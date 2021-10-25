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25 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 23:10  |  vz.ru
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Газ стал Молдавии не по карману

При нынешних условиях на рынке Молдавия оказалась не в состоянии платить реальную цену за газ Алексей Никольский/РИА Новости
Переговоры России с Молдавией по газовому вопросу завершились безрезультатно. Кишинев, отказавшийся ранее от нефтяной привязки цены на газ, оказался не способен платить за него по рыночным ценам – у Молдавии просто нет таких денег. А поэтому с 1 декабря поставки газа Кишиневу могут остановиться. Правда, там могут разыграть приднестровскую карту. Но насколько эта угроза серьезна для Газпрома? Подробности...
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Зачем власти Косова пошли на острый конфликт с Россией

Косовский «хвост» пытается вилять американской «собакой» Илья Питалев/РИА Новости
Албанское руководство Косова решило пойти на открытый конфликт с Россией, заявив о «высылке» двух наших дипломатов, работавших в крае по линии ООН. То, что прав на это у Приштины не было и нет, косоваров не интересует – они никогда особо не уважали закон. Вопрос в том, зачем им этот конфликт понадобился – и насколько Балканы теперь приблизятся к новой войне.  Подробности...
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Замена нефти на биотопливо таит смертельную угрозу

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Как российский авиапром победил японского конкурента

Японский лайнер SpaceJet останется на этапе испытательных полетов Tadayuki YOSHIKAWA/Aviation Wire/
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

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    Молдавия впервые купила газ в обход Газпрома

    Переговоры Газпрома с Молдавией зашли в тупик
    		   25 октября 2021, 23:10
    Фото: REUTERS/Gleb Garanich
    Текст: Ольга Самофалова

    Молдавия предъявила Газпрому сразу трех альтернативных поставщиков. У Польши она купила первый альтернативный газ на пробу, с Украиной подписала соглашение на поставку 700 млн кубометров газа, а Румыния обещает найти газ для прокачки по новому газопроводу в Молдавию. Кишинев всерьез решил избавиться от Газпрома?

    Молдавия впервые закупила газ у альтернативного Газпрому источника. Молдавская компания Energocom подписала контракт на пробную закупку 1 млн кубометров газа у польской компании PGNiG. Объем закупки, конечно, мизерный, но власти страны говорят, что цель другая – оценить возможность импорта газа из альтернативных источников. Плюс стране нужен газ для уравновешивания низкого давления в системе подачи природного газа.

    Готовность помочь с поставками газа до этого выразили Украина и Румыния. Украинский «Нафтогаз» подписал рамочное соглашение с молдавской Energocom о поставках 700 млн кубометров газа в случае необходимости.

    В Румынии заявили, что готовы качать газ в Молдавию по запущенному в эксплуатацию буквально 1 октября газопроводу Унгены – Кишинев, который соединяет обе страны. Этот газопровод может ежедневно пропускать 6,5 млн кубометров газа (около 200 млн кубометров в месяц). Этого объема газа хватит, чтобы покрыть нужды Молдавии, но без учета Приднестровья, заявила директор одного из управлений румынской национальной газотранспортной системы Transgaz Елизабета Гидиу. «Мы ждем, когда поставщики укажут объемы газа, которые мы можем транспортировать в Молдавию», – заявила Гидиу.

    Эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что Молдавия блефует и закупать газ у Украины или у Румынии вряд ли будет. Этот блеф необходим для усиления переговорной позиции Кишинева с российским Газпромом. «Украина и Румыния сами энергодефицитные страны, им непросто будет найти и поставить газ Молдавии», – говорит эксперт.

    Предыдущий долгосрочный контракт Газпрома и Молдавии истек 30 сентября. Однако стороны не смогли договориться о новом долгосрочном соглашении. Поэтому был заключен новый временный договор сроком на один месяц – октябрь. Но и его не хватает. Переговоры зашли в тупик. Газпром готов дать еще время и продолжить поставки в ноябре, однако с декабря поставки российского газа в Молдавию могут прекратиться. Очередная встреча сторон состоится на этой неделе.

    Главный камень преткновения – это ценовая формула в контракте и оплата молдавского долга на 709 млн долларов вместе с пеней за просрочку. Кишинев выбивает большую скидку на газ и не хочет платить по долгам.

    Долгие годы для Кишинева действовала уникальная ценовая формула: летом стоимость газа привязывалась к споту, где цены, как правило, снижались, а зимой, когда на споте газ дорожал, для молдаван цена топлива рассчитывалась по стоимости нефти. Кишинев уверяет, что покупал газ у Газпрома в среднем по 200 долларов за тысячу кубометров в рамках контракта.

    Молдавия получила такую уникальную цену, потому что предыдущее руководство страны было лояльно к России, говорит Юшков. Однако теперь страной руководят проевропейские политики, поэтому Газпром настаивает на европейской формуле цены на газ – с привязкой к споту вне зависимости от времени года. При этом Газпром готов прописать в формуле скидку в 15% от стоимости газа на споте в Европе, говорит Юшков.

    Молдавия смогла оценить все прелести покупки газа по биржевым расценкам в этом октябре, когда контракт уже не действует. Газпром, судя по всему, сейчас поставляет топливо в Молдавию по спотовым ценам. В Кишиневе говорят, что теперь газ приходится покупать по 790 долларов за тысячу кубометров.

    Проблема в том, что даже если Молдавия и найдет на Украине, в Румынии или Польше дефицитный газ, то стоить он вряд ли будет дешевле, чем на спотовом рынке.

    «Рассчитывать на дешевый газ из Румынии, с Украины или из Польши не приходится, это просто невозможно. Поэтому я думаю, что это сделано молдавскими властями лишь для усиления переговорных позиций с Газпромом»,

    – говорит Игорь Юшков.

    Румыния добывает собственный газ, но его не хватает. Поэтому страна импортирует российский газ. Причем Румыния наращивает импорт, в том числе из-за падения собственной добычи. Так, за весь 2020 год она импортировала меньше 1 млрд кубометров газа. Но уже к началу мая 2021 года Румыния купила у Газпрома 1,1 млрд кубов, то есть больше, чем за весь прошлый год. Причем если раньше румынские компании получали российский газ по Трансбалканскому газопроводу через Украину, то с 1 апреля все поставки идут только по «Турецкому потоку» через Болгарию. И именно поставки по «Турецкому потоку» в Румынию существенно выросли. Если румынские компании продолжат закупать российский газ такими темпами, то в этом году они импортируют рекордные 3 млрд кубометров газа из России. Но, так как у Румынии нет долгосрочного контракта с Газпромом, газ ей обходится дороже, чем другим европейским странам.

    Эксперт сомневается, что румынские компании решат продавать дефицитный природный газ Молдавии со скидкой к высоким ценам на споте. Во-первых, они сами покупают российский газ без контракта, значит, с ориентиром на высокие нынче спотовые цены. Во-вторых, к этой цене придется прибавить маржу поставщика, а также расходы на транспортировку. Поэтому стоимость газа из Румынии для Молдавии может оказаться неподъемной.

    Стоимость газа с Украины для Кишинева точно будет выше, чем если покупать его напрямую у Газпрома, считает Юшков. Потому что импортируемый Украиной реверсный газ из Европы является перепроданным европейцами российским газом. То есть в его цене уже заложена маржа европейских трейдеров и стоимость доставки, плюс прибавится маржа украинского «Нафтогаза» и логистические расходы.

    Польша единственная имеет долгосрочный контракт с Газпромом, у которого закупает до 10 млрд кубометров газа в год. А стоимость газпромовского газа в контрактах сейчас существенно ниже, чем на спотовом рынке. Другой вопрос – будет ли Варшава перепродавать дефицитное топливо Молдавии по низкой цене? Это выглядит опять же сомнительно. Польша перепродает российский газ Украине, исходя из цен на споте. Скорее всего, такие же условия будут и для Молдавии.

    Кто бы ни поставлял Кишиневу газ, стоить он будет дорого. Преимущество Газпрома в том, что у него этот газ точно есть. Второе – при подписании долгосрочного контракта Кишинев получит минус 15% к цене газа на споте.

    Как рассказывает Юшков, Молдавия сейчас отбирает меньше газа, чем потребляет, не потому, что Газпром не прокачивает газ, а потому, что сам Кишинев его не покупает. У него банально нет денег, поэтому пришлось ввести в стране чрезвычайное положение – это открывает доступ к резервным бюджетным деньгам.

    Если у Молдавии нет денег для закупки газа по спотовым ценам у Газпрома, то откуда они найдутся для закупки топлива у любого другого поставщика? Не случайно во всех историях с поиском альтернативных поставщиков никто ни словом не обмолвился о том, по какой цене Украина, Румыния или Польша готовы поставлять топливо молдаванам.

    Поэтому Игорь Юшков считает, что Кишинев в итоге подпишет новый контракт с Газпромом, единственное, это может быть не классический долгосрочный контракт на 15 лет, а условно годичное соглашение.

    По его мнению, пойти на большие уступки на переговорах Газпром может, если Молдавия согласится на изменение точки приемки газа. «Чтобы российский газ шел не с северо-востока, то есть с территории Украины, а шел с юга по «Турецкому потоку» в Турцию, Болгарию, Румынию и дальше в Молдавию. Это последняя южная страна, которая получает газ транзитом через Украину. Болгария, Сербия, Венгрия, Румыния, Северная Македония, то есть практически все балканские страны, запитываются через «Турецкий поток», а не через Украину», – говорит эксперт ФНЭБ.

    Это, вероятно, и является причиной того, что Украина пытается создать видимость поддержки Молдавии – чтобы Кишинев отказался от транзита газа через украинскую территорию как минимум с 2024 года (когда закончится транзитный контракт с Газпромом).

    Сложность для Газпрома еще и в том, чтобы при переходе Молдавии на «Турецкий поток» получить от Кишинева гарантии снабжения газом Приднестровья. «Сейчас, когда газ идет с Украины, то он сначала попадает в Приднестровье, и только потом приходит в Молдавию. Но если запитать ее с юга, то нужно получить какие-то гарантии, что они не изолируют Приднестровье», – поясняет Юшков. 

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