В Сочи решили усилить контроль за ресторанами в период нерабочих дней

В Сочи мониторинговые группы усилили контроль за ресторанами, которые в период нерабочих дней будут принимать гостей только по QR-коду, уже были выявлены более трех нарушений, сообщает пресс-служба горадминистрации.

«Мониторинговые группы усилят работу во время действия дополнительных ограничительных мер», – приводятся в релизе слова начальника управления потребительского рынка и услуг администрации Сочи Андрея Никончука.

При этом отмечается, что в ходе рейдовых проверок было выявлено более трех нарушений.

«Сотрудники администрации Сочи провели мониторинг более 100 предприятий общественного питания во всех внутригородских районах города на предмет соблюдения антиковидных требований. Было выявлено четыре нарушения», – подчеркивается в сообщении.

Ранее пресс-служба курорта также информировала, что также сократится и время работы ресторанов: теперь они будут работать с 6 утра и до 23 часов вечера.

Ранее мэр города Сочи Алексей Копайгородский заявил, что власти в предстоящие ноябрьские выходные дни ожидают высокие показатели загрузки средств размещения, отели будут заполнены на 75%, а санатории – на 90%. Отмечается, что на этот период вход в рестораны, кафе и другие досуговые учреждения Сочи, как и в других курортных городах региона, будет возможен только при наличии QR-кода из личного кабинета портала Госуслуг. Также отменены массовые, спортивные и культурные мероприятия.