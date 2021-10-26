Эксперт указал на попрошайничество Молдавии на рынке газа

«Молдавии нужно идти и договариваться с Газпромом, если она не хочет просить денег у ЕС или покупать газ у Украины по тройной цене», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетике Станислав Митрахович. Ранее Кишинев оказался в ситуации газового кризиса, поскольку не смог заручиться поддержкой России в этом вопросе из-за долгов перед Газпромом.

«Молдавия должна признать свой долг, а она отказывается это делать и прячется за слово «аудит». Если нужен аудит, так проведите его! Это никак не отменяет наличие долга, который должен быть выплачен. Тогда можно будет подписать новый контракт или продлить старый», – отметил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), старший научный сотрудник финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

«Если молдаване совсем бедные и платить не могут – пожалуйста, Газпром предлагает реструктуризацию, – пояснил эксперт. – То есть тело долга можно будет выплачивать два–три года с процентами. Это еще один возможный вариант. Предложения могут быть разные, и российская сторона к ним открыта. Главное – договориться о формуле цены в новом контракте».

Собеседник также отверг претензии Кишинева в адрес Газпрома, который якобы испытывает проблемы с поставками топлива. «Юридически к Москве здесь совершенно не за что прицепиться. Россия со своей стороны контракт не нарушала. Какие к ней могут быть претензии? Разве что надуманные. С точки зрения документации она все выполнила, а вот Молдавия – нет», – обратил внимание Митрахович.

«Более того, в последнее время в Европе стали если не признавать правоту Москвы в газовом вопросе, то как минимум перестали критиковать. Полтора месяца назад в ЕС активно звучали призывы к антимонопольному расследованию против России. Но сейчас я не слышу, чтобы в поддержку этой идеи высказывались лидеры ключевых стран Евросоюза или глава Еврокомиссии», – пояснил Митрахович.

По его мнению, Кишиневу не следует сейчас отстаивать свою независимость и самодостаточность в вопросе газовых поставок. «Лучший способ решить проблему – работать с Газпромом, а не отрабатывать западную повестку против него», – уверен собеседник.

«Все остальные варианты оставляют желать лучшего, – считает Митрахович. – Либо «обвалить» потребление газа у себя в стране, что грозит экономическим спадом и банально проблемами для граждан. Либо покупать газ в Румынии или на Украине по двойной, а то и тройной цене. Либо идти за помощью к ЕС и просить денег, мотивируя это попрошайничество бедностью и выбором в пользу евроинтеграции».

Напомним, накануне Молдавия впервые заключила контракт с польской нефтегазовой компанией PGNiG на пробную поставку 1 млн кубометров газа. Также сообщалось, что компания «Нафтогаз Украины» подписала с молдавской Energocom рамочное соглашение о поставках 700 млн кубов газа в случае необходимости.

При этом позже депутат парламента Молдавии, бывший советник президента по экономике Олег Рейдман заявил, что стране даже на один день не хватит закупленного в Польше 1 млн кубометров газа, а такой способ правительства повлиять на позицию Газпрома на переговорах по новому контракту выглядит несерьезно.

В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Молдавия потратит больше средств на закупку газа у третьих государств, чем на покупку топлива у России.

Ранее переговоры России с Молдавией по газовому вопросу завершились безрезультатно. Кишинев, отказавшийся от нефтяной привязки цены на газ, оказался не способен платить за него по рыночным ценам. С 1 декабря поставки газа Кишиневу могут остановиться.

В Газпроме утверждают, что в нынешнем газовом кризисе виновата сама Молдавия. По словам официального представителя компании Сергея Куприянова, долг за поставленный газ составляет 433 млн долларов (а с учетом просрочки – 709 млн). Представитель Газпрома добавил, что «представители Молдавии почему-то не хотят признавать накопившуюся сумму задолженности», также им «не нравится цена на газ, хотя ценообразование здесь понятно и прозрачно». Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Молдавия решила закупать газ в обход Газпрома.

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