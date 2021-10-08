Кандидат в канцлеры Германии от партии Меркель решил уйти из руководства ХДС после поражения на выборах

Кандидат в канцлеры ФРГ после проигранных выборов заявил, что собирается уйти из руководства партии ХДС. Он готов начать переговоры о коалиции – с иной кандидатурой на место преемника Меркель, сообщили СМИ.

Как передает Deutche Welle, глава Христианско-демократического союза (ХДС), уступившего социал-демократам на парламентских выборах в Германии, Армин Лашет объявил о перестройке руководства партии. «Мы быстро осуществим кадровое обновление ХДС – от председателя до президиума и федерального руководства», – заявил Лашет.

По словам Лашета, сказанным во время одного из внутрипартийных заседаний, обновление и руководства, и самой партии произойдет независимо от статуса ХДС в ближайшие четыре года – партия может как уйти в оппозицию, так и войти в коалиционное правительство. В случае если христианские партии ХДС и ХСС возглавят правительство, на что шансы у них пока не потеряны, Лашет готов отказаться от поста федерального канцлера. «Большой проект «Ямайка» не должен рушиться из–за одной личности», – заявил он, имея в виду возможную коалицию с участием ХДС/ХСС, «зеленых» и Свободной демократической партии (СвДП).

Между тем «зеленые» и свободные демократы уже начали зондирующие переговоры о возможном формировании коалиции под руководством Социал–демократической партии Германии (СДПГ). Если эти переговоры завершатся успехом, канцлером ФРГ станет социал-демократ Олаф Шольц.

В то же время лидер СвДП Кристиан Линднер заметил, что коалиция свободных демократов с христианскими партиями и «зелеными» по–прежнему остается «жизнеспособным вариантом». Однако, как подчеркнул генеральный секретарь этой партии Фолькер Виссинг (Volker Wissing), комментируя итоги первой встречи с «зелеными» и СДПГ, никаких параллельных переговоров СвДП вести не намерена, и, соответственно, вопросов о том, что может означать смена руководства ХДС для возможного формирования будущего правительства, не возникает.

Ранее Лашет поздравил своего конкурента, кандидата от СДПГ Олафа Шольца, с победой на выборах.