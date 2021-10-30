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В Йемене подорвали автомобиль, есть жертвы
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В аэропорту йеменского города Аден взорвался автомобиль, есть погибшие и пострадавшие, их число уточняется, сообщают информационные агентства.
Автомобиль был заминирован, взрывное устройство привели в действие у внешних ворот воздушной гавани, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.
В МИД рассказали о ситуации с захватом 37 россиян солдатами ВСУ
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Ситуация в селе Старомарьевка в Донбассе сложная, в населенном пункте украинские солдаты удерживают 37 российских граждан, сообщили в МИД России.
«По имеющейся информации, ситуация в селе сложная. Это связано с тем, что туда периодически наведываются военнослужащие ВСУ для проведения т. н. фильтрационных мероприятий. Они вводят своего рода комендантский час, жителям запрещают выходить из домов в целях проверки паспортного режима. Наиболее жестко такие «мероприятия» проводились в начале текущей недели. У граждан, имеющих паспорта России и ДНР, эти документы изымались, а их владельцы подвергались насильственным действиям. Это даже вызвало вооруженную эскалацию, которая обсуждалась на заседании Контактной группы 27 октября. К счастью, во время обстрелов пострадали только здания, но не люди», – говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.
В МИДе отметили, что сейчас обстановка в селе несколько разрядилась. «У въезда в село появились представители Международного комитета Красного Креста, снабдившие местных жителей продуктами питания и предметами первой необходимости. Вблизи села находятся сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, осуществляющие дистанционное наблюдение за ситуацией, в том числе с помощью беспилотных летательных аппаратов», – добавили в министерстве.
В сообщении говорится, что МИД продолжит наблюдать за развитием обстановки. Москва призывает партнеров по «нормандскому формату» и ОБСЕ побудить Киев к прекращению насильственных действий против местных жителей.
«Со своей стороны будем делать все возможное для защиты прав и интересов граждан России, где бы они ни находились, в том числе в Донбассе», – заключили в МИДе.
Ранее в МИД РФ не исключили дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за действий Киева, поскольку украинские силовики сознательно нарушают меры по прекращению огня.
Напомним, вооруженные силы Украины по приказу главнокомандующего генерал-лейтенанта Валерия Залужного применили турецкие ударные беспилотники Bayraktar в Донбассе. В тот же день украинские силовики захватили в Донбассе село Старомарьевка.
Стали известны детали пятилетнего контракта Молдавии с Газпромом
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Цена на российский газ для Молдавии по новому контракту с компанией «Газпром» может вырасти до 500-600 долларов за 1 тысячу кубометров, новый контракт Молдавии с Газпромом предусматривает выплату республикой исторического долга за поставки газа в прошлые годы, сообщил близкий к переговорам источник.
«С 2021 года цена на газ [для Молдавии] в теплое время года рассчитывается на основе рыночной стоимости, когда спрос на голубое топливо падает вместе со стоимостью газа, и в зимний период привязывается к ситуации на рынке дизельного топлива и мазута, что позволяло республике существенно экономить», – приводит слова источника ТАСС.
«Однако если раньше льготы применялись ко всем объемам газа, то, согласно новым условиям, в первом и четвертом квартале года республика будет покупать 70% объемов с привязкой к ценам на нефть, а остальное – по рыночной стоимости; во втором и третьем кварталах – 30% с привязкой к ценам на нефть, а остальное – по рыночным ценам», – уточнил источник.
По его словам, «с учетом ситуации на рынке изменения могут привести к двукратному увеличению цены по сравнению со старой формулой, до 500-600 долларов за тысячу кубометров». Кроме того, как сообщил близкий к переговорам источник, «Молдавия по новому контракту с Газпромом, который заключен на пять лет, обязалась выплатить исторический долг за поставки голубого топлива в прошлые годы». «Долг с учетом пени составил 700 млн долларов, и молдавская сторона настаивала на его аудите», – уточнил источник.
Накануне министерство инфраструктуры Молдавии объявило о достижении соглашения с Газпромом о продлении контракта на поставки газа в республику на пять лет по предложенной молдавской стороной формуле и о проведении аудита долга «Молдовгаза». Как указали в ведомстве, поставки голубого топлива по новому контракту начнутся 1 ноября.
Напомним, 1 октября Газпром на время переговоров с Молдавией на месяц продлил контракт на поставку газа в республику по рыночной цене, составлявшей на момент подписания соглашения около 790 долларов за 1 тысячу кубометров. 22 октября власти Молдавии ввели в стране режим ЧП. Кишинев, отказавшийся от нефтяной привязки цены на газ, оказался не способен платить за голубое топливо по рыночным ценам.
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Молдавия договорилась с Газпромом о продлении контракта на пять лет
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Министерство инфраструктуры Молдавии заявило, что Кишинев договорился с Газпромом о продлении контракта по поставкам газа на пять лет и о проведении аудита долга «Молдовгаза».
«В Санкт-Петербурге завершились переговоры между делегацией Молдавии и Газпромом. В рамках соглашения контракт между Газпромом и «Молдовагазом» будет продлен на пять лет, используя формулу, предложенную молдавской стороной», – говорится в сообщении, опубликованном на странице министерства в Facebook, передает РИА «Новости».
Газпром 1 октября продлил с Молдавией контракт на поставку газа на месяц. Через неделю власти страны сообщили, что потребление превышает объемы поставки. 22 октября в стране ввели режим ЧП.
Молдавия проявила интерес к долгосрочному контракту с Газпромом, но также заявила о планах заключить контракт о пробной закупке 1,5 млн кубометров газа сразу у двух европейских компаний – швейцарской DXT Commodities и польской PGNiG.
Кроме того, Молдавия заключила контракт о пробной закупке 1,5 млн кубометров газа у украинской компании «Нафтогаз».
Вице-премьер республики Андрей Спыну в пятницу заявил, что Молдавия отказывается выбирать между дешевым газом и отношениями с ЕС.
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В Германии призвали исключить Польшу из Евросоюза
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Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал материал, посвященный высказыванию генерального прокурора и министра юстиции Польши Збигнева Зебро о том, что Варшава не должна тратить «ни злотого» на штрафы, наложенные ранее Европейским судом.
Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях, передает РИА «Новости».
«Если эта страна и Венгрия останутся в ЕС, это взорвет его. Необходимо найти решение, чтобы избавиться от этих стран. Я не вижу другого решения – как некоторые уже упоминали здесь – кроме создания нового ЕС с оговоркой о возможности исключения из него. Наверное, все захотят туда вернуться. Но не обязательно брать их всех», – заявил пользователь Ulrich.
«Польше нет места в Евросоюзе – пора этой стране покинуть ЕС», – выразил мнение Broko.
«Каждый день, когда Польша не платит, не выплачивает деньги и ЕС. Посмотрим, как долго это сможет продолжаться», – предложил Golden_Feta.
«Учитывая суммы, которые Польша получает от ЕС каждый год, эти «штрафы» – пшик, о котором вряд ли стоит упоминать. ЕС должен перекрыть денежный кран в Польшу, пока польское правительство считает, что правила ЕС к ним не применяются», – призвалHenning.
«Такие друзья нам не нужны. Больше никаких денег в Польшу», – заявил другой пользователь.
«Это уже смешно. Польское правительство не считается с правилами ЕС, но все же настаивает на «коронавирусных» выплатах. Что дальше?» – задался вопросом Dominicus_MUC.
«Поляки должны платить не злотыми, а евро. Но серьезно: возникает ощущение, что поляки больше хотят быть вне ЕС. И что все их разговоры и действия – всего лишь предвестники выхода из Евросоюза. Добровольно вступив в ЕС, они сами подчинились определенным правилам. Это включает в себя признание институтов ЕС, таких как Европейский суд. Они заключили международные договоры. Либо вы придерживаетесь этого, либо вы последовательны и покидаете ЕС», – подытожил GFuchs.
В среду Европейский суд юстиции наложил на Польшу штрафы в размере 1 млн евро в сутки до выполнения Варшавой решения суда ЕС об упразднении Дисциплинарной палаты польского Верховного суда, на чем настаивает Еврокомиссия.
В прошлую пятницу Европарламент призвал Еврокомиссию и Совет ЕС немедленно инициировать судебное разбирательство из-за нарушения Польшей принципов верховенства европейских законов, а также отказать Варшаве в выделении средств из фондов ЕС для финансирования национального плана восстановления экономики после пандемии.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пообещал, что Варшава «будет защищать свои права любыми средствами», если «Еврокомиссия начнет третью мировую войну». Он обвинил руководство ЕС в применении «дискриминационного подхода, напоминающего диктат». Польша «должна будет хорошо продумать свою стратегию», если «ситуация продолжит ухудшаться», подчеркнул Моравецкий.
Напомним, 7 октября Конституционный суд Польши подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского союза, после этого глава Европарламента Давид Сассоли призвал заблокировать выплаты Польше из бюджета ЕС. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия отреагирует на решение КС Польши. В сентябре Еврокомиссия обратилась в Суд Евросоюза для введения финансовых санкций в отношении Варшавы из-за невыполнения властями республики решений по судебной реформе.
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Стала известна цена российского газа для Молдавии
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Молдавия в ноябре будет закупать газ у Газпрома по цене в 450 долларов за 1 тыс. кубометров, сообщил вице-премьер республики Андрей Спыну.
Спыну заявил на странице в Facebook, что, «исходя из текущих рыночных цен, на ноябрь цена будет примерно 450 долларов за тысячу кубометров», то есть цена будет «в два раза ниже рыночной и ниже, чем мы заплатили в октябре (790 долларов)», передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что контракт между Молдавией и Газпромом о поставках газа не предусматривает никаких политических условий и не касается Приднестровья.
Спыну отметил, что переговорный процесс был непростым и включал много встреч, как в Москве, так и в Санкт-Петербурге. Также вопрос решался путем множества телефонных звонков на разных уровнях.
Он поблагодарил всех, кто был вовлечен в эти непростые переговоры, и обещал позже предоставить больше деталей.
Ранее Молдавия объявила о достижении соглашения с Газпромом о продлении контракта на поставки газа в республику на пять лет по предложенной молдавской стороной формуле и о проведении аудита долга «Молдовгаза».
Как указали в ведомстве, поставки голубого топлива по новому контракту начнутся 1 ноября.
Сообщалось, что цена на российский газ для Молдавии может быть установлена в пределах 500-600 долларов за 1 тысячу кубометров.
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Известный российский сыровар Олег Сирота развелся с дочерью Германа Стерлигова
Российский сыровар, основатель проекта «Русский пармезан» развелся с женой Пелагеей, дочерью известного предпринимателя Германа Стерлигова.
«Наш брак с Пелагеей закончен. Мы не справились, но дружеские и человеческие отношения мы надеемся сохранить», – написал он в своем Facebook.
33-летний Сирота попросил не беспокоить его звонками.
В семье родилось четверо детей. Пара поженилась в 2010 году, когда Пелагее было 19 лет.
Между тем в 2015 году Сирота рассказал «Комсомольской правде», что «выкупил» Пелагею у ее отца за «отличного орловского жеребца».
Развод прокомментировала и сама Пелагея.
«Мне важно сообщить, что Олег принял решение расторгнуть наш брак. Мы сохраняем дружеские и человеческие отношения. Но наша история, как мужа и жены закончена», – сообщила она в Facebook.
Прекратилась прокачка газа по трубопроводу Ямал – Европа
Прокачка газа в Европу по трубопроводу Ямал – Европа прекратилась утром в субботу, следует из данных европейского газотранспортного оператора Gascade, начался реверс газа в обратном направлении.
Сообщается, что прокачка газа резко прекратилась в период с 10:00 до 11:00.
Как свидетельствуют данные Gascade, в небольших объемах даже начался реверс газа по трубопроводу в обратном направлении, передает ТАСС.
Транснациональный газопровод Ямал – Европа проходит по территории четырех стран – России, Белоруссии, Польши и Германии. Его проектная мощность – 32,9 млрд куб. м газа в год.
Эксперт объяснил прекращение поставок российского угля на Украину
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Россия могла бы и в этот раз помочь Украине пройти отопительный сезон, но между двумя странами нарастает политическая напряженность. Украина обостряет конфликт в Донбассе. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экономист Игорь Юшков, комментируя прекращение поставок российского энергетического угля на Украину.
«Мы видим, что Украина сама обостряет конфликт в Донбассе, она начала использовать турецкие беспилотники. По сути российскую позицию можно охарактеризовать следующим тезисом: вы думаете, что купили беспилотники и теперь будете обстреливать ими ДНР и ЛНР? Вы думаете, что самые умные? Ну посмотрим», – сказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Он также убежден, что из-за растущих потребностей на внутреннем рынке у российских властей есть не только политические, но и сугубо экономические резоны не поставлять Украине энергетические марки угля.
«Формально Россия имеет право перенаправить объемы угля на внутренние и другие рынки, как это происходит с газом, которым мы заполняем сейчас наши подземные хранилища. С приближением кризиса в Евросоюзе цены на все энергоносители выросли, поэтому Россия может легко пристроить часть угля, который поставляется Украине, на западноевропейском рынке. Мы больше заработаем на экспорте туда», – говорит Юшков. Более того, много угля отправляется в Китай и на азиатские рынки, добавил он.
«Тем временем на Украине остался очень маленький запас угля. Его хватит буквально на несколько недель. Если Киев хочет импортировать уголь из других стран, то придется покупать его задорого, потому что цены взлетели везде. Для украинского бюджета это болезненно», – пояснил собеседник.
По его словам, если Украина перестанет обострять отношения с Россией, то поставки угля могут возобновиться в начале следующего года, в том числе за счет накапливаемых сейчас запасов. «Прекращение поставок – тоже некая отрезвляющая для Украины мера. С другой стороны, мы таким образом больше заработаем и повысим свою надежность прохождения отопительного сезона. Как ни крути, для России одни плюсы, а для Украины – одни минусы», – подытожил эксперт.
В пятницу глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус сообщил, что с 1 ноября «Россия останавливает поставки энергетического угля». «Такой уголь завозила компания ДТЭК (Луганская ТЭС, Криворожская ТЭС), «Донбассэнерго» (Славянская ТЭС) и компания «Технова» (Дарницкая, Сумская и Черниговская ТЭЦ)», – добавил он, отметив, что это «похоже на энергетическую войну».
В свою очередь в Москве остановку поставок объяснили «растущими потребностями внутри страны». «Россия в ноябре поставит Украине другие виды угля, станет экспортером более половины поставок всего угля, закупаемого Киевом», – пообещали в Минэкономразвития РФ.
Напомним, крупнейшие компании тепловой генерации «ДТЭК Энерго», «Центрэнерго» и «Донбассэнерго» покупают энергетический уголь в США, Польше, Казахстане и России. Однако дефицит угля наблюдается в стране с начала года. Из-за этого на неполную мощность работает рекордное число блоков ТЭС. При этом тепловые электростанции производят более 35% электроэнергии в стране.
Ранее на Украине согласовали поставку американского угля. В августе газета ВЗГЛЯД писала о том, как России придется спасать Украину от замерзания.
Как известно, вывозить из России на Украину нефть, уголь и нефтепродукты можно только по особым разрешениям правительства. Еще в апреле 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев ввел соответствующие санкции. Введение запрета премьер назвал ответом на недружественные действия Киева.
Союзники призвали США не исключать упреждающий ядерный удар по России
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Союзники США в Европе и Тихом океане оказывают влияние на Белый дом, чтобы предотвратить переход Соединенных Штатов к принципу неприменения ядерного оружия первыми, что якобы может «придать смелости» России, сообщили источники британской Financial Times.
Как отмечает издание, ядерная политика США со времен Холодной войны остается «намеренно расплывчатой». В соответствии с ней Соединенные Штаты теоретически могут нанести упреждающий ядерный удар, поэтому союзники Вашингтона чувствуют себя защищенными, находясь под американским «ядерным зонтиком», передает РИА «Новости».
Издание напоминает, что сейчас администрация президента США Джо Байдена анализирует политику Соединенных Штатов касательно условий применения ядерного оружия. Ожидается, что обзор завершится к концу 2021 года. По словам осведомленных источников, США разослали союзникам анкету, чтобы узнать, как они относятся к изменениям в их ядерной политике. Большая часть отрицательно оценили любые перемены в этой области.
Согласно имеющимся у издания данным, к противникам пересмотра такой политики относятся Британия, Франция, Германия, Япония и Австралия. Многие опасаются, что Байден рассматривает возможность перехода к принципу «единственной цели», при которой США смогут использовать ядерное оружие только при конкретных обстоятельствах. По мнению ряда лиц, этот принцип не повысит стабильность, а только «придаст смелости» Москве и Пекину. «Это будет огромным подарком для Китая и России», – приводит издание слова неназванного европейского чиновника.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «абсолютно недопустимыми» заявления министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о возможности применения ядерного оружия против России.
В прошлый четверг страны НАТО утвердили глобальный план обороны Североатлантического альянса. В тот же день министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с утверждением, что НАТО в случае необходимости готово применить для сдерживания России средства военного характера, в том числе атомное оружие. В понедельник атташе по вопросам обороны при посольстве Германии был приглашен в Главное управление международного военного сотрудничества Минобороны России, где ему указали, что высказывания министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о сдерживании России провоцируют напряженность в Европе.
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На Украине возмутились триллионной прибылью Газпрома
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Глава компании-оператора ГТС Украины Сергей Макогон выразил возмущение в связи с тем, что прибыль Газпрома за девять месяцев 2021 года превысила 1 трлн рублей.
Как следует из отчета компании, опубликованного в пятницу, чистая прибыль Газпрома по РСБУ за первые три квартала 2021 года составила 1,055 трлн рублей против убытка в 558,226 млрд годом ранее. Выручка за отчетный период выросла на 53,6%, до 4,215 трлн рублей. Себестоимость продаж составила 1,992 трлн рублей, увеличившись на 9,1%, передает РИА «Новости».
«Газпром поставил абсолютный рекорд по чистой прибыли за девять месяцев», – написал Макогон в своем Facebook.
При этом он выступил с утверждением, что сверхприбыль российской компании якобы была получена «за счет европейских потребителей». Глава компании-оператора ГТС Украины также обвинил Газпром в росте цен на газ в Европе якобы из-за «злоупотребления доминирующим положением и создания искусственного энергетического кризиса».
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал ЕК провести расследование действий Газпрома на энергетическом рынке в качестве инструмента реагирования на рост цен на энергоресурсы. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после саммита Евросоюза объявила о намерении ЕК проверить рынок газа ЕС на предмет необоснованных спекуляций.
Спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов назвал чушью звучащие в Европе обвинения в адрес России в свете ситуации с ростом цен на газ. Он также отметил, что «желающих жить на халяву, в том числе за счет России, очень много».
Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле указали, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что западные политики допустили просчет при переходе на возобновляемые источники энергии.
Президент Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в комментарии газете ВЗГЛЯД сказал: «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
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Захарова раскрыла численность американских и российских дипломатов
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Москва предлагает США остановить «маховик эскалации» и начать взаимоуважительный разговор по всем имеющимся «раздражителям» в двусторонних отношениях. На каждое враждебное действие США последует оперативный и соразмерный, но не обязательно симметричный ответ, заявила представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова указала, что с учетом выдвинутых Вашингтоном требований о том, что еще 55 дипломатов РФ и административно-технических работников должны покинуть США в ближайшие месяцы, «обстановка на дипломатическом фронте только усугубится»
«Упрямство в реализации конфронтационного сценария в расчете добиться односторонних преимуществ, перекрывая нам кислород – это путь в никуда. На каждое враждебное действие США последует оперативный и соразмерный, но не обязательно симметричный ответ. Вновь предлагаем остановить маховик эскалации и начать предметный, честный и взаимоуважительный разговор по всем имеющимся «раздражителям» в двусторонних отношениях. Вашингтону предпочтительный для нас вариант с выходом на полное встречное обнуление всех накопившихся в последние годы ограничений хорошо известен», – говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.
Ничто не мешает США полностью заполнить квоту в 455 человек дипломатического персонала, этого достаточно, заявила Захарова.
«Ничто не мешает американской стороне, о чем ей неоднократно и на различных уровнях говорилось, полностью заполнить более чем достаточную квоту в 455 человек на численность персонала, включая столь востребованных консулов», – отметила она.
Вместо этого, по ее словам, в Вашингтоне сливают в СМИ некорректные утверждения о якобы четырехкратном превосходстве российского дипломатического присутствия в США над американским в России.
«Причем засчитывают нам состав нашего Постоянного представительства при ООН в Нью-Йорке, которое никакого отношения к двусторонним дипмиссиям не имеет», – заявила Захарова.
Ранее Захарова обвинила США в намеренном разрушении консульской службы в России. По ее словам, власти США «намеренно не выдают визы» россиянам, а вот Россия американцам выдает визы «как в аптеке».
Напомним, россияне, которые хотят получить визу США, отнесены к категории Homeless Nationalities («бездомные национальности») – к таким заявителям относят граждан государств, где-либо отсутствует консульское представительство США, либо нестабильная политическая обстановка не дает рассматривать заявки на визу. В посольстве США в России заявили, что россияне могут подавать заявления на неиммиграционные визы в любых посольствах и консульствах США. Проблемы у посольства, по версии американской стороны, возникли после решения российских властей о запрете американской дипмиссии нанимать местный персонал.
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На сфотографировавшуюся у Исаакиевского собора в трусах девушку завели дело
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В отношении 30-летней петербурженки возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих за кадры в полуобнаженном виде на фоне Исаакиевского собора, сообщили в ГСУ СК по городу.
«Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих»)», – сообщается на сайте ведомства.
Согласно данным следствия, подозреваемая умышленно и публично сделала снимок и видео с обнаженными частями тела на фоне собора, после чего отправила в мессенджер для распространения в интернете.
Ее задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.
В конце сентября блогера из Таджикистана Руслана Бобиева задержали из-за фото на фоне храма Василия Блаженного, в Сети призывали возбудить уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. На фото, которое блогер распространил в соцсетях, Бобиев и девушка, на которой надета полицейская куртка, имитируют половой акт. Провокационный кадр он подписал: «Трудовой кодекс – не Уголовный, можно и нарушить». Позднее Бобиев извинился за свой поступок.
Суд приговорил Бобиева к 10 месяцам колонии и его подругу Анастасию Чистову за провокационное фото.
Умер диктор Игорь Кириллов
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Советский и российский теле- и радиоведущий, диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР, тележурналист Игорь Кириллов умер на 90-ом году жизни, сообщил Первый канал.
«Сегодня не стало Игоря Леонидовича Кириллова. Наш легендарный коллега, старший товарищ, для многих настоящий учитель. Более 20 лет он вел программу «Время», – заявил ведущий эфира телеканала, передает ТАСС.
В пресс-службе канала добавили, что Кириллов стал «самым узнаваемым ведущим, олицетворявшим эпоху советского телевидения, с интеллигентной внешностью, скромной улыбкой и фирменным голосом, по которому мы будем скучать», передает РЕН ТВ.
Помощник диктора сообщил, что тот умер из-за возрастных хронических заболеваний.
Кириллов родился 14 сентября 1932 года в Москве. В 1955 году окончил Высшее театральное училище имени Щепкина, в 1955-1957 годах был актером Московского театра драмы и комедии (ныне Театр на Таганке).
С июля 1957 года начал работу на телевидении в Шаболовском телецентре помощником режиссера. Работал также как режиссер-постановщик, литературовед, киновед.
Уже через два с половиной месяца после прихода на телевидение он вышел в эфир, победив на конкурсе дикторов. Обладал «фирменным», легко узнаваемым тембром голоса.
Вел программы «Песня года» (1971-1975), «Экслибрис», «Спутник телезрителя», «Взгляд», «Телескоп» и вечерний канал «ВИD представляет», работал для международной версии «Первого канала», художественным руководителем канала «Деловая Россия».
Был диктором программы «Время» более 20 лет. Последний раз вел эту программу 30 декабря 1989 года. Работал в качестве комментатора, репортера, ведущего развлекательных программ на ЦТ СССР. Часто выступал с новогодним обращением вместо руководства страны.
С 1965 года до конца 1980-х годов вел телевизионную трансляцию парадов на Красной площади. До 2006 года ежегодно вел трансляцию парадов Победы 9 мая. С 1996 по 2011 год читал текст в ежегодной минуте молчания 9 мая.
С апреля 1995 года был диктором-консультантом Отдела телевизионного производства Дирекции оформления эфира «Первого канала» (до 2 сентября 2002 года – ОРТ), озвучивал анонсы канала, программу передач.
Вел преподавательскую деятельность в Институте повышения квалификации работников радио и телевидения (ныне Академия медиаиндустрии). Является профессором, академиком Международной академии театра и кино.
Имеет звание Народного артиста СССР. Был награжден Государственной премией СССР, орденами «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней, орденом Трудового Красного Знамени.
Лоза назвал «самых умных людей на свете»
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Певец Юрий Лоза назвал «самыми умными людьми на свете» ведущих телевикторин, которые заранее знают ответы на вопросы благодаря редакторам передач.
По его словам , в глубоком детстве он был уверен, что самые умные на свете, это писатели, которые все про все знают.
«В университете меня убеждали, что лишь ученые могут претендовать на звание самых умных людей на Земле. Но однажды я понял, что любые научные знания конечны и по сравнению с бесконечностью познания как такового равны нулю, что делает сам научный процесс по сути бесполезным, ведь конца у него нет. И вот тут на первый план вышли просветленные, которые раньше других поняли всю тщетность научных изысканий для постижения истины, уйдя в изучение внутреннего мира – этой личной вселенной, которая всегда с тобой», – размышлял Лоза в своем посте в Facebook.
В итоге он «увидел воочию самых-самых умных людей на свете».
«Намедни я лежал на диване перед телевизором и наконец-то увидел воочию самых-самых умных людей на планете (по крайней мере, они так себя позиционируют). Это – ведущие телевикторин, задающие вопросы, на которые знают ответы (их предоставили им редакторы). И вот смотрят они на жалких людишек, по интеллектуальной немощи своей не помнящих, что именно Эдуард III, а не какой-то там Эдуард II (как считают некоторые глупцы в студии), одержал победу в битве при Креси 26 августа 1346 года. А потом снисходительно замечают, что стыдно об этом не помнить, ведь даже ребенку известно, что поражение Филиппа повлекло за собой гибель Иоганна Слепого. И вдогонку добивают – ай-яй-яй, ну как же вы, господа...», – написал Лоза.
Ранее певец Юрий Лоза раскритиковал картину Алексея Балабанова «Груз 200» и заявил, что «исплевался» от ее просмотра.
Россиян предупредили о двадцатиградусных морозах в начале ноября
В начале ноября Урал и южную часть западной Сибири накроет волна сильного холода, ожидается до 20 градусов мороза, заявил руководитель центра «МЕТЕО» Александр Шувалов.
«Если на Европейской территории страны у нас полубабье лето, в Москве в ближайшие три дня ожидается +9, +16 градусов, то на Урале и на юге западной Сибири происходит провал холода», – приводит Ura.ru слова синоптика.
По словам Шувалова, утром 3 ноября в Екатеринбурге и в Челябинске ожидается до минус 12 градусов мороза.
Холоднее всего будет в Нижнем Тагиле, там в ночь с 3 на 4 ноября ожидаются 20-градусные морозы, такая же температура в Ханты-Мансийске, Сургуте до -23.
С коллегой согласилась заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, добавив, что причиной сильного похолодания станет атлантический циклон, проходящий по северной части России.
Она также предупредила об усилении порывов ветра до 23 м/с в Новосибирской и Кемеровской областях, а в горах республики Алтай – до 28 м/с.
«Ночные температуры в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае опустятся до минус 10-12 градусов», – заключила специалист.
Ранее синоптики рассказали о погоде в Москве. В субботу утром столбики термометров в столице покажут 8 градусов выше ноля. К обеду воздух в Москве прогреется до 11 градусов.