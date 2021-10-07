Немецкий эксперт: США и Китай завели Европу в геополитический тупик

«Европа зашла в тупик в своих попытках стать более суверенной, но при этом оставаться «под зонтиком» Соединенных Штатов», – заявил газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее Европарламент предложил создать Политический трансатлантический совет для координации политики ЕС и США в вопросах внешней политики и обороны.

«Евросоюз пытается усидеть на двух стульях, стараясь, с одной стороны, углубить свою автономию в различных сферах, включая взаимоотношения с Китаем, а с другой – развивать партнерство с США. Это, безусловно, тупиковая ситуация и демонстрация политической наивности», – считает немецкий политолог Александр Рар.

При этом, по его словам, в европейских элитах сложился некий «идеологический и даже религиозный консенсус – Европа не может выступать против США». «Поэтому в случае расширения самостоятельности ЕС отношения союза с Вашингтоном в теории не должны пострадать, но на практике это едва ли возможно», – добавил эксперт.

Впрочем, у Европы есть возможность выйти из геополитического тупика, перейдя к полномасштабному сотрудничеству с Москвой, уверен аналитик. «Германия и Франция традиционно выступают за идею создания общеевропейского пространства с Россией. Но в рамках трансатлантического консенсуса многие признают, что вместо многополярности мир идет к биполярности, в рамках которой будет лишь две великих державы – США и Китай», – пояснил собеседник.

«В то же время политика России в отношении ЕС и США остается сугубо оборонительной. Хотя, на мой взгляд, она должна стать прогрессивной и в положительном смысле наступательной. России выгодно иметь дело с сильным Евросоюзом с точки зрения экономического партнерства. Да и без влияния США европейские страны смогут выстроить более благоразумную политику в отношении Москвы», – резюмировал Рар.

Инициатива создания Политического трансатлантического совета, для координации политики ЕС и США и улучшения взаимодействия по внешнеполитическим вопросам и проблемам безопасности упоминается в докладе ЕП по европейско-американским отношениям и стратегической автономии ЕС.

«Создать Политический трансатлантический совет для систематических консультаций и координации по внешней политике и безопасности», – приводит РИА «Новости» текст выдержки из доклада, в котором изложены рекомендации евродепутатов для Совета ЕС и Еврокомиссии.

По мнению депутатов, ЕС должен укреплять свои оборонные возможности, становиться более самостоятельным в экономике, отстаивать свои интересы на международной арене, но при этом развивать стратегическое партнерство с США. Особенно такое партнерство необходимо, когда речь идет о взаимодействии с Китаем, считают депутаты.

При этом они указали на разногласия, возникшие после формирования партнерства США, Австралии и Великобритании в Индо-Тихоокеанском регионе (AUKUS), в которое не пригласили страны ЕС.

«ЕС и США должны определить, как лучше сотрудничать и координировать свои действия по Китаю, чтобы избегать напряженности в трансатлантических отношениях», – говорится в документе.

По мнению депутатов, Трансатлантический совет могли бы возглавить госсекретарь США и верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности.

Накануне председатель Евросовета Шарль Мишель сообщил, что страны ЕС привержены сотрудничеству с союзниками и партнерами-единомышленниками, включая США и НАТО, однако Евросоюз намерен добиться большей автономности в экономике и обороне.

Напомним, 16 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз намерен создать собственную армию, чтобы не полагаться на США в вопросах обороны. В начале сентября генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил мнение, что создание вооруженных сил ЕС может разобщить Европу и ослабить НАТО.

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