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25 октября, понедельник | Последнее обновление — 02:58 | vz.ru
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В районе японского острова Иводзима землетрясение подняло со дна затопленные корабли-призраки времен Второй мировой войны. Из-за сейсмической активности всплыли 24 остова судов
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На церемонии в «Президент-Отеле» объявлена победительница конкурса красоты, который провела Федерация мигрантов России. Корону получила 25-летняя Рушана Каримова из Узбекистана. В финал также вышли девушки из Киргизии и Таджикистана
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4 октября в ГУМе открылась выставка портретов учителей года разных лет – все они олицетворяют собой образ современного российского педагога. Выставка будет экспонироваться до 9 октября, после этого она украсит собой праздничный концерт ко Дню Учителя в Государственном Кремлевском дворце. На фото: Екатерина Алексеевна Филиппова «Учитель года России – 1996»
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Экс-премьер Молдавии объяснил структуру долга за газ перед Россией
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Большая часть долга Молдавии перед Газпромом образовалась с 2011 по 2015 годы, «когда нынешние дирижеры были в правительстве», сообщил экс-глава кабмина страны Ион Кику.
Как сообщил премьер, без учета пени долг равен 444,1 млн долларов, он «сформирован следующим образом»: 8,8% (то есть 39,9 млн долларов) накоплены в 2006–2007 годах; 88,7% (394,1 млн долларов) – в 2011–2015 годах; еще 2,4% (10,7 млн долларов) приходятся на сентябрь 2021 года, передает РИА «Новости».
При этом с 2016 года по август 2021 года не было накоплено ни цента долга. В период накопления основного долга нынешний президент Молдавии Майя Санду входила в кабмин, была министром образования. Кику сказал, что «394 млн долларов были накоплены в период, когда нынешние дирижеры были... в правительстве». «Возможно, поэтому русские просят именно их оплатить сейчас этот долг», – предположил он.
Напомним, переговоры России с Молдавией по газовому вопросу завершились безрезультатно. Кишинев, отказавшийся ранее от нефтяной привязки цены на газ, оказался не способен платить за него по рыночным ценам. С 1 декабря поставки газа Кишиневу могут остановиться. В Газпроме утверждают, что в нынешнем газовом кризисе виновата сама Молдавия. По словам официального представителя компании Сергея Куприянова, долг за поставленный газ составляет 433 млн долларов (а с учетом просрочки – 709 млн). Представитель Газпрома добавил, что «представители Молдавии почему-то не хотят признавать накопившуюся сумму задолженности», также им «не нравится цена на газ, хотя ценообразование здесь понятно и прозрачно».
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Тимошенко назвала пропагандой заявления Киева о «европейском газе»
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Бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что украинские власти обманывают население, утверждая, что страна прекратила импорт российского газа и получает этот ресурс из Европы.
«Для Украины не существует никакого европейского газа. Когда в 2014 году нам объявили, что Украина будет потреблять европейский газ, пусть они мне покажут, где он в Европе добывается и где мы можем его взять. Я хочу сейчас проинформировать страну, это был большой обман, никакого европейского газа не было, они сделали, закольцевали фиктивную трубу, но газ шел российский», – приводит слова Тимошенко ТАСС.
«Просто вся пропаганда, которая делалась в то время, должна была говорить, что это европейский газ. Плюс, этот газ поставляли через какого-то европейского посредника, который сегодня нам не известен», – рассказала лидер партии и парламентской фракции «Батькивщина» в эфире украинского телеканала «Наш». Она выразила недовольство тем, что после прихода к власти президента Украины Владимира Зеленского расследование закупок газа из Европы при его предшественнике Петре Порошенко не проводилось.
Тимошенко заявила, что газа сейчас на Украине нет и необходимо его покупать по высокой цене. «Кто отвечает за то, что теперь из бюджета надо взять деньги, которые лучше было бы потратить на здравоохранение и на пенсии, и отдать Нафтогазу за то, что кто-то протупил летом? Это тупость», – сказала она.
В пятницу цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе составила 1050 долларов за 1 тыс. кубометров. В среду на Украине заявили об энергетической катастрофе. В Раде предположили, что Киеву в условиях кризиса в энергетической сфере придется заключить прямой контракт на поставки газа с Газпромом, что якобы поставит Украину «на колени».
В прошлую субботу экс-руководитель Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что власти Украины допустили серьезную ошибку, не купив газ весной по низким ценам. В свою очередь бывший премьер Украины Арсений Яценюк обвинил власти страны в несвоевременной покупке газа, которая обернется миллиардными убытками. Вице-премьер России Александр Новак выразил удивление по поводу намерения властей Украины продолжать покупать российский газ не напрямую, а через реверс, из-за чего Киев переплачивает 20-30% от стоимости топлива.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией, а также разбирала, что стало причиной газового кризиса на Украине.
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Зеленский предложил Газпрому скидку в 50% на транзит газа сверх контракта
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Украина предлагает Газпрому скидку в 50% на транзит газа в Европу сверх установленных контрактом 40 млрд кубометров в день, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Украина предлагает эти дополнительные возможности для всех стран – потенциальных транзитеров. Мы хотели бы видеть в качестве клиентов европейские компании, но эти дополнительные возможности доступны и Газпрому. Учитывая текущий тариф на транзит, скидка составит, как я предполагаю, 50%», – цитирует Зеленского Bloomberg, передает ТАСС.
Зеленский подчеркнул, что «Украина гарантирует специальные антикризисные условия транзита в случаях поставок сверх оговоренных контрактом объемов». «Хотел бы подчеркнуть – я уверен, если мы не сделаем этого прямо сейчас, потери Европы этой зимой будут огромными. Только быстрый скоординированный ответ поможет остановить кризис», – добавил он.
Юлия Тимошенко требовала объявить в стране чрезвычайное положение в энергетике из-за критической ситуации с запасом газа и завышенными тарифами ЖКХ. Экс-премьер страны Арсений Яценюк говорил о том, что власти страны виноваты в том, что не закупили газ, когда он был дешевле. Теперь убытки составят 5 млрд долларов.
Ранее сообщалось, что с начала 2021 года суточные объемы прокачки газа через Украину упали в два раза, сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.
Напомним, Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года, по контракту впервые в истории голубое топливо идет в Венгрию в обход Украины. Молдавия также рассматривает альтернативные Украине маршруты импорта газа.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в очередной раз обвинил Россию в использовании поставок газа в качестве «оружия» и призвал Германию отреагировать на «газовый шантаж».
Сопредседатель партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок обвинила Россию в «шантаже» с целью вызвать рост цен на газ в Европе. По ее мнению, Москва использует в качестве рычага «Северный поток – 2».
Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией.
Президент Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
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«Нафтогаз» предложил Газпрому скидку в 50% на транзит газа сверх контракта
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Компания «Нафтогаз Украина» готова обеспечить дополнительный транзит природного газа через территорию Украины в объеме до 55 млрд куб. м в год на специальных условиях, сообщил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.
«Нафтогаз», национальная компания, контрагент «Газпрома» в соглашении об организации транзита через Украину, готова организовать транзит через Украину дополнительные 55 млрд куб. м газа (в годовом измерении, или приблизительно 151 млн куб. м в сутки на специальных условиях; эти объемы соответствуют мощности «Северного потока – 2», и для них есть свободная мощность в украинской ГТС», – приводит его слова ТАСС.
Витренко рассказал, что организация такого транзита «может быть на 50% ниже», чем стоимость, предусмотренная в транзитном контракте между «Нафтогазом» и «Газпромом».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина предлагает Газпрому скидку в 50% на транзит газа в Европу сверх установленных контрактом 40 млрд кубометров в день.
С начала 2021 года суточные объемы прокачки газа через Украину упали в два раза, сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.
Напомним, Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года, по контракту впервые в истории голубое топливо идет в Венгрию в обход Украины. Молдавия также рассматривает альтернативные Украине маршруты импорта газа.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в очередной раз обвинил Россию в использовании поставок газа в качестве «оружия» и призвал Германию отреагировать на «газовый шантаж».
Сопредседатель партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок обвинила Россию в «шантаже» с целью вызвать рост цен на газ в Европе. По ее мнению, Москва использует в качестве рычага «Северный поток – 2».
Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией.
Президент Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
Украинцы пожаловались на качество газа
На качество газа могло повлиять то, что украинское топливо смешивают с российским, заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко.
«По факту наши подмешивают российский газ с украинским, чтобы хоть как-то сохранить качество», – рассказал он порталу UBR.ua, передает РИА Новости.
Эксперт считает, что понижение калорийности газа может происходить из-за плохой очистки топлива.
По словам Попенко, газ достают из трубы со всеми примесями, песком и прочим, а потом очищают. Если делать это плохо, то пострадает качество. При этом себестоимость такого газа ниже, но продавать его будут по потребительским ценам.
Ранее жители страны пожаловались на то, что голубое топливо стало хуже гореть, из-за чего долго закипает вода, а блюда в духовке «тлеют».
Ранее Юлия Тимошенко требовала объявить в стране чрезвычайное положение в энергетике из-за критической ситуации с запасом газа и завышенными тарифами ЖКХ. Экс-премьер страны Арсений Яценюк говорил о том, что власти страны виноваты в том, что не закупили газ, когда он был дешевле. Теперь убытки составят 5 млрд долларов.
Ранее сообщалось, Владимир Путин заявил, что поставки газа в Европу по газопроводу «Северный поток – 2» могут начаться послезавтра, если немецкий регулятор даст разрешение. Об этом он сказал в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай».
Лидер немецких «зеленых» назвала «Северный поток – 2» ошибкой
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Сопредседатель немецкой партии «Союз-90»/»Зеленые» Анналена Бербок считает ошибкой реализацию проекта «Северный поток – 2», а также утверждает, что Россия якобы приняла целенаправленное решение не заполнять газом хранилища в Европе.
Бербок указала в интервью журналу Der Spiegel, что Европа зависит от России в области энергетики, и «сейчас нет дефицита в мощностях по поставкам российского газа, но Россия приняла решение не заполнять газохранилища», передает ТАСС.
По ее мнению, Европа в вопросах энергоснабжения «уязвима для шантажа», и это демонстрирует, что «безопасность и внешняя политика – это не только военные вопросы».
Она также утверждала, что при эксплуатации «Северного потока – 2» «должны соблюдаться европейские правовые предписания».
«Они предусматривают, что Газпром не может одновременно владеть и эксплуатировать трубопровод, то есть пропускать газ. Сейчас это не так. И это только одна из причин, почему я в известной мере считаю этот трубопровод ошибкой. Он идет вразрез с европейскими интересами», – полагает сопредседатель «зеленых».
Ранее Бербок обвинила Россию в «шантаже» с целью вызвать рост цен на газ в Европе. При этом в Бундестаге заявили о непричастности России к росту цен на газ в ЕС.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Европа требует от России стать благотворителем.
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Украина согласилась одолжить Молдавии газ
Киев согласен передать Молдавии необходимый объем газа с его последующим возвратом в систему страны, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
«В письме премьер-министру [Украины Денису Шмыгалю] речь идет о помощи Молдавии определенным объемом газа для преодоления сложившейся ситуации в стране», – передает его слова ТАСС.
По словам Данилова, СНБО решил, что этот вопрос рассмотрит правительство и что такая помощь Молдавии будет оказана.
Он добавил, что газ «будет передан в пользование на определенный период, чтобы Молдавия потом его вернула». «У нас есть свои заинтересованности в том, чтобы в Молдавии был газ. Мы объединены в единую систему. У нас есть определенные территории, которые питаются с территории Молдавии, поэтому мы должны помочь нашим друзьям и нашим соседям», – заявил секретарь СНБО.
Напомним, Кишинев запросил у Киева определенный объем газа, который будет передан на оговоренный период с условием возврата.
Ранее молдавское правительство одобрило введение в стране режима чрезвычайного положения на 30 суток из-за энергетического кризиса. После этого молдавский парламент по предложению правительства решил ввести чрезвычайное положение в стране из-за нехватки газа.
В Кишиневе погасили Вечный огонь мемориального комплекса «Вечность» после введения чрезвычайного положения парламентом страны.
Газпром: Поставки газа в Молдавию могут прекратиться с 1 декабря
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Сложная ситуация с поставками газа в Молдавию сложилась по вине властей республики, долг за поставленный газ составляет 433 млн долларов, здесь нет политики, Газпром не может работать в убыток, сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов.
«В настоящее время сложилась весьма сложная ситуация с поставками российского газа в Молдову. Вина за это целиком и полностью лежит на властях Молдовы. Речь идет о кризисе неплатежей со стороны Молдовы за российский газ», – приводит ТАСС слова Куприянова.
Он пояснил, что у республики скопился долг за уже поставленный газ. «В настоящее время тело долга составляет 433 млн долларов, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности составляет 709 млн долларов. При этом представители Молдавии почему-то не хотят признавать накопившуюся сумму задолженности. Представителям Молдавии также не нравится цена на газ, хотя ценообразование здесь понятно и прозрачно», – добавил он.
По его словам, в ситуации с поставками газа в Молдавию нет политики, «Газпром» не может работать в убыток.
«Газпром» – акционерное общество и не может работать в убыток, не может допустить потерь налоговых выплат в бюджет РФ. Есть границы терпения. Молдова сама своими руками провоцирует кризис», – заявил Куприянов.
«Несмотря на накопившиеся долги, молдавская сторона обращается с просьбой продлить контракт на поставку газа на октябрь и ноябрь сего года. «Газпром» и здесь идет навстречу, заключил контракт на октябрь и готов продлить контракт на ноябрь в том случае, если молдавская сторона полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь текущего года», – отметил он.
При этом Куприянов отметил, что «если не будет полностью произведена оплата за поставки газа и, соответственно, не будет подписан новый контракт с 1 декабря этого года, то «Газпром» остановит поставки газа в Молдову».
Ранее Россия заверила Молдавию в получении дополнительных объемов газа, заявил молдавский вице-премьер Андрей Спыну по возвращению из Москвы.
Напомним, Газпром 1 октября продлил контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. Цена на топливо для страны выросла до 790 долларов за 1 тыс. кубометров, хотя в 2021 году среднегодовая закупочная цена составляла 200 долларов.
Кишинев запросил у Киева определенный объем газа, который будет передан на оговоренный период с условием возврата. Украина согласилась передать Молдавии необходимый объем газа с его последующим возвратом в систему страны.
Ранее власти Молдавии восстановили подачу газа к Вечному огню в Кишиневе спустя несколько часов после отключения из-за низкого давления в газотранспортной сети.
Накануне власти Молдавии ввели в республике чрезвычайное положение из-за энергетического кризиса. После введения ЧП на мемориальном комплексе «Вечность» в Кишиневе погасили Вечный огонь под предлогом низкого давления в газотранспортной сети. Возмущенные решением властей жители Молдавии начали нести к Вечному огню свечи.
Глава Россотрудничество Евгений Примаков заявил, что Россотрудничество готово оплачивать счета за газ для Вечного огня в Кишиневе, если современное молдавское государство не в состоянии выполнять свой долг перед павшими победителями фашизма.
Бывший спикер Верховного совета Приднестровья Александр Щерба в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что решение властей Молдавии погасить Вечный огонь в Кишиневе – это не экономическая выгода, а политическое решение и война с общей историей.
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Жителей Украины назвали заложниками зарабатывающих на газе властей
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Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев выразил уверенность, что жители Украины оказались в заложниках из-за стремления властей страны покупать российский газ у стран Европы с целью заработать на разнице в стоимости топлива.
Экс-депутат Рады выразил возмущение по поводу того, что Украина покупает российский газ у Европы, переплачивая при этом в несколько раз. «Кто на этом зарабатывает? Мы же все равно покупаем у Газпрома. Не важно – через Словакию, Венгрию. Эти деньги попадают в страну-агрессора, как любит говорить наш президент [Владимир Зеленский]. Но эта цена отличается от той, по которой берут европейские страны в среднем на 50 долларов. Чьи это 50 долларов? Почему в заложниках вся страна?» – приводит слова Мураева РИА «Новости».
Кроме того, бывший парламентарий отметил, что на Украине наблюдается дефицит голубого топлива – в хранилищах не хватает примерно 4 млрд кубометров газ. При этом, по его словам, политическая элита Украины не пытается решить эту проблему.
«У правительства денег нет, то есть они вытащат деньги из ваших карманов (для восполнения дефицита газа)», – заявил Мураев в эфире телеканала «Украина 24», обращаясь к украинцам. Политик считает, что Зеленский и его команда не ощутят на себе высоких цен на газ, тогда как украинцы находятся в заложниках этих решений.
Он также отметил, что в случае прекращения транзита газа в 2024 году на Украине может произойти техногенная катастрофа.
Ранее бывший премьер Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что украинские власти обманывают население, утверждая, что страна прекратила импорт российского газа и получает этот ресурс из Европы. Тем временем в Раде заявили о провале подготовки к отопительному сезону на Украине из-за недостаточных запасов угля и газа.
В пятницу цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе составила 1050 долларов за 1 тыс. кубометров. В среду на Украине заявили об энергетической катастрофе. В Раде предположили, что Киеву в условиях кризиса в энергетической сфере придется заключить прямой контракт на поставки газа с Газпромом, что якобы поставит Украину «на колени».
В прошлую субботу экс-руководитель Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что власти Украины допустили серьезную ошибку, не купив газ весной по низким ценам. В свою очередь бывший премьер Украины Арсений Яценюк обвинил власти страны в несвоевременной покупке газа, которая обернется миллиардными убытками. Вице-премьер России Александр Новак выразил удивление по поводу намерения властей Украины продолжать покупать российский газ не напрямую, а через реверс, из-за чего Киев переплачивает 20-30% от стоимости топлива.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией, а также разбирала, что стало причиной газового кризиса на Украине.
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В Раде заявили о провале подготовки к отопительному сезону на Украине
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Подготовка к отопительному сезону на Украине полностью провалена, власти не сформировали достаточные запасы угля и газа для прохождения осенне-зимнего периода, заявил депутат Рады Алексей Гончаренко.
«Подготовка к отопительному сезону [на Украине] провалена полностью! В прошлом году запасы газа на начало осенне-зимнего периода составляли 28 млрд кубометров. На начало этого – лишь 18,5 млрд. Сейчас на складах 600 тыс. тонн угля. Это в разы меньше, чем надо для прохождения осенне-зимнего периода. <…> Почему не закупили газ весной? Мы имеем газохранилища емкостью более 30 млрд кубометров», – приводит слова Гончаренко РИА «Новости».
При этом он жестко раскритиковал возможное начало поставок электроэнергии из России и Белоруссии и обвинил Киев в «финансировании стран, которые представляют опасность» для Украины. «Довели до того, что [президент России Владимир] Путин потирает руки и ждет, что Украина приползет на коленях просить газ», – утверждает Гончаренко.
Ранее бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что украинские власти обманывают население, утверждая, что страна прекратила импорт российского газа и получает этот ресурс из Европы.
В пятницу цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе составила 1050 долларов за 1 тыс. кубометров. В среду на Украине заявили об энергетической катастрофе. В Раде предположили, что Киеву в условиях кризиса в энергетической сфере придется заключить прямой контракт на поставки газа с Газпромом, что якобы поставит Украину «на колени».
В прошлую субботу экс-руководитель Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что власти Украины допустили серьезную ошибку, не купив газ весной по низким ценам. В свою очередь бывший премьер Украины Арсений Яценюк обвинил власти страны в несвоевременной покупке газа, которая обернется миллиардными убытками. Вице-премьер России Александр Новак выразил удивление по поводу намерения властей Украины продолжать покупать российский газ не напрямую, а через реверс, из-за чего Киев переплачивает 20-30% от стоимости топлива.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией, а также разбирала, что стало причиной газового кризиса на Украине.
-
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Пушков счел отчаянием просьбу Молдавии к Украине о поставке газа
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Молдавии придется самой находить решение по выходу из газового кризиса, не рассчитывая на помощь США и Европы, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
Говоря о просьбе Кишинева к Киеву о поставках голубого топлива, парламентарий отметил, что просить газ у Украины могут только «совсем отчаявшиеся люди».
«Да, и кстати: где же американский сжиженный газ, где же те «молекулы свободы», которые должны были обогреть и осчастливить всю Европу? Отвечу: на азиатских рынках и в Китае. А верные американские союзники с окраин Европы – величины, которые в большом газовом бизнесе не играют никакой роли. Так что выпутываться Молдавии придется самой», – написал Пушков в Telegram.
Ранее официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов завил, что сложная ситуация с поставками газа в Молдавию сложилась по вине властей республики, долг за поставленный газ составляет 433 млн долларов, здесь нет политики, Газпром не может работать в убыток.
Напомним, Газпром 1 октября продлил контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. Цена на топливо для страны выросла до 790 долларов за 1 тыс. кубометров, хотя в 2021 году среднегодовая закупочная цена составляла 200 долларов. Кишинев запросил у Киева определенный объем газа, который будет передан на оговоренный период с условием возврата. Украина согласилась передать Молдавии необходимый объем газа с его последующим возвратом в систему страны.
Накануне власти Молдавии ввели в республике чрезвычайное положение из-за энергетического кризиса. После введения ЧП на мемориальном комплексе «Вечность» в Кишиневе погасили Вечный огонь под предлогом низкого давления в газотранспортной сети. Возмущенные решением властей жители Молдавии начали нести к Вечному огню свечи. Глава Россотрудничество Евгений Примаков заявил, что Россотрудничество готово оплачивать счета за газ для Вечного огня в Кишиневе, если современное молдавское государство не в состоянии выполнять свой долг перед павшими победителями фашизма.
Молдавия запросила в долг у Украины газ
Кишинев запросил у Киева определенный объем газа, который будет передан на оговоренный период с условием возврата, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее молдавское правительство одобрило введение в стране режима чрезвычайного положения на 30 суток из-за энергетического кризиса. После этого молдавский парламент по предложению правительства решил ввести чрезвычайное положение в стране из-за нехватки газа.
В Кишиневе погасили Вечный огонь мемориального комплекса «Вечность» после введения чрезвычайного положения парламентом страны.
В Британии раскритиковали Польшу за нападки на Россию
Британский таблоид Daily Express опубликовал материал о реакции Польши на газовый кризис в Европе.
Как говорится в статье, министр климата и окружающей среды Польши Михал Куртыка потребовал от Европейской комиссии разобраться, имеет ли Газпром отношение к дефициту газа на европейском рынке. При этом в Варшаве утверждают, что ее трубопроводы используются не на полную мощность, в связи с чем в «Северном потоке – 2» нет нужды. Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
«Похоже, Польша расстроилась из-за потери доходов от транзита российского газа. Россия сама решает, как ей продавать и транспортировать свой газ», – передает РИА Новости комментарий пользователя MShepp.
«Ну что умеют делать эти назначенцы ЕС? Ничего, кроме вымогательства. Россия устроила ЕС хороший мордобой. Где европейский авторитет, когда ЕС включает заднюю скорость и признает российское господство в сфере энергопоставок?» – задался вопросом RichOn.
«Польша просит ЕС помочь? Интересно. Эта страна зарабатывает на транзите газа и тявкает на кормящую ее руку. В данном случае она гавкает на две кормящие ее руки. Забавно», – заметил Monaisland.
«Какое России дело до законов ЕС, она же не в ЕС. Может, Евросоюз хочет привлечь ее к суду, которым руководит Брюссель? Жду не дождусь ответа России. Куда она их пошлет?» – отметил MichaelLumley.
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«Варшава кого-то обвиняет в нарушении законов ЕС? Вы шутите?» – сыронизировал JSM.
«Казалось бы, польский министр климата и окружающей среды должен быть доволен, что через территорию его страны будет проходить меньше ископаемого топлива! Или зеленое лобби работает иначе?» – спросил WGC.
«ЕС потратил триллионы на бесполезные зеленые технологии, а сейчас оказался во власти Путина», – заявил TheRicardo.
Ранее в Польше пригрозили Газпрому штрафом из-за энергокризиса. При этом большинство граждан Польши винят в росте цен на энергию свое же правительство, а не действия Брюсселя или Москвы.
В четверг президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что поставки газа по «Северному потоку – 2» в Европу могут начаться на следующий день после получения разрешения от немецкого регулятора.
Ранее Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией.
Президент Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
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Газпром сообщил о планах по рекордной заполняемости российских ПХГ
Газпром намерен наполнить российские подземные хранилища газа (ПХГ) до рекордных резервов в сезон 2022-2021 годов до 72,638 млрд кубометров, сообщили в компании.
«Потенциальная максимальная суточная производительность российских ПХГ выводится на беспрецедентный уровень – 847,9 млн кубометров», – цитирует сообщение холдинга ТАСС.
С учетом ПХГ в Белоруссии и Армении он составит 887,9 млн куб. м.
«Компания нацелена на четкое выполнение приоритетной задачи – обеспечение высокой надежности поставок газа российским и зарубежным потребителям», – заключили в компании.
Премьер Польши призвал ЕК провести расследование против Газпрома
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил мнение, что расследование Европейской комиссией (ЕК) действий Газпрома на энергетическом рынке могло бы стать хорошим инструментом реагирования на рост цен на энергоресурсы.
«Расследование в отношении Газпрома – это очень хороший инструмент», – сказал Моравецкий в ответ на вопрос о том, какие инструменты реагирования на рост цен в Европе на энергоносители мог бы применить ЕС. «Выявление незаконных монопольных практик, ценового диктата, экономического шантажа позволит дать соответствующий экономический ответ», – приводит слова Моравецкого ТАСС.
По мнению главы польского правительства, еще одним инструментом, который может повлиять на цены на энергоносители, является высвобождение ЕК квот из резервного фонда стабильности рынка (Market stability reserve, MSR). «Вечный закон спроса и предложения будет работать таким образом, что цена разрешений на выбросы углекислого газа будет снижена», – пояснил он.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после саммита Евросоюза объявила о намерении ЕК проверить рынок газа ЕС на предмет необоснованных спекуляций. В пятницу цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе составила 1050 долларов за 1 тыс. кубометров.
Между тем в прошлую пятницу замглавы Европейской комиссии (ЕК) Франс Тиммерманс подтвердил, что Газпром полностью выполняет долгосрочные контракты по поставкам газа в Евросоюз (ЕС) и не занимается манипулированием цен на газовом рынке.
Ранее Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле указали, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что западные политики допустили просчет при переходе на возобновляемые источники энергии.
Президент Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в комментарии газете ВЗГЛЯД сказал: «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
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Молдавия собралась вводить режим ЧП из-за дефицита газа
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Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица собирает комиссию по чрезвычайным ситуациям для введения режима ЧП из-за дефицита газа в стране.
Гаврилица заявила, что в пятницу «соберется комиссия по чрезвычайным ситуациям для принятия ряда решений», они собираются попросить парламент и правительство «ввести чрезвычайное положение», передает ТАСС.
«Имеющихся рычагов недостаточно для преодоления (кризисной) ситуации в энергетическом секторе», – добавила она.
Ранее власти Молдавии решили ввести в стране «режим тревоги» из-за ситуации на газовом рынке. В Молдавии приготовились к тому, что могут остаться без контракта с Газпромом.
Напомним, Газпром 1 октября продлил контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. Цена на топливо для страны выросла до 790 долларов за 1 тыс. кубометров, хотя в 2021 году среднегодовая закупочная цена составляла 200 долларов.
Переговоры о заключении долгосрочного контракта продолжились. Компания «Молдовагаз» сообщала, что потребление превышает поставки топлива из России, что может стать проблемой.
По инициативе кабмина было решено созвать комиссию по чрезвычайным ситуациям.
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