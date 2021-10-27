Проценко: Системе здравоохранения нужна мобилизация всего общества

Глава комиссии «Единой России» по здравоохранению Денис Проценко выразил признательность добровольцам за готовность помочь медикам в условиях критической ситуации в здравоохранении.

«Не воспользоваться опытом предыдущих волн, когда была организована помощь волонтеров «Мы вместе», было бы неправильно. Пиковые нагрузки испытывает медперсонал. Участие волонтеров помогло бы снизить ее. Безусловно, волонтеры способны увеличить разъяснительную работу по вакцинации», – подчеркнул Денис Проценко на ВКС «Единой России» с регионами по мобилизации волонтерских центров партии, его слова приводятся на сайте ЕР.

Он отметил, что текущий всплеск заболеваемости коронавирусом стал совпадением целого ряда неблагоприятных факторов. «Нагрузка большая, больницы и станционеры переполнены, это же касается и отделений реанимации. Это объясняется тем, что сейчас доминирует новый штамм, который вызывает тяжелое течение болезни», – указал он.

Проценко добавил, что помимо нагрузки на саму систему, пиковые нагрузки испытывает и медперсонал. «Здесь участие волонтеров помогло бы снизить нагрузку», – добавил врач.

Глава комиссии подчеркнул, что если не увеличится процент вакцинированных, то страна будет дольше находиться в тех условиях ограничений, которые вводятся во всех регионах.

Напомним, первый волонтерский центр «Единой России» был открыт в марте 2020 года в Калуге, в течение месяца – во всех регионах страны. Такие центры объединили более 100 тыс. активистов. За время пандемии они оказали помощь миллионам жителей регионов, находившихся на самоизоляции, а также медикам. Активисты, депутаты различных уровней занимались автоволонтерством, в партнерстве с бизнесом обеспечивали медиков продуктовыми наборами и горячим питанием. В том числе доставили почти 10 млн наборов горячего питания для медицинского персонала и более 1,8 млн продовольственных наборов гражданам, более 2,4 млн лекарственных наборов на дом. Отработали почти 1,7 млн обращений на «горячую линию» и более 1,1 млн смен волонтерами-медиками.