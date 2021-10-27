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Вирусолог объяснил, по каким маркерам можно определить вакцинацию «Спутником V»
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Вакцина «Спутник V» основана на конкретных типах аденовируса, на которые у привитого человека вырабатывается иммунитет, что и служит специальными маркерами, указывающие на вакцинацию именно этим препаратом, рассказал газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев.
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что проверить факт вакцинации препаратом «Спутник V» можно с помощью специального анализа на маркеры препарата, однако у 80 % пациентов, тяжело перенесших коронавирусную инфекцию, этих маркеров не было обнаружено.
«Дело в том, что вакцина «Спутник V» основана на аденовирусе. То есть иммунитет развивается не только к белку коронавируса, но и к самому аденовирусу. Если в центре Гамалеи есть специальные тесты на белки аденовируса, то их можно определить. Это, скорее всего, Гинзбург и называет маркерами», – объясняет Зверев.
Кроме того, продолжает собеседник, те, кто переболел коронавирусной инфекцией, также имеют иммунитет к аденовирусу, поскольку у них также есть иммунный ответ. Однако типов аденовирусов много, поэтому для проверки иммунитета к конкретным необходим специфический тест – именно для 5-го и 26-го аденовируса. Также он обратил внимание на то, что в вакцине «Спутник Лайт» вводится лишь один аденовирус, пятый, но и по нему можно проследить, вакцинировался ли человек этим препаратом.
«Никакой речи о чипировании точно не идет, даже не стоит думать об этом. Просто иммунитет развивается на все, что вводится. А поскольку им известно, из чего вакцина, они же ее делали, то и проверить иммунитет не сложно, по антителам или клеточным параметрам», – считает академик.
Иммунитет на аденовирусы сохраняется минимум до полугода, как заявляют производители «Спутника V», поэтому, вероятно, они исключают его отсутствие на момент теста, полагает вирусолог.
Ранее ученые из Венского медицинского университета провели исследование, благодаря которому выяснили, что в крови пациентов с коронавирусом присутствует отчетливый набор иммунологических маркеров, по которым COVID-19 можно отличить от других вирусных респираторных заболеваний.
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Один из российских регионов ввел комендантский час во время нерабочих дней
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Власти Хакасии с 28 октября по 7 ноября приостанавливают работу общественного транспорта в Абакане, Саяногорске и Черногорске, сообщил глава республики Валентин Коновалов. Также вводится запрет покидать жилище в ночное время.
«Для всех жителей республики на указанный период вводится требование не покидать места проживания (пребывания) ежедневно с 22.00 до 6.00 утра следующего дня, кроме сотрудников предприятий, работающих непрерывно», – сказал глава региона во время прямого эфира в Instagram.
По его словам, предприятия, которые не могут остановить процесс, должны перевести не менее половины сотрудников на удаленку. Также Коновалов указал, что водители служб такси могут работать при наличии сертификата о вакцинации либо сертификата о перенесенном в течение полугода заболевании, передает РИА «Новости».
«Будет полностью ограничена работа учреждений торговли, общепита, сферы услуг. Исключение составляют аптеки, предприятия торговли, реализующие продукты и товары первой необходимости, а также осуществляющие дистанционную доставку», – добавил он.
При этом Коновалов подчеркнул, что медучреждения будут работать в плановом режиме, продолжится вакцинация от гриппа и COVID-19.
«В республиканских образовательных учреждениях (профессиональных, общеобразовательных, дошкольных, дополнительного образования) устанавливаются каникулы с 27 октября по 7 ноября. Федеральным, муниципальным и частным образовательным учреждениям рекомендовано установить каникулы в этот же период», – указал он.
По словам главы региона, количество госпитализированных пациентов в последние недели значительно превышает число выписавшихся, что стремительно сокращает свободный коечный фонд, особенный дефицит с местами в реанимации.
Напомним, что президент Владимир Путин ввел нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Также он предоставил возможность главам регионов на свое усмотрение вводить дополнительные нерабочие дни. В половине регионов России уже действует система QR-кодов, которые выдают после вакцинирования. Они необходимы для предъявления при входе в ТЦ, учреждения культуры и спорта.
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Вирусолог сравнил возможности лечить коронавирус и ВИЧ
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Коронавирус не относится к сильно изменчивым вирусам, в отличие от гепатита С, вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) и гриппа, рассказал газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев, подчеркнув, что COVID-19 не является серьезной проблемой для лечения и создания различных препаратов от него.
В беседе с газетой ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов рассказал, что в мире на данный момент существует лишь один удачный пример лекарства против вирусного заболевания – это препарат против гепатита С, отмечая, что сам вирус был очень сложен как для лечения, так и для создания терапевтического препарата. Тем не менее, против других вирусных заболеваний, в том числе от коронавирусной инфекции, нетоксичного лекарства пока нет.
«Коронавирус не относится к сильно изменчивым вирусам, поэтому его даже сравнивать ни с гепатитом С, ни с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), ни с гриппом я бы не стал. Для этих вирусов даже ввели понятие «квазивиды» – псевдовиды: когда вирус попадает в организм, он один, а когда из него выходит – другой. Коронавирус примерно в 30 раз медленнее мутирует, чем тот же вирус гриппа», – объясняет Зверев.
Соответственно, поскольку коронавирус не мутирует с той же скоростью, что и грипп, он не является серьезной проблемой для лечения и создания различных препаратов.
«А лекарства подходящего все еще нет, потому что это очень долгий процесс. Сам препарат можно синтезировать очень быстро, но для того, чтобы проверить его, требуются годы, ведь его необходимо помимо всего прочего еще и проверять на хроническую токсичность. Это же не вакцина, которая один раз применяется. Лекарство используется постоянно, влияет на все органы. Поэтому его нужно долго исследовать», – говорит академик.
Он отмечает, что регулярно публикуются научные статьи на тему того, что появляются различные химические соединения, которые действуют на различные белки, репродукцию коронавируса. В массы пока все это не выносится только потому, что прошло крайне мало времени.
Ранее вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн предположил, что Россия приобретет коллективный иммунитет от коронавирусной инфекции с помощью вакцинации в течение следующего года.
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Психолог рассказал, сколько времени в день детям можно играть в гаджеты
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«За время пандемии дети дошкольного возраста стали проводить больше времени с гаджетами – до 24 часов в неделю, то есть в общей сложности сутки», – отметил доктор психологических наук Александр Веракса, выступая на круглом столе в газете ВЗГЛЯД.
«Это печальная статистика, учитывая то, что ребенку следует пользоваться гаджетом не более получаса в день», – отметил заведующий кафедрой психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ Александр Веракса.
«Тот контент, который часто позиционируется как развивающий, таковым не является», – добавил эксперт. Веракса убежден, что психологическое сообщество должно активнее контактировать с бизнесом по вопросам разработки контента для развития детей.
Нормы о допустимой продолжительности использования детьми гаджетов сформировались еще до коронавируса, но сейчас условия изменились, в свою очередь отметил декан факультета психологии МГУ, президент Российского психологического общества Юрий Зинченко.
«А что такое норма с учетом опыта пандемии? Вспомните, сколько было запретительных процедур по использованию гаджетов в школе, в раннем возрасте. Когда мы столкнулись с необходимостью либо неизбежностью этого, то вопрос, что такое новая норма пользования гаджетами, нам предстоит еще выяснить. Тут нужны широкие популяционные исследования, чтобы мы могли ответить, сколько с гаджетом сидеть и какие последствия дает краткосрочная и долгосрочная перспектива», – указал Зинченко.
Во вторник состоялся организованный газетой ВЗГЛЯД круглый стол на тему «Психолог разберется. Баланс реальных возможностей и общественных ожиданий». В своем выступлении Веракса также отметил, что у детей дошкольного возраста, лишенных социального взаимодействия со сверстниками из-за коронавирусных ограничений, начинает страдать эмоциональная сфера, в то время как дети в возрасте до трех лет выиграли от более тесного общения с родителями в период локдауна.
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Психологические реакции на коронавирус и радиацию оказались похожи
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«Многие не верят в угрозу коронавируса, потому что не могут подержать его в руках. Такое же явление наблюдалось после аварии на Чернобыльской АЭС, когда не были видны первые последствия радиации», – рассказал кандидат психологических наук Сергей Ениколопов во время круглого стола в редакции газеты ВЗГЛЯД, посвященного воздействию пандемии на психологическое состояние общества.
«В апреле 1986 года люди отказывались верить в серьезность произошедшего только из-за того, что «не видели следов радиации». Неверие в опасность коронавирусной инфекции объясняется схожим образом – угроза невидима и неосязаема. Показательно, что все СМИ соревновались в визуализации вируса, и у всех выходила разная картинка, то он квадратный, то круглый, овальный», – отметил руководитель отдела медицинской психологии Научного центра психического здоровья, кандидат психологических наук Сергей Ениколопов.
С одной стороны, в обществе наблюдается скептическое отношение к угрозе, которой как бы нет. С другой стороны, в отношении людей к той же угрозе проявляются элементы магического мышления, отметил Ениколопов.
«Вера в чудо подпитывает нашу надежду на изобретение чудо-таблеток. У светских людей магическое мышление проявляется сильнее, чем у религиозных. В религиозных учениях есть четкая договоренность, что следует считать чудом, в нерелигиозной среде чудом может оказаться что угодно», – говорит психолог.
Глава отдела медицинской психологии Научного центра психического здоровья также указал на то, что за время пандемии практически у всех людей «выросла психопатологическая симптоматика», поэтому некоторые жалобы пациентов на физические недомогания, «не имеют реальных корней».
«Эти люди повышают нагрузки на поликлиники. Врач общего профиля не готов работать с психосоматическими пациентами, не знает, что их нужно отправлять к психологам и психиатрам», – пояснил кандидат психологических наук.
Во вторник состоялся организованный газетой ВЗГЛЯД совместно с факультетом психологии МГУ им. М. В. Ломоносова круглый стол на тему «Психолог разберется. Баланс реальных возможностей и общественных ожиданий».
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Эксперт: Благодаря пандемии все поняли, чем стресс отличается от депрессии
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Во время пандемии резко возросла потребность в профессиональной психологической помощи, однако многие люди столкнулись с тем, что им оказывали псевдоуслуги, сказал декан факультета психологии МГУ Юрий Зинченко во время дискуссии на круглом столе в редакции газеты ВЗГЛЯД.
«Пандемия коронавируса стала для нас новым опытом ведения научных исследований», – сообщил декан факультета психологии МГУ, главный внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава России Юрий Зинченко.
По его словам, благодаря пандемии весь мир «научился правильно мыть руки» и «все поняли, чем отличается стресс от депрессии». «Самое главное – люди актуализировали и вербализовали тот запрос на профессиональную психологическую помощь, которая в таких ситуациях, к сожалению, необходима», – добавил эксперт.
Зинченко отметил также, что предложений по оказанию психологической помощи «было больше, чем профессиональных психологов». «Когда более семи миллионов человек вдруг стали предлагать эту помощь, оказалось, что людей с опытом и образованием на порядок меньше. Поэтому отдельный вопрос – каким образом обеспечить должный уровень оказания психологической помощи», – указал Зинченко, предупредив, что многим людям оказывается «псевдопсихологическая помощь». Одним из путей решения этой проблемы эксперт называет регламентацию оказания психологических услуг, в том числе с помощью принятия закона о психологической помощи населению.
Во вторник состоялся круглый стол, организованный газетой ВЗГЛЯД совместно с факультетом психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, на тему «Психолог разберется. Баланс реальных возможностей и общественных ожиданий». Специалисты в различных областях психологии анализировали последствия воздействия пандемии COVID-19 на психологическое состояние общества.
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Израиль решил одобрить допуск привитых «Спутником V» туристов
В Израиле захотели уже с 15 ноября впускать туристов, привитых вакциной «Спутник V», но соответствующее решение еще должно утвердить правительство, заявил знакомый с ситуацией источник.
Источник сообщил, что «в ходе совещания под руководством премьер-министра Нафтали Беннета была одобрена инициатива министра туризма (Йоэля) Развозова о допуске в Израиль туристов, привитых вакциной «Спутник V», передает ТАСС.
«Решение по «Спутнику V» должно еще быть утверждено кабмином», – добавил он.
Ранее сообщалось, что на утверждение Беннета в октябре решили представить пилотный проект, в соответствии с которым предлагается разрешить привитым российской вакциной «Спутник V» въезжать в страну.
Отметим, что Россия и Израиль начали обсуждать взаимное признание сертификатов о вакцинации от коронавируса в марте.
Власти Москвы решили закрыть алкомаркеты в нерабочие дни
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Владельцы небольших алкомаркетов и винотек, ассортимент которых состоит из алкогольной продукции более чем на 70%, рассказали о требованиях префектур и районных управ Москвы закрыться в период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября.
Информацию подтвердили в сети бутиков Wine Room, компании «Е-вино» и одном из трех бутиков Winemafia. Районные власти в своем приказе ссылаются на постановление мэра Сергея Собянина, где сказано о приостановке работы всех магазинов, где ассортимент непродовольственных товаров первой необходимости и/или продуктов питания менее 30%, сообщили «Ведомости».
Предприниматели в ответ на это указывают, что в предыдущие локдауны такое требование не вводилось. А кроме того, алкоголь в законе о торговле отнесен к продовольственным товарам.
Напомним, что президент Владимир Путин ввел нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Также он предоставил возможность главам регионов на свое усмотрение вводить дополнительные нерабочие дни. В половине регионов России уже действует система QR-кодов, которые выдают после вакцинирования. Они необходимы для предъявления при входе в ТЦ, учреждения культуры и спорта.
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Эксперт назвал причины большего количества антипрививочников в мире
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Во всем мире было очень много сделано для того, чтобы вакцинировались. Но результаты практические везде оказались ниже ожидаемого. Это говорит о том, что мы столкнулись с глубинной проблемой, которая существовала давно, сказал доктор психологических наук Александр Тхостов во время круглого стола в редакции газеты ВЗГЛЯД.
«Антиваксеры, то есть активные противники вакцинации, появились лет 20 назад», – заявил заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ Александр Тхостов. И уже тогда надо было начинать учиться убеждать их в преимуществах вакцинации от инфекионных заболеваний. Ранее антипрививочники выступали против вакцинации от кори. «С ними нужно научиться работать. Мы же не выселим их на Марс», – отметил клинический психолог.
По его словам, часть противников прививок от коронавируса «плохо воспринимают аргументацию, но тем не менее ее нужно производить». «Если человек не согласен с вами, то с ним все равно нужно спорить, чтобы остальные, которые еще не такие убеждение, все-таки слушали и вас. Технология запугивания, конечно, дает эффект, но уже давно было доказано, что этот эффект очень короткий. На самом деле, нужно показывать выгоды этой вакцинации для людей. И сейчас уже что-то делается в этом отношении», – сказал эксперт. Он приветствовал то, что в России те, кто сделал прививку, смогут в период очередных граничений в конце октября – начале ноябре посещать театры и музеи.
Тхостов подчеркнул, что уровень доверия населения к инициативам властей оказался «достаточно низким» во всем мире. «Было очень много сделано для того, чтобы люди адекватно вели себя, вакцинировались. Но результаты практические везде оказались ниже ожидаемого. Это говорит о том, что все мы столкнулись с какой глубинной проблемой, которая существовала давно. В будущем ее будет необходимо решать», – уверен эксперт.
Профессор посетовал, что у людей слишком мало навыков и инструментов, чтобы отличать правдивую информацию от ложной. Ситуация усугубляется еще и тем, что некоторые медики, которые должны были «демонстрировать высокий уровень рациональности», «тоже подвержены странным теориям».
Как вы относитесь к позиции антипрививочников?
Во вторник состоялся
организованный газетой ВЗГЛЯД совместно с факультетом психологии МГУ им. М.В. Ломоносова круглый стол на тему «Психолог разберется. Баланс реальных возможностей и общественных ожиданий». Специалисты в различных областях психологии обсуждали воздействие пандемии COVID-19 на психологическое самочувствие.
В этот же день с жесткой критикой антипрививочников выступил директор ботанического сада «Аптекарский огород» Алексей Ретеюм – по его словам, противники вакцинации стали главными виновниками ужесточения ограничительных мер. По мнению Ретеюма, сторонники антипрививочного движения «убивают всю Россию». Антиваксеров (активных противников кампании вакцинации от COVID) раскритиковали многие звезды российского кино и театра. Ранее о возникшей из-за антипрививочников и ковид-диссидентов проблеме газете ВЗГЛЯД рассказал бывший сенатор Франц Клинцевич.
Между тем количество зарегистрированных в России случаев COVID-19 перевалило за восемь миллионов, ежедневно регистрируют больше 30 тысяч новых вирус-положительных пациентов.
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Мурашко заявил, что темпы роста заболеваемости коронавирусом снизились
Темпы заражения коронавирусом среди россиян упали с 16% до 10-10,5%, сообщил 26 октября министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19.
По его словам, специалисты видят, что темпы прироста заболеваемости в нескольких субъектах благодаря введенным ограничениям снизились. Если раньше цифра прироста составляла около 16% в неделю, то за последнюю неделю составила в пределах 10-10,5%, передает ТАСС.
Как заявил министр, первичное звено здравоохранения несет сейчас огромную нагрузку. Сейчас сферу здравоохранения усиливают студентами медиками из высших учебных заведений, а также работниками медорганизаций, занимающихся образованием среднего медицинского персонала.
В мире с начала пандемии коронавирусом заразились 244,2 млн человек, более 4,9 млн скончались.
Ранее Мурашко говорил о выезде бригад в 18 регионов России для борьбы с коронавирусом. Так, мобильные бригады были отправлены во Владимирскую, Курскую, Псковскую области, Забайкальский край, Оренбургскую область.
Ученый раскритиковал многочисленных инстаграм-психологов
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«Пандемия повысила среди россиян запрос на психологическую помощь. На этом фоне появились Instagram-звезды, которые оказывают услуги психологов, не имея для этого нужной квалификации», – рассказал врач Михаил Беребин, выступая на круглом столе, который состоялся в редакции газеты ВЗГЛЯД.
«Причина обилия самозваных психологов заключена в нынешнем порядке получения квалификации. В интернете возник громадный объем предложений: за несколько месяцев обещают выучить кого угодно на психолога. В итоге «ученикам» совершенно легально выдают диплом государственного образца, который юридически безупречен. Некоторое вузы подрабатывают на этом спросе, причем явно нечестно», – пояснил завкафедрой клинической психологии Южно-Уральского государственного университета, главный внештатный специалист по медицинской психологии Уральского федерального округа, кандидат медицинских наук Михаил Беребин.
По его словам, обывателю трудно разобраться в квалификации психолога, особенно, если человек предъявляет несколько дипломов, выданных различными ассоциациями или институтами.
«Многие непрофессиональные объединения в области психологии и психотерапии даже в своих уставных требованиях не прописывают обязательство иметь профессиональное образование. При этом название организации содержит слово «психология» или «психотерапия». В итоге в блогосфере набирают популярность девушки с модельной внешностью, которые «лечат» своих пациентов, хотя не обладают при этом ни психологическим образованием, ни вообще каким-либо практическим опытом в этой сфере. Тем не менее, такие Instagram-леди называют себя психологами, да еще и клиническими. И по закону отказать им в этом нельзя», – возмутился специалист.
Во вторник в редакции газеты ВЗГЛЯД прошел круглый стол на тему «Психолог разберется. Баланс реальных возможностей и общественных ожиданий». Во время пандемии резко возросла потребность в профессиональной психологической помощи, однако многие люди столкнулись с тем, что им оказывали псевдоуслуги, заявил на круглом столе декан факультета психологии МГУ Юрий Зинченко. По его словам, предложений по оказанию психологической помощи «было больше, чем профессиональных психологов».
«Когда более семи миллионов человек вдруг стали предлагать эту помощь, оказалось, что людей с опытом и образованием на порядок меньше. Поэтому отдельный вопрос – каким образом обеспечить должный уровень оказания психологической помощи», – указал Зинченко, предупредив, что многим людям оказывается «псевдопсихологическая помощь».
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Исследование: У дошкольников пандемия вызвала психологические проблемы
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У детей дошкольного возраста, лишенных социального взаимодействия со сверстниками из-за коронавирусных ограничений, начинает страдать эмоциональная сфера, в то время, как дети в возрасте 1-3 года выиграли от более тесного общения с родителями в период локдауна, рассказал газете ВЗГЛЯД доктор психологических наук Александр Веракса.
«Для родителей пандемия коронавируса оказалась достаточно стрессовой. Однако маленькие дети в возрасте от года до трех лет выиграли от пандемии, поскольку оказались в тесном взаимодействии со взрослыми, что в первую очередь способствовало развитию речи», – отметил заведующий кафедрой психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ Александр Веракса.
Но, как показали проведенные исследование, у детей дошкольного возраста, лишенных из-за пандемии возможности посещать детские сады, страдает эмоциональное развитие и познавательные функции. «В Российское психологическое общество постоянно поступают запросы от педагогов с просьбой подсказать, как компенсировать очевидные сложности в развитии детей», – добавил профессор.
По словам Вераксы, онлайн-форма обучения детей дошкольного возраста «не может в полной степени компенсировать необходимое социальное взаимодействие между сверстниками».
Как вы относитесь к введению нерабочих дней для борьбы с COVID-19?
Во вторник состоялся
организованный газетой ВЗГЛЯД совместно с факультетом психологии МГУ им. М.В. Ломоносова круглый стол на тему «Психолог разберется. Баланс реальных возможностей и общественных ожиданий». Специалисты в различных областях психологии – социальной, детской, возрастной, нейропсихологии и других – вели речь о воздействии пандемии COVID-19 и сопутствующих ей социально-экономических трудностей и стрессов на психологическое самочувствие людей и целых коллективов. Темами обсуждения также стали работа школьных психологов, аналоговые и цифровые способы оказания психологической помощи.
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Психологи оценили степень эмоционального выгорания врачей и учителей во время пандемии
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Исследования фиксируют рост эмоционального выгорания у врачей и медсестер из «красных зон» по сравнению с их коллегами, не работающими с коронавирусными больными. Психологическая помощь в борьбе со стрессом при работе во время пандемии требуется и школьным педагогам.
Общероссийская статистика по медикам, которые работают в «красных зонах», показывала, что во время первой и второй волны пандемии COVID-19 эти врачи меньше страдали от тревожности и депрессий, чем медики из «зеленых зон». Но сейчас ситуация изменилась, отметила завкафедрой педагогики и медицинской психологии Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Мария Киселева.
«Мы больше видим эмоционального выгорания у врачей и медсестер из «красных зон», особенно у тех, кто работает в реанимации, – говорит психолог. – Основной проблемой для медиков является то, что конечной точки пандемии пока не видно, надо как-то успокаивать своих близких. Сказываются эмоционально-психологическая и физическая усталость медиков».
Как вы относитесь к введению нерабочих дней для борьбы с COVID-19?
Психологическая усталость фиксируется и у педагогов. «В последние полтора года у нас ведется активная работа со школьными учителями. Они в пандемию испытывают огромный стресс. К концу 2019/2020 учебного года у многих учителей наросло эмоциональное выгорание. Все это требовало большой работы от психологов», – в свою очередь рассказала завкафедрой общей и социальной психологии Департамента психологии Уральского федерального университета (УрФУ) Эльвира Сыманюк.
«Руководители общеобразовательных организаций Урала просят, чтобы психологи поработали с их преподавательским составом по вопросам снятия профессиональной усталости, восстановления работоспособности, – отметила эксперт. – Наш департамент психологии, коллеги с других психологических факультетов Уральского региона включились в работу по проведению тренингов, диагностики, психологической работы с учителями, завучами, директорами школ. Только на нашей площадке прошли порядка 30–40 тренингов по профилактике эмоционального, профессионального выгорания у учителей».
Во вторник состоялся организованный газетой ВЗГЛЯД круглый стол на тему «Психолог разберется. Баланс реальных возможностей и общественных ожиданий».
Добавим, что, согласно сентябрьскому опросу холдинга «Ромир», почти две трети россиян (64%) за последний год испытывали эмоциональное выгорание. Чаще других об эмоциональном выгорании заявляли россияне, которые в той или иной степени надолго задерживаются на работе. «Такое количество людей, ощущающих выгорание, связано с объективными проблемами – пандемией, стагнацией доходов людей и ростом цен», – отметил президент «Ромир», основатель MILE Group и доктор социологических наук Андрей Милехин.
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Россиянам разрешили прививаться «Спутником Лайт» и от гриппа одновременно
Министерство здравоохранения одобрило одновременное применение препарата против коронавируса «Спутник Лайт» и вакцин от гриппа.
Соответствующие изменения внесены в инструкцию к препарату, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.
«Взаимодействие с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, показано отсутствие снижения иммуногенности как вакцины «Спутник Лайт», так и гриппозной вакцины в эксперименте при их одновременном введении», – говорится в документе.
Ранее сообщалось, что вакцина «Спутник Лайт» отлично показала себя в роли бустерной при комбинации с вакцинами Moderna и AstraZeneca, связка с китайским препаратом Sinopharm оказалась неэффективной.
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Китай приостановил импорт морепродуктов двух компаний из России
Таможня Китая ввела временный запрет на ввоз морепродуктов двух российских компаний из-за выявления нового коронавируса на упаковках с замороженной рыбой, говорится в сообщении пресс-службы Главного таможенного управления КНР.
Речь идет о продукции с рыбопромышленного судна компании Eglaine Mercury и производственном предприятии Zarya LLC. В кратком сообщении ведомства указывается, что на двух упаковках в нескольких партиях импортированной в Китай этими компаниями замороженной горбуши был выявлен коронавирус. Таким образом, в соответствии с принятыми в КНР правилами таможня прекращает на одну неделю принимать декларации на импорт продукции от этих компаний, передает ТАСС.
В ноябре 2020 года в Китае начали расследование после выявления коронавирусной инфекции на упаковках с говядиной и рыбой из Бразилии и Вьетнама. Месяцем ранее в Китае обнаружили образцы живого коронавируса на упаковке замороженной продукции. В сентябре 2020 года власти города Чанчунь китайской провинции Цзилинь обнаружили COVID-19 на одной из импортированной из России упаковке щупалец кальмаров.
В Минздраве рассказали о возможности привиться сразу от COVID-19 и гриппа в период нерабочих дней
Россияне смогут получить одновременно вакцину от коронавируса и гриппа уже во время предстоящих нерабочих ней, сообщил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава профессор Владимир Чуланов.
«Все возможности для этого имеются, и есть достаточно вакцин и от COVID-19, и от гриппа, поэтому сегодня надо использовать эту возможность, и каждый, может быть как раз в эти семь дней, которые у нас будут свободны, может прийти и привиться от обеих инфекций одновременно», – передает его слова «Интерфакс».
Чуланов добавил, что сейчас ведется работа над новой версией рекомендаций по лечению коронавируса.
«Сейчас уже ведется разработка 14-й версии, в которой будут обновлены ряд разделов, в том числе и включена информация о возможности вакцинации одновременно от гриппа и от ковид-инфекции, это очень важно», – приводит слова инфекциониста РИА «Новости».
Напомним, Министерство здравоохранения разрешило проводить одновременную вакцинацию от гриппа и коронавируса.