Кремль анонсировал участие Путина в заседании Высшего госсовета Союзного государства Песков пообещал доложить Путину о письме благотворительных фондов по закону об иноагентах В Кремле назвали тему разговора Путина с премьером Израиля 28 октября 2021, 13:06 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин в ходе контактов с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом 22 октября обсуждал сирийскую проблематику, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Сирийская проблематика обсуждалась в ходе недавних контактов президента и премьер-министра», – передает РИА «Новости» комментарий Пескова на сообщения СМИ о том, что Путин попросил израильского коллегу призвать США ослабить некоторые санкции против Сирии комментируя сообщения СМИ о том, что Путин попросил израильского коллегу призвать США ослабить некоторые санкции против Сирии. Ранее Песков сообщил, что Путин и Беннет в Сочи обсуждали, в том числе, ситуацию с коронавирусом. Напомним, 22 октября Путин и Беннет провели встречу в сочинской резиденции президента России «Бочаров ручей». Перед началом переговоров израильский премьер назвал российского президента другом Израиля. Путин, открывая встречу, подчеркнул, что у стран сложились уникальные отношения. Кроме того, Беннет заявил, что президент России Владимир Путин внимательно относится к потребностям Израиля в области безопасности. Путин назвал встречу с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом содержательной и продуктивной.

Путин поручил повысить объём закачки газа в Европу после заполнения хранилищ в РФ 27 октября 2021, 19:18

Фото: Евгений Паулин/пресс-служба

президента РФ/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин поручил Газпрому после закачки газа в подземные хранилища в РФ начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах. «Алексей Борисович, я вас прошу после того, как вы закончите работу по закачке в подземные хранилища газа в России, к 7 или 8 ноября, начать плановую работу по повышению объема газа в ваших ПХГ в Европе – в Австрии и в Германии», – обратился глава государства к руководителю Газпрома Алексею Миллеру на совещании по вопросам освоения и развития ресурсного потенциала газовых месторождений Ямала в среду, передает ТАСС. Президент считает, что «это даст возможность надежно, стабильно, ритмично выполнять контрактные обязательства (Газпрома), снабжать европейских партнеров газом в осенне-зимний период и, кроме всего прочего, безусловно, создаст более благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европы в целом». Миллер в свою очередь заверил, что Газпром выполнит это поручение. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия (ЕК) к середине ноября проведет проверку европейских рынков газа и углеродных квот на предмет необоснованных спекуляций. Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в использовании поставок газа в качестве «оружия» и призвал Германию отреагировать на «газовый шантаж». В пятницу цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе составила 1050 долларов за тысячу кубометров. Между тем председатели комитетов Бундестага (комитета по экономике и энергетике и комитета по экономическому сотрудничеству и развитию) Клаус Эрнст и Петер Рамзауэр заявили об отсутствии доказательств причастности России к повышению цен на газ в Европе. Новым детским омбудсменом стала многодетная мать и жена священника 27 октября 2021, 18:24

Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин назначил сенатора Марию Львову-Белову на пост уполномоченного по правам ребенка. «Назначить Львову-Белову Марию Алексеевну Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка сроком на пять лет», – говорится в тексте указа, опубликованного на сайте Кремля. Указ вступает в силу со дня подписания. Львова-Белова заявила, что «прямо сейчас» приступит к своим обязанностям и встретится с командой уполномоченного, передает ТАСС. «Я бы хотела попросить у вас возможности встречи через два месяца. Сейчас я бы хотела погрузиться в работу, а через два месяца уже более предметно обсудить свое видение и задачи на ближайшую перспективу», – обратилась к президенту новый детский омбудсмен, передает РИА «Новости». «Хорошо, мы так и сделаем», – ответил Путин. Львова-Белова выпускница четвертого потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС («школы губернаторов»). В сентябре 2020 года вошла в число победителей конкурса «Лидеры России 2020». Мария Львова-Белова родилась в Пензе 25 октября 1984 года. В 2003 году окончила Пензенское училище культуры и искусств, в 2005-м – Самарскую государственную академию культуры и искусств. С 2019 года обучается в Пензенском государственном технологическом университете. Награждена Почетной грамотой президента РФ (2018 год). С 2009 по 2020 год являлась соучредителем Пензенской региональной общественной организации по содействию социальной адаптации «Благовест». С 2014 года – учредитель Автономной некоммерческой организации содействия социальной адаптации личности «Квартал Луи». Львова-Белова с 2019 года по сей день состоит в президиуме генерального совета партии «Единая Россия», сопредседателем рабочей группы по поддержке гражданского общества. С 2020 года – сенатор Совета Федерации, член комитета по социальной политике, полномочный представитель СФ при уполномоченном при президенте по правам ребенка. Львова-Белова замужем за священником пензенской митрополии Павлом Когельманом, имеет пятерых кровных детей и четырех приемных. Опекун у 13 молодых людей со статусом недееспособности. Привитых «Спутником V» разрешили пускать в Израиль 27 октября 2021, 18:09

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

Привитых «Спутником V» разрешили пускать в Израиль с 15 ноября, но возможное внесение России в список «красных стран» может сдвинуть сроки. Об этом сообщает РИА «Новости». Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко обсудил с коллегой из Израиля Ницаном Горовицем взаимное признание сертификатов о вакцинации против коронавируса, тема требует детального обсуждения и выработки общей позиции. Напомним, Израиль решил одобрить допуск привитых «Спутником V» туристов. Путин оценил запасы газа в европейских хранилищах 27 октября 2021, 19:15 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин заявил, что уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах существенно ниже средних показателей за последние пять лет. По его словам, цены краткосрочных контрактов по-прежнему превышают 1 тыс. долларов за тысячу кубометров. «А уровень запаса газа в европейских подземных хранилищах существенно ниже среднего показателя за последние пять лет», – сказал Путин на совещании по вопросам ресурсного потенциала Ямала в режиме видеоконференции, передает РИА «Новости». Он также отметил, что ситуация на рынке энергоносителей остается крайне нестабильной, прежде всего речь идет о Европе. «Мы с вами сегодня рассмотрим ряд перспективных проектов развития российского топливно-энергетического комплекса и его газового сегмента. Мы с вами регулярно проводим такие обсуждения, и это очень важно, особенно на фоне текущей ситуации на мировом рынке энергоносителей. А она, как знаете, остается крайне нестабильной. Прежде всего имею в виду конъюнктуру европейского рынка природного газа», – сказал президент. Ранее в среду цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов снизилась на 2,5% и составила 1035 долларов за тысячу кубометров. Газета ВЗГЛЯД писала, что дорогой газ заставил Европу мечтать о новых АЭС. Израиль решил одобрить допуск привитых «Спутником V» туристов 27 октября 2021, 08:28 Текст: Наталья Ануфриева

В Израиле захотели уже с 15 ноября впускать туристов, привитых вакциной «Спутник V», но соответствующее решение еще должно утвердить правительство, заявил знакомый с ситуацией источник. Источник сообщил, что «в ходе совещания под руководством премьер-министра Нафтали Беннета была одобрена инициатива министра туризма (Йоэля) Развозова о допуске в Израиль туристов, привитых вакциной «Спутник V», передает ТАСС. «Решение по «Спутнику V» должно еще быть утверждено кабмином», – добавил он. Ранее сообщалось, что на утверждение Беннета в октябре решили представить пилотный проект, в соответствии с которым предлагается разрешить привитым российской вакциной «Спутник V» въезжать в страну. Отметим, что Россия и Израиль начали обсуждать взаимное признание сертификатов о вакцинации от коронавируса в марте. В США назвали главное преимущество Путина 26 октября 2021, 13:38 Текст: Наталья Ануфриева

Экс-советница по России бывшего президента США Дональда Трампа Фиона Хилл рассказала подробности встречи политика с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки в 2018 году, а также назвала основное преимущество Путина. Хилл рассказала в статье для журнала Foreign Affairs, что во время пресс-конференции Трамп был сбит с толку вопросами журналистов о возможном вмешательстве России в президентскую гонку в 2016 году. Из-за этого ему не удалось не только произвести благоприятное впечатление на Путина, но и подготовить почву для дальнейших переговоров, передает РИА «Новости». Она указала, что любое одобрение подозрений в сотрудничестве Трампа с Россией было бы равносильно признанию того, что он не выиграл выборы. Однако американскому лидеру не удалось достойно ответить репортерам, поскольку они «попали прямо в самую суть его неуверенности». Путин при этом уловил настроение своего коллеги, отметила экс-советница. «Я сидела перед трибуной, пока Трамп говорил, сразу за советником США по национальной безопасности и госсекретарем. Я увидела, как они слегка напряглись, и подумала, что могу симулировать припадок и броситься назад в ряд журналистов позади меня. Я просто хотела, чтобы это закончилось. Возможно, вопреки ожиданиям многих американских наблюдателей, даже Путин был несколько встревожен (...) Он также знал, что неосторожные замечания Трампа вызовут негативную реакцию в Соединенных Штатах и тем самым еще больше ограничат и без того ограниченное пространство для маневра президента США в отношении политики в отношении России. Скромные договоренности о дальнейших встречах на высоком уровне уже испарились», – описала Хилл. По ее словам, выходя из комнаты, российский лидер якобы сказал, что «пресс-конференция была «чушью». Кроме описаний встречи российского и американского президентов, бывшая чиновница высказалась о важных различиях между Владимиром Путиным и, как она считает, желавшим ему подражать Дональдом Трампом. Она выразила уверенность, что, в отличие от Трампа, Путин стремится объединить страну, создавая единое культурное поле. «Путин стремится продвигать единую синтетическую российскую культуру и идентичность, чтобы преодолеть внутренние конфликты прошлого, которые дестабилизировали и способствовали разрушению как Российской империи, так и Советского Союза. То, что Путин стремится к единой России, в то время как Трамп хотел, чтобы за время своего пребывания у власти было много Америк, – это больше, чем просто различие в политических стилях: это критически важный момент», – объяснила она. Ранее Фиона Хилл рассказала, почему поддерживает конспирологическую версию участия переводчицы президента России Владимира Путина в его переговорах с Дональдом Трампом, занимавшем пост президента США. Песков объяснил значение значка на груди Путина 27 октября 2021, 16:23 Текст: Елизавета Булкина

В социальных сетях обратили внимание на украшение на лацкане пиджака президента России Владимира Путина во время его выступления в режиме видеоконференции на XVI Восточноазиатском саммите. Журналисты задали вопрос об украшении пресс-секретарю главы государства Дмитрию Пескову.



«Это значок саммита ВАС», – передает его слова «Говорит Москва». Восточноазиатский саммит был учрежден в 2005 году в качестве платформы для стратегического диалога лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского региона по актуальным вопросам обеспечения безопасности и экономического роста, продвижения практической кооперации. Путин оценил развитие Сбербанка 26 октября 2021, 14:51 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин встретился с главой Сбербанка Германом Грефом и отметил активное развитие организации. «Все у вас хорошо, я знаю, банк развивается активно», – передает его слова ТАСС. Греф в свою очередь рассказал о развитии цифровых технологий. «Я думаю, что в ближайшее время можно будет значительно более точно работать с преодолением бедности с помощью цифровых технологий», — сказал он. «Скорее всего, до конца следующего года мы, как планировали, примерно 80% всех наших систем переведем на нашу новую платформу, которая полностью уже написана нами, и мы не будем зависеть от импортного программного продукта. Будем зависеть еще от оборудования, конечно, но программный продукт [будет свой]», – рассказал Греф. «Это ключевая вещь на самом деле», отметил Путин. По словам главы организации, чистая прибыль Сбербанка по итогам 2021 года может превысить 1 трлн рублей. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что встречу с Грефом Путин проводит в Кремле. Он подчеркнул, что «вопросы развития Сбербанка чрезвычайно важны». «Это системообразующее финансовое учреждение, крупнейший банк нашей страны», – сказал представитель Кремля. По его словам, сам Греф также принимает участие в «очень и очень важных процессах», в том числе работе по развитию искусственного интеллекта. «Как правило, это все на таких регулярных встречах обсуждается», – сказал Песков. Путин в шутку предложил поднять план для таможни 25 октября 2021, 14:29 Текст: Елена Мирошниченко

Президент Владимир Путин во время встречи с главой Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимиром Булавиным в шутку предположил, что кабмин из-за роста поступлений с таможни поднимет для нее план. По словам Булавина, за девять месяцев нынешнего года ФТС перечислила в федеральный бюджет 4,8 трлн рублей, прогнозное задание перевыполнено на 133%, или на 1 трлн 200 млрд рублей, передает ТАСС. Он добавил, что в случае, если прогнозное задание не будет увеличено в ближайшее время, рост доходов продолжится. «Сейчас правительство услышит и скорректирует», – пошутил Путин. Напомним, Федеральная таможенная служба уже перевыполнила плановое задание на 2021 год по перечислениям в бюджет России, достигнув на середину октября показателя в 5,1 трлн рублей, сообщил первый замруководителя ведомства Руслан Давыдов. Россия напомнила Совбезу ООН о противоправных ударах Израиля по Сирии 28 октября 2021, 07:57 Текст: Дмитрий Зубарев

Опасность эскалации напряженности на неподконтрольных правительству территориях Сирии сохраняется, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании СБ организации по Сирии. «Несмотря на общую стабилизацию военно-политической обстановки в Сирии, риски эскалации напряженности сохраняются, в частности, на неподконтрольных правительству территориях – в Идлибе, Заевфратье и Ат-Танфе», – передает ТАСС слова дипломата. По словам Полянского, Россия «с озабоченностью воспринимает сообщения о непрекращающихся противоправных ударах израильской авиации по территории САР». Дипломат отметил, что на северо-востоке страны, где наблюдается активность террористов из группировки «Исламское государство*», «происходят междоусобные вооруженные разборки». «В связи с этим хотели бы вновь подчеркнуть важность содействия внутрисирийскому диалогу с целью восстановления единства, территориальной целостности, суверенитета и независимости САР», – заключил он. Напомним, заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить сообщил, что израильская авиация атаковала завод по переработке фосфатов в Сирии. По его словам, 13 октября с 23.35 до 23.39 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля вошли в воздушное пространство Сирии в районе оккупированной США зоны Эт-Танф в провинции Хомс и нанесли удар по заводу переработки фосфатных руд в районе Пальмиры. Сирийским военным руководством было принято решение не применять средства ПВО, поскольку в момент атаки израильской авиации в зоне поражения зенитных комплексов находились два гражданских пассажирских воздушных судна, следовавших по маршрутам Дубай-Бейрут и Багдад-Дамаск. Путин поручил завершить создание системы управления качеством продуктов 25 октября 2021, 15:42 Текст: Кристина Коваленко

Президент России Владимир Путин поручил завершить процесс разработки системы управления качеством и безопасностью продуктов, сообщает пресс-служба Кремля 25 октября. В сообщении говорится, что для обеспечения россиян качественными продуктами питания правительству РФ поручено завершить создание системы управления качеством и безопасностью пищевой продукции. Разработка будет отвечать за комплексный механизм прослеживания качества на основе имеющихся государственных информационных систем, сообщает РИА Новости. Ранее сообщалось, что из-за энергетического кризиса жители стран ЕС могут столкнуться с ростом цен на продукты. Вместе с ростом цен на энергоресурсы подорожает и удобрение. Поэтому есть риск скачка цен на продовольствие, заявил еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский. Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2020 год 26 октября 2021, 11:49 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2020 год, принятый Госдумой 19 октября и одобренный Советом Федерации 20 октября. Согласно закону, доходы федерального бюджета за 2020 год составили 18719 млрд рублей, что ниже прогнозного значения на 1874 млрд рублей (9,1%), из них нефтегазовые доходы – ниже на 2288,5 млрд рублей, передает ТАСС. Нефтегазовые доходы за прошлый год составили 5235,2 млрд рублей или 28% от общего объема доходов федерального бюджета (в 2019 году – 39,3%), а ненефтегазовые доходы – 1483,8 млрд рублей или 72% (в 2019 году – 60,7%). Напомним, доходы бюджета России за первый квартал превысили расходы. В Кремле рассказали о согласовании графиков Путина по G20 26 октября 2021, 13:55 Текст: Наталья Ануфриева

Графики по выступлению главы государства Владимира Путина на саммите двадцатки еще согласовываются, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков сообщил, что «это суббота и воскресенье, но какие временные рамки сейчас не готов вам сказать, сложно идет работа по синхронизации», передает РИА «Новости». Представитель Кремля также сообщил, что Путин выступит по видеосвязи на Восточноазиатском саммите и на саммите Россия – АСЕАН, которые пройдут в среду и четверг соответственно, передает ТАСС. Ранее было анонсировано участие Путина в G20. До этого Песков сообщил, что российский лидер не будет очно участвовать в конференции по климату в Глазго, но российская сторона будет там представлена. Кремль анонсировал переговоры Путина с президентом Финляндии 27 октября 2021, 13:10 Текст: Елизавета Булкина

Президент Финляндии Саули Ниинисте посетит Россию с рабочим визитом и проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Кремля. «29 октября состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Финляндской Республики Саули Ниинисте, который посетит Россию с рабочим визитом», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Главы государств обсудят основные направления российско-финляндского взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной области, а также актуальные вопросы международной повестки дня. Отмечалось, что встреча пройдет на фоне роста негативных настроений в Финляндии в отношении России, которую почти 60% финнов сейчас считают военной угрозой. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто учит финнов видеть в России врага и смогут ли Путин и Ниинисте исправить ситуацию? Путин поприветствовал участников пятого сезона олимпиады «Я – профессионал» 27 октября 2021, 14:55 Президент Владимир Путин направил письменное обращение к участникам олимпиады «Я – профессионал» – одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». «За время своего существования олимпиада стала уникальной площадкой, позволяющей талантливым, стремящимся к новым знаниям и умениям юношам и девушкам проявить себя, продемонстрировать свои способности, обменяться опытом, получить поддержку для реализации намеченных планов. И конечно, вы сможете в дружеской, неформальной обстановке обсудить актуальные проблемы, волнующие сегодня молодежь. Важно, что принять участие в олимпиаде могут студенты самых разных специальностей – технических, естественнонаучных и гуманитарных, из всех регионов нашей страны. Здесь для каждого открыто широкое поле деятельности. Надо только не бояться трудностей, смело идти вперед, к заветной цели», – приводятся слова главы государства в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. «Убежден, что присущие вам энергия, оптимизм, вера в собственные силы – обязательно будут востребованы и в дальнейшем. Желаю удачи и всего наилучшего. Подчеркну, для трудолюбивой, инициативной молодежи Россия всегда будет страной колоссальных возможностей», – завершил свое обращение Путин. Регистрация на пятый сезон олимпиады «Я – профессионал» продлится с 27 октября по 7 декабря. Зарегистрироваться можно на официальном сайте проекта. Олимпиада по традиции пройдет в два этапа: отборочный, который в онлайн-формате запланирован на декабрь 2021 года, и заключительный, который состоится с конца февраля по конец апреля 2022 года. Студенты смогут принять участие в одном или сразу нескольких из 72 соревновательных направлений. Среди них несколько новых, в том числе «Мировой океан», «Металлургия», «Генетические технологии», а также другие дисциплины, охватывающие широкий круг специальностей. Дипломанты пятого сезона олимпиады «Я – профессионал» будут названы в мае 2022 года. Они получат льготы при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих российских вузов и возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Сильнейшие участники состязаний – бронзовые, серебряные и золотые медалисты – получат также денежные премии от 100 до 300 тыс. рублей.