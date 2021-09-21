Ученые определили специфику иммунного ответа на COVID

Австрийские ученые выяснили, что в крови пациентов с коронавирусом присутствует отчетливый набор иммунологических маркеров, по которым COVID-19 можно отличить от других вирусных респираторных заболеваний.

Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Cellular and Infection Microbiology.

Сообщается, что у пациентов с тяжелой формой коронавируса осложнения связаны не с вирусом, а с реакцией иммунной системы на него, передает РИА «Новости».

Ученые из Венского медицинского университета провели исследование среди пациентов, обратившихся в Венскую больницу общего профиля с симптомами респираторной вирусной инфекции.

«У этих пациентов наблюдались типичные симптомы, которые могут возникнуть при инфекции SARS-CoV-2 или других респираторных вирусных инфекциях, например, лихорадка, одышка, кашель. Мы специально выбрали пациентов, которые посетили больницу в течение первых двух дней после появления симптомов и не имели до этого никаких известных вирусных заболеваний», – приводятся в пресс-релизе университета слова руководителя исследования Роберта Штрассла.

Отмечается, что авторы решили проверить, как иммунная система реагирует на SARS-CoV-2 в ранний постинфекционный период.

Больных по результатам ПЦР-тестов, разделили на группу с положительным результатом на COVID-19 и пациентов с другими инфекциями. Также была собрана контрольная группа из здоровых людей. Все группы протестировали на 65 иммунных маркеров в плазме крови. Всего проанализировали 55 образцов плазмы.

В результате ученые определили четыре маркера, которые повышаются в крови пациентов с COVID-19 уже на ранней стадии заражения коронавирусом, и отсутствуют при других вирусных инфекциях – это вещества-мессенджеры, цитокины BLC/CXCL13, sCD30, MCP-2/CCL8 и IP-10/CXCL10.

Исследователи выразили надежду, что выявленные данные помогут получить новое представление о специфическом системном иммунном ответе организма на раннем этапе заражения коронавирусом.

Ранее сообщалось, что совокупность перенесенного коронавируса и вакцинации препаратами Pfizer или Moderna дают организму «гибкие» антитела, которые могут «отразить атаку» мутировавших штаммов коронавируса.

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