США политической игрой и попыткой свалить вину на других, однако раскритиковал предложение вновь расследовать происхождение коронавируса. Позже в минздраве США опровергли наличие доказательств утечки коронавируса из лаборатории в Китае.

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    Путин призвал ускорить признание странами вакцин от коронавируса

    30 октября 2021, 14:27

    Текст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин заявил, что из-за непрекращающегося процесса мутаций коронавируса следует выработать механизмы системного и оперативного обновления вакцин от инфекции, а также призвал страны ускорить признание вакцин от COVID.

    «С учетом того, что этот вирус продолжает мутировать, нам следует выработать механизмы системного и оперативного обновления вакцин», – заявил Путин на саммите G20 в режиме видеоконференции, передает РИА «Новости».

    Он также указал, что нуждающиеся страны до сих пор не могут получить доступ к вакцинам от коронавируса и другим жизненно важным ресурсам из-за недобросовестной конкуренции и протекционизма, в том числе среди стран G20.

    «Хотел бы обратить внимание, что несмотря на решение «Группы двадцати» доступ к вакцинам и иным жизненно важным ресурсам по-прежнему не могут получить все нуждающиеся страны. Это происходит, в том числе, из-за недобросовестной, я считаю, конкуренции, протекционизма, неготовности ряда государств, в том числе государств «Двадцатки», к взаимному признанию вакцин и вакцинных сертификатов», – заявил Путин.

    По его словам, ситуация с коронавирусом требует улучшения качества и доступности медпомощи во всем мире.

    «Остро стоит вопрос о том, чтобы ВОЗ ускорила процесс преквалицификации новых вакцин и препаратов, то есть оценки их качества, безопасности, эффективности. Уверен: чем быстрее все это будет сделано, тем легче будет возобновить глобальную деловую, в том числе наиболее пострадавшую туристическую, активность. Предлагаем поручить министерствам здравоохранения государств «двадцатки» проработать в кратчайшие сроки взаимное признание национальных вакцинных сертификатов», – заявил Путин.

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    Умерла ставшая известной пациентка «красной зоны» госпиталя в Томске

    30 октября 2021, 22:20

    Текст: Антон Никитин

    Умерла пожилая женщина, внук которой снял резонансное видео об уходе за 84-летней бабушкой в «красной зоне» респираторного госпиталя в Томске под видом врача, сообщил областной депздрав.

    «Восьмидесятичетырехлетняя пациентка респираторного госпиталя, внук которой побывал в ковидарии, скончалась сегодня, 30 октября, в 19.32 (15.32 мск) в реанимационном отделении госпиталя», – говорится в Telegram-канале «Область здоровья».

    Со ссылкой на заведующего реанимационным отделением респираторного госпиталя МСЧ №2 Евгения Тарасенко сообщается, что в субботу утром состояние подключенной к аппарату ИВЛ пациентки резко ухудшилось и из терапевтического отделения ее перевели в реанимацию. В дальнейшем на фоне лечения продолжалось ухудшение состояния – прогрессировала сердечная и дыхательная недостаточность.

    «Были проведены все необходимые реанимационные мероприятия. Однако, несмотря на это, у женщины развилась острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность, она скончалась. Мы приносим искренние соболезнования родным пациентки», – сказал Тарасенко.

    В облдепздраве уточнили, что причина смерти – коронавирусная инфекция, пневмония, острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность.

    Женщина поступила в госпиталь 21 октября в тяжелом состоянии с полисегментарной пневмонией, а также истощением, течение заболевания осложнялось тяжелой коморбидной патологией, в том числе болезнью Альцгеймера.

    Напомним, в среду стало известно, что мужчина три дня под видом врача ухаживал за бабушкой в «красной зоне» респираторного госпиталя в Томске.

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    Путин поручил Мурашко отправиться в регионы с критической ситуацией по COVID

    29 октября 2021, 19:24

    Текст: Елизавета Булкина

    Президент России Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и его заместителям отправиться в регионы, где сложилась наиболее критическая ситуация с коронавирусом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Путин дал поручение министру здравоохранения Мурашко вместе с его заместителями отправиться в регионы с наиболее критической ситуацией с коронавирусом для оказания медикам в этих регионах методической и иной необходимой помощи», – передает его слова РИА «Новости».

    По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, эпидемиологическая ситуация по COVID-19 ухудшилась в 13 регионах.

    Отрицательная динамика с 22 по 29 октября отмечается во Владимирской, Ивановской, Курганской, Омской, Томской и Тульской областях, в Республике Кабардино-Балкария, Алтае, Бурятии, Дагестане, Марий Эл, Северной Осетии, Приморском крае.

    Ранее Мурашко сообщил, что с сентября организованы выезды бригад в 18 регионов для борьбы с коронавирусной инфекцией.

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    В Ереване месячный ребенок умер от коронавируса

    29 октября 2021, 17:45

    Текст: Кристина Коваленко

    Заразившийся коронавирусом младенец, находившийся в отделении интенсивной терапии, скончался в Ереване, сообщила представитель Ереванского государственного медуниверситета Шушан Даниелян.

    «В отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных университетской больницы «Мурацан» сегодня утром констатирована биологическая смерть одномесячного ребенка», – передает РИА Новости со ссылкой на пост Даниелян в Facebook.

    Сообщалось, что ребенок был госпитализирован 19 октября, а 26 октября его подключили к аппарату ИВЛ. У маленького пациента диагностировали коронавирусную инфекцию

    В Армении с начала пандемии скончались 6232 человека, а всего инфицированы 304 546 граждан. С 20 октября в стране объявлен карантин.

    Впервые пациент с пневмонией, вызванной коронавирусом, младше 18 лет скончался в США в марте 2020 года. Ребенок проживал в городе Ланкастер американского штата Пенсильвания. 

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    Гинцбург рассказал о вакцине от COVID для детей и подростков
    		    31 октября 2021, 13:12
    Фото: David Young/DPA/ТАСС
    Текст: Валентина Григоренко

    Концентрация вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» снижена в пять раз для вакцинации подростков и в десять раз – для детей младшего возраста, заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

    «Подобрали дозу классического «Спутника V», которая будет эффективна и безопасна для детского населения. Эта доза – исходный «Спутник V», разведенный фактически физраствором, соответственно, в пять раз. Для более младшей группы «Спутник V» разведен уже в десять раз», – пояснил он, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия 1».

    Ранее в Москве начался предварительный отбор несовершеннолетних, желающих принять участие во втором этапе испытаний вакцины от коронавируса.

    Власти Москвы совместно с Центром им. Гамалеи в июле начали клиническое исследование вакцины «Спутник V» для подростков 12-17 лет. Базовыми для исследования стали два учреждения – Морозовская детская больница и Детская больница им. Башляевой. 29 октября в Москве начался предварительный отбор добровольцев среди подростков от 12 до 17 лет для второго этапа испытаний вакцины от коронавируса. В первом этапе исследования приняли участие 99 несовершеннолетних (56 мальчиков и 43 девочки) в возрасте 12-17 лет. Оба компонента исследуемой вакцины получили 92 добровольца.

    Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что побочные эффекты, выявленные во время клинических исследований вакцины против нового коронавируса для подростков, незначительны.

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    ЕС призвал МИД России найти решение по QR-кодам для дипломатов

    30 октября 2021, 16:59

    Текст: Вера Басилая

    ЕС надеется, что российский МИД найдет решение в ситуации с QR-кодами для дипломатов, привитых не зарегистрированными в стране вакцинами, заявили в представительстве Евросоюза в Москве.

    Ранее в СМИ появилась информация, что иностранные дипломаты в России, привитые не зарегистрированными в стране вакцинами от коронавируса, не смогли получить QR-коды, несмотря на обращение в МИД. С аналогичными проблемами столкнулись и российские дипломаты за рубежом.

    «Ввиду того, что все чаще необходимо предъявлять QR-коды в общественной жизни в России, представительство ЕС в России, в том числе от имени стран-членов Евросоюза, поддерживает регулярный контакт с российским министерством иностранных дел по вопросу предоставления данных кодов дипперсоналу, прошедшему полную вакцинацию», – приводит РИА «Новости» комментарий дипмиссии.

    «Мы надеемся, что МИД РФ найдет решение для этой ситуации в соответствии с Венской Конвенцией о дипломатических сношениях, которая, в том числе, предусматривает, что государство пребывания должно предоставлять все возможности для выполнения функций представительства. Также оно обеспечивает всем членам представительства свободу передвижения и передвижения по его территории», – пояснили в представительстве.

    Между тем, в МИД РФ указали, что «в контексте выполнения соответствующих положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года российская сторона неизменно стремится к обеспечению наиболее благоприятных условий для функционирования дипломатических миссий». Также в дипведомстве уточнили, что иностранные дипломаты, которые не смогли получить QR-коды в РФ, это ограниченная группа вакцинировавшихся несертифицированными препаратами, все такие случаи рассматриваются отдельно, вопрос в проработке.

    Ранее Владимир Путин, выступая на G20, призвал ускорить признание странами вакцин от коронавируса.

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