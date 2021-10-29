Цена на газ в Европе выросла до 940 долларов за 1 тыс. кубометров

Цена декабрьских фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов пятницы почти не меняется, свидетельствуют данные на ICE Futures: на закрытии накануне она составила 914 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена чуть превысила 935 долларов.

Стоимость декабрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов пятницы составляла 931,5 доллара, а к 9.17 мск чуть выросла – до 937,6 доллара, что на 0,2% выше расчетной цены четверга, передает РИА «Новости».

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В четверг к закрытию торгов стоимость декабрьских фьючерсов составила 914 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена чуть превысила 935 долларов.

Спотовые цены снижаются. Цена на споте TTF по контракту «на день вперед» с поставкой в четверг, 28 октября, составляла почти 1020 долларов за тысячу кубометров, а с поставкой в пятницу, 29 октября, снизилась на 10%, до 900 долларов.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом с 6 октября, достигнув исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров, цены на газ начали снижаться.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Газпрому придется исправлять ошибки Европы.

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