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Власти Москвы рассказали о перспективах перевода школьников на дистанционку после каникул
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Массового перевода школьников в Москве на дистанционное обучение после осенних каникул не будет, заявил заместитель руководителя департамента образования и науки столицы Антон Молев на заседании комиссии Мосгордумы по образованию.
«Нет, не планируется, и, более того, для того, чтобы этот ответ был не просто обещанием, а некоторой нашей уверенностью в том, что мы сделали все возможное, собственно предприняты все необходимые усилия, которые мы отработали ещё в прошлом учебном году», – цитирует чиновника РИА Новости.
Речь шла о минимизации контактов между учащимися и педагогами, а также о вопросах, касающихся санитарно-эпидемиологических требований. Также он заявил, что большая часть учителей в городе уже получили вакцину от коронавируса.
Все это привело к тому, что удалось минимизировать риски, связанные с переходом на дистанционное обучение, подчеркнул Молев.
Ранее сообщалось, что в Москве стартовал прием заявок от подростков для участия во втором этапе испытаний вакцины от коронавируса. Принять участие в нем могут несовершеннолетние в возрасте от 12 до 17 лет.
Пристававших к женщине на станции «Текстильщики» мужчин отдали под суд
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Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хулиганстве против трех участников конфликта на московской станции метро «Текстильщики» – мужчины проявили агрессию к женщине и угрожали заступившимся за нее людям, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Инцидент произошел 12 октября в вагоне поезда, следовавшего от «Волгоградского проспекта» до «Текстильщиков». Указывается, что «утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех мужчин 27, 30 и 36 лет», их обвиняют «в совершении преступления (...) хулиганство, совершенное группой лиц на транспорте общего пользования», передает РИА «Новости».
Сообщается, что компания мужчин проявила агрессию в отношении женщины. За нее заступились другие пассажиры. В ходе конфликта трое обвиняемых, «выражая явное неуважение к обществу, применили насилие и высказывали угрозы его применения к пассажирам».
В ближайшее время дело будет направлено в Кузьминский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемые содержатся под стражей.
Санкция ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц») предполагает максимальное наказание до семи лет лишения свободы.
До этого, 4 октября, драка между пассажирами произошла в вагоне поезда на Арбатско-Покровской линии. По словам очевидцев, один из мужчин заступился за девушку.
Задержанные оказались уроженцами Дагестана, которые приехали в Москву на заработки. В момент нападения они находились в состоянии алкогольного опьянения. Двое нападавших оказались ранее судимы за кражу, еще один – по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Все подозреваемые арестованы решением суда.
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил руководству метрополитена выделить пострадавшему пассажиру помощь в размере 2 млн рублей. До этого сам потерпевший Роман Ковалев, оказавшийся в больнице после драки, в соцсетях просил о финансовой помощи.
Дагестанцы осудили проступок земляков. Сообщалось, что подозреваемые при задержании угрожали силовикам «колющим предметом» и перцовым баллончиком.
Социологи развеяли миф о нежелании «дикого русского народа» вакцинироваться
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Пандемия коронавируса вскрыла интересное явление во всем мире – мракобесие в эпоху интернета. Как рассказали политологи на прошедшем в Москве круглом столе, у людей существует иллюзия доступа в сети к якобы достоверной информации о вреде вакцин. И хотя российское общество тоже подвержено этому явлению, данные социсследований говорят, что в России антиваксеров не так уж много.
«Мы практически ежедневно задаем вопрос: «Опасаетесь ли вы сейчас, что вы сами или ваши близкие могут заболеть коронавирусом». Сегодня мы видим, что страх усиливается. В среднем 67% заявляют о том, что в той или иной степени боятся заражения – в марте такой показатель составлял 58%», – сообщил в среду социолог Михаил Мамонов, руководитель практики политического анализа Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Эксперт рассказал о данных социологических исследований, выступая на круглом столе на тему «Антиковидные меры в треугольнике «Эксперты-государство-общество», который был организован Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).
Мамонов отметил – наивысший уровень страха заразиться коронавирусом ВЦИОМ фиксировал весной 2020 года во время первой волны пандемии. Тогда 81% респондентов говорили о боязни стать жертвой новой инфекции. «Надо учесть, что на тот момент гораздо выше было число тех, кто либо уже переболел сам, либо переболели его близкие», – отметил аналитик ВЦИОМ.
По мере появления новостей о вакцинах от COVID-19, и сообщениями о постепенном увеличении числа привитых, уровень страха в обществе стал снижаться – с марта по сентябрь процент тех, кто опасается заболеть колебался в районе 60%. Но сейчас этот социологический показатель вновь растет. По мнению участников круглого стола, это связано с осенним ростом числа случаев COVID, так и с информационным фоном. С одной стороны, на это повлияли сообщения о новых мерах властей, локдаунах и других ограничительных мерах. С другой – известия о том, что вакцинация буксует, в том числе из-за антиваксерской (антипрививочной) пропаганды.
Судя по данным ВЦИОМ, которые привел Мамонов, россияне двояко относятся к тем, кто осознанно решил не прививаться от ковида. С одной стороны, 77% скорее согласны, что вакцинироваться или отказаться – сугубо личное дело человека, вакцинация не должна быть принудительной. С другой стороны, большинство – 64%, полагают, что призывать людей отказываться от прививки означает подвергать людей опасности. 73% считают, что подобные призывы – недопустимое поведение.
Директор Института новейших государств Алексей Мартынов указал, что пандемия коронавируса вскрыла интересное явление во всех цивилизованном мире – мракобесие в эпоху интернета. «У миллионов людей существует иллюзия доступа к некой достоверной информации – достаточно открыть гаджет и там все можно быстро найти. Можно не смотреть телевизор, не читать газет, не слушать никаких начальников... Но это же иллюзия, что-то действительно стоящее закопано под тоннами информационного дерьма, которое подпитывает это мракобесие», – убежден Мартынов.
По его словам, российское общество точно так же «подвержено всем этим вещам». «В такие пиковые опасные моменты для нации, как пандемия, роль государства должна быть более ярко выражена в антипандемийных мерах», – считает эксперт.
Как вы относитесь к позиции антипрививочников?
«В России антиваксеров не так уж много, – заметил глава экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов. – И мы видим социологически, что те люди, которые убежденные враги вакцинации – это считанные проценты. Есть люди сомневающиеся. А средствами PR, зачастую, пропаганда делает из них «упорствующих», и делает из них врагов. То есть эту традиционную для России игру в зарницу «красные против белых» - «ваксеры против антиваксеров» надо сворачивать и приступать к планомерной организационной работе».
Кузнецов считает, что приведенные ВЦИОМ цифры развеяли «очень удобный миф» о нежелании «дикого русского народа» вакцинироваться.
Политолог также перечислил четыре главных фактора, благодаря чему некоторые страны, такие как Израиль или Португалия, провели успешную вакцинацию. Прежде всего, этому способствовала прямая связь между снятием ограничений и темпами вакцинации. «Государства давали очень четкие сообщения, что пока вы, граждане, не вакцинируетесь, никаких снятий ограничений не будет», – пояснил Кузнецов.
Вторая причина – создание дефицита вакцин, в результате чего «была выстроена строгая очередность получения» прививки. В некоторых странах очередь растягивалась до полугода. «Этот срок очень положительно влияет на так называемое принятие», – пояснил эксперт.
Одним из ключевых моментов успешной прививочной кампании Кузнецов назвал также повсеместное создание институтов по управлению процессом вакцинации. Прививочные пункты открывались на стадионах, спортивных залах, торговых центрах. Это имело психологический эффект, люди охотнее шли в эти центры, а не в поликлиники или больницы, где, как они полагают, больше шансов заразиться. По его словам, в России было бы уместно «создать отдельно действующую структуру, предметом деятельности которой является организация вакцинации».
Еще одним фактором он назвал именные приглашения на вакцинацию, когда человеку нужно являться в прививочный пункт в установленный день и час. Кроме того, вакцину также назначает врач, у человека нет возможности выбора. «Именное приглашение имеет гораздо большую магическую силу, чем тысяча плакатов с предупреждениями об угрозе пандемии. Огромное количество людей не вакцинировались в России не потому, что они не антиваксеры, а потому, что они не нашли время для этого, у них был выбор этого времени. В общем, самого себя тяжело заставить проходить некую медицинскую процедуру», – пояснил Кузнецов.
По его словам, в России ситуация с вакцинацией «ушла в свободный полет». Кузнецов раскритиковал попытки переложить эту обязанность на работодателей, «потому что в результате наибольшей когортой непривитых оказались наиболее рискованные по ковиду люди, то есть пенсионеры». Во многих других странах прежде всего вакцинировали пенсионеров, а потом уже всех остальных.
Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин на основе статистики по уровню вакцинации и смертности в разных странах сделал вывод о том, что чем выше уровень вакцинации, тем ниже смертность. «Россия находится лишь на 91 месте среди всех стран по вакцинации. Страны с высоким уровнем вакцинации показывают низкий уровень смертности... В приведенной статистике государств с низким уровнем вакцинации видно, что в тех странах, которые ведут и представляют статистику более-менее достоверно, уровень смертности намного выше, чем в странах с высоким уровнем вакцинации», – указал Данилин.
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Туристы аннулировали треть путевок в Крым и Севастополь из-за новых запретов
Около 30% туров в Крым и Севастополь во время нерабочих дней аннулированы в связи с новыми коронавирусными ограничениями, рассказал гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.
«Поскольку Крым и Севастополь ввели новые ограничения для туристов, мы фиксируем около 30% отмен туров по Крыму и Севастополю. Очевидно, что это туристы, которые не вакцинированы и покупали туры ранее, до введения ограничений», – цитирует Ромашкина ТАСС.
Также он добавил, что бронирование в гостиницах и отелях Крыма и Севастополя снизились на 45-50%, если сравнивать с октябрем.
Кроме Крыма и Севастополя, по аннуляциям туров в лидерах оказались Санкт-Петербург, Москва, Калининградская область и Кавказские Минеральные Воды. Доля отмененных путевок по России не превышает 15%.
Спросы на туры в Египет и Турцию выросли на 25-30%, там сохранились условия въезда. Реже всего билеты аннулируют в Симферополь, сообщили в OneTwoTrip. Чаще всего в столицу, на втором – Санкт-Петербург (10%), затем Сочи (8,7%) и Краснодар (5,2%).
И наоборот, в последнее время резко увеличились запросы на покупку билетов за границу. Рост составил с 30% до 32%.
Ранее сообщалось, что власти Крыма запретили въезд в Севастополь с 30 октября до 7 ноября без QR-кодов и ПЦР-тестов.
В России выявили 40 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 40 096 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 8,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «выявлено 40 096 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,8% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 8440, Московской области – 3186, Санкт-Петербурге – 2639.
Всего в стране выявили 8 392 697 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 7 272 053 человек, из них за сутки вылечились 29 318 человек.
Также за сутки зафиксировано 1159 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 235 057 человек.
Как вы относитесь к позиции антипрививочников?
Накануне, 27 октября, в России выявили 36 582 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 3514.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Перенесших COVID предупредили об угрозе преждевременного облысения
Коронавирус может способствовать преждевременному облысению из-за тромбообразования, проблем с кровоснабжением и работой эндокринной системы, сообщила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
Руженцова отметила, что заболевание «часто сопровождается повышенным тромбообразованием, нарушениями кровоснабжения и дисфункцией эндокринной системы». Она указала, что «это может способствовать облысению», передает ТАСС.
Замдиректора подчеркнула, что в тяжелой форме коронавирус поражает разные органы и системы, после чего требуется длительный восстановительный период. В случае легкого течения болезни, пациенты часто обращаются к врачам с опозданием, а иногда и вовсе не идут к медикам. В таком случае не исключено развитие постковидного синдрома. Руженцова сказала, что обычно его симптомы «тем более продолжительны и более выражены», чем «тяжелее протекает заболевание».
Напомним, сообщалось, что у мужчин, имеющих лысину, коронавирус чаще вызывает тяжелые последстви. В ходе исследования группа ученых выяснила как мужские гормоны-андрогены способствуют подавлению вируса – именно их нехватка зачастую провоцирует облысение. В начале 2021 года сообщалось, что количество обращений к врачам-трихологам, занимающимся проблемой выпадения волос, за год пандемии коронавируса увеличилось на 30% по сравнению с предыдущим годом.
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Инфекционист объяснил принцип работы назальной вакцины от COVID-19
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Назальная вакцина создает защитный барьер слизистой оболочки, из-за чего коронавирусу сложнее прицепиться, а затем в организме вырабатываются антитела и интерфероны, сказал газете ВЗГЛЯД врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что если вакцинированный «Спутником V» человек будет применять назальную вакцину, то это, предположительно, обеспечит ему стопроцентный иммунитет от COVID-19. Он подчеркнул, что так пациент будет обладать не только гуморальным, но и мукозальным иммунитетом на уровне входных ворот.
«Назальная вакцина в первую очередь создает защитный барьер слизистой оболочки. То есть она становится более эффективной в защите прикрепления вируса. Далее, в организме появляются антитела, вырабатываются интерфероны. Происходит все это, как правило, от нескольких часов после применения до нескольких дней», – говорит Малышев.
Кроме того, поскольку назальная вакцина и инъекционный «Спутник V» работают на разном уровне защиты, конфликтовать они в организме не будут, продолжает врач. Он полагает, что возможно их одновременное использование.
«Подобные вакцины уже делались, и ни раз. Есть целый ряд антибактериальных препаратов, которые воздействуют на слизистую, они уже давно успешно используются в практике. При этом назальная вакцина – это не одноразовое средство защиты, а более долгосрочное», – полагает собеседник.
Использовать подобные препараты постоянно не придется, а только во время подъема заболеваемости, объясняет инфекционист. То есть это преимущественно не отдельное средство защиты, а дополняющее вакцинацию, чтобы повысить противостояние иммунитета к той или иной инфекции. Тем не менее самостоятельно такую назальную вакцину тоже можно будет применять, полагает Малышев, но, скорее всего, результат будет не таким высоким.
Ранее врач-инфекционист Светлана Ищенко рассказала, что назальные вакцины лучше инъекционных с психологической точки зрения, однако они могут формировать иммунный ответ организма немного дольше, нежели прививки.
В Кремле прокомментировали предложение ввести обязательную вакцинацию от COVID
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Решение об обязательной всеобщей вакцинации от коронавируса в России не принималось, нужно смотреть на дальнейшее развитие ситуации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков сказал, комментируя отношение Кремля к инициативе Ассоциации компаний розничной торговли и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) сделать вакцинацию от коронавируса фактически обязательной, но при этом бесплатной даже в частных клиниках, что «пока никаких решений на этот счет не принималось, посмотрим дальше, как развивается ситуация», передает ТАСС.
Он также опроверг сообщения о том, что власти якобы перезапускают информационную кампанию по вакцинации от ковида: «Нет, эта информация не соответствует действительности. Никакого перезапуска нет. Абсолютно неверная информация».
Как вы относитесь к позиции антипрививочников?
Песков заметил, что информационная кампания – это «как езда на велосипеде, особенно в том, что касается вакцинации, и особенно с учетом специфики подхода наших соотечественников к теме вакцинации».
«Это кампания, которая должна вестись и ведется на постоянной основе», – подчеркнул представитель Кремля.
Песков также назвал прерогативой местных властей введение QR-кодов на общественном транспорте для борьбы с распространением коронавируса. Это также относится и к возможности введения QR-кодов в аэропортах и на железнодорожных вокзалах.
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Вместе с тем он констатировал, что темпы вакцинации в России значительно выросли, и выразил надежду, что эта тенденция не ослабнет с завершением режима нерабочих дней.
Ранее социологи развеяли миф о нежелании «дикого русского народа» вакцинироваться.
Между тем в России 28 октября зафиксировали 40 тыс. заболевших коронавирусом за сутки. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Мясников объяснил, почему в России повысилась смертность от коронавируса
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире передачи «Полный контакт» с Владимиром Соловьевым поделился мнением о том, почему в России стали чаще умирать от коронавируса.
Специалист заявил, что COVID-19 можно вылечить и дома, госпитализация нужна при вирусных пневмониях на основе особых показаний.
Высокую температуру можно сбить парацетамолом, обильным питьем и постельным режимом. Ошибка в том, что многие начинают хаотично принимать различные препараты: кроворазжижающие, гормональные и антибиотики, посетовал врач. Такой подход лишь ухудшает течение болезни.
«А еще заболевшие получают кучу мусора в виде якобы противовирусных средств. Я боюсь, это бесконтрольное лечение целой массы людей вместо того, чтобы помогать, может увеличивать смертность», – цитирует Мясникова РИА Новости.
Обращаясь к медикам, он призвал их предупреждать пациентов о вреде употребления лишних лекарств.
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Ранее доктор Мясников назвал
смертельно опасные лекарства. Ими являются нестероидные противовоспалительные препараты, которые могут привести к инфаркту, повышению давления, спровоцировать сосудистые кризы.
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ФСО предложила запретить кататься на велосипеде и роликах по Красной площади
Ввести запрет хотят из-за появления новых технических средств, пользующихся популярностью, рассказали в отделе по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО).
На портале regulation.gov.ru опубликован проект, согласно которому будут внесены изменения в правила посещения Московского Кремля. Их хотят дополнить пунктом о запрете посещения Александровского сада и Красной площади на велосипедах, самокатах и роликовых коньках.
Проект разработан в целях повышения уровня безопасности тех, кто посещает музей-заповедник «Московский Кремль», Красную площадь, Александровский сад и другие территории, непосредственно прилегающие к Московскому Кремлю.
«Дополнение правил необходимо в связи с появлением многих новых технических средств», – заявил в интервью ТАСС начальник отдела по связям с прессой и общественностью ФСО Денис Симонов.
Последние изменения в правила посещения вносились в апреле. Так, теперь туристы могут посещать Кремль только с небольшим прогулочным рюкзаком, с прозрачными пластиковыми емкостями с питьевой водой, неалкогольными напитками, продукты питания должны быть в прозрачной упаковке. Правила упростили требования к посетителям.
До сих пор нельзя брать с собой при посещении животных, оружие, взрывчатые, легковоспламеняющиеся, радиоактивные и другие опасные вещества, велосипеды.
Врачи сказали, кому особенно полезен «Спутник Лайт»
Российские медики проследили за последствиями вакцинации пациентов «Спутником-Лайт» и обнаружили, что наиболее сильная иммунная реакция возникала у перенесших ранее COVID-19, следует из статьи в электронной библиотеке medRxiv.
«Наши наблюдения показывают, что повторная вакцинация заметно повышает нейтрализующую активность антител к дельта-штамму SARS-CoV-2 у всех категорий пациентов, но особенно сильно этот прирост проявлялся среди тех, кто уже переболел коронавирусной инфекцией. При этом концентрация антител в их крови начала расти уже на седьмой день после введения вакцины, тогда как у не болевших пациентов это происходило только через три недели», – передает ТАСС сообщение ученых.
Возникновение «дельта» штамма коронавируса и других его новых вариаций породило опасения, что в ближайшее время могут появиться новые версии вируса, стойкие к действию вакцин и антител переболевших людей. Подобные соображения заставили власти многих стран мира задуматься о проведении национальных программ по ревакцинации населения, эффективность которых еще предстоит оценить ученым.
Группа российских медиков под руководством Елены Васильевой, главного врача Государственной клинической больницы имени Давыдовского (Москва), получила первые данные такого рода для вакцины «Спутник-Лайт», которая уже сейчас используется для первичной и повторной вакцинации населения России.
В этом эксперименте приняли участие 84 добровольца, которые ранее не получали ни одну из прививок, применяемых сегодня в РФ для защиты от коронавирусной инфекции. Половина из них уже переболела COVID-19 в явной или бессимптомной форме, в результате чего в их организме присутствовали антитела к SARS-CoV-2.
Ученые воспользовались этой особенностью добровольцев для оценки того, насколько эффективным окажется «Спутник-Лайт» при повторной вакцинации населения. Для этого медики привили всех участников эксперимента и на протяжении последующих трех недель периодически забирали пробы крови, оценивая концентрацию антител и их активность при взаимодействиях с частицами альфа- и дельта-штаммов SARS-CoV-2.
Как показали эти наблюдения, вакцинация привела к появлению антител к коронавирусу фактически среди всех представителей обеих групп, однако «Спутник-Лайт» значительно быстрее и сильнее действовал на переболевших. В частности, пик концентрации антител в их организме был достигнут уже через неделю после прививки, а их активность против дельта-штамма была заметно выше, чем у не болевших пациентов.
Все это, как считают Васильева и ее коллеги, говорит в пользу того, что «Спутник-Лайт» можно применять как для первичной, так и повторной вакцинации, способной особенно эффективно защищать пациентов от альфа- и дельта-штаммов SARS-CoV-2.
Ранее россиянам разрешили прививаться «Спутником Лайт» и от гриппа одновременно.
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Минфин оценил уровень госдолга регионов России
Государственный долг регионов находится на безопасном уровне, долг составляет 2,6 трлн рублей, сообщил первый замминистра финансов России Леонид Горнин.
Слова замглавы министерства приводятся в материалах Счетной палаты. Указывается, что госдолг «составляет около 26% от налоговых и неналоговых доходов регионов». В целом по России долг несколько сократился – в частности, на 243 млрд рублей, или на 18% с начала года «по рыночным заимствованиям». В двух регионах госдолг превышает 100%, но «ситуация регулируется, руководство проводит ответственную долговую политику для сокращения объема госдолга», передает ТАСС.
Как заявил Горнин, регионы имеют достаточно высокий уровень сбалансированности бюджета. По данным на начало октября, темп роста их доходов составил 26%, «прирост уровня доходов наблюдается у большинства регионов». Если сравнивать с 2019 годом, прирост «в целом составляет 20%».
Горнин призвал укреплять налоговую базу регионов. Для снижения долговой нагрузки решено провести в 2021 году реструктуризацию задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным регионам в декабре. Также 29 субъектов получат около 322 млрд рублей бюджетных кредитов на замещение рыночной задолженности. Горнин отметил, что «рыночный долг регионов и муниципалитетов не может превышать 25% объема налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета», он должен «расти только пропорционально росту собственных доходов».
В материалах Счетной палаты также говорится, что мероприятия по преодолению последствий коронавируса в 2020 году обошлись российским регионам почти в 1,1 трлн рублей, при этом в зависимости от субъекта такие расходы в расчете на одного человека существенно различались, наибольший их объем зафиксирован в Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах и Москве. Наименьший объем расходов отмечен в Ярославской и Тамбовской областях, передает РИА «Новости».
На днях президент России Владимир Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2020 год, принятый Госдумой 19 октября и одобренный Советом Федерации 20 октября.
Минздрав Израиля утвердил схему въезда привитых «Спутником V» туристов
Пресс-служба Министерства здравоохранения Израиля опубликовала правила въезда в страну привитых «Спутником V» иностранных туристов с 15 ноября.
«Схема въезда: вакцинированные иностранные граждане, отвечающее перечисленным условиям, будут допускаться в страну. С 15 ноября 2021 года [допускаются] иностранцы, привитые двумя вакцинами «Спутник V» не ранее чем через 14 дней и не позднее полугода на момент завершения поездки [в Израиль] с момента второй прививки; вакцинированные бустерной дозой [«Спутника V»], у которых к моменту въезда в Израиль прошло 14 или более дней с момента вакцинации», – приводит сообщение ТАСС.
Отмечается, что иностранные туристы «не могут находиться в стране, находящейся в красной зоне [по угрозе распространения коронавируса] в течение 14 дней до момента въезда в Израиль». Минздрав пока не опубликовал новый список «красных» стран.
Ранее сообщалось, что привитых «Спутником V» разрешили пускать в Израиль с 15 ноября, но возможное внесение России в список «красных стран» может сдвинуть сроки. Министр здравоохранения Михаил Мурашко обсудил с коллегой из Израиля Ницаном Горовицем взаимное признание сертификатов о вакцинации против коронавируса, тема требует детального обсуждения и выработки общей позиции.
Голикова заявила о недостаточном количестве привитых граждан в РФ
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в среднем по России доля привитых от COVID-19 первым компонентом составляет 67,8% от планового числа.
Она напомнила, что осенью 2021 года Россия должна была достигнуть коллективного иммунитета к коронавирусу в размере 80% взрослого населения.
«Как вы знаете, в Российской Федерации за последние шесть недель, это 37-я – 42-я недели 2021 года, наблюдается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекции», – сказала она на совещании с регионами, передает РИА «Новости».
По ее словам, по итогам прошедшей 42-й недели показатель заболеваемости составил 172,1 на 100 тысяч населения, что на 13,6% выше, чем на прошлой неделе.
Ранее Голикова заявила, что в России сложилась негативная ситуация с распространением коронавируса, она призвала соблюдать ограничительные меры в нерабочие дни.
Умер ведущий программы «Суд присяжных»
Адвокат, ведущий программы «Суд присяжных» Валерий Степанов умер от коронавируса, сообщил его коллега Рубен Маркарьян.
«Сегодня утром он умер от коронавируса», – передает РИА «Новости» слова адвоката.
«Суд присяжных» – шоу на НТВ, воспроизводящее судебные разбирательства с участием коллегии присяжных. В процессе разбираются уголовные дела, а затем коллегия выносит вердикт.
В Центре им. Гамалеи назвали необходимый процент коллективного иммунитета к COVID-19
Коллективный иммунитет к COVID-19, к которому надо стремиться, – 80-85%, сообщили в Центре им. Гамалеи.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что оптимальный период до ревакцинации от коронавируса составляет полгода.
Напомним, Гинцбург призвал сохранить систему QR-кодов о вакцинации от коронавируса, пока уровень коллективного иммунитета в России не достигнет 80%. Он отметил, что российская вакцина «Спутник V» от коронавируса применяется уже больше года, ее эффективность подтверждена данными из множества стран.