Названы сроки завершения голосования Международной Премии #МЫВМЕСТЕ

На платформе ДОБРО.РФ продолжается Народное голосование Международной Премии #МЫВМЕСТЕ, на котором россияне выбирают лучшие социальные проекты страны. Благодаря поддержке земляков многие участники набрали больше 1 тыс. голосов и на равных борются за лидерство в своих треках. Голосование продлится до 5 ноября.

В голосовании участвует 288 предлжений, которые затрагивают все сферы деятельности: культуру и искусство, развитие страны, экологию, спорт и прочие. Их авторы разворачивают масштабные кампании в поддержку своих проектов. Им помогают семьи, друзья, коллеги, местные ведомства, учреждения и другие земляки, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Так, за проект по популяризации здорового образа жизни из Курской области Smile of life призвали голосовать финалистки Международного конкурса эстрадной песни «Евровидение – 2014» Анастасия и Мария Толмачевы.

«Мы очень хотим поддержать команду Smile of life, автора проекта – студента Курского государственного медицинского университета Вадима Лашина. Это замечательный проект, и мы отдаем свой голос этим замечательным перспективным ребятам и желаем успехов, процветания и всего самого замечательного», – поделились сестры в видеообращении в соцсетях.

Проект включает в себя волонтерские акции, флешмобы, квест-игры, театральные постановки, спикер-встречи и другие мероприятия о ЗОЖ-культуре. Он вышел в финал в треке «Волонтеры и НКО», и сейчас у него больше 400 голосов.

В числе губернаторов, которые также призывают голосовать за своих финалистов – губернатор Псковской области Михаил Ведерников, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и другие.

Международная Премия #МЫВМЕСТЕ запущена по поручению президента, для поддержки социальных инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни. Она посвящена достижению национальных целей развития России. Это продолжение одноименной акции, благодаря которой помощь в пандемию получило 6,2 млн человек, и наследие Всероссийского конкурса волонтерских инициатив «Доброволец России». За 10-летнюю историю грантовый фонд конкурса составил 150 млн руб. С помощью грантов, акселератора и информационных кампаний поддержку получили 400 социальных проектов. Последние 5 лет победителей лично награждал президент РФ.

Участвовать в Премии могут НКО, фонды, учебные учреждения, библиотеки, дома культуры, бизнес, волонтеры, журналисты и блогеры от 14 лет. Премия состоит из 4 треков: «Волонтеры и НКО», «Бизнес», «Медиа» и международном «We arе together». Подать заявку можно как на один, так и на несколько из них, на сайте – Премия.мывместе.рф.