Объявленный в розыск совладелец производителя сырков «Б.Ю. Александров» нашелся в США

Совладелец производителя сырков «Б.Ю. Александров» «Ростагроэкспорт» Юрий Изачик, о заочном аресте которого в России просит следствие, находится в США на лечении, сообщила его защитник из адвокатского бюро «Забейда и партнеры» Светлана Мальцева.

Изачик обвиняется в принуждении к совершению сделки или отказу от ее совершения в составе организованной группы, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Он объявлен в международный розыск.

«Следствию известно, что господин Изачик находится на лечении в США и по состоянию здоровья не может сейчас лично участвовать в деле. Объявление его в розыск, вероятно, преследует обратную цель: сделать невозможным его возвращение на родину для защиты от несправедливых обвинений», – передает РИА «Новости» слова адвоката.

Мальцева также указала на «существенные недостатки в деле, отсутствие убедительных доказательств самого факта преступления».

Тверской суд Москвы 1 ноября рассмотрит ходатайство следствия о заочном аресте Изачика.

«Он однозначно не признает вину. Мы полагаем, что он ни в чем не виноват», – сказала адвокат. По ее словам, следователь даже не вызывал Изачика на допрос перед объявлением в розыск.

«Это просто корпоративный конфликт, который пытаются решить с привлечением правоохранительных органов, возбуждением уголовного дела и заочным арестом, чтобы лишить моего подзащитного возможности участвовать в управлении активами и защищать свои права», – отметила Мальцева.

В октябре Изачик обратился в Арбитражный суд Московской области с просьбой отменить договор дарения, по которому он передал пятерым топ-менеджерам группы «Ростагроэкспорт» по 17% долей в своей компании ООО «Ростагрокомплекс» (входит в «Ростагроэкспорт»).

В иске говорится, что договор дарения 76-летний Изачик, пребывавший после болезни и операции в тяжелом физическом и эмоциональном состоянии, подписал в июне под влиянием обмана и заблуждения. В частности, ему сообщили, что компания испытывает финансовые сложности и в случае банкротства он единственный будет нести субсидиарную ответственность по ее долгам. Кроме того, Изачику обещали в обмен на доли в «Ростагрокомплексе» перераспределить в его пользу доли участия в других юрлицах группы, чего не было сделано.

Между тем компания не испытывает никаких финансовых проблем – за 2020 год ее чистая прибыль составила около 191 млн рублей, а чистые активы оцениваются почти в 980 млн рублей. Уже в июле Изачик, у которого осталось 15%, как говорится в иске, «осознал, что его обманули», и оформил у нотариуса отказ от дарения. Один из ответчиков – Бабаченко – отказался от принятия доли. Но несмотря на это, в ЕГРЮЛ сейчас по 17% в ООО «Ростагрокомплекс» записано и на него, и на каждого из четырех остальных ответчиков.

В иске Изачик просил признать договор дарения недействительным и применить последствия недействительности сделки путем возвращения ему 85% в компании.

Ранее в пятницу совладельца производителя сырков «Б.Ю. Александров» Изачика объявили в розыск.