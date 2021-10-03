«Грузинская мечта» объявила об «убедительной победе» на выборах

Грузинский эксперт назвал «клоунадой» заявления Саакашвили о возвращении на родину

Грузинский аналитик Петрэ Мамрадзе полагает, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили «блефует своим «возвращением» после восьмилетнего отсутствия на родине, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Саакашвили устроил клоунаду. Но даже если он реально прокрался, то собрать 100 тыс. человек на площади в Тбилиси он не сможет. И никто его из собственных сторонников защищать не будет. Не будет никакого общенационального движения «Саакашвили с нами!», – сказал аналитик газете ВЗГЛЯД.

По его словам, «увеличить численность избирателей от своей партии «Единое национальное движение» Саакашвили не сможет, это устойчивые 12-13%».

«На самом деле он мобилизует пассивных противников своей партии, которые не хотели идти на местные выборы 2 октября или не собирались, а сейчас, скорее всего, пойдут голосовать против него», – считает Петрэ Мамрадзе.

«То есть его появление в Грузии не принесет пользы и «националам». Они это знают и внутри клянут Саакашвили», – сказал он.

Отвечая на вопрос, скажется ли появление Саакашвили, гражданина Украины, негативно на отношениях Тбилиси и Киева, эксперт усомнился в этом.

«Все уже знают, что это человек блефа», – отметил эксперт.

«Саакашвили где-то, если он в Грузии, в итоге арестуют. Принять его обратно на должность Украине будет трудно», – прогнозирует он.

Ранее в пятницу Саакашвили заявил, что приехал в Грузию. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября.

При этом МВД Грузии сообщило, что Саакашвили не пересекал границу страны.