Садовому на Украине пригрозили уголовным делом из-за скандала вокруг останков разведчика

В Москве ответили на вопрос о сделках по Украине в ходе визита Нуланд

В ходе визита замгоссекретаря США Виктории Нуланд в Россию сделок с США по Украине не заключалось, это была ознакомительная встреча, заявил высокопоставленный дипломатический источник в Москве.

Источник заверил, что «никаких сделок по Украине мы с Нуланд не заключали, никаких «разменов» или договоренностей», передает РИА «Новости».

Он напомнил, что это был первый ознакомительный визит Нуланд в Россию в новой должности.

«После того как она была назначена на эту должность, в том числе ответственной за российско-американские отношения, главной ее задачей было узнать, есть ли возможность улучшения на этом треке. А Украина была как добавочная «нагрузка», и она о ней говорила с Дмитрием Козаком. Это была ознакомительная встреча, поэтому так из этого и исходим», – подчеркнул диписточник.

При этом Россия всегда открыта к контактам «и с американцами, и с кем угодно, никогда не уходили от диалога», подчеркнул он.

«Нуланд активно общалась с российской стороной, когда была членом администрации (Барака) Обамы, при (экс-помощнике президента России Владиславе) Суркове, и мы никогда не закрывали этот канал с американцами по Украине. И готовы продолжать, если будет встречный интерес», – отметил источник.

Между тем глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в Twitter, что он провел телефонный разговор с Нуланд, обсудив итоги ее визита в Россию и американскую поддержку в контексте урегулирования конфликта в Донбассе.

Нуланд в Twitter назвала хорошим разговор с украинским чиновником. Она указала, что была подтверждена «поддержка со стороны США полного выполнения Минских соглашений и суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ».

Напомним, заместитель госсекретаря посещала Москву 11-13 октября. Она провела встречи с замглавы МИД Сергеем Рябковым и заместителем главы администрации президента Дмитрием Козаком, а также помощником президента Юрием Ушаковым.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД