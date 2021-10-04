О группе «Тату» решили снять сериал

Сатановский высмеял претензии Украины к Венгрии из-за поставок российского газа

Нервная реакция киевских политиков на контракт Газпрома с поставкой газа Венгрии в обход Украины показывает, что страна превратилась в иждивенца, который убежден, что все его должны кормить, заявил политолог Евгений Сатановский.

После вступления в силу венгерского контракта Киев призвал Запад принудить Россию и Венгрию к украинскому газовому транзиту. «Выглядит это как минимум странно. И звучит так же», – написал Сатановский в Telegram-канале «Армагеддоныч».

«Украина всегда и во всем права, все, кто отказывается содержать ее за свой счет и терпеть все выкрутасы ее шарахнутого на всю голову нынешнего начальства, гады ползучие – и весь цивилизованный мир должен их притоптать в едином порыве», – подчеркнул он.

Сатановский отметил, что киевские власти «очень жадные, очень глупые, очень провинциальные люди, однохордово примитивные и неспособные поднять свои амбиции над уровнем простейшего, хотя и назойливого попрошайничества и воровства».

«Ну и куда им собственное государство иметь? Его давно уже пора закрыть, проветрить, перетрясти и привести в норму. А потом можно и заново открывать. Если, конечно, к тому времени это еще будет иметь какой-то смысл», – уточнил он.

По словам политолога, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан «не самый белый и пушистый правитель», но бывший венгерский лидер Янош Кадар «подписал бы договор с Газпромом и все прочие соглашения с Россией в полном объеме на порядок быстрее и легче».

Сатановский подчеркнул, что Украина окончательно запуталась в своих претензиях к властям соседних стран, страна в последние годы давила на венгров Закарпатья, в том числе в вопросах использования ими родного языка и получения детьми образования.

Ранее экс-депутат Рады Олег Тягнибок заявил, что контракт Венгрии и Газпрома является примером антиукраинских действий Будапешта.

Газпром объявил о поставках газа через «Турецкий поток» в Венгрию и Хорватию. В тот же день Украина объявила о прекращении транзита российского газа в Венгрию.

Напомним, в понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Венгрия ежегодно будет получать 3,5 млрд кубометров топлива через Сербию, а еще миллиард – через Австрию. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался учитывать мнение Киева по вопросу поставок газа, посоветовав «договориться с русскими».