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Немецкий эксперт: США и Китай завели Европу в геополитический тупик
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«Европа зашла в тупик в своих попытках стать более суверенной, но при этом оставаться «под зонтиком» Соединенных Штатов», – заявил газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее Европарламент предложил создать Политический трансатлантический совет для координации политики ЕС и США в вопросах внешней политики и обороны.
«Евросоюз пытается усидеть на двух стульях, стараясь, с одной стороны, углубить свою автономию в различных сферах, включая взаимоотношения с Китаем, а с другой – развивать партнерство с США. Это, безусловно, тупиковая ситуация и демонстрация политической наивности», – считает немецкий политолог Александр Рар.
При этом, по его словам, в европейских элитах сложился некий «идеологический и даже религиозный консенсус – Европа не может выступать против США». «Поэтому в случае расширения самостоятельности ЕС отношения союза с Вашингтоном в теории не должны пострадать, но на практике это едва ли возможно», – добавил эксперт.
Впрочем, у Европы есть возможность выйти из геополитического тупика, перейдя к полномасштабному сотрудничеству с Москвой, уверен аналитик. «Германия и Франция традиционно выступают за идею создания общеевропейского пространства с Россией. Но в рамках трансатлантического консенсуса многие признают, что вместо многополярности мир идет к биполярности, в рамках которой будет лишь две великих державы – США и Китай», – пояснил собеседник.
«В то же время политика России в отношении ЕС и США остается сугубо оборонительной. Хотя, на мой взгляд, она должна стать прогрессивной и в положительном смысле наступательной. России выгодно иметь дело с сильным Евросоюзом с точки зрения экономического партнерства. Да и без влияния США европейские страны смогут выстроить более благоразумную политику в отношении Москвы», – резюмировал Рар.
Инициатива создания Политического трансатлантического совета, для координации политики ЕС и США и улучшения взаимодействия по внешнеполитическим вопросам и проблемам безопасности упоминается в докладе ЕП по европейско-американским отношениям и стратегической автономии ЕС.
«Создать Политический трансатлантический совет для систематических консультаций и координации по внешней политике и безопасности», – приводит РИА «Новости» текст выдержки из доклада, в котором изложены рекомендации евродепутатов для Совета ЕС и Еврокомиссии.
По мнению депутатов, ЕС должен укреплять свои оборонные возможности, становиться более самостоятельным в экономике, отстаивать свои интересы на международной арене, но при этом развивать стратегическое партнерство с США. Особенно такое партнерство необходимо, когда речь идет о взаимодействии с Китаем, считают депутаты.
При этом они указали на разногласия, возникшие после формирования партнерства США, Австралии и Великобритании в Индо-Тихоокеанском регионе (AUKUS), в которое не пригласили страны ЕС.
«ЕС и США должны определить, как лучше сотрудничать и координировать свои действия по Китаю, чтобы избегать напряженности в трансатлантических отношениях», – говорится в документе.
По мнению депутатов, Трансатлантический совет могли бы возглавить госсекретарь США и верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности.
Накануне председатель Евросовета Шарль Мишель сообщил, что страны ЕС привержены сотрудничеству с союзниками и партнерами-единомышленниками, включая США и НАТО, однако Евросоюз намерен добиться большей автономности в экономике и обороне.
Напомним, 16 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз намерен создать собственную армию, чтобы не полагаться на США в вопросах обороны. В начале сентября генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил мнение, что создание вооруженных сил ЕС может разобщить Европу и ослабить НАТО.
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Путин заявил о невыгодности увеличения транзита газа через Украину
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Дальнейшее наращивание транзита газа через украинские газотранспортные сети невыгодно, заявил президент России Владимир Путин.
Поставки через новые системы дешевле, заявил глава государства, передает ТАСС.
Он отметил, что Газпром за девять месяцев увеличил прокачку газа через Украину.
«Наши контрактные обязательства по поставкам через ГТС Украины – 40 млрд кубических метров газа в год, и за девять месяцев текущего года Газпром увеличил эти поставки, эту прокачку через транспортную систему Украины более чем на 8%», – заявил Путин.
По его словам, российская сторона превысит свои обязательства по поставкам газа через территорию Украины.
Президент подчеркнул, что поставки по новым трубопроводам в 5,6 раза уменьшают объем парниковых выбросов в атмосферу. Также Путин указал, что Москва видит спекуляции вокруг транзита газа через украинскую территорию.
Ранее в среду стоимость фьючерсов на газ в Европе превысила в ходе торгов 1900 долларов за тысячу кубометров, после чего упала более чем на 300 долларов. Днем ранее стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив 1330 долларов.
В начале октября премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Киев не планирует вести переговоры с Москвой по заключению прямого контракта для закупки природного газа.
Путин: ЕС пытается сохранять углеродную нейтральность за наш счет
Страны Европы надеются сохранять углеродную нейтральность за счет России, заявил российский президент Владимир Путин.
На совещании по развитию энергетики глава правления «Интер РАО» Борис Ковальчук сообщил главе государства, что «выработка на угле в Германии по итогам года составляет 27% от энергобаланса, а в России 13%». «Поэтому странно бороться за углеродную нейтральность», – цитирует Ковальчука РИА «Новости».
«Вы задали правильный вопрос, как можно бороться за углеродную нейтральность, если энергобаланс в Европе, в данном случае в ФРГ, в части угольной генерации в два раза больше чем в России. Оказывается, можно, и они это делают. И стараются делать, имею ввиду европейцы в целом, за чужой счет. В данном случае, пытаются делать за наш счет, за счет РФ. Надеюсь, соответствующий диалог мы выстроим, имея ввиду интересы всех сторон на мировом энергетическом рынке», – ответил Путин.
Также в среду Путин отметил, что Россия была и остается надежным поставщиком газа для своих потребителей в Европе и Азии.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что одной из причин энергетического кризиса в Евросоюзе стали ошибки Еврокомиссии, которая должна изменить часть своих «зеленых» норм.
Зампредседателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что энергетический кризис в ЕС вызвали неблагоприятные рыночные условия, когда спрос на энергоресурсы достиг максимума за 25 лет. По словам еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, цены на газ в Европе останутся на высоком уровне в течение всей зимы и начнут снижаться весной 2022 года.
Немецкие СМИ призвали избавиться от энергетической зависимости от России с помощью Украины и Африки
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Денежные переводы из Европы, которая сильно зависит от нефти, угля и газа из России, укрепляют Москву, что является нежелательным, так как официально Евросоюз (ЕС) ведет санкционный курс в отношении Кремля, пишет немецкое издание Handelsblatt.
Автор статьи указывает, что зависимость ЕС от российского сырья нежелательна на фоне санкций против Москвы, однако на данный момент этого не изменить, так как «альтернативы нефти и газу из России нет», передает InoPressa.
«Но европейским политикам и компаниям следует извлечь из сложившейся ситуации один урок: в постнефтяную эпоху зависимость от России нужно будет срочно уменьшать. Конкретно для нынешних планов водородной стратегии это означает, что Германия и ЕС должны способствовать развитию возобновляемых источников энергии и производству водорода в других странах: на Украине, в Северной Африке и других соседних странах старого континента», – указывается в материале.
Это, по мнению автора, укрепляет сотрудничество и «стабилизирует европейское соседство», что целесообразно в долгосрочной перспективе, «как в политическом, так и в экономическом плане, но прежде всего по соображениям защиты климата».
«Россия хочет продвигать на рынок водород из природного газа и ядерной энергии, в случае необходимости еще и гораздо более дешевый, чтобы убрать с дороги таких конкурентов, как Украина или Марокко. Но Европа должна противостоять этим соблазнам любой ценой – прежде всего, из-за защиты климата», – подчеркивают в Handelsblatt.
Ранее в Чехии призвали Европу бороться с Россией за снижение цен на газ.
Между тем в Германии начали показывать обучающие ролики на случай отключения тепла и света в домах.
Во вторник цена на газ в Европе превысила 1200 долларов за 1 тыс. кубометров.
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Россия предостерегла ЕС от обвинений в росте цен на газ в Европе
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Посол России в Польше Сергей Андреев предостерег Евросоюз от обвинений в адрес Москвы в связи с ростом цен на газ в Европе. Таким образом он прокомментировал требование замминистра климата Польши Адама Гуибоурге-Четвертыньского к Еврокомиссии расследовать манипулирования рынком газа в Европе.
«Трудно судить, что это будет за расследование. Понятно, что [в Еврокомиссии] виноватого найдут. Понятно, кто будет этот виноватый. Вот что [в Еврокомиссии] в этой связи смогут предпринять? Газ-то [Европе] все равно нужно будет откуда-то брать. Если [в Еврокомиссии] Россию назначат виноватой [в манипулировании рынком газа ЕС и росте цен на голубое топливо], то что [в Европе будут делать] дальше? Откажутся от российского газа? К чему это приведет? Рано или поздно [Европе] придется считаться с объективными реалиями», – приводит РИА «Новости» слова дипломата, сказанные им в эфире телеканала «Россия 24».
В среду заместитель министра климата и окружающей среды Польши Адам Гуибоурге-Четвертыньский призвал ЕК расследовать признаки манипулирования рынком газа ЕС в свете резкого роста цен. По его словам, на это повлиял целый ряд факторов и не в последнюю очередь «манипуляции на рынке» со стороны «доминирующего поставщика газа». Ранее стало известно, что Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция предложили расследовать причины рекордного скачка цен на газ в Европе.
В среду стоимость фьючерсов на газ в Европе в ходе торгов превысила 1900 долларов за тысячу кубометров, после чего упала более чем на 300 долларов. В Еврокомиссии отметили, что спрос на энергоресурсы в ЕС достиг максимума за 25 лет. Там также предсказали высокие цены на газ до весны 2022 года. В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил в разразившемся в Европе энергокризисе Еврокомиссию.
Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе, назвав причины дефицита. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила выполнение Россией всех контрактов на поставку энергоносителей. Вице-премьер России Александр Новак назвал главные факторы роста цен на газ в Европе.
Днем ранее президент России Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе. Тем временем в Газпроме предсказали холодную зиму, подчеркнув, что поставки газа на внутренний рынок России будут приоритетными.
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Лидеров стран ЕС обязали прибыть на саммит без электронных устройств
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Глава Евросовета Шарль Мишель потребовал от глав государств и правительств 27 стран Евросоюза прийти на неформальный саммит Евросоюза без мобильных телефонов и электронных устройств во избежание утечки информации, сообщил пресс-секретарь Мишеля Баренд Лейтс.
«Чтобы обеспечить конфиденциальность дискуссии о роли ЕС в мире председатель Европейского совета потребовал, чтобы дискуссия во вторник вечером проходила без любых электронных устройств», – приводит слова Лейтса ТАСС.
Как сообщил сам Мишель по прибытии на встречу во вторник вечером, в ходе рабочего ужина главы государств ЕС обсудят отношения с Китаем, США, последствия создания оборонного союза Вашингтона, Лондона и Канберры (AUKUS), ситуацию в Афганистане, а также перспективы усиления роли ЕС на мировой арене и повышение стратегической автономии Евросоюза.
«Мы хотим повысить стратегическую автономию ЕС, но также укреплять наши связи с нашими союзниками, мы также хотим подготовить совместную декларацию о сотрудничестве с НАТО», – сказал Мишель.
Мишель проигнорировал вопросы журналистов о ситуации на энергетическом рынке ЕС, где с начала сентября цена на газ выросла более чем вдвое.
В воскресенье американский политик Патрик Бьюкенен предсказал закат Европы. Ранее в тот же день МИД отреагировал на призыв президента Финляндии к ЕС о диалоге с Россией.
Напомним также, 16 сентября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС намерен создать собственную армию, чтобы не полагаться на США в вопросах обороны. Между тем в начале сентября генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил мнение, что создание вооруженных сил ЕС может разобщить Европу и ослабить НАТО.
Эксперт указал на виновника энергетического кризиса в Европе
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«Европейцы предполагали, что на спотовом рынке газа всегда будет профицит предложения и конкуренция между продавцами, однако они не учли многие факторы», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция предложили провести расследование причин рекордного скачка цен на газ в Европе.
«Евросоюз собственными руками создал этот энергетический кризис», – считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Во-первых, европейцы постоянно настаивали на необходимости отойти от практики заключения долгосрочных контрактов с поставщиками энергоносителей и переходе на развитие спотового (краткосрочного) рынка, – пояснил он. – Во-вторых, в случае подписания долгосрочных контрактов цена на газ все равно была привязана не к стоимости нефти, а к биржевой цене газа».
Тем самым в Европе десятилетиями формировался газовый рынок с определенными рисками. «Однако теперь, когда стоимость фьючерса на газ резко выросла, они решили провести расследование и выяснить, кто в этом виноват. Но в этом сами европейцы и виноваты», – добавил эксперт.
По словам Юшкова, в Европе изначально предполагали создать так называемый «рынок покупателя», где предложение превышало бы спрос. «В таком случае поставщики газа должны были бы стоять в очереди и конкурировать за право продавать газ в Европе, за счет чего должна была снижаться цена, – уточнил он. – А теперь, когда весь СПГ ушел на азиатские рынки, а собственная добыча упала, в Европе вопреки ожиданиям сложился «рынок продавца», когда покупатели конкурируют между собой за доступные объемы газа. В результате очень сильно выросла цена».
«Они этого не учли. По их предположениям, на рынке газа в Европе всегда должен был быть профицит предложения и конкуренция между продавцами», – отметил собеседник. Согласно предположениям эксперта, таким образом ЕС в очередной раз намекает на то, что Россия манипулирует ценами на газ по политическим мотивам.
«Однако в этом плане Газпром сложно уличить, потому что он выполняет все свои долгосрочные контракты и даже поставляет дополнительные объемы европейцам, хотя не обязан этого делать, – указал Юшков. – Судя по всему, 2021 год станет вторым по объемам поставок российского газа в Европу, поэтому здесь крайне сложно в чем-то обвинить Россию».
Тем не менее, по мнению эксперта, в результате расследования ЕС может пожурить европейские компании за спекуляции СПГ. «Зачастую они получали большую прибыль, отправляя СПГ на танкерах в Азию вместо того, чтобы направить его на внутреннее потребление согласно долгосрочным контрактам. А поскольку в Азии цены гораздо выше, то даже с учетом дополнительной перегрузки и доставки они все равно зарабатывали больше», – рассказал он.
По мнению Юшкова, рыночная модель торговли газом в Европе едва ли претерпит существенные изменения. «Евросоюз не признает свои ошибки и не извлечет уроков из текущего энергетического кризиса, – уверен он. – Тем не менее, европейцы могут договориться о создании резервных запасов газа, которые можно будет использовать в случае дефицита. Кроме того, они могут отсрочить вывод из эксплуатации атомных электростанций, потому что не будь их, энергетический кризис был бы значительно глубже».
Также эксперт отметил краткосрочные выгоды для России от текущего энергетического кризиса в Европе. «С одной стороны, на фоне высоких цен от экспортных поставок газа значительно увеличивается бюджет. С другой стороны, в долгосрочной перспективе мы можем наблюдать снижение спроса, из-за чего могут снизиться и объемы поставок российского газа в Европу. Европейские компании могут не захотеть покупать газ по таким высоким ценам, – предполагает Юшков. – Кроме того, возможно, нынешняя ситуация остудит часть европейских сторонников перехода от долгосрочных контрактов к спотовому рынку. В этом случае у них появятся предсказуемые цены и гарантии получения необходимых объемов газа».
Ранее Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция предложили провести расследование причин рекордного скачка цен на газ в Европе. Об этом говорится в совместном заявлении пяти стран ЕС, опубликованном журналистом Bloomberg Хавьером Бласом.
Они также призвали установить общие правила по объемам запасов газа, чтобы смягчить скачки цен. В заявлении предлагается повысить координацию при покупках, чтобы улучшить общие позиции.
Позже зампредседателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что энергетический кризис в ЕС вызвали неблагоприятные рыночные условия, когда спрос на энергоресурсы достиг максимума за 25 лет. Он также отметил, что несмотря на рост цен на газ и электричество, ЕС не отступит от своих климатических задач и требований, которые «высечены в камне».
В среду стоимость фьючерсов на газ в Европе упала более чем на 200 долларов в течении 10 минут, до 1679 долларов за тысячу кубометров, следует из данных Ice Futures. При этом минутами ранее цена на газ в Европе достигала 1937 долларов за тысячу кубов. Стоимость ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF на 11.41 мск составила 1765,8 доллара за тысячу кубометров, что на 27,4% выше расчетной цены вторника, сообщает РИА «Новости».
Накануне президент России Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе. Тем временем в Газпроме предсказали холодную зиму, подчеркнув, что поставки газа на внутренний рынок России будут приоритетными.
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Стремлению Болгарии заключить новый контракт с Газпромом дали объяснение
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«В новом соглашении София наверняка захочет зафиксировать точку сдачи-приемки газа таким образом, чтобы получать голубое топливо только через «Турецкий поток», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя намерение Болгарии заключить с Газпромом долгосрочный контракт по газу.
«В 2020 году в долгосрочный контракт «Булгаргаза» и Газпрома была внесена поправка о переносе сдачи-приемки газа. Если раньше Болгария получала российский газ с севера на границе с Румынией, то сейчас она получает газ через «Турецкий поток» на границе с Турцией», – отметил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, в новом соглашении Болгария наверняка захочет окончательно зафиксировать точку сдачи-приемки газа таким образом, чтобы страна получала топливо только через «Турецкий поток».
«Однако вопрос в том, какова будет ценовая привязка – к спотовому рынку или к нефти, – рассуждает эксперт. – Вполне возможно, что на фоне высокой цены на газ в Европе София захочет вписать в новый договор с Газпромом нефтяную привязку к стоимости газа». Тем не менее многое в этом вопросе будет зависеть от того, насколько сильное давление на страну окажет Брюссель. «Евробюрократы всегда давили на газовые компании, заставляя их отказываться от долгосрочных контрактов и нефтяной привязки к цене на газ. В некоторой степени именно это стало одной из причин энергетического кризиса в Европе», – указал Юшков.
В остальном это будет довольно стандартный европейский газовый контракт. «Сейчас у Болгарии сильные переговорные позиции – лучше, чем были пять лет назад, поскольку она диверсифицировала поставщиков газа. Теперь около 1 млрд кубометров в страну поступает из Азербайджана, – рассказал собеседник. – В этом плане Газпром немного сдал болгарский рынок газа, но он прекрасно понимает, что у Азербайджана нет возможности увеличить объемы поставок. Поэтому конкуренция носит довольно ограниченный характер».
Эксперт также напомнил о потере Болгарией больших выгод из-за отказа от участия в проекте «Южный поток». Газопровод должен был пройти через ее территорию, в результате чего страна могла получать большую прибыль за транзит, а также хорошие скидки от Газпрома.
«Через территорию Болгарии должно было проходить около 60 млрд кубометров, но тогда на Софию надавили американцы, и она отозвала свое разрешение на строительство газопровода. Тем самым Болгария продемонстрировала себя как страну с ограниченным суверенитетом, на которую могут в любой момент надавить большие игроки», – констатировал Юшков. «Сейчас через Болгарию проходит только 15 млрд кубометров, и она не получает никаких скидок. Но здесь сложно ее в чем-то обвинить – это всего лишь несамостоятельная европейская страна», – резюмировал он.
Ранее стало известно, что компания «Булгаргаз» готовит план и стратегию переговоров с «Газпром экспортом» по новому соглашению о поставках газа в Болгарию. Об этом сообщает издание «24 часа» со ссылкой на исполнительного директора компании «Булгаргаз» Николая Павлова.
«Хотим иметь безопасность и надежность поставок, Газпром – надежный поставщик, мы также очень корректны. Однако есть моменты [в договорных отношениях], которые можно улучшить в интересах каждой из сторон», – отметил Павлов.
Нынешний долгосрочный договор «Булгаргаза» с российской компанией заканчивается 31 декабря 2022 года.
В прошлую пятницу Газпром объявил о поставках газа через «Турецкий поток» в Венгрию и Хорватию. В тот же день Украина объявила о прекращении транзита российского газа в Венгрию. В понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Венгрия ежегодно будет получать 3,5 млрд кубометров топлива через Сербию и еще миллиард – через Австрию.
Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался учитывать мнение Киева по вопросу поставок газа, посоветовав «договориться с русскими».
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил соотечественников о неизбежности энергетического кризиса из-за нехватки газа для отопления после снижения объемов транзита голубого топлива в Европу.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, какие ошибки совершил Евросоюз на энергетическом рынке, и о том, как Молдавии добиться снижения цен на газ.
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Посольство РФ обратилось к властям Франции после задержания судна с россиянами
Российское посольство во Франции обратилось к властям страны после сообщений о задержании судна в Дюнкерке, на борту которого, возможно, есть россияне, сообщил пресс-секретарь посольства Александр Макогонов.
«Посольству известно о задержании экипажа судна в порту Дюнкерка. Обратились к французским властям за официальной информацией по данному вопросу», – сообщил представитель дипмиссии РИА «Новости».
Ранее СМИ сообщали, что в порту Дюнкерка задержали экипаж судна, в том числе якобы российских моряков, на борту судна нашли более 1 т кокаина.
Капитаном судна, по данным прессы, был гражданин Румынии, экипаж состоял из 20 человек, в числе которых – россияне, украинцы, филиппинцы и граждане Эфиопии.
В ЕС призвали расследовать рост цен на газ в Европе
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Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция предложили провести расследование причин рекордного скачка цен на газ в Европе, говорится в совместном заявлении пяти стран ЕС, опубликованном журналистом Bloomberg Хавьером Бласом.
«Что касается газа, то функционирование европейского рынка газа следует расследовать, чтобы понять, почему текущие газовые контракты оказались недостаточны», – приводит текст заявления пятерки стран ЕС ТАСС.
Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция также призвали установить общие правила по объемам запасов газа, чтобы смягчить скачки цен. В заявлении также предлагается повысить координацию при покупках, чтобы улучшить общие позиции. В документе указано, что это совместное заявление министров экономики и финансов пяти перечисленных стран. Дата на размещенной журналистом копии не стоит.
Отметим, в ходе торгов во вторник цена на газ в Европе несколько раз обновляла исторические максимумы. Так, на открытии торгов стоимость 1 тыс. кубометров голубого топлива сразу преодолела 1200 долларов, а к вечеру превысила 1455 долларов, за неполный торговый день газ подорожал на бирже ICE больше, чем на 250 долларов.
Цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в ходе торгов достигла 1456 долларов за 1 тыс. куб. м, или 121,5 евро за МВт ч по состоянию на 17.29 мск (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).
Накануне президент России Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе. Тем временем в Газпроме предсказали холодную зиму, подчеркнув, что поставки газа на внутренний рынок России будут приоритетными.
Напомним, в конце сентября руководитель климатического направления российского Greenpeace Василий Яблоков предсказал аномальную зиму в России, которая будет наполнена погодными аномалиями, связанными с глобальным изменением климата.
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В Европе захотели создать Политический трансатлантический совет
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Европарламент предложил создать Политический трансатлантический совет для координации политики ЕС и США и улучшения взаимодействия по внешнеполитическим вопросам и проблемам безопасности, говорится в докладе ЕП по европейско-американским отношениям и стратегической автономии ЕС.
«Создать Политический трансатлантический совет для систематических консультаций и координации по внешней политике и безопасности», – приводит РИА «Новости» текст выдержки из доклада, в котором изложены рекомендации евродепутатов для Совета ЕС и Еврокомиссии.
По мнению депутатов, ЕС должен укреплять свои оборонные возможности, становиться более самостоятельным в экономике, отстаивать свои интересы на международной арене, но при этом развивать стратегическое партнерство с США.
Особенно такое партнерство необходимо, когда речь идет о взаимодействии с Китаем, считают депутаты.
При этом они указали на разногласия, возникшие после формирования партнерства США, Австралии и Великобритании в Индо-Тихоокеанском регионе (AUKUS), в которое не пригласили страны ЕС.
«ЕС и США должны определить, как лучше сотрудничать и координировать свои действия по Китаю, чтобы избегать напряженности в трансатлантических отношениях», – говорится в документе.
По мнению депутатов, Трансатлантический совет могли бы возглавить госсекретарь США и верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности.
Накануне председатель Евросовета Шарль Мишель сообщил, что страны ЕС привержены сотрудничеству с союзниками и партнерами-единомышленниками, включая США и НАТО, однако Евросоюз намерен добиться большей автономности в экономике и обороне.
Напомним, 16 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз намерен создать собственную армию, чтобы не полагаться на США в вопросах обороны. В начале сентября генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил мнение, что создание вооруженных сил ЕС может разобщить Европу и ослабить НАТО.
В ноябре 2019 года президент Франции Эммануэль Макрон выступил с громким заявлением о «смерти мозга» НАТО. Он потребовал изменить Договор о Европейском союзе, чтобы сообщество стало более независимым от НАТО в вопросах обороны. В России подчеркивали, что заявление президента Франции полностью отражает современную ситуацию.
В мае 2019 года в ЕП призвали не рассчитывать на помощь США и создать европейскую армию. Осенью 2018 года с этой инициативой выступил президент Франции Эммануэль Макрон, а канцлер Германии Ангела Меркель поддержала предложение. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Европа перестраховывается на случай распада НАТО.
Новак оценил влияние энергетического кризиса в Европе на интересы России
Текущие высокие цены на газ и энергетический кризис в Европе не отвечают интересам России, рынок нужно как можно быстрее стабилизировать, заявил вице-премьер Александр Новак на совещании по вопросам развития энергетики с участием президента России Владимира Путина.
«Для газового рынка такие цены – не совсем хороши. Конечно, компании сейчас зарабатывают, те, кто является поставщиком газа. Но фундаментально многие производства в таких условиях, особенно газохимические, могут закрываться, что уже происходит. Мы это видим в Великобритании, европейских странах. Происходит более интенсивный переход на возобновляемые источники энергии. При таких ценах, конечно, возникает желание инвестировать и в менее эффективные добычные проекты», – цитирует ТАСС Новака.
«Конечно, рынок надо быстрее стабилизировать. Мы свои обязательства полностью выполняем – по заявкам, по контрактным обязательствам», – подчеркнул вице-премьер.
Ранее Новак назвал главные факторы роста цен на газ в Европе. По его словам, биржевые цены на газ объективно не отражают реальную ситуацию на рынке, не обошлось без спекулянтов.
В среду стоимость фьючерсов на газ в Европе превысила в ходе торгов 1900 долларов за тысячу кубометров, после чего упала более чем на 300 долларов. Днем ранее стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив 1330 долларов.
ЕС решил добиться большей автономности в экономике и обороне
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Евросоюз должен расширить возможности действовать автономно в сфере экономики и обороны, говорится в заявлении главы Евросовета Шарля Мишеля по итогам первого дня неформального саммита ЕС в Словении.
«Чтобы стать более эффективным и активным на международной арене, Евросоюзу необходимо расширить свои возможности действовать автономно как экономическая сила – через наш единый рынок, стандарты (климат, энергетика, цифровая, промышленная политика), а также в сфере безопасности и обороны ЕС», – приводит текст заявления ТАСС.
Кроме того, по словам Мишеля, ЕС «уменьшит зависимость и достигнет устойчивости в таких областях, как энергетика, цифровые технологии, кибербезопасность, промышленная политика, торговля и укрепление единого рынка». «Мы будем регулярно возвращаться к этим вопросам в Евросовете, начиная с октября», – заявил он.
По словам главы Евросовета, «ЕС открыт миру и отвергает протекционизм». «Мы привержены сотрудничеству с нашими союзниками и партнерами-единомышленниками, в частности с США и в рамках НАТО, что является краеугольным камнем нашей безопасности. Наше единство – наш основной актив. Действуя сообща, мы используем наши сильные стороны», – отметил он, подчеркнув, что, «извлекая уроки из последних кризисов, ЕС намерен укрепить свои сильные стороны и устойчивость за счет уменьшения критической зависимости».
«Мы также будем преследовать наши собственные интересы, в частности в отношении Китая, который мы рассматриваем как конкурента, партнера и системного конкурента», – добавил глава Евросовета.
Мишель сообщил, что глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель представит проект новой европейской концепции по безопасности «Стратегический компас ЕС» в ноябре. «Мы вернемся к этому вопросу в декабре. Мы утвердим его в марте [2022 года] на нашем очередном Евросовете по обороне. Тем временем мы будем продвигаться по различным существующим направлениям в области обороны и безопасности», – заявил он.
Напомним, 16 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз намерен создать собственную армию, чтобы не полагаться на США в вопросах обороны. В начале сентября генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил мнение, что создание вооруженных сил ЕС может разобщить Европу и ослабить НАТО.
В начале мая верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Еврокомиссия подготовит предложения по формированию оперативных военных сил Евросоюза для быстрого реагирования на кризисы.
В ноябре 2019 года Совет министров обороны ЕС утвердил проект создания европейской противовоздушной и противоракетной системы с космическими компонентами (TWISTER). Тогда же Федерика Могерини, занимавшая в то время пост главы европейской дипломатии, призвала ЕС быть готовым к военным миссиями без поддержки США.
В мае 2019 года в ЕП призвали не рассчитывать на помощь США и создать европейскую армию. Осенью 2018 года с этой инициативой выступил президент Франции Эммануэль Макрон, а канцлер Германии Ангела Меркель поддержала предложение. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Европа перестраховывается на случай распада НАТО.
Приговоренный пожизненно заключенный взял заложников во Франции
Осужденный на пожизненный срок заключенный во Франции взял в заложники двух охранников в пенитенциарном центре в коммуне Конде-сюр-Сарт, сообщают французские телеканалы.
Заключенного приговорили к пожизненному сроку за изнасилование и убийство, он взял в заложники охранников – мужчину и женщину, передает РИА «Новости» со ссылкой на BFMTV.
Группы вмешательства и безопасности города Ренна (ERIS) выдвинулись на место происшествия, мобилизованы силы внутренней службы безопасности центра, заявление подано в прокуратуру.
У одного из заложников – ранение правого глаза. С подозреваемым установлен контакт, он захотел вести переговоры на тему пожизненного заключения.
Позже телеканал сообщил, что женщину удалось освободить, но второй надсмотрщик все еще находится в заложниках.
Присутствие россиян на борту задержанного во Франции судна с кокаином подтвердилось
Французские власти подтвердили, что на борту задержанного в минувшую пятницу в Дюнкерке судна с кокаином были двое россиян, дипломаты находятся в контакте с властями и защищают интересы моряков, сообщает посольство России в Париже.
В пресс-службе посольства сообщили, что отслеживают ситуацию и принимают все необходимые меры. По имеющейся информации, в пятницу в порту Дюнкерка судно ходило под либерийским флагом, судовладелец отношения к России не имеет, передает РИА «Новости».
Отмечается, что французские компетентные органы подтвердили, что «в составе задержанного экипажа, состоявшего из подданных нескольких стран, два гражданина России».
Начаты следственные действия, «не позднее 7 октября должно быть проведено судебное заседание, по итогам которого станет известно, имеются ли основания для дальнейшего содержания под стражей или наши моряки должны быть освобождены».
Подчеркивается, что посольство России находится в тесном контакте с французскими властями, Российским профсоюзом моряков и родственниками задержанных.
«По мере развития ситуации продолжим задействовать имеющиеся в нашем арсенале возможности для защиты прав и интересов российских граждан», – сообщила пресс-служба российского посольства.
Ранее СМИ сообщали, что в порту Дюнкерка задержали экипаж судна, в том числе якобы российских моряков, на борту судна нашли более 1 т кокаина. Капитаном судна, по данным прессы, был гражданин Румынии, экипаж состоял из 20 человек, в числе которых – россияне, украинцы, филиппинцы и граждане Эфиопии.
В Мали вызвали посла Франции из-за «недружественных высказываний» Макрона
Министерство иностранных дел Мали вызвало посла Франции в связи с «недружественными высказываниями» президента Франции Эммануэля Макрона в адрес страны.
В коммюнике внешнеполитического ведомства страны, которое опубликовано в Twitter, говорится, что глава МИД Абдулай Диоп выразил французскому дипломату возмущение и осуждение со стороны правительства Мали и заявил решительный протест из-за высказываний Макрона, которые, по мнению малийских властей, вредят развитию дружественных отношений между государствами.
Также министр призвал Францию к сдержанности и конструктивному подходу, основанному на взаимном уважении, чтобы, в частности, сконцентрировать внимание на борьбе с терроризмом в регионе Сахеля.
Ранее премьер Мали Шогель Кокалла Майга заявил, что власти вынуждены искать других партнеров для обеспечения безопасности, так как Франция решила завершить антитеррористическую операцию «Бархан» и «бросила» африканскую страну.
Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли заявил, что Мали рискует оказаться в международной изоляции, если заключит контракт с ЧВК Вагнера.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил на Генассамблее ООН, что власти Мали обратились к российской частной военной компании за помощью для борьбы с террористами, официальная Москва не имеет отношения к этому сотрудничеству.
После президент Франции Эммануэль Макрон подверг сомнению легитимность властей Мали.