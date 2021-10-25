Большинство россиян не слышали о сериале «Игра в кальмара»

Почти половина россиян (47%) знают или что-то слышали о корейском сериале «Игра в кальмара», однако большинство граждан (53%) впервые услышали о сериале во время опроса ВЦИОМ, следует из результатов исследования центра.

Из 47%, которые в той или иной степени слышали о сериале, 8% хорошо знали о нем, 13% – слышали о сериале в общих чертах, а 26% – слышали название, передает РИА Новости.

Наибольшую известность сериал получил у возрастной категории от 18 до 24 лет. 92% молодых людей знают о сериале, либо что-то о нем слышали. Наименьшую осведомленность продемонстрировали опрошенные в возрастной категории от 60 лет и старше – впервые услышали это название 72% опрошенных. Кроме того, в этой возрастной группе никто не заявил о том, что хорошо знаком с сериалом.

Почти половина из тех, кто осведомлен о сериале (45%), смотрели одну или несколько серий, 43% – не смотрели, а 12% не смотрели, но планируют посмотреть.

Те, кто осведомлен о сериале, описывают его как игру на выживание (20%), сериал о людях со сложным финансовым положением, которые могут выиграть денежный приз (13%), о смертельной игре ради денег (12%), о должниках, людях у которых много кредитов, играющих ради денег (7%), о жестокости, убийствах, насилии (6%).

Сцены жестокости и насилия, которые в сериале демонстрируются натуралистично, допустимы. Так считают 64% опрошенных из числа тех, кто знает о сериале в общих чертах. Причем в возрастной категории от 18 до 24 лет так считают 82% респондентов, а в категории от 60 и старше – 10%. 32% опрошенных считают, что такие сцены недопустимы, а 4% – затруднились ответить.

Такие сцены могут провоцировать жестокость и насилие в реальной жизни среди тех, кто этот сериал посмотрел, считают 40% респондентов. Противоположного мнения придерживаются 57%, а 3% – затруднились ответить.

Поддерживают потенциальный запрет сериала 26% респондентов, противоположного мнения придерживаются 29% опрошенных. 31% признались, что им безразлично, а 14% – затруднились ответить.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 20 октября. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

Ранее в КНДР сериал «Игра в кальмара» назвали «отражением капиталистического общества». Мадридские власти призвали родителей контролировать своих детей и следить за тем, чтобы те не смотрели телесериал «Игра в кальмара».

Напомним, южнокорейский сериал «Игра в кальмара» стал самым популярным в истории американского стримингового сервиса Netflix.