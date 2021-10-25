Утечку газа во взорвавшемся доме в Набережных Челнах мог спровоцировать алкоголик

В РПЦ дали отповедь на слова патриарха Константинопольского о неблагодарности Москвы

Патриарх Варфоломей продолжает сеять раздор и смуту, раскалывая мировое православие, сказал газете ВЗГЛЯД представитель РПЦ Вахтанг Кипшидзе. Ранее Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что Московский патриархат отвечает неблагодарностью Фанару, хотя это Константинополь «христианизировал и сделал цивилизованными» земли Руси.

«Эту мысль патриарх Варфоломей высказывал многократно», – считает зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Он напомнил слова из Евангелие о том, что «именно Иисус Христос взращивал те семена веры, которые проповедники и апостолы передавали тому или иному народу».

«Конечно, Русская православная церковь хранит в своем сердце благодарность в том числе и к константинопольским проповедникам, епископам и монахам, которые привнесли свой вклад в духовное просвещение Руси, – отметил Кипшидзе. – Но эта благодарность ни в коей мере не может распространяться на их приемника Варфоломея, который по большому счету идет наперекор всему, что делали его предшественники – сеет раздор и смуту на каноническом пространстве РПЦ».

Схожей точки зрения придерживается и руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин. «Патриарх Варфоломей продолжает политику, направленную на раскол мирового православия, все больше углубляя его», – уверен он. Он добавил, что подобного рода пересмотр исторических актов со стороны Константинополя произошел уже в 2018 году, когда было прервано общение Московского патриархата с Константинополем.

«Кроме того, утверждения Варфоломея свидетельствуют о провале политики Константинопольской церкви на Украине, – считает эксперт. – Таким образом Варфоломей пытается компенсировать тот холодный прием, который ему оказали прихожане УПЦ во время его визита летом этого года. Соответственно, он на собственном примере убедился в том, что его заигрывание с украинскими властями ни к чему не привело. И «церковью большинства православных» осталась Украинская православная церковь Московского патриархата».

«В этой ситуации он решил спекулировать на исторических фактах. Но дело даже не в исторической правде XVII века, а в том, что патриарх Варфоломей использует историю, чтобы расколоть православных, – констатировал Лункин. – Таким образом патриарх Варфоломей показывает свое беспокойство из-за того, что он стал причиной трагедии православного мира, а также из-за того, что не получилось создать свою церковь на Украине».

«Более того, патриарх сознательно занимает позиции, которые выгодны Вашингтону. В частности, США продвигают патриарха Варфоломея на глобальной арене с помощью финансирования, а Варфоломей в ответ исполняет свою миссию, – полагает Лункин. – Во-первых, он участвует в антироссийской пропаганде, что явно выгодно США. Во-вторых, он потихоньку продвигает неолиберальную повестку, которая полезна США и другим западным лидерам. Прежде всего это касается экологии. Так что здесь можно говорить о взаимовыгодном сотрудничестве».

Ранее Константинопольский патриарх Варфоломей выступил с утверждением, что Московский патриархат отвечает неблагодарностью Фанару, хотя это Константинополь «христианизировал и сделал цивилизованными» земли Руси. Об этом он заявил в интервью кипрской газете Politis по случаю 30-летия пребывания на патриаршем троне.

Он считает, что Московский патриархат резко отреагировал на предоставление томоса об автокефалии церкви на Украине из-за «геополитических целей Москвы». В Константинополе заверили, что «с молитвой и благоразумием обдумали все эти параметры реакции», прежде чем принять решение «только и исключительно в духовных интересах народа Божьего».

«Мы не изучали геополитические интересы с той точки зрения, которая приписывается нам, или финансовые (интересы). Геополитическое развитие событий – я не буду судить, хорошо это или плохо – вошло в жизнь Церкви, и мы видим это во всех автокефальных церквях, созданных самим Вселенским патриархатом с жертвами и лишениями», – отметил он.

Патриарх утверждает, что Москва получила Киевскую митрополию под давлением. По версии патриарха Варфоломея, его «предшественника Дионисия IV заставили подписать это письмо о передаче», а «Иеремия был заключен в тюрьму и многое другое в Москве, чтобы отдать дань уважения патриархальным ценностям там».

Сейчас, «спустя века, Константинопольская мать-церковь восстанавливает справедливость в Киеве», а «скромного преемника этих уважаемых людей оскорбляют и заставляют подчиняться светским требованиям». Причем для этого якобы используют «экономическую и светскую силу и власть против церквей».

По его словам, за свое решение он получил лишь «оскорбления, пятнание, клевету, брань и унижения». Патриарх Варфоломей заявил: «Личная полемика с клеветой против моего скромного лица, но особенно клеветническая кампания против исторической ответственности Трона, который сделал их христианами и почему бы не сделал их цивилизованными, без изменения языка, обычаев и традиций – вот что вызывает чувство страха и неуверенности в других Церквях, чтобы не отождествлять себя и не согласовывать с действиями Вселенского патриархата». Патриарх сказал, что обеспокоен не личными нападками, а «попытками ущемить права Константинополя».

Он также раскритиковал украинского митрополита Московского патриархата Онуфрия, который «категорически отказался» принимать участие в «объединительном соборе». При этом Константинополь «не разорвал общение с Московским патриархатом именно потому, что не считает, что есть какое-либо нарушение церковного порядка и канонического права». По словам патриарха, «если бы митрополит Онуфрий согласился принять участие в объединительном соборе, на который мать-Церковь пригласила его вместе с другими братьями-протоиереями, то, вероятно, сегодня все было бы иначе», но митрополит и его сторонники «категорически отказались способствовать единству и предпочли изоляцию через разделение общества и угрозу раскола». Константинополь полагает, что ситуация со временем изменится.

Патриарх настаивает на первенстве Фанара в православии и «уникальных обязанностях в Церкви». «С этой точки зрения, нас здесь, в Фанаре, определенно расстроила инициатива проведения «братской встречи» в Аммане. Все это новая бесноватость для учения нашей Церкви и ее традиции», – сказал он.

Напомним, патриарх Варфоломей в связи с недомоганием госпитализирован в больницу Университета Джорджа Вашингтона в Вашингтоне. В 2018 году в Софийском соборе был проведен «объединительный собор», по результатам которого президент Украины Петр Порошенко объявил о создании автокефальной поместной православной церкви. «Новую церковь» назвали «православной церковью Украины».

Предоставление Константинополем томоса не учитывало позицию канонической Украинской православной церкви Московского патриархата и спровоцировало захват православных храмов, нападения на священников и верующих со стороны «новой церкви». Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как США вредят православию.

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