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После массового отравления россиян в Хургаде закрыли отель
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Число отравившихся в четырехзвездном отеле курортного города Хургада россиян достигло 40 человек. По распоряжению прокуратуры отель закрыт на неопределенный срок за нарушение норм санитарной безопасности, сообщили в Федерации туристических палат Египта.
«В больницу обратились 40 человек, к настоящему моменту четверых выписали, 36 человек проходят лечение», – приводит ТАСС слова источника в Федерации туристических палат Египта. По имеющимся у него данным, состояние всех заболевших удовлетворительное, стабильное, угрозы жизни нет. Врачи могут отпустить россиян уже в понедельник.
Генеральный консул России в Хургаде Виктор Воропаев сообщил, что местные санитарные власти приняли решение о закрытии на 48 часов расположенного в Хургаде отеля AMC Royal hotel, гости которого были госпитализированы из-за отравления. «Туристов расселяют по другим гостиницам. Генконсульство отслеживает ситуацию», – сказал он. В частности, дипломаты будут выяснять, только ли россияне отравились в гостинице.
Однако позднее стало известно, что по распоряжению прокуратуры отель закрыт на неопределенный срок за нарушение норм санитарной безопасности и вряд ли откроется в ближайшее время. «Прокуратура уже начала расследование в отеле AMC Royal hotel, который также известен как отель «Ат-Таярин», – пояснили в Федерации туристических палат. – За несоблюдение требований санитарной безопасности в отношении продуктов питания, напитков и оказываемых услуг отелю грозят не только крупные финансовые штрафы, но полное закрытие с отзывом лицензии».
Напомним, в Египете произошло массовое отравление российских туристов. Как стало известно позднее, после отравления в одном из отелей Хургады госпитализировали почти 30 человек, большинство пострадавших – дети.
В Германии призвали исключить Польшу из Евросоюза
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Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал материал, посвященный высказыванию генерального прокурора и министра юстиции Польши Збигнева Зебро о том, что Варшава не должна тратить «ни злотого» на штрафы, наложенные ранее Европейским судом.
Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях, передает РИА «Новости».
«Если эта страна и Венгрия останутся в ЕС, это взорвет его. Необходимо найти решение, чтобы избавиться от этих стран. Я не вижу другого решения – как некоторые уже упоминали здесь – кроме создания нового ЕС с оговоркой о возможности исключения из него. Наверное, все захотят туда вернуться. Но не обязательно брать их всех», – заявил пользователь Ulrich.
«Польше нет места в Евросоюзе – пора этой стране покинуть ЕС», – выразил мнение Broko.
«Каждый день, когда Польша не платит, не выплачивает деньги и ЕС. Посмотрим, как долго это сможет продолжаться», – предложил Golden_Feta.
«Учитывая суммы, которые Польша получает от ЕС каждый год, эти «штрафы» – пшик, о котором вряд ли стоит упоминать. ЕС должен перекрыть денежный кран в Польшу, пока польское правительство считает, что правила ЕС к ним не применяются», – призвалHenning.
«Такие друзья нам не нужны. Больше никаких денег в Польшу», – заявил другой пользователь.
«Это уже смешно. Польское правительство не считается с правилами ЕС, но все же настаивает на «коронавирусных» выплатах. Что дальше?» – задался вопросом Dominicus_MUC.
«Поляки должны платить не злотыми, а евро. Но серьезно: возникает ощущение, что поляки больше хотят быть вне ЕС. И что все их разговоры и действия – всего лишь предвестники выхода из Евросоюза. Добровольно вступив в ЕС, они сами подчинились определенным правилам. Это включает в себя признание институтов ЕС, таких как Европейский суд. Они заключили международные договоры. Либо вы придерживаетесь этого, либо вы последовательны и покидаете ЕС», – подытожил GFuchs.
В среду Европейский суд юстиции наложил на Польшу штрафы в размере 1 млн евро в сутки до выполнения Варшавой решения суда ЕС об упразднении Дисциплинарной палаты польского Верховного суда, на чем настаивает Еврокомиссия.
В прошлую пятницу Европарламент призвал Еврокомиссию и Совет ЕС немедленно инициировать судебное разбирательство из-за нарушения Польшей принципов верховенства европейских законов, а также отказать Варшаве в выделении средств из фондов ЕС для финансирования национального плана восстановления экономики после пандемии.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пообещал, что Варшава «будет защищать свои права любыми средствами», если «Еврокомиссия начнет третью мировую войну». Он обвинил руководство ЕС в применении «дискриминационного подхода, напоминающего диктат». Польша «должна будет хорошо продумать свою стратегию», если «ситуация продолжит ухудшаться», подчеркнул Моравецкий.
Напомним, 7 октября Конституционный суд Польши подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского союза, после этого глава Европарламента Давид Сассоли призвал заблокировать выплаты Польше из бюджета ЕС. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия отреагирует на решение КС Польши. В сентябре Еврокомиссия обратилась в Суд Евросоюза для введения финансовых санкций в отношении Варшавы из-за невыполнения властями республики решений по судебной реформе.
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Прекратилась прокачка газа по трубопроводу Ямал – Европа
Прокачка газа в Европу по трубопроводу Ямал – Европа прекратилась утром в субботу, следует из данных европейского газотранспортного оператора Gascade, начался реверс газа в обратном направлении.
Сообщается, что прокачка газа резко прекратилась в период с 10:00 до 11:00.
Как свидетельствуют данные Gascade, в небольших объемах даже начался реверс газа по трубопроводу в обратном направлении, передает ТАСС.
Транснациональный газопровод Ямал – Европа проходит по территории четырех стран – России, Белоруссии, Польши и Германии. Его проектная мощность – 32,9 млрд куб. м газа в год.
Стала известна цена российского газа для Молдавии
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Молдавия в ноябре будет закупать газ у Газпрома по цене в 450 долларов за 1 тыс. кубометров, сообщил вице-премьер республики Андрей Спыну.
Спыну заявил на странице в Facebook, что, «исходя из текущих рыночных цен, на ноябрь цена будет примерно 450 долларов за тысячу кубометров», то есть цена будет «в два раза ниже рыночной и ниже, чем мы заплатили в октябре (790 долларов)», передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что контракт между Молдавией и Газпромом о поставках газа не предусматривает никаких политических условий и не касается Приднестровья.
Спыну отметил, что переговорный процесс был непростым и включал много встреч, как в Москве, так и в Санкт-Петербурге. Также вопрос решался путем множества телефонных звонков на разных уровнях.
Он поблагодарил всех, кто был вовлечен в эти непростые переговоры, и обещал позже предоставить больше деталей.
Ранее Молдавия объявила о достижении соглашения с Газпромом о продлении контракта на поставки газа в республику на пять лет по предложенной молдавской стороной формуле и о проведении аудита долга «Молдовгаза».
Как указали в ведомстве, поставки голубого топлива по новому контракту начнутся 1 ноября.
Сообщалось, что цена на российский газ для Молдавии может быть установлена в пределах 500-600 долларов за 1 тысячу кубометров.
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На сфотографировавшуюся у Исаакиевского собора в трусах девушку завели дело
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В отношении 30-летней петербурженки возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих за кадры в полуобнаженном виде на фоне Исаакиевского собора, сообщили в ГСУ СК по городу.
«Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих»)», – сообщается на сайте ведомства.
Согласно данным следствия, подозреваемая умышленно и публично сделала снимок и видео с обнаженными частями тела на фоне собора, после чего отправила в мессенджер для распространения в интернете.
Ее задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.
В конце сентября блогера из Таджикистана Руслана Бобиева задержали из-за фото на фоне храма Василия Блаженного, в Сети призывали возбудить уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. На фото, которое блогер распространил в соцсетях, Бобиев и девушка, на которой надета полицейская куртка, имитируют половой акт. Провокационный кадр он подписал: «Трудовой кодекс – не Уголовный, можно и нарушить». Позднее Бобиев извинился за свой поступок.
Суд приговорил Бобиева к 10 месяцам колонии и его подругу Анастасию Чистову за провокационное фото.
Союзники призвали США не исключать упреждающий ядерный удар по России
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Союзники США в Европе и Тихом океане оказывают влияние на Белый дом, чтобы предотвратить переход Соединенных Штатов к принципу неприменения ядерного оружия первыми, что якобы может «придать смелости» России, сообщили источники британской Financial Times.
Как отмечает издание, ядерная политика США со времен Холодной войны остается «намеренно расплывчатой». В соответствии с ней Соединенные Штаты теоретически могут нанести упреждающий ядерный удар, поэтому союзники Вашингтона чувствуют себя защищенными, находясь под американским «ядерным зонтиком», передает РИА «Новости».
Издание напоминает, что сейчас администрация президента США Джо Байдена анализирует политику Соединенных Штатов касательно условий применения ядерного оружия. Ожидается, что обзор завершится к концу 2021 года. По словам осведомленных источников, США разослали союзникам анкету, чтобы узнать, как они относятся к изменениям в их ядерной политике. Большая часть отрицательно оценили любые перемены в этой области.
Согласно имеющимся у издания данным, к противникам пересмотра такой политики относятся Британия, Франция, Германия, Япония и Австралия. Многие опасаются, что Байден рассматривает возможность перехода к принципу «единственной цели», при которой США смогут использовать ядерное оружие только при конкретных обстоятельствах. По мнению ряда лиц, этот принцип не повысит стабильность, а только «придаст смелости» Москве и Пекину. «Это будет огромным подарком для Китая и России», – приводит издание слова неназванного европейского чиновника.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «абсолютно недопустимыми» заявления министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о возможности применения ядерного оружия против России.
В прошлый четверг страны НАТО утвердили глобальный план обороны Североатлантического альянса. В тот же день министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с утверждением, что НАТО в случае необходимости готово применить для сдерживания России средства военного характера, в том числе атомное оружие. В понедельник атташе по вопросам обороны при посольстве Германии был приглашен в Главное управление международного военного сотрудничества Минобороны России, где ему указали, что высказывания министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о сдерживании России провоцируют напряженность в Европе.
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На Украине возмутились триллионной прибылью Газпрома
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Глава компании-оператора ГТС Украины Сергей Макогон выразил возмущение в связи с тем, что прибыль Газпрома за девять месяцев 2021 года превысила 1 трлн рублей.
Как следует из отчета компании, опубликованного в пятницу, чистая прибыль Газпрома по РСБУ за первые три квартала 2021 года составила 1,055 трлн рублей против убытка в 558,226 млрд годом ранее. Выручка за отчетный период выросла на 53,6%, до 4,215 трлн рублей. Себестоимость продаж составила 1,992 трлн рублей, увеличившись на 9,1%, передает РИА «Новости».
«Газпром поставил абсолютный рекорд по чистой прибыли за девять месяцев», – написал Макогон в своем Facebook.
При этом он выступил с утверждением, что сверхприбыль российской компании якобы была получена «за счет европейских потребителей». Глава компании-оператора ГТС Украины также обвинил Газпром в росте цен на газ в Европе якобы из-за «злоупотребления доминирующим положением и создания искусственного энергетического кризиса».
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал ЕК провести расследование действий Газпрома на энергетическом рынке в качестве инструмента реагирования на рост цен на энергоресурсы. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после саммита Евросоюза объявила о намерении ЕК проверить рынок газа ЕС на предмет необоснованных спекуляций.
Спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов назвал чушью звучащие в Европе обвинения в адрес России в свете ситуации с ростом цен на газ. Он также отметил, что «желающих жить на халяву, в том числе за счет России, очень много».
Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле указали, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что западные политики допустили просчет при переходе на возобновляемые источники энергии.
Президент Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в комментарии газете ВЗГЛЯД сказал: «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
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Шатилова назвала причину смерти Игоря Кириллова
Диктор Игорь Кириллов умер от COVID-19, заявила народная артистка РСФСР, диктор и телеведущая Анна Шатилова.
Шатилова заявила в интервью телеканалу «Звезда», что с 10 сентября Кириллов якобы лежал в городской клинической больнице имени Боткина, где ему ампутировали ногу. Позднее он скончался там от коронавируса.
«Это чудовищно, что произошло. В этом году и Балашов ушел, и Кириллов, это такие голоса государственные, красивые!», – сказала она.
Шатилова добавила, что пыталась звонить ему накануне, но телефон был недоступен. Позднее с ней связались о сообщили о смерти диктора.
Как вы относитесь к позиции антипрививочников?
Напомним, Кириллов умер на 90-ом году жизни. Его помощник заявлял, что диктор умер из-за возрастных хронических заболеваний.
Лоза назвал «самых умных людей на свете»
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Певец Юрий Лоза назвал «самыми умными людьми на свете» ведущих телевикторин, которые заранее знают ответы на вопросы благодаря редакторам передач.
По его словам , в глубоком детстве он был уверен, что самые умные на свете, это писатели, которые все про все знают.
«В университете меня убеждали, что лишь ученые могут претендовать на звание самых умных людей на Земле. Но однажды я понял, что любые научные знания конечны и по сравнению с бесконечностью познания как такового равны нулю, что делает сам научный процесс по сути бесполезным, ведь конца у него нет. И вот тут на первый план вышли просветленные, которые раньше других поняли всю тщетность научных изысканий для постижения истины, уйдя в изучение внутреннего мира – этой личной вселенной, которая всегда с тобой», – размышлял Лоза в своем посте в Facebook.
В итоге он «увидел воочию самых-самых умных людей на свете».
«Намедни я лежал на диване перед телевизором и наконец-то увидел воочию самых-самых умных людей на планете (по крайней мере, они так себя позиционируют). Это – ведущие телевикторин, задающие вопросы, на которые знают ответы (их предоставили им редакторы). И вот смотрят они на жалких людишек, по интеллектуальной немощи своей не помнящих, что именно Эдуард III, а не какой-то там Эдуард II (как считают некоторые глупцы в студии), одержал победу в битве при Креси 26 августа 1346 года. А потом снисходительно замечают, что стыдно об этом не помнить, ведь даже ребенку известно, что поражение Филиппа повлекло за собой гибель Иоганна Слепого. И вдогонку добивают – ай-яй-яй, ну как же вы, господа...», – написал Лоза.
Ранее певец Юрий Лоза раскритиковал картину Алексея Балабанова «Груз 200» и заявил, что «исплевался» от ее просмотра.
На Украине заявили о «сумасшествии» Гоголя из-за русского языка
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Писатель Николай Гоголь «сошел с ума» и ушел из жизни из-за того, что писал свои произведения на русском языке, заявила экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион.
Фарион заявила в эфире YouTube-канала Island TV, что Гоголь – это «очень трагическая личность в нашей культуре», передает РИА «Новости».
«Потому он и сошел с ума, потому он и в гробу перевернулся. Потому что было противоречие между формой и содержанием. Он ведь думал на украинском языке, а писал по-русски», – указала она.
Фарион добавила, что Гоголь вызывает у нее раздражение «на генном уровне», так как она не понимает, почему украинец пишет по-русски.
Напомним, Гоголь родился в селе Сорочинцы Полтавской губернии, в данный момент это село Великие Сорочинцы в Полтавской области Украины. Часть его жизни прошла в обстановке малороссийского быта, как панского, так и крестьянского, впоследствии эти впечатления отразились в творчестве писателя («Вечера на хуторе близ Диканьки»).
Ранее на Украине заявили, что Гоголя «принудительно записали в русские».
В одной из последних стран без коронавируса зарегистрировали первый случай COVID-19
В тихоокеанском островном государстве Тонга зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции, сообщают СМИ.
Вирус зафиксировали у ранее привитого от заболевания человека, который прибыл на самолете из Новой Зеландии, пишет Би-би-си.
Тонга была одной из последних стран, где не фиксировали ни одного случая коронавирусной инфекции. В островном государстве проживают более 100 тыс. человек, лишь треть жителей страны вакцинированы.
Меркель назвала два самых сложных кризиса за время ее работы на посту канцлера
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Ангела Меркель, которая со вторника является и. о. канцлера ФРГ, назвала миграционные потоки из Сирии, а также пандемию коронавируса самыми сложными кризисами за все время ее работы.
Меркель заявила в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, что «пандемия коронавируса с самого начала показалась мне особенно сложной, столь же сложно было справиться с прибытием большого числа беженцев в 2015 году», передает ТАСС.
По ее словам, в обоих случаях речь идет о человеческих жизнях, и «принятие решений, которые влияют на очень многих людей, может быть стрессовым и волнующим».
Меркель отрицательно ответила на вопрос, есть ли темы, по которым она сейчас, оглядываясь назад, приняла бы другое решение.
«Но разумеется есть вещи, о которых я сожалею», – указала и. о. канцлера, назвав некоторые аспекты борьбы с углеродными выбросами.
Также Меркель из числа самых важных решений выделила договоренности с Турцией о сдерживании миграционных потоков: «Этот договор стал вкладом в упорядочение миграции, помог Турции позаботиться о миллионах сирийских беженцев, находящихся на ее территории».
Напомним, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Ангеле Меркель уведомление об окончании ее полномочий на посту канцлера. Лидеры ЕС попрощались с Меркель перед заседанием саммита Евросоюза. Ей посвятили речь, вручили памятный подарок и начали заседание с аплодисментов.
Российский хоккеист Иван Биткин найден мертвым
Хоккеист Иван Биткин найден мертвым, по предварительной информации, он мог выпасть из окна жилого дома на 25-ом этаже на севере Москвы, сообщил источник в правоохранительных органах.
Источник сообщил, что инцидент произошел накануне вечером, Биткин якобы выпал из окна на 25-ом этаже, передает ТАСС.
Проводится проверка, обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.
Биткину было 24 года, он воспитанник клуба «Салават Юлаев» из Уфы. Он попал в поле зрения представителей этой команды на ярмарке талантов Континентальной хоккейной лиги в 2013 году.
Также он выступал за столичную «Звезду», «Торос» из Нефтекамска и «Ценг Тоу» из Цзилиня (Китай) в период с 2017 по 2020 год. Всего в розыгрышах Высшей хоккейной лиги сезона 2019/2020 он сыграл в 12 матчах.
Умер диктор Игорь Кириллов
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Советский и российский теле- и радиоведущий, диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР, тележурналист Игорь Кириллов умер на 90-ом году жизни, сообщил Первый канал.
«Сегодня не стало Игоря Леонидовича Кириллова. Наш легендарный коллега, старший товарищ, для многих настоящий учитель. Более 20 лет он вел программу «Время», – заявил ведущий эфира телеканала, передает ТАСС.
В пресс-службе канала добавили, что Кириллов стал «самым узнаваемым ведущим, олицетворявшим эпоху советского телевидения, с интеллигентной внешностью, скромной улыбкой и фирменным голосом, по которому мы будем скучать», передает РЕН ТВ.
Помощник диктора сообщил, что тот умер из-за возрастных хронических заболеваний.
Кириллов родился 14 сентября 1932 года в Москве. В 1955 году окончил Высшее театральное училище имени Щепкина, в 1955-1957 годах был актером Московского театра драмы и комедии (ныне Театр на Таганке).
С июля 1957 года начал работу на телевидении в Шаболовском телецентре помощником режиссера. Работал также как режиссер-постановщик, литературовед, киновед.
Уже через два с половиной месяца после прихода на телевидение он вышел в эфир, победив на конкурсе дикторов. Обладал «фирменным», легко узнаваемым тембром голоса.
Вел программы «Песня года» (1971-1975), «Экслибрис», «Спутник телезрителя», «Взгляд», «Телескоп» и вечерний канал «ВИD представляет», работал для международной версии «Первого канала», художественным руководителем канала «Деловая Россия».
Был диктором программы «Время» более 20 лет. Последний раз вел эту программу 30 декабря 1989 года. Работал в качестве комментатора, репортера, ведущего развлекательных программ на ЦТ СССР. Часто выступал с новогодним обращением вместо руководства страны.
С 1965 года до конца 1980-х годов вел телевизионную трансляцию парадов на Красной площади. До 2006 года ежегодно вел трансляцию парадов Победы 9 мая. С 1996 по 2011 год читал текст в ежегодной минуте молчания 9 мая.
С апреля 1995 года был диктором-консультантом Отдела телевизионного производства Дирекции оформления эфира «Первого канала» (до 2 сентября 2002 года – ОРТ), озвучивал анонсы канала, программу передач.
Вел преподавательскую деятельность в Институте повышения квалификации работников радио и телевидения (ныне Академия медиаиндустрии). Является профессором, академиком Международной академии театра и кино.
Имеет звание Народного артиста СССР. Был награжден Государственной премией СССР, орденами «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней, орденом Трудового Красного Знамени.
Россиян предупредили о двадцатиградусных морозах в начале ноября
В начале ноября Урал и южную часть западной Сибири накроет волна сильного холода, ожидается до 20 градусов мороза, заявил руководитель центра «МЕТЕО» Александр Шувалов.
«Если на Европейской территории страны у нас полубабье лето, в Москве в ближайшие три дня ожидается +9, +16 градусов, то на Урале и на юге западной Сибири происходит провал холода», – приводит Ura.ru слова синоптика.
По словам Шувалова, утром 3 ноября в Екатеринбурге и в Челябинске ожидается до минус 12 градусов мороза.
Холоднее всего будет в Нижнем Тагиле, там в ночь с 3 на 4 ноября ожидаются 20-градусные морозы, такая же температура в Ханты-Мансийске, Сургуте до -23.
С коллегой согласилась заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, добавив, что причиной сильного похолодания станет атлантический циклон, проходящий по северной части России.
Она также предупредила об усилении порывов ветра до 23 м/с в Новосибирской и Кемеровской областях, а в горах республики Алтай – до 28 м/с.
«Ночные температуры в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае опустятся до минус 10-12 градусов», – заключила специалист.
Ранее синоптики рассказали о погоде в Москве. В субботу утром столбики термометров в столице покажут 8 градусов выше ноля. К обеду воздух в Москве прогреется до 11 градусов.
Опубликовано полное видео задержания подозреваемого в браконьерстве коммуниста Рашкина
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Опубликована видеозапись задержания депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина с тушей лося, в незаконной охоте на которого его заподозрили.
Рашкин на видеозаписи заявил, что в багажнике его автомобиля находится «мясо», которое он и его спутник Александр «здесь нашли». Видеозапись опубликована «Известиями».
Также в ролике депутат подтвердил, что разделанная туша в багажнике – это лось, и признал, что занимался разделкой убитого животного. Автор видео несколько раз отметил, что депутат весь испачкался в крови, и спросил парламентария, чья это кровь. Рашкин подтвердил, что это кровь лося.
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Геннадий Зюганов не намерен вступаться за Рашкина и считает, что депутат подставил свою партию «на ровном месте».
Напомним, Рашкина задержали в Саратовской области. В его автомобилебыла обнаружена туша лося при том, что сейчас охота на них в области запрещена. Кроме того, не исключено, что коммунист находился за рулем в состоянии опьянения: Рашкину предложили пройти медицинское освидетельствование на наличие опьянения. Депутат от процедуры отказался.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что если бы Рашкин был членом партии «Единая Россия», его бы не только исключили, но и самими однопартийцами был бы поставлен вопрос об ответственности, однако пока приходится ждать лишь «обвинений в провокациях и травле честного коммуниста».
Позже стало известно, что Следственный комитет забрал из полиции уголовное дело о незаконной охоте в Саратовской области, на причастность к которой проверяют Рашкина.
Лидер партии «Зеленые» Андрей Нагибин направил обращение в Комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики с просьбой рассмотреть вопрос прекращения полномочий депутата Рашкина.