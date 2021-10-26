В Токио прошел марш протеста против свадьбы принцессы Мако

Вирусолог объяснил, почему нет лекарства от COVID-19

В отличие от бактерий, вирус – практически неживая субстанция, которая что-то может делать только тогда, когда внедрится в клетку. И для того, чтобы убить вирус, надо убивать клетку, рассказал газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора», профессор вирусологии Александр Чепурнов.

«Нельзя сказать, что никто не занимается поиском лекарства от коронавирусной инфекции. Это просто не афишируется, поскольку пока никаких существенных успехов в этом нет. Как только будет чем похвастаться, они сообщат, потому что им нужно будет выводить препарат на рынок, нужна реклама», – говорит Чепурнов.

Он напоминает, что в начале пандемии уже сообщалось, что лекарство от коронавируса есть, и им даже успешно лечили инфекцию, однако оно оказалось не столько эффективным, сколько токсичным. Все эти препараты были сделаны на основе японского фавипиравира. И пока ни один препарат не справился с данным вирусом лучше и безвреднее, чем человеческий иммунитет. Поэтому упор во всем мире сделан именно на создание и доработку вакцин, а не на поиск лекарства от COVID-19.

«Токсичность – это родимое пятно всех противовирусных препаратов, потому что в отличие от бактерий, которые представляют собой самостоятельную клетку, вирус вообще практически неживая субстанция, которая что-то может делать только тогда, когда внедрится в клетку. Получается, что для того, чтобы убить вирус, надо убивать клетку. А вот сделать препарат, который избирательно будет убивать только клетки, которые заражены, и не будет трогать клетки, которые не заражены, пока не удается», – объясняет вирусолог.

Тем не менее, на данный момент, по словам собеседника, немало химиков, причем как в России, так и за границей, которые разрабатывают препараты, в том числе против коронавируса. Однако, помимо разработки, их нужно еще и испытывать, но в России очень мало лабораторий, в которых можно работать с возбудителями первой и второй группы.

«Из тех, кто имеет такие возможности, это Вирусологический центр научно-исследовательского института микробиологии Министерства обороны РФ и центр «Вектор». Лабораторий очень мало, и они так или иначе заняты своими целевыми заданиями. Поэтому терапевтические препараты попросту сложно разрабатывать и негде исследовать», – рассказывает Чепурнов.

Кроме того, в случае с коронавирусной инфекцией есть еще одна проблема: практически полное отсутствие хорошей лабораторной модели (восприимчивого животного), продолжает специалист. А этот момент просто необходим для проверки противовирусного эффекта препарата. Испытаний таких необходимо проводить достаточно много, поскольку в некоторых случаях синтезированный препарат может не обладать прямым противовирусным эффектом, но на живой модели, в том числе на человеке, он может быть эффективен. Также и наоборот: препарат может обладать сильным противовирусным эффектом, но не излечивать. Например, ученые выяснили, что многие вытяжки из лекарственных трав обладают противовирусным эффектом – ими полезно полоскать рот, это действительно защищает от коронавируса, однако не излечивает от него.

«Чтобы лечить человека, нужно на какой-нибудь модели показать, что эффект есть, препарат хорошо работает, и только после этого можно запустить такой препарат на исследование вредности, токсичности и так далее. Даже вакцину против коронавируса пробовали всего на двух животных: приматах (что является очень дорогим и сложным) и трансгенных (генномодифицированных) животных (мышах, которым введен ген, благодаря которому они становятся восприимчивы к инфекции, как и человек). Однако такая мышь стоит как обезьянка, потому что их нужно растить и так далее. То есть моделей для испытаний практически нет», – подчеркивает вирусолог.

Сейчас есть лишь один удачный пример лекарства против вирусного заболевания – это препарат против гепатита С, делится профессор. Против данного заболевания разработали двух- и трехсложную комбинацию препаратов, которые влияют на разные этапы размножения вируса в клетке или его размножение. Стоимость этого препарата для лечения только недавно удалось понизить с миллиона до 50–60 тысяч рублей.

«Первый пример есть, но пока он единственный. Но поскольку механика у каждого вируса своеобразная, применить для создания лекарственного препарата то же, что и в лекарстве от гепатита С, невозможно. Потому что все построено не на общих закономерностях, а на конкретном вирусе (свойствах его генома, биологии и так далее). Вот для гепатита С удалось подобрать сложную комбинацию, хотя он очень сложным был для лечения и создания вакцины, даже казалось, что это сделать практически невозможно. А все потому, что у него, так же как и у вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), очень изменчивый геном, что позволяет ему блестяще уклоняться от противовирусного иммунитета», – заключил Чепурнов.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что лекарственные препараты, которые применяются для лечения коронавирусной инфекции, спасают жизни, однако они имеют побочные эффекты. В частности, лечение ими может привести к токсическому поражению печени.

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