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Эксперт указал на попрошайничество Молдавии на рынке газа
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«Молдавии нужно идти и договариваться с Газпромом, если она не хочет просить денег у ЕС или покупать газ у Украины по тройной цене», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетике Станислав Митрахович. Ранее Кишинев оказался в ситуации газового кризиса, поскольку не смог заручиться поддержкой России в этом вопросе из-за долгов перед Газпромом.
«Молдавия должна признать свой долг, а она отказывается это делать и прячется за слово «аудит». Если нужен аудит, так проведите его! Это никак не отменяет наличие долга, который должен быть выплачен. Тогда можно будет подписать новый контракт или продлить старый», – отметил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), старший научный сотрудник финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.
«Если молдаване совсем бедные и платить не могут – пожалуйста, Газпром предлагает реструктуризацию, – пояснил эксперт. – То есть тело долга можно будет выплачивать два–три года с процентами. Это еще один возможный вариант. Предложения могут быть разные, и российская сторона к ним открыта. Главное – договориться о формуле цены в новом контракте».
Собеседник также отверг претензии Кишинева в адрес Газпрома, который якобы испытывает проблемы с поставками топлива. «Юридически к Москве здесь совершенно не за что прицепиться. Россия со своей стороны контракт не нарушала. Какие к ней могут быть претензии? Разве что надуманные. С точки зрения документации она все выполнила, а вот Молдавия – нет», – обратил внимание Митрахович.
«Более того, в последнее время в Европе стали если не признавать правоту Москвы в газовом вопросе, то как минимум перестали критиковать. Полтора месяца назад в ЕС активно звучали призывы к антимонопольному расследованию против России. Но сейчас я не слышу, чтобы в поддержку этой идеи высказывались лидеры ключевых стран Евросоюза или глава Еврокомиссии», – пояснил Митрахович.
По его мнению, Кишиневу не следует сейчас отстаивать свою независимость и самодостаточность в вопросе газовых поставок. «Лучший способ решить проблему – работать с Газпромом, а не отрабатывать западную повестку против него», – уверен собеседник.
«Все остальные варианты оставляют желать лучшего, – считает Митрахович. – Либо «обвалить» потребление газа у себя в стране, что грозит экономическим спадом и банально проблемами для граждан. Либо покупать газ в Румынии или на Украине по двойной, а то и тройной цене. Либо идти за помощью к ЕС и просить денег, мотивируя это попрошайничество бедностью и выбором в пользу евроинтеграции».
Напомним, накануне Молдавия впервые заключила контракт с польской нефтегазовой компанией PGNiG на пробную поставку 1 млн кубометров газа. Также сообщалось, что компания «Нафтогаз Украины» подписала с молдавской Energocom рамочное соглашение о поставках 700 млн кубов газа в случае необходимости.
При этом позже депутат парламента Молдавии, бывший советник президента по экономике Олег Рейдман заявил, что стране даже на один день не хватит закупленного в Польше 1 млн кубометров газа, а такой способ правительства повлиять на позицию Газпрома на переговорах по новому контракту выглядит несерьезно.
В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Молдавия потратит больше средств на закупку газа у третьих государств, чем на покупку топлива у России.
Ранее переговоры России с Молдавией по газовому вопросу завершились безрезультатно. Кишинев, отказавшийся от нефтяной привязки цены на газ, оказался не способен платить за него по рыночным ценам. С 1 декабря поставки газа Кишиневу могут остановиться.
В Газпроме утверждают, что в нынешнем газовом кризисе виновата сама Молдавия. По словам официального представителя компании Сергея Куприянова, долг за поставленный газ составляет 433 млн долларов (а с учетом просрочки – 709 млн). Представитель Газпрома добавил, что «представители Молдавии почему-то не хотят признавать накопившуюся сумму задолженности», также им «не нравится цена на газ, хотя ценообразование здесь понятно и прозрачно». Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Молдавия решила закупать газ в обход Газпрома.
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Экс-премьер Молдавии объяснил структуру долга за газ перед Россией
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Большая часть долга Молдавии перед Газпромом образовалась с 2011 по 2015 годы, «когда нынешние дирижеры были в правительстве», сообщил экс-глава кабмина страны Ион Кику.
Как сообщил премьер, без учета пени долг равен 444,1 млн долларов, он «сформирован следующим образом»: 8,8% (то есть 39,9 млн долларов) накоплены в 2006–2007 годах; 88,7% (394,1 млн долларов) – в 2011–2015 годах; еще 2,4% (10,7 млн долларов) приходятся на сентябрь 2021 года, передает РИА «Новости».
При этом с 2016 года по август 2021 года не было накоплено ни цента долга. В период накопления основного долга нынешний президент Молдавии Майя Санду входила в кабмин, была министром образования. Кику сказал, что «394 млн долларов были накоплены в период, когда нынешние дирижеры были... в правительстве». «Возможно, поэтому русские просят именно их оплатить сейчас этот долг», – предположил он.
Напомним, переговоры России с Молдавией по газовому вопросу завершились безрезультатно. Кишинев, отказавшийся ранее от нефтяной привязки цены на газ, оказался не способен платить за него по рыночным ценам. С 1 декабря поставки газа Кишиневу могут остановиться. В Газпроме утверждают, что в нынешнем газовом кризисе виновата сама Молдавия. По словам официального представителя компании Сергея Куприянова, долг за поставленный газ составляет 433 млн долларов (а с учетом просрочки – 709 млн). Представитель Газпрома добавил, что «представители Молдавии почему-то не хотят признавать накопившуюся сумму задолженности», также им «не нравится цена на газ, хотя ценообразование здесь понятно и прозрачно».
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«Нафтогаз» предложил Газпрому скидку в 50% на транзит газа сверх контракта
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Компания «Нафтогаз Украина» готова обеспечить дополнительный транзит природного газа через территорию Украины в объеме до 55 млрд куб. м в год на специальных условиях, сообщил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.
«Нафтогаз», национальная компания, контрагент «Газпрома» в соглашении об организации транзита через Украину, готова организовать транзит через Украину дополнительные 55 млрд куб. м газа (в годовом измерении, или приблизительно 151 млн куб. м в сутки на специальных условиях; эти объемы соответствуют мощности «Северного потока – 2», и для них есть свободная мощность в украинской ГТС», – приводит его слова ТАСС.
Витренко рассказал, что организация такого транзита «может быть на 50% ниже», чем стоимость, предусмотренная в транзитном контракте между «Нафтогазом» и «Газпромом».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина предлагает Газпрому скидку в 50% на транзит газа в Европу сверх установленных контрактом 40 млрд кубометров в день.
С начала 2021 года суточные объемы прокачки газа через Украину упали в два раза, сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.
Напомним, Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года, по контракту впервые в истории голубое топливо идет в Венгрию в обход Украины. Молдавия также рассматривает альтернативные Украине маршруты импорта газа.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в очередной раз обвинил Россию в использовании поставок газа в качестве «оружия» и призвал Германию отреагировать на «газовый шантаж».
Сопредседатель партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок обвинила Россию в «шантаже» с целью вызвать рост цен на газ в Европе. По ее мнению, Москва использует в качестве рычага «Северный поток – 2».
Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией.
Президент Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
Стало известно о соглашении Нафтогаза с Молдавией о поставках газа
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Компания «Нафтогаз Украины» подписала с молдавской Energocom рамочное соглашение о поставках 700 млн кубов газа в случае необходимости, сообщили источники в правительстве страны.
По информации издания «Европейская правда», соглашение предполагает, что в случае необходимости будет продаваться импортный ресурс, то есть приобретенный Нафтогазом в Европе.
Напомним, ранее переговоры России с Молдавией по газовому вопросу завершились безрезультатно. Кишинев, отказавшийся ранее от нефтяной привязки цены на газ, оказался не способен платить за него по рыночным ценам. С 1 декабря поставки газа Кишиневу могут остановиться.
В Газпроме утверждают, что в нынешнем газовом кризисе виновата сама Молдавия. По словам официального представителя компании Сергея Куприянова, долг за поставленный газ составляет 433 млн долларов (а с учетом просрочки – 709 млн). Представитель Газпрома добавил, что «представители Молдавии почему-то не хотят признавать накопившуюся сумму задолженности», также им «не нравится цена на газ, хотя ценообразование здесь понятно и прозрачно».
Газпром: Поставки газа в Молдавию могут прекратиться с 1 декабря
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Сложная ситуация с поставками газа в Молдавию сложилась по вине властей республики, долг за поставленный газ составляет 433 млн долларов, здесь нет политики, Газпром не может работать в убыток, сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов.
«В настоящее время сложилась весьма сложная ситуация с поставками российского газа в Молдову. Вина за это целиком и полностью лежит на властях Молдовы. Речь идет о кризисе неплатежей со стороны Молдовы за российский газ», – приводит ТАСС слова Куприянова.
Он пояснил, что у республики скопился долг за уже поставленный газ. «В настоящее время тело долга составляет 433 млн долларов, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности составляет 709 млн долларов. При этом представители Молдавии почему-то не хотят признавать накопившуюся сумму задолженности. Представителям Молдавии также не нравится цена на газ, хотя ценообразование здесь понятно и прозрачно», – добавил он.
По его словам, в ситуации с поставками газа в Молдавию нет политики, «Газпром» не может работать в убыток.
«Газпром» – акционерное общество и не может работать в убыток, не может допустить потерь налоговых выплат в бюджет РФ. Есть границы терпения. Молдова сама своими руками провоцирует кризис», – заявил Куприянов.
«Несмотря на накопившиеся долги, молдавская сторона обращается с просьбой продлить контракт на поставку газа на октябрь и ноябрь сего года. «Газпром» и здесь идет навстречу, заключил контракт на октябрь и готов продлить контракт на ноябрь в том случае, если молдавская сторона полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь текущего года», – отметил он.
При этом Куприянов отметил, что «если не будет полностью произведена оплата за поставки газа и, соответственно, не будет подписан новый контракт с 1 декабря этого года, то «Газпром» остановит поставки газа в Молдову».
Ранее Россия заверила Молдавию в получении дополнительных объемов газа, заявил молдавский вице-премьер Андрей Спыну по возвращению из Москвы.
Напомним, Газпром 1 октября продлил контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. Цена на топливо для страны выросла до 790 долларов за 1 тыс. кубометров, хотя в 2021 году среднегодовая закупочная цена составляла 200 долларов.
Кишинев запросил у Киева определенный объем газа, который будет передан на оговоренный период с условием возврата. Украина согласилась передать Молдавии необходимый объем газа с его последующим возвратом в систему страны.
Ранее власти Молдавии восстановили подачу газа к Вечному огню в Кишиневе спустя несколько часов после отключения из-за низкого давления в газотранспортной сети.
Накануне власти Молдавии ввели в республике чрезвычайное положение из-за энергетического кризиса. После введения ЧП на мемориальном комплексе «Вечность» в Кишиневе погасили Вечный огонь под предлогом низкого давления в газотранспортной сети. Возмущенные решением властей жители Молдавии начали нести к Вечному огню свечи.
Глава Россотрудничество Евгений Примаков заявил, что Россотрудничество готово оплачивать счета за газ для Вечного огня в Кишиневе, если современное молдавское государство не в состоянии выполнять свой долг перед павшими победителями фашизма.
Бывший спикер Верховного совета Приднестровья Александр Щерба в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что решение властей Молдавии погасить Вечный огонь в Кишиневе – это не экономическая выгода, а политическое решение и война с общей историей.
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Пушков счел отчаянием просьбу Молдавии к Украине о поставке газа
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Молдавии придется самой находить решение по выходу из газового кризиса, не рассчитывая на помощь США и Европы, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
Говоря о просьбе Кишинева к Киеву о поставках голубого топлива, парламентарий отметил, что просить газ у Украины могут только «совсем отчаявшиеся люди».
«Да, и кстати: где же американский сжиженный газ, где же те «молекулы свободы», которые должны были обогреть и осчастливить всю Европу? Отвечу: на азиатских рынках и в Китае. А верные американские союзники с окраин Европы – величины, которые в большом газовом бизнесе не играют никакой роли. Так что выпутываться Молдавии придется самой», – написал Пушков в Telegram.
Ранее официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов завил, что сложная ситуация с поставками газа в Молдавию сложилась по вине властей республики, долг за поставленный газ составляет 433 млн долларов, здесь нет политики, Газпром не может работать в убыток.
Напомним, Газпром 1 октября продлил контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. Цена на топливо для страны выросла до 790 долларов за 1 тыс. кубометров, хотя в 2021 году среднегодовая закупочная цена составляла 200 долларов. Кишинев запросил у Киева определенный объем газа, который будет передан на оговоренный период с условием возврата. Украина согласилась передать Молдавии необходимый объем газа с его последующим возвратом в систему страны.
Накануне власти Молдавии ввели в республике чрезвычайное положение из-за энергетического кризиса. После введения ЧП на мемориальном комплексе «Вечность» в Кишиневе погасили Вечный огонь под предлогом низкого давления в газотранспортной сети. Возмущенные решением властей жители Молдавии начали нести к Вечному огню свечи. Глава Россотрудничество Евгений Примаков заявил, что Россотрудничество готово оплачивать счета за газ для Вечного огня в Кишиневе, если современное молдавское государство не в состоянии выполнять свой долг перед павшими победителями фашизма.
Румыния предложила обеспечить газом Молдавию без Приднестровья
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Газопровод из Румынии в Молдавию сможет покрыть нужды всей республики, за исключением Приднестровья, заявила директор управления румынской национальной системы газового транспорта Transgaz Елизабета Гидиу.
«Газопровод Унгены – Кишинев (Румыния – Молдавия) был введен в эксплуатацию с 1 октября. Он может пропускать до 6,5 млн кубических метров газа в день – количество, которое может покрыть потребности Молдавии без Приднестровского региона. Мы ждем, когда поставщики укажут объемы газа, которые мы можем транспортировать в Молдавию», – цитирует РИА «Новости» Гидиу.
По ее словам, в сентябре шли работы по установке компрессорных станций, в связи с этим газопровод был сдан в эксплуатацию 1 октября.
Ранее сообщалось, что компания «Нафтогаз Украины» подписала с молдавской Energocom рамочное соглашение о поставках 700 млн кубов газа в случае необходимости.
Напомним, ранее переговоры России с Молдавией по газовому вопросу завершились безрезультатно. Кишинев, отказавшийся ранее от нефтяной привязки цены на газ, оказался не способен платить за него по рыночным ценам. С 1 декабря поставки газа Кишиневу могут остановиться.
В Газпроме утверждают, что в нынешнем газовом кризисе виновата сама Молдавия. По словам официального представителя компании Сергея Куприянова, долг за поставленный газ составляет 433 млн долларов (а с учетом просрочки – 709 млн). Представитель Газпрома добавил, что «представители Молдавии почему-то не хотят признавать накопившуюся сумму задолженности», также им «не нравится цена на газ, хотя ценообразование здесь понятно и прозрачно».
Вучич не исключил ответвления «Балканского потока» до Республики Сербской
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Президент Сербии Александр Вучич в Белграде обсудил с сербским членом президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком возможность ответвления от газопровода «Балканский поток» до Республики Сербской.
Вучич сообщил, что обсуждались «развитие инфраструктуры, соединение Сербии и Республики Сербской, Сербии и БиГ», а также «глобальная энергетическая ситуация». По его словам, сложившаяся в энергетической сфере «ситуация угрожает большому числу стран в регионе», передает ТАСС.
Президент Сербии назвал «ответственным заявление Урсулы фон дер Ляйен, когда он сказала, что важно настаивать на газе и атомной энергии». Так, «болгарам будет разрешено завершить» АЭС «Белене», а Сербия хочет присоединиться к проекту АЭС «Пакш-2» в Венгрии в объеме 5–15%, став «миноритарным собственником».
Кроме того, обсуждалось строительство ответвления газопровода «Балканский поток» от Белграда до Баня-Луки. Вучич отметил, что сейчас «ясно, насколько Сербия увереннее себя чувствует вопреки энергетической ситуации в мире и в Европе благодаря строительству дорогого, сложного газопровода». В Сербии «дети не беспокоятся, будет ли тепло дома», а «промышленность не беспокоится, хватит ли газа».
Напомним, «Балканский поток» – магистральный газопровод, ответвляющийся от «Турецкого потока». На совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым в Белграде Вучич отметил, что строительства газопровода «Балканский поток» стало спасением для страны в условиях энергетического кризиса.
Кроме того, по мнению президента Сербии, причиной газового кризиса в Европе стало то, что европейцы не заключили вовремя долгосрочных контрактов на поставки газа из России. Сербия благодаря своевременно заключенным с Россией контрактам и строительству газопровода «Балканский поток» вопреки давлению Запада стала с 1 октября страной-транзитером газа.
Республика Сербская решила восстановить свои национальные вооруженные силы. Боснийские сербы грозят поставить вопрос о своей полной независимости.
В Кремле оценили ситуацию с поставками газа в Молдавию
Российская сторона рассчитывает на продолжение диалога с Молдавией по теме газа, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Как-то продолжать диалог надо. Все позиции хорошо понятны: позиция российской стороны, Газпрома предельно понятна, предельно проста. Это коммерческая позиция, которая включает в себя известные скидки. Поэтому, конечно, надеемся, что разговор так или иначе будет продолжаться», – цитирует ТАСС представителя Кремля.
Песков отметил, что у Путина не запланировано контактов с молдавской стороной по теме поставок газа.
Напомним, переговоры России с Молдавией по газовому вопросу завершились безрезультатно. Кишинев, отказавшийся ранее от нефтяной привязки цены на газ, оказался не способен платить за него по рыночным ценам. С 1 декабря поставки газа Кишиневу могут остановиться.
В Газпроме утверждают, что в нынешнем газовом кризисе виновата сама Молдавия. По словам официального представителя компании Сергея Куприянова, долг за поставленный газ составляет 433 млн долларов (а с учетом просрочки – 709 млн). Представитель Газпрома добавил, что «представители Молдавии почему-то не хотят признавать накопившуюся сумму задолженности», также им «не нравится цена на газ, хотя ценообразование здесь понятно и прозрачно».
В Молдавии заявили о нехватке закупленного в Польше газа
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Молдавии не хватит даже на один день закупленного в Польше 1 млн кубометров газа; такой способ правительства повлиять на позицию «Газпрома» на переговорах по новому контракту выглядит несерьезно, заявил депутат парламента Молдавии, бывший советник президента по экономике Олег Рейдман.
«Наша страна в год потребляет 3 млрд кубометров газа, и полученного у Польши 1 млн кубометров не хватит даже на один день. Возникшие на пороге зимы проблемы в энергетике, из-за которых было объявлено чрезвычайное положение, эта закупка не решит», – передает его слова ТАСС.
Рейдман добавил, что, хотя премьер Наталья Гаврилица отказалась назвать цену польского газа, сославшись на коммерческую тайну, она подтвердила, что его стоимость в районе 1 тыс. долларов за тысячу кубометров.
«Это почти в два раза больше, чем предлагает Газпром. Убежден, что цена покупки в Польше еще выше, так как цены на европейских биржах растут и никто продавать нам газ себе в убыток, конечно, не будет. Полагаю, что, предпринимая такие шаги, наши власти вместо того, чтобы договариваться с Газпромом, пытаются в угоду определенным кругам на Западе выставить себя в роли жертвы «энергетического шантажа» со стороны Москвы. И получить финансовую поддержку на борьбу с ним, то есть обмануть и Москву, и Запад, что, конечно, несерьезно», – отметил Рейдман.
Между тем Молдавия объявила новый тендер на закупку 1 млн куб. м газа через пункты пропуска «Алексеевка» (Украина) и «Тодирешть» (Румыния). Об этом во вторник сообщила пресс-служба компании.
«Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям уполномочила Energocom закупить газ на молдавской границе. <…> Поставщики приглашаются принять участие в тендере», – сообщило молдавское госпредприятие Energocom.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Молдавия предъявила Газпрому сразу трех альтернативных поставщиков. У Польши она купила первый альтернативный газ на пробу, с Украиной подписала соглашение на поставку 700 млн кубометров газа, а Румыния обещает найти газ для прокачки по новому газопроводу в Молдавию.
В Раде призвали власти Украины к прагматизму в отношениях с Россией
Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович призвал власти Украины вернуться к прагматизму в отношениях с Россией и Белоруссией.
«Сегодня нам надо просто спокойно вернуться к прагматическим отношениям с Белоруссией и Россией. Прийти и спокойно сказать: «У нас есть разногласия в разных вопросах, давайте их отодвинем. Давайте сегодня решать вопросы газа, потому что у нас люди общие, все друг друга знают, семьи переплетены». Вот так надо разговаривать. Ласковое телятко двух маток сосет!» – приводит РИА «Новости» слова Рабиновича, сказанные политиком в эфире телеканала «Украина 24».
Парламентарий подчеркнул, что считает недопустимой ситуацию, когда украинские власти в три раза дороже закупают российский газ под видом европейского, отказываясь от прямых переговоров с Москвой.
Кроме того, Рабинович указал на чрезвычайно высокие цены на газ для простых украинцев. Также, по мнению депутата, дороговизна энергоресурсов приведет к банкротствам 70-75% всех предприятий Украины.
Ранее в Раде призвали украинцев готовиться к холоду из-за отсутствия топлива. В прошлую субботу депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что подготовка к отопительному сезону на Украине полностью провалена, власти не сформировали достаточные запасы угля и газа для прохождения осенне-зимнего периода.
Ранее на Украине заявили об энергетической катастрофе. В середине октября экс-руководитель Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что власти Украины допустили серьезную ошибку, не купив газ весной по низким ценам. В свою очередь экс-премьер Украины Арсений Яценюк обвинил Киев в несвоевременной покупке газа, которая обернется миллиардными убытками. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией, а также разбирала, что стало причиной газового кризиса на Украине.
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В Нафтогазе раскрыли условия контракта по газу с Молдавией
Национальная акционерная компания (НАК) «Нафтогаз Украины» подписала с молдавской Energocom рамочное соглашение о поставке газа, но документ не содержит фиксированных объемов и цены, сообщила ее пресс-служба.
«Документ подписан 12 октября. Таким образом, НАК с 22 октября начал принимать участие в тендерных торгах на поставку газа, но пока никаких поставок в рамках этого договора не проводил», – приводит сообщение «РБК Украина».
Отмечается, что поставщик будет формировать цену исходя из ситуации на рынке – стоимости ресурса на хабе плюс доставка.
Ранее сообщалось, что компания «Нафтогаз Украины» подписала с молдавской Energocom рамочное соглашение о поставках 700 млн кубов газа в случае необходимости.
Песков предупредил Молдавию о высоких ценах на газ у третьих стран
Молдавия потратит больше средств на закупку газа у третьих государств, чем на покупку топлива у России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, закупки Кишиневом газа у других стран «это дело молдавской стороны». «Вопрос, правда, риторический: очевидно, что [эти] сделки могут быть только по цене выше, чем те, которые обсуждались с российской стороной», – передает его слова ТАСС.
Представитель Кремля отметил, что предложенная Газпромом цена «весьма благоприятна для молдавской стороны».
«Контакты будут продолжаться», – сказал Песков, подчеркнув, что позиция «Газпрома» прекрасно известна, «она тщательно выверена, понятна и обоснована».
Он не стал давать оценку причин того, что переговоры Молдавии с Газпромом пока безрезультатны. «Сейчас все-таки идут контакты и нужно меньше сейчас давать какие-то оценки. Идет работа по согласованию условий контракта или несогласованию, здесь нужно понять, все-таки, что решит молдавская сторона», – сказал Песков.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Молдавия предъявила Газпрому сразу трех альтернативных поставщиков. У Польши она купила первый альтернативный газ на пробу, с Украиной подписала соглашение на поставку 700 млн кубометров газа, а Румыния обещает найти газ для прокачки по новому газопроводу в Молдавию.
Цена на газ в Европе поднялась выше 1070 долларов за 1 тыс. кубометров
Цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов росла почти на 1%, выше 1070 долларов за тысячу кубометров, следует из данных на ICE Futures.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов составляла 1085,5 доллара за тысячу кубометров (935,8 евро), а в 9.26 мск чуть снизилась – до 1072,5 доллара (924,6 евро), передает РИА «Новости».
С учетом курсовой разницы это выше расчетной цены понедельника на 0,9%.
Отмечается, что динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. Накануне торги закрылись на уровне 1070 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена составила 1072,4 доллара (916,6 евро).
Напомним, в понедельник цена на газ в Европе росла до 1100 долларов за тысячу кубометров. Вашингтон заявил, что не поможет Европе с газом.
Газета ВЗГЛЯД писала, что дорогой газ заставил Европу мечтать о новых АЭС.
В ЕС заявили о необходимости атомной энергетики для гарантии энергонезависимости
Евросоюз (ЕС) должен использовать атомную энергетику для обеспечения энергонезависимости, одних альтернативных источников недостаточно, заявил министр инфраструктуры Словении Ерней Вртовец.
Вртовец, председательствующий на внеочередном заседании Совета ЕС на уровне министров энергетики, созванном для обсуждения энергетического кризиса, заявил, что если Европа собирается достичь долгосрочной цели по построению энергетически независимой и климатической нейтральности, то необходимо «вкладывать все больше и больше государственных и частных инвестиций в развитие возобновляемых источников энергии», передает ТАСС.
«Но, к сожалению, возобновляемых источников будет недостаточно, нам нужно использовать атомные технологии», – добавил он.
Напомним, утром во вторник цена на газ в Европе поднялась выше 1070 долларов за 1 тыс. кубометров. Газета ВЗГЛЯД писала, что дорогой газ заставил Европу мечтать о новых АЭС.
В Wintershall выразили надежду на стабилизацию рынка газа после запуска «Северного потока – 2»
Ситуация с высокими ценами на газ может стабилизироваться, когда дополнительный газ будет поступать в Европу после запуска «Северного потока – 2», заявил глава немецкой Wintershall Dea Марио Мерен в ходе телеконференции с инвесторами.
Мерен заявил, что «как как только «Северный поток – 2» будет запущен, и российский газ сможет в больших количествах поступать с российских месторождений, это стабилизирует ситуацию с предложением на рынке газа, передает ТАСС.
По его словам, дополнительный газ «отчаянно нужен для достижения климатических целей».
«Однако мы видим, что в первом полугодии упали поставки газа из Норвегии по сравнению с прошлым годом, поставки СПГ значительно снизились», – пояснил он.
Он отметил, что «жизнь была бы похожа на пикник», если бы такие желания так легко воплощались.
Также Wintershall ожидает, что в случае холодной зимы цены на газ в Европе вырастут, однако не опасается дефицита предложения на рынке, передает РИА «Новости».
«В целом, я не думаю, что у нас будет проблема с физической нехваткой газа в Северо-Западной Европе», – заключил он.
Ранее в ЕС заявили о необходимости атомной энергетики для гарантии энергонезависимости.
Напомним, утром во вторник цена на газ в Европе поднялась выше 1070 долларов за 1 тыс. кубометров. Газета ВЗГЛЯД писала, что дорогой газ заставил Европу мечтать о новых АЭС.