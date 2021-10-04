Адвокат допустил отказ Саакашвили от экстрадиции на Украину

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, возможно, откажется от экстрадиции на Украину, поскольку намерен вести политическую борьбу на родине, заявил его адвокат Георгий Чивиашвили.

«Что касается вопроса об экстрадиции, позиция Михаила Саакашвили в этом вопросе такова, что он прибыл в Грузию, на свою родину, и собирается вести политическую борьбу. Возможно, он откажется от экстрадиции», – цитирует РИА «Новости» Чивиашвили.

В свою очередь адвокат Давид Садзаглишвили зачитал письмо Саакашвили из тюрьмы, в котором экс-президент отмечает хорошие результаты на прошедших местных выборах и призывает соратников бороться во втором туре.

«У нас очень крутые результаты на последнем референдуме. На местных выборах эта власть всегда побеждала легко, им не требовалось никакого дополнительного напряжения. Теперь, когда они думали, что народ окончательно сломлен, в каждом большом городе проводится второй тур, в некоторых из них «Национальное движение» опережает. Это означает одно, что мы не то, что расслабились, но еще больше боролись», – сказано в письме. По его словам, правящим властям остались считанные дни.

В понедельник адвокаты впервые увиделись с Саакашвили в тюрьме. Интересы бывшего президента защищают четыре адвоката.

В прошлую пятницу Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики. Позднее сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали Саакашвили в одной из квартир в Тбилиси, отправив политика в Руставскую тюрьму недалеко от столицы республики.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что постоянно занимается «возвращением граждан Украины разными возможностями», напомнив, что у бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили есть украинский паспорт. Вице-премьер, министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани заявила, что Грузия не желает передавать украинской стороне экс-президента Михаила Саакашвили, политик отсидит свой срок в Грузии.

Напомним, в Грузии в субботу состоялись муниципальные выборы. Гражданам предстояло избрать депутатов городских и районных собраний, а также мэров 64 муниципалитетов, в том числе Тбилиси. Всего в выборах принимали участие 43 партии. Явка по данным ЦИК на момент закрытия участков составила 51,92%. Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе объявил об «убедительной победе» на местных выборах.