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Сатановский поддержал празднование Хэллоуина в России
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Традиция наряжаться в костюмы, чтобы отпугивать нечисть, существует во многих российских праздниках, поэтому празднование Хэллоуина может в скором времени прижиться и в России, считает президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.
«Хэллоуин. Древний праздник, кельтский, еще дохристианский, сотню раз проклятый по всему миру всеми ортодоксами, включая наших, но с огромным энтузиазмом отмечаемый молодежью, которой все равно по какому поводу, только дай гульнуть, тем более в виде карнавала. А что принято рядиться во всякую нечисть, чтобы ее запутать, так и у нас в стране такие карнавалы испокон веков с превеликим успехом шли и до сих пор идут – только даты отличаются. Понять, почему ряженые на Рождественский пост, Масленицу и Святки – это нормально, а на Хэллоуин – мерзость Б-гопротивная, могут только те, кто настолько глубоко погружен в церковную жизнь, что вся прочая их раздражает самим фактом своего существования», – написал он в своем Telegram-канале.
Сатановский отметил, что «всего пара тысяч лет должна пройти, чтобы чужая традиция укоренилась и прижилась так, что и не поймешь, с какого такого хрена она чужая. Вот, и с Хэллоуином в России так же будет. А может и быстрее. Новый год до Петра тоже никто 1 января не праздновал, а с того момента, как календарь после революции сменили, так что у нас еще и Старый Новый год образовался, вообще только сто лет прошло».
«Роскошная традиция, добрая. По идее они ходят пугать хозяев и от них положено этими конфетами откупаться. Выглядит очень мило и трогательно. В Америке, Ирландии и Шотландии – дело привычное, во многих других странах, куда этот обычай принесли первые поселенцы, как в Новую Зеландию или Австралию, тоже. У нас в стране это пока редко встретишь, хотя как раз колядки - ровно про это, но в нашем поселке дети из пары домов конфетным рэкетом промышляют. При этом никого нигде не волнуют цвет кожи, национальность и вероисповедание этой мелкой банды. Что, трудно детям конфет насыпать, что ли?» – написал он.
Ранее член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман заявил, что Хэллоуин в Россию пришел как чисто светский обычай и воспринимается как развлечение. Поэтому он так популярен у россиян и нет смысла запрещать его празднование в стране.
Россия поставила условие проведения новой встречи в «нормандском формате»
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Возможная встреча в «нормандском формате» должна принести конкретный вклад в урегулирование ситуации на Востоке Украины, Россия больше не позволит использовать переговоры в качестве ширмы для выгораживания действий Киева, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Хотела бы обратить внимание на то, что при всех возможных параметрах обсуждения перспективных встреч в нормандском формате всегда с российской стороны подчеркнуто главное: что встречи проводятся не ради встреч», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».
Как подчеркнула официальный представитель МИД России, прошло то время, когда «делался вид нашими западными партнерами, что эти встречи должны вот-вот принести результат», когда на самом деле, возможно, даже заранее, они понимали, что конкретно от этих переговоров результата не будет, зато эти переговоры использовались как «ширма для выгораживания действий их украинских протеже».
«Эти времена ушли безвозвратно и очень давно. Поэтому если есть желание обсудить что-то конкретное, предметное, что принесло бы уже даже не добавленную стоимость, а просто конкретный вклад в урегулирование ситуации, то – да, конечно. Если встреча для того, чтобы в очередной раз помочь киевскому режиму творить беззакония, то, извините, нет», – сказала дипломат в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
В прошлую пятницу глава МИД Сергей Лавров сообщил, что президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора разъяснил лидерам Германии и Франции Ангеле Меркель и Эммануэлю Макрону неадекватность попыток созвать новый саммит в «нормандском формате» на фоне невыполнения властями Украины прошлых договоренностей.
В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивали, что возможная встреча глав МИД «нормандской четверки» должна принести результат, конкретный эффект в виде достижения каких-то договоренностей, практических мер, шагов, которые бы привели к улучшению ситуации, к возможности продвижения по направлению к разрешению кризиса.
Напомним, так называемый нормандский формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года, когда лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии.
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США ответили на просьбу союзников касательно ядерного удара по России
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Соединенные Штаты проводят ревизию военно-ядерной политики в тесной координации с союзниками, сообщил высокопоставленный представитель американской администрации из числа сопровождающих президента США Джо Байдена на саммит G20 в Рим.
«Мы будем тесно консультироваться с союзниками и партнерами, чтобы объяснить им дальнейшие шаги [администрации США]. Мы многое услышали от них по поводу вопроса о доктрине», – приводит слова неназванного американского чиновника РИА «Новости».
Он назвал ревизию военно-ядерной политики США рутинной процедурой, которую проводит любая новая администрация после президентских выборов.
Ранее стало известно, что союзники Соединенных Штатов в Европе и Тихом океане призвали Вашингтон не исключать возможность упреждающего ядерного удара по России. Немцы гневно отреагировали на заявление главы Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера об «опасности» отказа от размещения американского ядерного оружия в Германии, так как это якобы подтолкнет Польшу к ядерному сотрудничеству с США.
На базе ВВС США «Бюхель» в федеральной земле Рейнланд-Пфальц размещено около 20 американских ядерных боеголовок, которые могут быть использованы боевой авиацией бундесвера в рамках совместных действий НАТО. Размещение этого арсенала является частью стратегии совместного использования ядерного оружия НАТО: как член альянса ФРГ обязана участвовать и в его ядерной программе. Германия обязана предоставлять самолеты, способные нести атомное оружие, и обеспечивать сохранность ядерных боеголовок.
В прошлый четверг страны НАТО утвердили глобальный план обороны Североатлантического альянса. В тот же день министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с утверждением, что НАТО в случае необходимости готово применить для сдерживания России средства военного характера, в том числе атомное оружие. Москва назвала «абсолютно недопустимыми» заявления министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о возможности применения ядерного оружия против России.
Напомним также, Россия потребовала вывода американского нестратегического ядерного оружия (НСЯО) из Европы, ликвидации инфраструктуры по его хранению и обслуживанию, а также прекращения практики «совместных ядерных миссий» в рамках НАТО для начала диалога с Соединенными Штатами по тактическому ядерному оружию.
В США и Европе заявили о переброске Россией войск к границе с Украиной
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Официальные лица в США и странах Европы выражают обеспокоенность в связи с переброской части российских сил к границе с Украиной, утверждают источники американского издания The Washington Post.
По версии издания, «возобновление наращивания численности российских войск рядом с украинской границей вызвало беспокойство у некоторых официальных лиц в Соединенных Штатах и Европе, которые полагают, что фиксируют необычные перемещения техники и военных на западном фланге России». О каких именно европейских странах, помимо Украины, идет речь, в материале не уточняется, передает ТАСС.
Как следует из публикации, неназванные источники из числа официальных лиц «заявили, что переброска войск вновь вызвала обеспокоенность, которая появилась в апреле, когда самое значительное за годы наращивание сил РФ у украинской границы вызывало международный резонанс». Официальные лица в США и Европе начали замечать эти перемещения в особенности в последние недели после того, как Россия в середине сентября завершила масштабные совместные с Белоруссией учения «Запад – 2021, утверждается в статье.
Согласно оценке издания, конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». В связи с этим в материале отмечается, что «26 октября украинские вооруженные силы подтвердили, что использовали беспилотник турецкого производства» для нанесения удара в Донбассе.
Накануне глава Донецкой народной республики Денис Пушилин обвинил Киев в подготовке к «войне или серьезной провокации». В пятницу на Украине заявили о неизбежности войны в Донбассе. В четверг Москва не исключила дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за сознательного нарушения украинскими силовиками мер по прекращению огня.
Напомним, во вторник вооруженные силы Украины по приказу главнокомандующего генерал-лейтенанта Валерия Залужного применили турецкие ударные беспилотники «Байрактар» в Донбассе. В тот же день украинские силовики захватили в Донбассе село Старомарьевка.
Представитель Луганской народной республики (ЛНР) в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник обвинил ВСУ в показательном нарушении Минских соглашений применением турецкого беспилотника «Байрактар» в Донбассе. В Донецкой народной республике (ДНР) обвинили Киев в провоцировании боевых действий в Донбассе, призвав к проведению операции по принуждению Украины к миру.
14 октября полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении Мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также Рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы. Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности Минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
В конце сентября в Кремле констатировали, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик. В июле полпред России на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения. В том же месяце постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса.
В апреле замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В феврале генерал СБУ предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений.
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Турция обратилась к Украине из-за применения Bayraktar в Донбассе
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что приобретенные Киевом вооружения больше не могут называться турецкими после соглашения о продаже. По его словам, «Украина должна перестать использовать название нашей страны».
Чавушоглу указал, что Украина не должна ассоциировать поставленное Турцией оружие с Анкарой.
«Когда страна приобретает любое оборонительное вооружение у нас или у любой другой страны, оно перестает быть турецким, русским или украинским. То есть, как только они купили у нас вооружение, оно перестало быть турецким. Хотя оно и произведено в Турции, теперь оно принадлежит Украине. <...> Украина также должна перестать использовать название нашей страны», – сказал он в эфире телеканала «Россия 1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».
По его словам, в разных странах можно столкнуться с различным оружием, произведенным в том числе и в России. Чавушоглу заверил, что в ситуации с Украиной, которая утверждает, что применила в Донбассе дрон Bayraktar турецкого производства, Анкару винить не в чем.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал использование украинскими военными беспилотника Bayraktar в Донбассе и заявил, что страна будет применять дроны «для своей защиты».
В МИД не исключили дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за действий Киева, поскольку украинские силовики сознательно нарушают меры по прекращению огня.
Напомним, генштаб украинских вооруженных сил официально подтвердил первое боевое применение на линии фронта в Донбассе турецкого БПЛА. Произошло это на фоне резкого обострения ситуации на южном участке фронта, где украинские войска попытались занять небольшое село Старомарьевка.
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СМИ: Россия и Белоруссия оставят Украину без угля и электричества
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Россия и Белоруссия не будут помогать Украине с поставками угля и электричества до тех пор, пока Киев не изменит свою политику в важнейших вопросах или пока не поменяет власть, пишут украинские СМИ.
Издание «Страна» пишет, что Россия из-за ухудшившихся отношений между странами не будет помогать украинской власти решать энергетические проблемы ни через поставки угля, ни через поставки электричества. По крайней мере до тех пор, пока Киев не скорректирует свою политику по важнейшим вопросам, либо пока в Киеве не поменяется власть.
По данным издания, в ноябре ситуация на энергорынке еще не будет критической. Но все кардинально поменяется, когда по-настоящему похолодает. «В декабре-январе, особенно если будут сильные морозы, возникнут проблемы. Придется ограничивать потребление электроэнергии – или договариваться с предприятиями об отключениях кулуарно, или применять веерные отключения», – заявили источники в Минэнерго Украины.
Глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко сообщил, что в ноябре к импорту страна может не прибегать. Поскольку даже при нехватке угля власти могут централизовано выделить ТЭС определенные запасы газа и сжигать его, добавил Попенко.
«Но вот что будет в январе-феврале, когда может закончиться не только уголь, но и газ (его мало даже на отопление, не говоря уже о потребностях ТЭС) – вопрос открытый», – подчеркнул он.
Настоящие проблемы могут начаться уже в декабре. «Сначала, чтобы не пугать общественность веерными отключениями, будут кулуарно договариваться с предприятиями об уменьшении потребления, то есть чтобы сами отключались. Если это не поможет, будут плановые отключения, в первую очередь бизнеса», – пояснил источник.
Не исключено, что население Украины тоже пострадает: как от того, что его включат в графики плановых отключений, так и из-за участившихся аварий, которые неизбежны, если энергосистема будет работать на пределе.
Кроме того, для бизнеса есть еще одна угроза – рост цен. Уже сейчас предприятия покупают электроэнергию вдвое дороже, чем год назад. По словам источника, если в ближайшее время не будет решена проблема с поставками угля на ТЭС, либо не будут достигнуты договоренности об импорте электричества из России и Белоруссии, украинскую энергетику ждет очень трудная зима, а украинских потребителей – угроза массированных отключений электроэнергии.
Ранее экономист Игорь Юшков рассказал газете ВЗГЛЯД, что Россия могла бы и в этот раз помочь Украине пройти отопительный сезон, но между двумя странами нарастает политическая напряженность. Украина обостряет конфликт в Донбассе.
В пятницу глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус сообщил, что с 1 ноября «Россия останавливает поставки энергетического угля». «Такой уголь завозила компания ДТЭК (Луганская ТЭС, Криворожская ТЭС), «Донбассэнерго» (Славянская ТЭС) и компания «Технова» (Дарницкая, Сумская и Черниговская ТЭЦ)», – добавил он, отметив, что это «похоже на энергетическую войну».
В свою очередь в Москве остановку поставок объяснили «растущими потребностями внутри страны». «Россия в ноябре поставит Украине другие виды угля, станет экспортером более половины поставок всего угля, закупаемого Киевом», – пообещали в Минэкономразвития России.
Напомним, крупнейшие компании тепловой генерации «ДТЭК Энерго», «Центрэнерго» и «Донбассэнерго» покупают энергетический уголь в США, Польше, Казахстане и России. Однако дефицит угля наблюдается в стране с начала года. Из-за этого на неполную мощность работает рекордное число блоков ТЭС. При этом тепловые электростанции производят более 35% электроэнергии в стране.
Ранее на Украине согласовали поставку американского угля. В августе газета ВЗГЛЯД писала о том, как России придется спасать Украину от замерзания.
Как известно, вывозить из России на Украину нефть, уголь и нефтепродукты можно только по особым разрешениям правительства. Еще в апреле 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев ввел соответствующие санкции. Введение запрета премьер назвал ответом на недружественные действия Киева.
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США и Япония испугались прогноза Путина о росте цен на нефть
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Прогноз президента России Владимира Путина о росте цен на нефть встревожил Соединенные Штаты, Японию и Индию, говорится в статье Bloomberg.
По словам авторов статьи, после заявления президента России Владимира Путина о возможном росте цен на нефть страны-потребители стали оказывать сильнейшее за последние годы дипломатическое давление на ОПЕК+ для увеличения добычи полезного ископаемого, передает РИА «Новости».
«Администрация [президента Соединенных Штатов Джо] Байдена все больше обеспокоена ростом цен на бензин [в США], которые достигли семилетнего максимума. Уже несколько недель она призывает ОПЕК+ добывать больше нефти», – говорится в публикации.
По имеющимся у обозревателей сведениям, Япония предприняла редкий для себя шаг и присоединилась к этим призывам. Китай пока хранит молчание, однако разделяет ту же точку зрения, приводят слова дипломатов авторы.
«Официальные лица США, Японии и Индии разговаривали между собой в частном порядке, а также обращались к другим крупным потребителям и странам-экспортерам нефти. Призывы начались около трех недель назад, но в последние дни усилились после роста цены до 85 долларов за баррель», – заключили публицисты.
В пятницу стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent превысила 83,96 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI дорожали до 82,95 доллара за баррель. Между тем в понедельник стоимость январских фьючерсов на нефть марки WTI впервые с октября 2014 года достигла 85 долларов за баррель на заявлениях представителей ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией сохранять осторожность в наращивании добычи. 18 октября стоимость барреля нефти марки Brent впервые с октября 2018 года превысила 86 долларов.
13 октября президент России Владимир Путин допустил, что стоимость барреля нефти может достичь 100 долларов. После этого в администрации президента США Джо Байдена признались в давлении на ОПЕК для снижения цен на нефть. Между тем вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия не получала каких-либо запросов от США относительно возможности обсуждения стабилизации нефтяного рынка и снижения цен на углеводороды.
Напомним, 6 октября появились сообщения, что Россия и страны ОПЕК отвергли просьбу Штатов об увеличении добычи нефти из-за рекордных цен на энергоносители в США. Днем ранее мировые цены на нефть выросли после значительного скачка на фоне решения альянса ОПЕК+ придерживаться плана снижения ограничений на добычу.
В июле страны ОПЕК+ договорились продлить соглашение до конца 2022 года, при этом базовый уровень добычи для некоторых стран изменился. Для России и Саудовской Аравии базовый уровень добычи был повышен на 0,5 млн б/с – до 11,5 млн б/с, для ОАЭ он вырос с 3,17 до 3,5 млн б/с, для Ирака – с 4,65 до 4,8 млн б/с, для Кувейта – с 2,8 до 2,96 млн б/с.
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На эротическом балу в честь Хеллоуина в США застрелили двух человек
В результате стрельбы на эротическом балу по поводу Хеллоуина в американском городе Сакраменто два человека погибли, еще пять получили ранения, следует из сообщения местной полиции.
Вечеринка, которую организаторы позиционировали как «экзотический эротический хеллоуин-бал», проводилась в канун популярного в США праздника, исторически связанного с культом мертвых, передает РИА «Новости».
«Сотрудники выехали на вечеринку в банкетном зале, где присутствовали сотни человек. Они нашли трех взрослых мужчин с огнестрельными ранениями... Двое скончались на месте, третий был госпитализирован в местную больницу в серьезном, но стабильном состоянии», – сообщил офис шерифа округа Сакраменто, штат Калифорния. Позже выяснилось, что еще четырех раненых доставили в больницы на частном автотранспорте до приезда полицейских.
Следователи пытаются установить личность преступника. Местный телеканал CBS13 сообщил, что в ночь на субботу по времени тихоокеанского побережья в зале могло находиться 350-400 человек. Хеллоуин американцы отмечают в воскресенье, 31 октября.
Напомним также, в прошлую субботу в результате стрельбы на территории у студенческого кампуса университета Форт Вэлли в штате Джорджия погиб человек, еще семеро пострадали.
Пушков с сарказмом отреагировал на отмену спектакля МХАТа с Бузовой
Российский сенатор Алексей Пушков с иронией отреагировал на сообщение о переносе спектакля МХАТ имени Горького «Чудесный грузин», в котором играет певица и телеведущая Ольга Бузова.
«МХАТ заявил, что билеты на спектакль с Бузовой не продаются «из-за карантинных ограничений». Сдается, однако, что карантинные ограничения здесь ни при чем: билеты не продавались и ДО карантинных ограничений. И выглядит это так, что история с приглашением Бузовой во МХАТ – это история провала. Или кто-то пытается сделать вид, будто театралы страшно заждались Бузову на сцене МХАТа, и сразу, как только отменят ограничения, наводнят театр? Очень скоро будет возможность это проверить», – написал Пушков в Telegram.
Ранее генеральный директор МХАТа Владимир Кехман принял решение перенести спектакль «Чудесный грузин», показ которого был запланирован на 2 ноября, на неопределенный срок из-за плохих продаж билетов в период карантина.
В июне громкой премьерой МХАТа стало представление с участием Ольги Бузовой, которая сыграла в спектакле «Чудесный грузин», посвященном молодости Иосифа Сталина. Худрук МХАТа Эдуард Бояков признался, что театр «хайпанул» на том, что решил пригласить артистку в спектакль о Сталине.
По его словам, это стало «удавшимся экспериментом», а «стоячая овация, которая была после каждого из двух спектаклей, снимает все вопросы».
20 июля пресс-атташе МХАТа Виктория Мусина-Пушкина сообщила, что Московский художественный академический театр им. Горького доволен реакцией зрителей на спектакль «Чудесный грузин» с участием певицы Ольги Бузовой, театр не планирует менять или снимать постановку под давлением критиков.
Как следует из данных сайта госзакупок, МХАТ им. Горького заключил контракт с певицей Ольгой Бузовой на два показа спектакля «Чудесный грузин», где она исполнила роль певицы Бэллы Шанталь, 17 и 18 сентября. За исполнение роли певице предназначен гонорар в размере 234 тыс. рублей.
Стали известны подробности убийства двух девочек в Туве
Следственный комитет показал кадры с места убийства двух сестер 9 и 14 лет в столице Тувы Кызыле. Младшая из сестер умерла еще до приезда скорой помощи, 14-летняя девочка – в больнице.
Судя по кадрам, которые публикует телеканал «360», тела девочек нашли в одном из спальных районов Кызыла. Рядом с жилыми домами находятся гаражи.
В региональном главке СК сообщили, что убитые девочки девяти и 14 лет были родными сестрами. Младшая из сестер умерла еще до приезда скорой помощи, 14-летняя девочка – в больнице. Отмечается, что в семье осталась одна девятилетняя девочка, передает РИА «Новости».
В ведомстве сообщили, что подозреваемый в убийстве ранее привлекался по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и угоне. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц (п.п. «а, в» части 2 статьи 105 УК РФ).
Как сообщает Telegram-канал Shot, мужчина, задержанный по подозрению в убийстве, снимал комнату в доме матери девочек. Мать девочек воспитывала их одна, работала по ночам в кафе и сдавала комнату 23-летнему постояльцу.
По данным источника Telegram-канала, утром, когда женщина была на работе, у мужчины возник конфликт с детьми, он разозлился и сбросил обеих девочек с балкона.
Двух детей с многочисленными травмами обнаружили в воскресенье утром в одном из дворов Кызыла. По подозрению в убийстве задержан 23-летний уроженец Тес-Хемского района республики.
МХАТ объяснил отмену спектакля с Бузовой
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Генеральный директор МХАТа Владимир Кехман принял решение перенести спектакль «Чудесный грузин», показ которого был запланирован на 2 ноября, на неопределенный срок из-за плохих продаж билетов в период карантина.
«МХАТ им. Горького отменяет 2 ноября спектакль «Чудесный грузин» в связи с плохими продажами билетов в период карантинных ограничений – такое решение принял генеральный директор театра Владимир Кехман», – говорится в сообщении на сайте театра.
При этом в театре подчеркнули, что МХАТ не снимает спектакль из репертуара, а переносит его на неопределенный срок.
В июне громкой премьерой МХАТа стало представление с участием Ольги Бузовой, которая сыграла в спектакле «Чудесный грузин», посвященном молодости Иосифа Сталина. Худрук МХАТа Эдуард Бояков признался, что театр «хайпанул» на том, что решил пригласить артистку в спектакль о Сталине. По его словам, это стало «удавшимся экспериментом», а «стоячая овация, которая была после каждого из двух спектаклей, снимает все вопросы».
20 июля пресс-атташе МХАТа Виктория Мусина-Пушкина сообщила, что Московский художественный академический театр им. Горького доволен реакцией зрителей на спектакль «Чудесный грузин» с участием певицы Ольги Бузовой, театр не планирует менять или снимать постановку под давлением критиков.
Как следует из данных сайта госзакупок, МХАТ им. Горького заключил контракт с певицей Ольгой Бузовой на два показа спектакля «Чудесный грузин», где она исполнила роль певицы Бэллы Шанталь, 17 и 18 сентября. За исполнение роли певице предназначен гонорар в размере 234 тыс. рублей.
Глава ДНР обвинил Киев в подготовке «войны или серьезной провокации»
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Ряд признаков говорит о подготовке Украины к «войне или серьезной провокации», заявил глава провозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«У нас есть такое тоже ощущение. Все признаки, которые являются явными, и ряд других сигналов говорит о том, что Украина готовится то ли к войне, то ли к очень серьезной провокации. Например, занятие тех или иных (сел) или выход на границу (с Россией)», – приводит РИА «Новости» слова Пушилина, сказанные главой Донецкой народной республики в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». Он пояснил, что Украина стягивает силы и технику «на южном направлении», возможно, желая отрезать ДНР от моря.
Накануне на Украине заявили о неизбежности войны в Донбассе. В четверг в МИД не исключили дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за действий Киева, поскольку украинские силовики сознательно нарушают меры по прекращению огня.
Напомним, во вторник вооруженные силы Украины по приказу главнокомандующего генерал-лейтенанта Валерия Залужного применили турецкие ударные беспилотники «Байрактар» в Донбассе. В тот же день украинские силовики захватили в Донбассе село Старомарьевка.
Представитель Луганской народной республики (ЛНР) в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник обвинил ВСУ в показательном нарушении Минских соглашений применением турецкого беспилотника «Байрактар» в Донбассе. В Донецкой народной республике (ДНР) обвинили Киев в провоцировании боевых действий в Донбассе, призвав к проведению операции по принуждению Украины к миру.
14 октября полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении Мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также Рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы. Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности Минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
В конце сентября в Кремле констатировали, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик. В июле полпред России на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения. В том же месяце постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса.
В апреле замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В феврале генерал СБУ предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений.
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Пушков предупредил об опасности отсутствия прямой связи с Россией для стран НАТО
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Отсутствие прямого канала связи между НАТО и Россией наносит ущерб безопасности входящих в Североатлантический альянс стран, заявил сенатор Алексей Пушков.
«Генерал [ВМС США Джеймс Ставридис] лучше бы подумал, как альянс довел до того, что утратил все контакты с Россией. Это – полный провал руководства НАТО. Теперь [генсек НАТО Йенс] Столтенберг «приветствует» визит в Россию президента Финляндии для переговоров с [президентом России Владимиром] Путиным, но сам лишен возможности любого диалога. А это – прямой ущерб для безопасности стран-членов НАТО», – написал Пушков в своем Telegram-канале, уточнив, что Ставридис наверняка считает иначе.
Кроме того, Пушков предостерег западных политиков от иллюзий возможности в России «ливийского или югославского сценария, с безопасным бомбометанием и ракетными ударами с высоты 15 тысяч футов». По словам сенатора, функционерам НАТО нужно расстаться «с этими сладкими снами».
Так российский сенатор прокомментировал слова экс-главкома НАТО Джеймса Ставридиса, который назвал едким высказывание главы МИД России Сергея Лаврова, посоветовавшего НАТО обращаться к российскому послу в Бельгии, если у них «возникнут какие-то экстренные дела», после того, как Москва приостановила работу постпредства и других органов для контактов с Североатлантическим альянсом.
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Напомним, в понедельник глава МИД Сергей Лавров заявил, что отношения России и НАТО нельзя назвать катастрофическими, так как их просто нет. В прошлую субботу Москва констатировала возвращение НАТО к состоянию холодной войны с Россией.
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После массового отравления россиян в Хургаде закрыли отель
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Число отравившихся в четырехзвездном отеле курортного города Хургада россиян достигло 40 человек. По распоряжению прокуратуры отель закрыт на неопределенный срок за нарушение норм санитарной безопасности, сообщили в Федерации туристических палат Египта.
«В больницу обратились 40 человек, к настоящему моменту четверых выписали, 36 человек проходят лечение», – приводит ТАСС слова источника в Федерации туристических палат Египта. По имеющимся у него данным, состояние всех заболевших удовлетворительное, стабильное, угрозы жизни нет. Врачи могут отпустить россиян уже в понедельник.
Генеральный консул России в Хургаде Виктор Воропаев сообщил, что местные санитарные власти приняли решение о закрытии на 48 часов расположенного в Хургаде отеля AMC Royal hotel, гости которого были госпитализированы из-за отравления. «Туристов расселяют по другим гостиницам. Генконсульство отслеживает ситуацию», – сказал он. В частности, дипломаты будут выяснять, только ли россияне отравились в гостинице.
Однако позднее стало известно, что по распоряжению прокуратуры отель закрыт на неопределенный срок за нарушение норм санитарной безопасности и вряд ли откроется в ближайшее время. «Прокуратура уже начала расследование в отеле AMC Royal hotel, который также известен как отель «Ат-Таярин», – пояснили в Федерации туристических палат. – За несоблюдение требований санитарной безопасности в отношении продуктов питания, напитков и оказываемых услуг отелю грозят не только крупные финансовые штрафы, но полное закрытие с отзывом лицензии».
Напомним, в Египете произошло массовое отравление российских туристов. Как стало известно позднее, после отравления в одном из отелей Хургады госпитализировали почти 30 человек, большинство пострадавших – дети.
Южная Корея представила в Перу аналог российского истребителя Checkmate
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Аналог новейшего российского боевого однодвигательного самолета Checkmate южнокорейский истребитель KF-21 впервые представлен в Латинской Америке на выставке вооружений SITDEF 2021 в Перу.
Презентация KF-21 стала первой демонстрацией южнокорейского боевого самолета в Латинской Америке. Как утверждается в рекламных материалах, максимальная взлетная масса истребителя составит 25600 кг. Самолет будет способен развивать скорость до 2200 км/ч и оснащаться полезной нагрузкой до 7700 кг. В отличие от Checkmate, южнокорейский истребитель оснащается двумя двигателями общей тягой 20 тыс. кг, передает ТАСС.
В презентации говорится, что KF-21 сможет нести вооружение на десяти точках подвески, получит радиолокационную станцию с активной фазированной антенной решеткой (АФАР). Истребитель KF-21 планируется поставлять в одноместной и двухместной конфигурации.
В ФСВТС заявляли, что новый легкий тактический самолет (ЛТС) составит конкуренцию новейшим боевым самолетам на мировом рынке вооружений. По словам главы Ростеха Сергея Чемезова, новый российский легкий истребитель сможет развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч, при этом дальность его полета составит около 3 тыс. км. Первые поставки нового российского истребителя заказчикам планируется начать через пять с половиной лет.
Число отравившихся в Египте российских туристов увеличилось в разы
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После отравления в одном из отелей Хургады госпитализировали почти 30 человек, большинство пострадавших – дети, сообщил россиянин Азат Сабиров.
«Произошло массовое отравление граждан Российской Федерации, всех заболевших везут в госпиталь. У меня там жена, шестилетний сын, теща. Супруге стало плохо сегодня с утра, сыну – после обеда, на скорой привезли в госпиталь», – приводит слова Сабирова РИА «Новости».
По имеющей у него информации, среди почувствовавших недомогание и госпитализированных постояльцев отеля AMC Royal Hotel – в основном дети от двух лет. Им стало плохо преимущественно минувшей ночью, с утра в субботу постояльцев отеля начали госпитализировать; всего, по словам Сабирова, в больницу попали 20-30 человек. У всех высокая температура, врачи ставят капельницы, рассказал житель Татарстана.
Как сообщила находящаяся в госпитале супруга Сабирова, ей стало плохо на третий день пребывания в отеле: появились тошнота, рвота, диарея, слабость и высокая температура. Женщина обратилась по медицинскому полису в страховую компанию.
«Через час приехала скорая, забрала в госпиталь. В течение всего дня велись допросы полицией, судьей, мэром города. Вечером стало плохо ребенку. Привезли на скорой, обратились также по медицинскому полису. Больница переполнена только жителями нашего отеля, в основном все дети. Заносят на руках, у всех высокая температура, тошнота, рвота, диарея», – рассказала россиянка. По ее информации, власти планируют заводить уголовное дело на отель в связи с антисанитарными условиями.
Напомним, в одном из отелей Хургады произошло массовое отравление российских туристов.