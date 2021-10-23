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Служащие из французского Иностранного легиона оказались причастны к проституции
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Во Франции шестерых служащих Иностранного легиона задержали по подозрению в организации и управлению сетью проституции, сообщают СМИ.
Подозреваемыми являются выходцы из Восточной Европы, их задержали 19 октября в городе Ним и департаменте Буш-дю-Рон. 22 октября они предстали перед судом, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение телеканала France3.
«Им предъявили обвинения в организации занятия проституцией..., торговле людьми, отмывании денег и организации преступного сообщества», – сообщил телеканал.
Расследование началось еще в ноябре 2020 года, когда таможенники задержали украинку со «значительной» суммой денег. Задержанная созналась, что занимается проституткой, и рассказала о существовании целой «сети», которой управляют из Нима.
Эксперт: России не стоит соглашаться на скидку Зеленского
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«Зеленский стал говорить с Россией на экономическом языке, а не на языке политических ультиматумов. Но соглашаться на его предложение России не стоит», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Константин Симонов. Так он прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского, который предложил России 50-процентную скидку на транзит газа по украинской территории.
«Украина пытается сохранить транзит по своей территории и хочет как-то выкрутиться из ситуации, потому что понимает: расклад сил против нее. Главная задача Украины – это показать, что Газпром искусственно не хочет наращивать транзит газа по ее территории», – считает заведующий кафедрой прикладной политологии Финансового университета при правительстве РФ, директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
О том, что Украина предлагает Газпрому скидку в 50% на транзит газа в Европу сверх установленных контрактом 40 млрд кубометров, заявил в пятницу президент Украины Владимир Зеленский. «Украина предлагает эти дополнительные возможности для всех стран – потенциальных транзитеров. Мы хотели бы видеть в качестве клиентов европейские компании, но эти дополнительные возможности доступны и Газпрому. Учитывая текущий тариф на транзит, скидка составит, как я предполагаю, 50%», – заявил Зеленский.
С начала 2021 года суточные объемы прокачки газа через Украину упали в два раза, сообщал председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.
Этим заявлением, подчеркнул эксперт, Зеленский фактически признал, что нынешняя цена украинского транзита абсолютно нерыночная. «Раз Украина готова ужаться на 50%, это значит, что она пользовалась своим положением монополиста и брала за это деньги. Это, кстати, важный аргумент в пользу строительства обходной трубы, потому что монополия приводит к завышению цены как минимум в два раза», – пояснил Симонов.
Россия ранее изложила набор аргументов в пользу транзита газа по «Северному потоку – 2», а не по украинской территории, напомнил собеседник. Первый аргумент экономический – по «Северному потоку – 2» маршрут транзита короче на 1900 километров. «С этим аргументом до Киева наконец-то дошло, что можно говорить о предоставлении скидки на транзит. Наконец-то Украина перешла к каким-то экономическим аргументам и вступила в диалог. Это хорошо, потому что до этого аргумент сводился к просьбам к Брюсселю и Вашингтону запретить Германии сертифицировать «Северный поток – 2» и заставить Газпром прокачивать газ через Украину. То есть вся апелляция была исключительно к политике – спасите нас, заставьте их качать газ через нашу трубу», – рассказал Симонов.
Предложение Зеленского о скидке – это ответ на аргумент России о более коротком маршруте транзита по «Северному потоку – 2», говорит эксперт. Однако Киев не ответил на другие два аргумента, которые неоднократно озвучивал в последнее время президент России Владимир Путин, в том числе на прошедшем накануне заседании клуба «Валдай». Это вопрос технического состояния украинской 40-летней трубы, выдержит ли она дополнительные объемы транзита. «И наконец, новый аргумент – экологический, который абсолютно оправдан с точки зрения современных реалий. Путин говорил, что экологический эффект «Северного потока – 2» в разы лучше, чем старой трубы через Украину», – напомнил собеседник.
Поэтому соглашаться на предложение Зеленского России не стоит, так как скидка в 50% – это мало, отмечает Симонов. Украине, по его мнению, нужно доказать, что ее газотранспортная система справится и что она отвечает современным экологическим требованиям. «Северный поток – 2», как говорил Путин, это современные технологии и трубы, которые позволяют увеличить давление. Движение газа по дну Балтийского моря происходит без всяких выбросов. «На поставках по «Северному потоку – 2» Газпром сэкономит больше чем в два раза. Более того, Газпром инвестировал в новую трубу и заинтересован в ее заполнении. Но Европу интересуют свои расходы, а не доходы России. Хотя Газпром пытался объяснить, что себестоимость важна, потому что от нее зависит конечная цена на газ», – подытожил эксперт.
Меркель рассказала об «осознании серьезных разногласий» с Путиным
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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что еще в 2001 году во время выступления президента России Владимира Путина в Бундестаге осознала наличие серьезных разногласий с российским лидером.
Меркель заявила в интервью газете Süddeutsche Zeitung, что ей «было всегда ясно, еще тогда, когда он в 2001 году говорил в Бундестаге, что есть значительные разногласия». Она выразила мнение, что для Путина «распад Советского Союза является печальным событием, мы же, напротив, ощущаем радость по поводу окончания холодной войны, германского и европейского единства», передает ТАСС.
Меркель также выразила мнение, что роль Берлина в мире снижается, несмотря на то что ФРГ – богатая страна. Причиной, по ее мнению, стало «полное изменение баланса сил».
«Когда я стала канцлером, ВВП Китая, составлявший 2,3 трлн долларов, был несколько ниже, чем у Германии с ее 2,8 трлн. Сегодня ВВП Китая составляет 14,7 трлн, а наш вырос до 3,8 трлн», – пояснила она.
На этом фоне она призвала «стратегически умно выстраивать наши отношения», указав, что необходимо «бороться за то, чтобы и впредь сохранить свое значение». Меркель считает, что теперь «нужно сделать все для поиска пути, который позволит сплотить Европу».
Напомним, Владимир Путин выступил в Бундестаге 25 сентября 2001 года. Тогда он напомнил о давних традициях российско-германских отношений, о том вкладе, который внесли немцы в развитие российской экономики и культуры, затронул вопрос обеспечения глобальной безопасности и другие темы. Основную часть своей речи глава государства произнес на немецком языке.
Отметим, что в августе 2021 года российский лидер сказал, что их с Меркель взгляды не всегда совпадали, но диалог всегда был нацелен на результат и поиск компромисса. Сама канцлер в июле посоветовала преемнику оставаться в диалоге с Москвой.
Талибы казнили не успевшую сбежать из Афганистана волейболистку сборной страны
Волейболистку афганской сборной Махаджабид Хакими казнили представители движения «Талибан*» (запрещено в России и признано террористическим), сообщают СМИ.
Дату казни сообщили только родным, событие могло произойти летом или осенью, передает РЕН-ТВ.
Родные не сообщали о казни, так как они получили угрозы в свой адрес. В международной федерации волейбола сообщили, что «экстренно ищут разъяснение» по поводу произошедшего.
СМИ отметили, что после прихода талибов* к власти сбежать из Афганистана удалось только двум волейболисткам молодежной сборной Афганистана, остальным пришлось скрываться.
Ранее в Афганистане казнили двух человек, обвиненных в вооруженном ограблении жилого дома.
Зеленский предложил Газпрому скидку в 50% на транзит газа сверх контракта
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Украина предлагает Газпрому скидку в 50% на транзит газа в Европу сверх установленных контрактом 40 млрд кубометров в день, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Украина предлагает эти дополнительные возможности для всех стран – потенциальных транзитеров. Мы хотели бы видеть в качестве клиентов европейские компании, но эти дополнительные возможности доступны и Газпрому. Учитывая текущий тариф на транзит, скидка составит, как я предполагаю, 50%», – цитирует Зеленского Bloomberg, передает ТАСС.
Зеленский подчеркнул, что «Украина гарантирует специальные антикризисные условия транзита в случаях поставок сверх оговоренных контрактом объемов». «Хотел бы подчеркнуть – я уверен, если мы не сделаем этого прямо сейчас, потери Европы этой зимой будут огромными. Только быстрый скоординированный ответ поможет остановить кризис», – добавил он.
Юлия Тимошенко требовала объявить в стране чрезвычайное положение в энергетике из-за критической ситуации с запасом газа и завышенными тарифами ЖКХ. Экс-премьер страны Арсений Яценюк говорил о том, что власти страны виноваты в том, что не закупили газ, когда он был дешевле. Теперь убытки составят 5 млрд долларов.
Ранее сообщалось, что с начала 2021 года суточные объемы прокачки газа через Украину упали в два раза, сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.
Напомним, Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года, по контракту впервые в истории голубое топливо идет в Венгрию в обход Украины. Молдавия также рассматривает альтернативные Украине маршруты импорта газа.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в очередной раз обвинил Россию в использовании поставок газа в качестве «оружия» и призвал Германию отреагировать на «газовый шантаж».
Сопредседатель партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок обвинила Россию в «шантаже» с целью вызвать рост цен на газ в Европе. По ее мнению, Москва использует в качестве рычага «Северный поток – 2».
Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией.
Президент Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
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Китайцы оценили слова Путина о военном союзе с Пекином
Читатели китайского портала «Гуаньча» поддержали заявление президента России Владимира Путина об отсутствии необходимости в военном союзе между Москвой и Пекином, поскольку «хорошая дружба лучше союза».
«Всеобъемлющее стратегическое партнерство на самом деле лучше традиционного военного союза, поэтому концепция военного союза для нас давно устарела» – приводит РИА «Новости» слова читателя Цянь Шоу.
Согласен с ним и комментатор с ником zaddy, он считает, что «стратегическое партнерство намного более гибкое, чем военный блок, так зачем нам его создавать?».
Китайские пользователи уверены, что между Россией и Китаем установились крепкие дружеские отношения, а это «лучше союза».
Также некоторые комментаторы сравнили этот подход с американской стратегией создания разветвленной сети союзов.
«Только США считают, что если вы не создадите альянс, у вас не будет железных союзников, и никто вам особо не поможет», – отметил один из пользователей.
Ранее президент России Владимир Путин, выступая на заседании клуба «Валдай», заявил, что России и Китаю нет необходимости в создании собственного военного блока, поскольку они дружат не против кого-то, а в интересах друг друга, и не создают военного блока, как НАТО.
Посольство РФ о высылке дипломатов: Для нас решения Приштины не имеют правовой силы
Заявления и «решения» непризнанного Косова не имеют правовой силы, заявили в посольстве России в Сербии, говоря о решении Приштины об объявлении двух российских дипломатов персонами нон грата.
«Не признаем «независимость» Косово, а соответственно и краевое «правительство» и другие «структуры». Для нас никакие «решения» Приштины не имеют правовой силы. На основании резолюции 1244 Совета Безопасности ООН сотрудничаем с Миссией ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК), в том числе по данному вопросу», – цитирует заявление посольства ТАСС.
Дипмиссия считает неприемлемыми попытки помешать аккредитованным при МООНК российским дипломатам осуществлять свою законную в рамках международного права деятельность.
Напомним, в пятницу президент самопровозглашенного Косово Вьоса Османи объявила персонами нон грата двух российских дипломатов.
Тимошенко назвала пропагандой заявления Киева о «европейском газе»
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Бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что украинские власти обманывают население, утверждая, что страна прекратила импорт российского газа и получает этот ресурс из Европы.
«Для Украины не существует никакого европейского газа. Когда в 2014 году нам объявили, что Украина будет потреблять европейский газ, пусть они мне покажут, где он в Европе добывается и где мы можем его взять. Я хочу сейчас проинформировать страну, это был большой обман, никакого европейского газа не было, они сделали, закольцевали фиктивную трубу, но газ шел российский», – приводит слова Тимошенко ТАСС.
«Просто вся пропаганда, которая делалась в то время, должна была говорить, что это европейский газ. Плюс, этот газ поставляли через какого-то европейского посредника, который сегодня нам не известен», – рассказала лидер партии и парламентской фракции «Батькивщина» в эфире украинского телеканала «Наш». Она выразила недовольство тем, что после прихода к власти президента Украины Владимира Зеленского расследование закупок газа из Европы при его предшественнике Петре Порошенко не проводилось.
Тимошенко заявила, что газа сейчас на Украине нет и необходимо его покупать по высокой цене. «Кто отвечает за то, что теперь из бюджета надо взять деньги, которые лучше было бы потратить на здравоохранение и на пенсии, и отдать Нафтогазу за то, что кто-то протупил летом? Это тупость», – сказала она.
В пятницу цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе составила 1050 долларов за 1 тыс. кубометров. В среду на Украине заявили об энергетической катастрофе. В Раде предположили, что Киеву в условиях кризиса в энергетической сфере придется заключить прямой контракт на поставки газа с Газпромом, что якобы поставит Украину «на колени».
В прошлую субботу экс-руководитель Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что власти Украины допустили серьезную ошибку, не купив газ весной по низким ценам. В свою очередь бывший премьер Украины Арсений Яценюк обвинил власти страны в несвоевременной покупке газа, которая обернется миллиардными убытками. Вице-премьер России Александр Новак выразил удивление по поводу намерения властей Украины продолжать покупать российский газ не напрямую, а через реверс, из-за чего Киев переплачивает 20-30% от стоимости топлива.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией, а также разбирала, что стало причиной газового кризиса на Украине.
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Премьер Молдавии прокомментировала переговоры с Россией на тему поставок газа
Официальный Кишинев считает, что его долг за газ не должен быть частью переговоров о новом контракте с «Газпромом», заявила премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица в эфире Moldova 1.
«Историческая задолженность – это очень большой долг, который мы не признаем. Мы не считаем, что он должен быть частью переговоров по газовому контракту. Это тема для отдельного разговора, она должна обсуждаться в другом контексте», – приводит слова премьера РИА «Новости».
Вместе с тем сообщается, что двухдневные российско-молдавские переговоры на тему газа, в которых принимал участие замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, «закончились безрезультатно», а заключение нового долгосрочного газового контракта до 1 ноября «весьма сомнительно».
Напомним, Газпром 1 октября продлил контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. Цена на топливо для страны выросла до 790 долларов за 1 тыс. кубометров, хотя в 2021 году среднегодовая закупочная цена составляла 200 долларов.
Кишинев запросил у Киева определенный объем газа, который будет передан на оговоренный период с условием возврата. Украина согласилась передать Молдавии необходимый объем газа с его последующим возвратом в систему страны.
Ранее власти Молдавии восстановили подачу газа к Вечному огню в Кишиневе спустя несколько часов после отключения из-за низкого давления в газотранспортной сети.
Накануне власти Молдавии ввели в республике чрезвычайное положение из-за энергетического кризиса. После введения ЧП на мемориальном комплексе «Вечность» в Кишиневе погасили Вечный огонь под предлогом низкого давления в газотранспортной сети. Возмущенные решением властей жители Молдавии начали нести к Вечному огню свечи.
Глава Россотрудничество Евгений Примаков заявил, что Россотрудничество готово оплачивать счета за газ для Вечного огня в Кишиневе, если современное молдавское государство не в состоянии выполнять свой долг перед павшими победителями фашизма.
Бывший спикер Верховного совета Приднестровья Александр Щерба в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что решение властей Молдавии погасить Вечный огонь в Кишиневе – это не экономическая выгода, а политическое решение и война с общей историей.
Эксперт назвал цель высылки российских дипломатов из Косово
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«Косово может продолжить высылать российских дипломатов и даже применить к ним силу, чтобы спровоцировать Белград на новый конфликт», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Бондаренко, комментируя решение властей самопровозглашенной республики объявить двух российских дипломатических работников персонами нон грата.
«Российские дипломатические представители исторически присутствовали в Приштине – центре Косово, естественно, с согласия Белграда, когда тот контролировал Автономный край Косово. Тогда у России было генконсульство в рамках Сербии. 17 февраля 2008 года Косово провозгласило свою независимость, Приштина была объявлена столицей независимого государства, но наше представительство осталось. Скоро уже 14 лет, как наши дипломаты там работают», – пояснил директор Фонда прогрессивной политики, руководитель проекта «Балканист» Олег Бондаренко.
Ранее в пятницу президент самопровозглашенного Косово Вьоса Османи объявила персонами нон грата двух российских дипломатов. По ее словам, их действия «негативно повлияли на национальную безопасность и конституционный порядок Косово». Она заверила, что республика продолжит сотрудничать с США и Европой с целью не допустить, чтобы Косово и другие страны в регионе «стали жертвой дестабилизирующих амбиций Российской Федерации».
В этих действиях властей самопровозглашенного государства можно усмотреть попытку спровоцировать руководство Сербии, считает Бондаренко. «В Косово всеми силами стараются принудить Белград ввести войска на север республики. Это сейчас главная цель местных властей. Тем самым они хотят получить ситуацию, в которой можно будет обвинить Сербию в попытке решить косовский вопрос силовыми методами», – подчеркнул эксперт.
По мнению Бондаренко, высылка российских дипломатов может стать опасным мероприятием. В январе 2019 года, по словам собеседника, косовские власти применили грубую физическую силу по отношению к российскому дипломату. В результате он попал в белградскую больницу, где его даже навещал президент Сербии Александр Вучич. «Тогда силу применили, потому что дипломатический статус – очень условный. У нас генеральное консульство России в Косово как бы в составе Сербии, но Косово уже давно не мыслит себя частью Сербии. Отсюда и статус российского представительства такой туманный», – отметил балканист.
По мнению эксперта, Россия не станет давать зеркальный ответ Приштине, так как из Москвы просто некого высылать. В России нет представительства Косово на дипломатическом уровне. Приштина, с другой стороны, останавливаться на достигнутом не намерена. «Вполне логично ожидать, что они продолжат объявлять наших дипломатов персонами нон грата вплоть до закрытия у себя российского генконсульства. На мой взгляд, даже ждать этого не надо: России давно пора самой закрыть его», – считает Бондаренко.
Само существование российского представительства в провозглашенной республике, независимость которой Москва не признает, вызывает вопросы, подчеркнул эксперт. «В Косово с 2003 года нет контингента российских войск, там не проживают граждане РФ. Какой смысл иметь там генконсульство?» – отметил Бондаренко.
Добавим, что в посольстве России в Сербии в ответ на действия приштинских властей заявили, что решения непризнанного Косово не имеют правовой силы. «Не признаем «независимость» Косово, а соответственно и краевое «правительство» и другие «структуры». Для нас никакие «решения» Приштины не имеют правовой силы. На основании резолюции 1244 Совета Безопасности ООН сотрудничаем с Миссией ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК), в том числе по данному вопросу», – говорится в заявлении.
Дипмиссия также считает неприемлемыми попытки помешать аккредитованным при МООНК российским дипломатам осуществлять свою законную деятельность в рамках международного права.
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В Иванове объяснили появление видео с трупами в пакетах около больницы
Показанные ивановскими СМИ кадры с трупами в пакетах на улице соответствуют действительности, но это произошло случайно, заявили в ивановской больнице.
Морги в городе работают сейчас напряженно из-за большого числа умерших от коронавируса, в ходе транспортировки одному из санитаров стало плохо, передает RT в своем Telegram-канале.
«Разгружать фургон персоналу морга пришлось ограниченными силами, в том числе женскими», – сказала завотделением.
Она добавила, что каждый день наблюдаются антирекорды по числу людей на ИВЛ, в регионе только два морга принимают тела умерших от COVID-19.
Сейчас все тела умерших убраны в хранилище.
Ранее местные жители сняли на видео десятки трупов в пакетах, которые лежат на земле у одной из больниц.
Украина согласилась одолжить Молдавии газ
Киев согласен передать Молдавии необходимый объем газа с его последующим возвратом в систему страны, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
«В письме премьер-министру [Украины Денису Шмыгалю] речь идет о помощи Молдавии определенным объемом газа для преодоления сложившейся ситуации в стране», – передает его слова ТАСС.
По словам Данилова, СНБО решил, что этот вопрос рассмотрит правительство и что такая помощь Молдавии будет оказана.
Он добавил, что газ «будет передан в пользование на определенный период, чтобы Молдавия потом его вернула». «У нас есть свои заинтересованности в том, чтобы в Молдавии был газ. Мы объединены в единую систему. У нас есть определенные территории, которые питаются с территории Молдавии, поэтому мы должны помочь нашим друзьям и нашим соседям», – заявил секретарь СНБО.
Напомним, Кишинев запросил у Киева определенный объем газа, который будет передан на оговоренный период с условием возврата.
Ранее молдавское правительство одобрило введение в стране режима чрезвычайного положения на 30 суток из-за энергетического кризиса. После этого молдавский парламент по предложению правительства решил ввести чрезвычайное положение в стране из-за нехватки газа.
В Кишиневе погасили Вечный огонь мемориального комплекса «Вечность» после введения чрезвычайного положения парламентом страны.
В Приднестровье объяснили решение властей Молдавии потушить Вечный огонь в Кишиневе
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Решение погасить Вечный огонь мемориального комплекса «Вечность» в Кишиневе – это не экономическая выгода, а политическое решение и война с общей историей, сказал газете ВЗГЛЯД бывший спикер Верховного совета Приднестровья Александр Щерба. Вечный огонь был погашен в пятницу в столице Молдавии под предлогом чрезвычайного положения в стране и падения давления газа в трубах.
«Если бы Молдавия предложила посольству Российской Федерации в Кишиневе или Газпрому, который имеет долю в АО «Молдовагаз», взять поддержание Вечного огня на собственные издержки и получила бы отказ, тогда можно было бы говорить об экономии бюджетных средств. Но в данном случае этот факт пытаются сделать политическим. Но и с историей не воюют. Тот, кто стреляет в свое прошлое – получит в ответ выстрел из пушки по своему будущему. Это уже неоднократно проверено», – уверен бывший спикер Верховного совета Приднестровья Александр Щерба.
В пятницу в Кишиневе по решению властей был погашен Вечный огонь мемориального комплекса «Вечность» после введения парламентом чрезвычайного положения. Как пояснили в минобороны республики, в трубах газовой системы снизилось давление, а также наблюдаются «сложные погодные условия, такие как сильный ветер», который тушит огонь. Факел с Вечным огнем передали на хранение в Музей боевой славы мотострелковой бригады «Штефан чел Маре».
Произошедшее, подчеркивает политик, стало результатом новой ментальности, «которая взращивается и формируется в Молдавии не первое десятилетие». «Измененная идеология смещает приоритеты и ориентиры. Для жителей России, Приднестровья Вечный огонь символизирует символы многонационального советского народа-победителя в Великой Отечественной войне, эти факты определяют нашу ментальность. Но в Молдавии отношение к этому символу стало чисто потребительским», – считает Щерба.
По его словам, сэкономленные за год кубометры газа «могут облагодетельствовать» лишь нескольких пенсионеров. «В Молдавии обосновали такое решение экономией бюджетных средств. Но если бы там подходили к этому огню как к символу, то даже самая беднейшая страна Европы, на место которой претендует Молдавия, могла бы позволить себе затраты на главный мемориал страны», – уверен собеседник.
Щерба напомнил, что в России и в ПМР за подобные действия, которые попадают под попрание победы Советского Союза в Великой отечественной войне, предусмотрена уголовная ответственность. «Такая ответственность нужна для того, чтобы плюрализм на уровне свободы не ставил под сомнение базовые установки», – подчеркнул Щерба.
Политик выразил пожелание, чтобы проевропейская молдавская власть, которая стремится менять приоритеты в обществе, делала это «более осторожно». Он выразил уверенность, что в других городах и районах республики вечные огни никто тушить не будет. «Там эти мемориалы относятся к компетенции местных органов власти, а не минобороны. Я не думаю, что такое решение возможно в Гагаузии или Бельцах, где на принятие решений высоко влияние русского язычного населения», – подытожил Александр Щерба.
Тельман Исмаилов получил убежище в Черногории
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Бизнесмен Тельман Исмаилов, чьей выдачи требует Россия, выпущен из изолятора и получил убежище в Черногории, сообщил изданию Vijesti его адвокат.
«Миллиардер из Азербайджана Тельман Исмалов выпущен из экстрадиционного изолятора, так как получил убежище в Черногории. Это изданию подтвердил его адвокат Милош Вуксанович», – сообщил портал издания Vijesti, передает РИА «Новости».
Исмаилов был арестован судом Подгорицы 2 октября, это решение обжаловали его местные адвокаты. Предприниматель и его брат находятся в международном розыске.
В 2009 году Исмаилов столкнулся с масштабными претензиями со стороны правоохранительных органов к деятельности Черкизовского рынка. Позже рынок был закрыт, а Исмаилов покинул страну.
В 2017 году его признали банкротом. В том же году Исмаилову предъявили обвинения в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал его заочно.
В августе 2019 года прокуратура Швейцарии арестовала счета Исмаилова по обвинению в мошенничестве с кредитными средствами.
Следствие считает Тельмана Исмаилова организатором убийств двух бизнесменов. Исполнитель преступления Мехман Керимов осужден на 13 лет колонии строгого режима.
Жителей Украины назвали заложниками зарабатывающих на газе властей
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Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев выразил уверенность, что жители Украины оказались в заложниках из-за стремления властей страны покупать российский газ у стран Европы с целью заработать на разнице в стоимости топлива.
Экс-депутат Рады выразил возмущение по поводу того, что Украина покупает российский газ у Европы, переплачивая при этом в несколько раз. «Кто на этом зарабатывает? Мы же все равно покупаем у Газпрома. Не важно – через Словакию, Венгрию. Эти деньги попадают в страну-агрессора, как любит говорить наш президент [Владимир Зеленский]. Но эта цена отличается от той, по которой берут европейские страны в среднем на 50 долларов. Чьи это 50 долларов? Почему в заложниках вся страна?» – приводит слова Мураева РИА «Новости».
Кроме того, бывший парламентарий отметил, что на Украине наблюдается дефицит голубого топлива – в хранилищах не хватает примерно 4 млрд кубометров газ. При этом, по его словам, политическая элита Украины не пытается решить эту проблему.
«У правительства денег нет, то есть они вытащат деньги из ваших карманов (для восполнения дефицита газа)», – заявил Мураев в эфире телеканала «Украина 24», обращаясь к украинцам. Политик считает, что Зеленский и его команда не ощутят на себе высоких цен на газ, тогда как украинцы находятся в заложниках этих решений.
Он также отметил, что в случае прекращения транзита газа в 2024 году на Украине может произойти техногенная катастрофа.
Ранее бывший премьер Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что украинские власти обманывают население, утверждая, что страна прекратила импорт российского газа и получает этот ресурс из Европы. Тем временем в Раде заявили о провале подготовки к отопительному сезону на Украине из-за недостаточных запасов угля и газа.
В пятницу цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе составила 1050 долларов за 1 тыс. кубометров. В среду на Украине заявили об энергетической катастрофе. В Раде предположили, что Киеву в условиях кризиса в энергетической сфере придется заключить прямой контракт на поставки газа с Газпромом, что якобы поставит Украину «на колени».
В прошлую субботу экс-руководитель Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что власти Украины допустили серьезную ошибку, не купив газ весной по низким ценам. В свою очередь бывший премьер Украины Арсений Яценюк обвинил власти страны в несвоевременной покупке газа, которая обернется миллиардными убытками. Вице-премьер России Александр Новак выразил удивление по поводу намерения властей Украины продолжать покупать российский газ не напрямую, а через реверс, из-за чего Киев переплачивает 20-30% от стоимости топлива.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией, а также разбирала, что стало причиной газового кризиса на Украине.
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Молдавия запросила в долг у Украины газ
Кишинев запросил у Киева определенный объем газа, который будет передан на оговоренный период с условием возврата, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее молдавское правительство одобрило введение в стране режима чрезвычайного положения на 30 суток из-за энергетического кризиса. После этого молдавский парламент по предложению правительства решил ввести чрезвычайное положение в стране из-за нехватки газа.
В Кишиневе погасили Вечный огонь мемориального комплекса «Вечность» после введения чрезвычайного положения парламентом страны.