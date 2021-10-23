Женщину-инвалида силой выставили на улицу из медцентра в Екатеринбурге

Жительница Екатеринбурга, имеющая инвалидность из-за онкологии, рассказала, что в одном из медцентров города у нее произошел конфликт с людьми в очереди и врачами, в результате ее силой выставили на улицу.

Об инциденте, произошедшем в пятницу, рассказала сама пострадавшая. Она пояснила, что имеет инвалидность из-за онкологии, у нее ослаблен иммунитет. Ее мать заранее заняла для нее очередь в клинике, чтобы дочь меньше контактировала с носителями вируса, передает портал E1.RU.

«Мама пришла раньше на час, заняла для меня очередь, предупредила других пациентов, что займет для дочери. К моменту моего приезда в клинику там уже была толпа. Когда я приехала и попыталась пройти к маме, навстречу вышел мужчина спортивного вида, говорит: «Куда вы идете?» и начинает меня оттеснять. Я говорю, что мне мама заняла очередь. Он сказал, что здесь так это не работает, нужно идти занимать очередь снова. Я сказала, что, во-первых, мама предупредила людей в очереди, они согласны, во-вторых, я на инвалидности, я имею право вообще пройти вне очереди. Он начал хамить, угрожать, что вызовет ОМОН», – рассказала женщина.

Ей все же удалось пройти в кабинет, но там ее якобы стали отчитывать медики, заявляя, что она не соблюдает очередь.

«Сказали, чтобы я шла оттуда, что у меня брать ничего не будут. Потом сказали: «Ну что, будете сдавать? Если будете, то закройте рот». Я им сказала, чтобы они сами замолчали. И тут встает один из врачей, берет меня грубо за плечи и выпихивает из кабинета, тащит меня чуть ли не за шкирку через весь коридор к выходу. Я в жизни в такой ситуации не была. Мама рыдает стоит. Говорит: «Объясните, что случилось». Опять вышел этот браток, опять начал говорить, что вызовет ОМОН, угрожал», – сказала пациентка.

Женщину поразило то, что медики применили к пациенту физическую силу и оскорбили. Она подчеркнула, что считает неприемлемым такое поведение врачей, тем более на платных приемах.

«Больной человек слаб и не защищен, он рассчитывает на помощь. Это дико, когда в медицинском учреждении пациент сталкивается с насилием. Я не повышала особо голос, просто пыталась объяснить свою позицию», – добавила она.

Позже, по словам женщины, в телефонном разговоре сотрудник медцентра, представившийся заместителем директора, заявил, что пациентка задерживала очередь, «сверкая своими регалиями инвалидными».

«Мы это еще терпели. Но когда начинают себя вести совсем неадекватно, чуть ли не оскорбляя нас, мне неважно, чем болеет человек, какой имеет статус. Пишите письменную претензию, мы ее рассмотрим», – добавил он.

Женщина подала заявление в полицию. Правоохранители разбираются в ситуации.

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