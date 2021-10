Турция начала процедуру закупки самолетов F-16 у США Минобороны Турции заявило о стабилизации обстановки в сирийском Идлибе 23 октября 2021, 11:01 Текст: Вера Басилая

Глава минобороны Турции Хулуси Акар заявил о стабилизации обстановки в сирийском Идлибе после переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Сочи 29 сентября, но обвинил армию Сирии в гибели жителей после теракта в Дамаске. «Время от времени (в Идлибе) происходят некоторые нарушения, в целом в рамках принятых мер сохраняется перемирие и стабильность. Обстановка стала спокойнее после встречи нашего президента с господином Путиным в Сочи», – приводит РИА «Новости» заявление Акара. При этом он возложил на сирийскую армию ответственность за гибель десяти мирных жителей в Идлибе после теракта в Дамаске. Во время взрыва погибли 14 сирийских военных. «Эти люди не имели никакого отношения к событиям в Дамаске», – добавил турецкий министр. Идлиб – единственный регион Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках бандформирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились экстремисты, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях страны. На территории провинции находятся наблюдательные посты турецкой армии, и в соответствии с договоренностями между президентами России и Турции, достигнутыми 5 марта 2020 года в Москве, военные двух стран проводят в Идлибе совместные патрулирования. Ранее турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Турция в случае необходимости продолжит отвечать на действия Дамаска в Сирии, в том числе при помощи тяжелого вооружения. Президент Турции Тайип Эрдоган обсуждал в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным решение проблем сирийского Идлиба. Договорились о вытеснении из Идлиба террористических элементов, которые могут представлять угрозу и быть агрессивными в отношении сирийской армии, рассказали в Кремле.

Эксперт: России не стоит соглашаться на скидку Зеленского 22 октября 2021, 22:07

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Текст: Андрей Резчиков

«Зеленский стал говорить с Россией на экономическом языке, а не на языке политических ультиматумов. Но соглашаться на его предложение России не стоит», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Константин Симонов. Так он прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского, который предложил России 50-процентную скидку на транзит газа по украинской территории. «Украина пытается сохранить транзит по своей территории и хочет как-то выкрутиться из ситуации, потому что понимает: расклад сил против нее. Главная задача Украины – это показать, что Газпром искусственно не хочет наращивать транзит газа по ее территории», – считает заведующий кафедрой прикладной политологии Финансового университета при правительстве РФ, директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. О том, что Украина предлагает Газпрому скидку в 50% на транзит газа в Европу сверх установленных контрактом 40 млрд кубометров, заявил в пятницу президент Украины Владимир Зеленский. «Украина предлагает эти дополнительные возможности для всех стран – потенциальных транзитеров. Мы хотели бы видеть в качестве клиентов европейские компании, но эти дополнительные возможности доступны и Газпрому. Учитывая текущий тариф на транзит, скидка составит, как я предполагаю, 50%», – заявил Зеленский. С начала 2021 года суточные объемы прокачки газа через Украину упали в два раза, сообщал председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко. Этим заявлением, подчеркнул эксперт, Зеленский фактически признал, что нынешняя цена украинского транзита абсолютно нерыночная. «Раз Украина готова ужаться на 50%, это значит, что она пользовалась своим положением монополиста и брала за это деньги. Это, кстати, важный аргумент в пользу строительства обходной трубы, потому что монополия приводит к завышению цены как минимум в два раза», – пояснил Симонов. Россия ранее изложила набор аргументов в пользу транзита газа по «Северному потоку – 2», а не по украинской территории, напомнил собеседник. Первый аргумент экономический – по «Северному потоку – 2» маршрут транзита короче на 1900 километров. «С этим аргументом до Киева наконец-то дошло, что можно говорить о предоставлении скидки на транзит. Наконец-то Украина перешла к каким-то экономическим аргументам и вступила в диалог. Это хорошо, потому что до этого аргумент сводился к просьбам к Брюсселю и Вашингтону запретить Германии сертифицировать «Северный поток – 2» и заставить Газпром прокачивать газ через Украину. То есть вся апелляция была исключительно к политике – спасите нас, заставьте их качать газ через нашу трубу», – рассказал Симонов. Предложение Зеленского о скидке – это ответ на аргумент России о более коротком маршруте транзита по «Северному потоку – 2», говорит эксперт. Однако Киев не ответил на другие два аргумента, которые неоднократно озвучивал в последнее время президент России Владимир Путин, в том числе на прошедшем накануне заседании клуба «Валдай». Это вопрос технического состояния украинской 40-летней трубы, выдержит ли она дополнительные объемы транзита. «И наконец, новый аргумент – экологический, который абсолютно оправдан с точки зрения современных реалий. Путин говорил, что экологический эффект «Северного потока – 2» в разы лучше, чем старой трубы через Украину», – напомнил собеседник. Поэтому соглашаться на предложение Зеленского России не стоит, так как скидка в 50% – это мало, отмечает Симонов. Украине, по его мнению, нужно доказать, что ее газотранспортная система справится и что она отвечает современным экологическим требованиям. «Северный поток – 2», как говорил Путин, это современные технологии и трубы, которые позволяют увеличить давление. Движение газа по дну Балтийского моря происходит без всяких выбросов. «На поставках по «Северному потоку – 2» Газпром сэкономит больше чем в два раза. Более того, Газпром инвестировал в новую трубу и заинтересован в ее заполнении. Но Европу интересуют свои расходы, а не доходы России. Хотя Газпром пытался объяснить, что себестоимость важна, потому что от нее зависит конечная цена на газ», – подытожил эксперт. Путин объяснил Меркель и Макрону неадекватность призывов Киева созвать нормандский саммит 22 октября 2021, 13:33

Фото: Jacques Witt/Pool/ABACAPRESS.COM/Reuters

Текст: Наталья Ануфриева

Президент Владимир Путин в контактах с лидерами ФРГ и Франции Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном объяснил им неадекватность призывов Украины созвать новый саммит в «нормандском формате» на фоне того, что Киев не выполняет прошлые договоренности, заявил глава МИД Сергей Лавров. Лавров рассказал, что между тремя лидерами состоялся телефонный разговор, в ходе которого наши западные коллеги активно убеждали президента России «как можно скорее провести саммит в «нормандском формате», на резонные возражения Владимира Путина о том, что Украина еще не выполнила решения предыдущего саммита, который состоялся в декабре 2019 года в Париже, а там были совершенно конкретные, адресованные Киеву договоренности, они полностью манкируются», передает РИА «Новости». Путин «объяснил неадекватность попыток созвать саммит, когда решения прошлого саммита просто не принимаются в расчет украинскими властями». Напомним, так называемый нормандский формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к встрече с Владимиром Путиным в любом формате. В Киеве назвали условие совершения диверсий в России 22 октября 2021, 14:51

Фото: Алексей Арестович/Facebook

Текст: Елизавета Булкина

Сейчас Киеву не выгодно организовывать диверсии на российской территории, но их допустимо совершать во время полномасштабной войны, заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире интернет-канала Politeka. Арестович заявил, что сейчас не выгодно устраивать диверсии по нескольким причинам. «Это сложнее, чем хотелось бы <…> россияне все равно быстро все восстановят», – передает его слова РИА «Новости». Также, по его словам, Украина может прослыть страной с террористическими и диверсионными методами ведения войны. «Рубить электричество и газ на российской территории – это меры, которые будут задействованы, я думаю, когда будет большая война <…> а сейчас это слишком хрупкий баланс, и эскалацию точно не в наших интересах начинать сейчас», – заявил советник. Ранее Арестович заявил, что Киев имеет военный паритет с Москвой. «У России нет решающего преимущества над нами, такого нет и не будет. Российские генералы – профессионалы, думаю, они доносят это до сведения своего политического руководства», – заявил он. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего не хватает Украине для военного паритета с Россией. Талибы казнили не успевшую сбежать из Афганистана волейболистку сборной страны 22 октября 2021, 20:11 Текст: Алексей Дегтярев

Волейболистку афганской сборной Махаджабид Хакими казнили представители движения «Талибан*» (запрещено в России и признано террористическим), сообщают СМИ. Дату казни сообщили только родным, событие могло произойти летом или осенью, передает РЕН-ТВ. Родные не сообщали о казни, так как они получили угрозы в свой адрес. В международной федерации волейбола сообщили, что «экстренно ищут разъяснение» по поводу произошедшего. СМИ отметили, что после прихода талибов* к власти сбежать из Афганистана удалось только двум волейболисткам молодежной сборной Афганистана, остальным пришлось скрываться. Ранее в Афганистане казнили двух человек, обвиненных в вооруженном ограблении жилого дома. Немецкие СМИ: НАТО приготовилось к конфликту с Россией 22 октября 2021, 11:55

Фото: Kay Nietfeld/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

В плане обороны НАТО определили, как альянс будет реагировать на возможные атаки со стороны России и угрозу терроризма. Такого плана не было со времен окончания холодной войны, сообщило немецкое издание Suddeutsche Zeitung. «В четверг в Брюсселе министры обороны стран НАТО приняли новый всеобъемлющий план по обороне европейской и североатлантической зоны альянса. В нем западный альянс определяет, как он будет реагировать на возможные атаки со стороны России, а также на сохраняющуюся угрозу терроризма. Это первый всеобъемлющий план такого рода с момента окончания холодной войны. Он охватывает различные сценарии, начиная от обычных военных атак и гибридной войны до кибератак и дезинформации, а также их комбинаций и одновременных атак, например, в Балтийском и Черноморском регионах», – передает РИА Новости текст автора издания Пауля-Антона Крюгера. «Так альянс делает выводы из «изменившейся с 2014 года ситуации в сфере безопасности», как говорят в Брюсселе. Толчком к переориентации НАТО на оборону альянса послужила аннексия Крыма Россией. План обороны также является ответом на то, что Москва вооружается ядерным оружием средней дальности и разрабатывает новые системы вооружений. Так, недавно российские вооруженные силы испытали на учениях боевых роботов, они также работают над использованием искусственного интеллекта и модернизируют системы космического базирования», – говорится в статье. «Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр (ХДС) заявила, что НАТО должно занять «очень четкую позицию в отношении поведения и угроз России». (...) Она указала на нарушения воздушного пространства над странами Прибалтики и агрессивное поведение России в Черноморском регионе». «В то же время альянс должен оставаться открытым для диалога с Кремлем, сказала Крамп-Карренбауэр. Недавно Россия объявила о разрыве отношений с НАТО и закрытии своего представительства в альянсе. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг констатировал в среду, что отношения с Россией достигли низшей точки со времен окончания холодной войны. Предпосылкой к этому послужила высылка восьми российских дипломатов, аккредитованных при НАТО. Альянс обосновал это разведывательной деятельностью дипломатов». «В четверг, однако, стало ясно, что конфликты имеют более глубокий характер: заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко предупредил НАТО, что любой дальнейший шаг в направлении членства Украины в альянсе будет иметь последствия». «Наряду с новым планом обороны и сдерживания, министры стран НАТО приняли четырехлетние планы развития военного потенциала, необходимого для реализации стратегии. Речь идет о противовоздушной обороне, кибервозможностях и разведывательном потенциале. (...) Министры обороны также договорились о создании фонда в размере одного миллиарда евро для поддержки разработки частными компаниями технологий, важных для обороны, особенно в киберсекторе. Будущие конфликты будут вестись «не только с помощью пуль и бомб, но и с помощью байтов и больших данных», заявил Столтенберг». «Впрочем, оборонному альянсу предстоят и дальнейшие дебаты о его стратегическом курсе. Прежде всего Франция настаивает на большей европейской автономии, в то время как США хотят, чтобы НАТО играло более значительную роль в напряженных отношениях с Китаем. На встрече министров обороны стран ЕС перед заседанием НАТО Крамп-Карренбауэр представила совместно с Финляндией, Нидерландами, Португалией и Словенией предложение о создании сил быстрого реагирования ЕС. (...) После поспешного вывода войск из Афганистана в очередной раз стало ясно, что европейские союзники зависят от поддержки США», – пишет Süddeutsche Zeitung. Ранее в НАТО приняли глобальный план обороны с учетом подъема Китая. Напомним, в пятницу министры обороны НАТО подписали соглашение о военно-технологическом фонде на 1 млрд евро Биолог раскритиковал уборку коммунальщиками листьев во дворах 22 октября 2021, 16:23

Фото: Максим Блинов/РИА «Новости»

«В большинстве случаев листья полностью удаляют, собирают в мешки и вывозят. При такой неконтролируемой уборке нарушается нормальное функционирование почвы – она уплотняется, высыхает, превращается в пыль, которая разносится ветром и оседает в легких людей», – рассказал газете ВЗГЛЯД энтомолог Тигран Оганесов, комментируя уборку опавших листьев в городе. «Опавшая листва является важной частью лесных экосистем. Она выполняет несколько функций. В первую очередь она защищает почву и корни растений от зимнего промерзания, создавая так называемую тепловую подушку. Также она играет важную роль в почвообразовании – при разложении листьев почва становится более дышащей, рыхлой и насыщается органическими и минеральными веществами, необходимыми для ее нормальной работы», – объяснил эксперт. Он пояснил, что защитный слой, образуемый листвой, является домом для тысяч различных организмов, в основном разнообразных беспозвоночных. «Это в первую очередь потребители и переработчики самой листвы. Также в опаде живут многочисленные хищники, которые регулируют численность других организмов, в том числе вредных для растительных сообществ», – отметил Оганесов.



«Насекомые – важнейшая часть экосистемы. Если они вымрут, то нарушатся пищевые цепочки. Никто не будет регулировать численность вредителей. Насекомоядные птицы улетят, так как не будет пищи. Почва обеднеет, так как многие насекомые принимают участие в почвообразовании», – сказал энтомолог.



В городских условиях функции опавшей листвы точно такие же, и к ее уборке следует применять селективный подход, подчеркнул эксперт. «То есть убирать надо там, где это действительно необходимо, и оставлять там, где нет причин для ее уборки. Конечно, листва должна быть убрана с искусственных покрытий, тротуаров, а также по обочинам дорог, потому что она мешает людям ходить и создает скользкие опасные участки. Кроме того, в ней накапливаются многие вредные вещества, например тяжелые металлы. А вот в парках надо соблюдать баланс между сохранением декоративного вида и нормальным функционированием почвы. В лесопарках же листья не надо убирать совсем», – рассказал специалист. Он подчеркнул, что самые большие вопросы касаются уборки листьев во дворах, потому что в большинстве случаев листья полностью удаляют, собирают в мешки и вывозят. При такой неконтролируемой уборке нарушается нормальное функционирование почвы, и она превращается в пыль, которая разносится ветром и оседает в легких людей. «С этой пылью разносятся различные загрязняющие вещества, которые во многих случаях вызывают аллергию. При сохранении листвы эти вещества связываются органикой и остаются в почве, не нанося человеку вреда», – заявил ученый. «Кроме того, при такой уборке гибнет большое количество животных – регуляторов вредных фитофагов, которые в свою очередь могут зимовать в других укрытиях, например под корой или в щелях под асфальтом. Обычно за этим следует вспышка размножения вредителей, которых никто не сдерживает», – заключил Оганесов. Столтенберг посоветовал России не опасаться вступления Украины в НАТО 22 октября 2021, 15:03

Фото: Pavlo Gonchar/ZUMA/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

России не следует бояться вступления Украины в НАТО, это оборонительный союз, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам двухдневного заседания глав Минобороны стран НАТО в Брюсселе. «НАТО – это оборонительный союз, поэтому не стоит беспокоиться. Это решение [о вступлении Украины в НАТО] будет принимать Украина и 30 стран – членов НАТО… Ни одна другая страна не имеет право вмешиваться, поскольку Украина – это независимое и суверенное государство, имеет право самостоятельно выбирать траекторию своего развития», – передает его слова РИА «Новости». Так Столтенберг прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что министр обороны США, по сути, открывает Украине двери в НАТО, приехав в Киев. Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что принятие Украины в НАТО означало бы готовность Североатлантического альянса начать войну с Россией. Посольство РФ о высылке дипломатов: Для нас решения Приштины не имеют правовой силы 22 октября 2021, 19:29 Текст: Алексей Дегтярев

Заявления и «решения» непризнанного Косова не имеют правовой силы, заявили в посольстве России в Сербии, говоря о решении Приштины об объявлении двух российских дипломатов персонами нон грата. «Не признаем «независимость» Косово, а соответственно и краевое «правительство» и другие «структуры». Для нас никакие «решения» Приштины не имеют правовой силы. На основании резолюции 1244 Совета Безопасности ООН сотрудничаем с Миссией ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК), в том числе по данному вопросу», – цитирует заявление посольства ТАСС. Дипмиссия считает неприемлемыми попытки помешать аккредитованным при МООНК российским дипломатам осуществлять свою законную в рамках международного права деятельность. Напомним, в пятницу президент самопровозглашенного Косово Вьоса Османи объявила персонами нон грата двух российских дипломатов. Зеленский предложил Газпрому скидку в 50% на транзит газа сверх контракта 22 октября 2021, 20:51

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Текст: Вера Басилая

Украина предлагает Газпрому скидку в 50% на транзит газа в Европу сверх установленных контрактом 40 млрд кубометров в день, заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Украина предлагает эти дополнительные возможности для всех стран – потенциальных транзитеров. Мы хотели бы видеть в качестве клиентов европейские компании, но эти дополнительные возможности доступны и Газпрому. Учитывая текущий тариф на транзит, скидка составит, как я предполагаю, 50%», – цитирует Зеленского Bloomberg, передает ТАСС. Зеленский подчеркнул, что «Украина гарантирует специальные антикризисные условия транзита в случаях поставок сверх оговоренных контрактом объемов». «Хотел бы подчеркнуть – я уверен, если мы не сделаем этого прямо сейчас, потери Европы этой зимой будут огромными. Только быстрый скоординированный ответ поможет остановить кризис», – добавил он. Юлия Тимошенко требовала объявить в стране чрезвычайное положение в энергетике из-за критической ситуации с запасом газа и завышенными тарифами ЖКХ. Экс-премьер страны Арсений Яценюк говорил о том, что власти страны виноваты в том, что не закупили газ, когда он был дешевле. Теперь убытки составят 5 млрд долларов. Ранее сообщалось, что с начала 2021 года суточные объемы прокачки газа через Украину упали в два раза, сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко. Напомним, Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года, по контракту впервые в истории голубое топливо идет в Венгрию в обход Украины. Молдавия также рассматривает альтернативные Украине маршруты импорта газа. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в очередной раз обвинил Россию в использовании поставок газа в качестве «оружия» и призвал Германию отреагировать на «газовый шантаж». Сопредседатель партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок обвинила Россию в «шантаже» с целью вызвать рост цен на газ в Европе. По ее мнению, Москва использует в качестве рычага «Северный поток – 2». Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Президент Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Эксперт оценил украинские угрозы России британскими ракетами 22 октября 2021, 13:34

Фото: Duch.seb/Wikipedia

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Сверхзвуковые ракеты Brimstone, которые Британия поставит Украине, будут представлять опасность не для России, а для ДНР и ЛНР, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее экс-замглавы генштаба ВСУ Игорь Романенко пригрозил «уничтожать» новым оружием российские военные корабли. «Ракеты Brimstone предназначены для запуска с самолетов и вертолетов и относятся к противотанковым ракетным комплексам. Снаряд имеет массу всего 49 кг, тандемную кумулятивную боевую часть – от пяти до десяти килограммов, дальность поражения – 11,5 км. Она нужна для пробивания брони», – рассказал доктор военных наук Константин Сивков. По его словам, лазерная или радиолокационная в миллиметровом диапазоне головка наведения очень сильно ограничивает применение этих ракет в сложных метеоусловиях, например – в дождь и туман. «Кораблям она не сможет нанести существенный урон. После пробития корпуса кумулятивная струя разрушит одно или два сопредельных помещения. Для того, чтобы серьезно ударить, например, по корвету – нужна ракета с боевой частью в пять раз превышающей ту, что имеет Brimstone», – пояснил специалист. Кроме того, российские корветы имеют всепогодную радиолокационную систему наведения и вооружение с дальностью поражения около 15 км и темпом огня 200 выстрелов в минуту. «Таким образом, наши военные корабли просто не допустят украинские катера с Brimstone на дистанцию залпа и осуществят их упреждающее уничтожение. Их ракеты будут представлять угрозу только для танков, автомобилей и наземных стационарных сильно укрепленных целей. Даже против пехоты она будет малоэффективна, поскольку почти вся энергия удара уйдет в землю», – указал эксперт. «Зачем Украина их взяла? Им важно два условия: чтобы вооружение было непременно из стран НАТО и чтобы оно хоть куда-нибудь стреляло. При этом сам альянс поставит эти ракеты для того, чтобы ВСУ совершали атаки на ДНР и ЛНР на приморском направлении, например – около Мариуполя», – резюмировал Сивков. Ранее стало известно, что власти Украины ведут переговоры с Британией о покупке ракет Brimstone для украинских кораблей. По информации издания, стороны обсуждают возможность установки ракет Brimstone стоимостью около 138 тыс. долларов за каждую на украинских самолетах. Министерство обороны Британии подтвердило информацию о поставках ракет Brimstone Украине, уточнив, что речь идет о сделке, заключенной в июне 2021 года. Как пишет The Times, Великобритания предоставит ракеты класса «земля – земля» для украинских патрульных катеров и ракеты для самолетов по мере расширения сотрудничества между странами после Brexit. Разработанные международным консорциумом Matra BAE Dynamics Alenia (MBDA) ракеты могут поражать «рой» целей одновременно и будут размещены на судах, находящихся на вооружении ВМС Украины, говорится в сообщении. Кроме того, 15 октября посол республики в Лондоне Вадим Пристайко сообщил, что Британия поставит Украине «ракетное вооружение» и два тральщика, стороны намерены совместно строить корабли для нужд ВМС Украины. В этой связи генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в беседе с порталом «Обозреватель» выразил мнение, что украинские патрульные катера с установленными на них ракетами Brimstone «смогут наносить ракетные удары по российским военным кораблям». По словам генерала ВСУ, при запуске этих ракет в необходимом количестве можно уничтожить и «большой корабль противника». Как считает Романенко, благодаря наличию подобного вооружения, у Украины появится возможность «более мощного ответа» на «провокации» России. При этом генерал отметил, что с учетом соотношения сил Киеву необходимо искать «асимметричные способы ведения войны», вооружение катеров ракетами Brimstone является одним из таких решений. Ранее Владимир Путин допустил вероятность размещения ракет НАТО на Украине. «Завтра под Харьковом ракеты появятся, что нам делать с этим?» – задался вопросом российский лидер, имея в виду наступательное оружие, а также ракеты средней и меньшей дальности. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Иванове объяснили появление видео с трупами в пакетах около больницы 22 октября 2021, 19:52 Текст: Алексей Дегтярев

Показанные ивановскими СМИ кадры с трупами в пакетах на улице соответствуют действительности, но это произошло случайно, заявили в ивановской больнице. Морги в городе работают сейчас напряженно из-за большого числа умерших от коронавируса, в ходе транспортировки одному из санитаров стало плохо, передает RT в своем Telegram-канале. «Разгружать фургон персоналу морга пришлось ограниченными силами, в том числе женскими», – сказала завотделением. Она добавила, что каждый день наблюдаются антирекорды по числу людей на ИВЛ, в регионе только два морга принимают тела умерших от COVID-19. Сейчас все тела умерших убраны в хранилище. Ранее местные жители сняли на видео десятки трупов в пакетах, которые лежат на земле у одной из больниц. Журналисты расшифровали значение новой броши Набиуллиной 22 октября 2021, 15:59

Фото: Банк России/Youtube

Текст: Наталья Ануфриева

После резкого повышения ключевой ставки на традиционной пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина появилась с новой брошкой в виде лука со стрелами. Обычно глава регулятора не раскрывает, что означают ее украшения. Предположительно, этим она хотела показать решительную готовность ЦБ побороть разогнавшуюся до 7,8% инфляцию, пишут «Ведомости» в Telegram. Также высказываются предположения, что Набиуллина решила предупредить – Россию якобы «ждут «голодные игры» (основное оружие главной героини серии книг Сьюзен Коллинз «Голодные игры» – лук и стрелы – прим. ВЗГЛЯД), пишет РБК в Telegram. Напомним, в пятницу ЦБ повысил ключевую ставку до 7,5%. Набиуллина заявляла ранее, что броши, которые она надевает на пресс-конференции, передают понимание регулятором ситуации в экономике страны. Первой брошью со смыслом стала неваляшка в марте 2020 года – это была отсылка к мерам ЦБ по поддержке финансового сектора во время пандемии. Также в броши усматривалась реклама нового сайта регулятора, где раздел с антикризисными мерами был проиллюстрирован неваляшкой. Решение надеть брошь в виде снегиря на последнее заседание совета директоров в 2020 году глава ЦБ объяснила тем, что эта птица стойкая и может переносить разные заморозки. В сентябре того же года, когда регулятор сохранил ставку неизменной, послание было буквальным – пиджак Набиуллиной украшала кнопка «play/pause». В июле 2021 года Набиуллина пришла на пресс-конференцию по ключевой ставке с символической брошью в виде тучки и дождя. В Киеве заявили о «присвоении» Россией украинской истории 22 октября 2021, 15:35

Фото: Миниатюра из Радзивилловской летописи

Текст: Наталья Ануфриева

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что Россия якобы присвоила себе украинскую историю. Дробович заявил, что если посмотреть исторические источники и документы эпохи Руси, то «любой может увидеть, что не применяется ни к Новгороду, ни к Суздали название Русь», и сначала название Русь использовалось «только для территорий Центральной Украины нынешней, а немного позже, с XII столетия, к Галицко-Волынскому княжеству – к Западной Украине», это, по его мнению, «и есть Русь», передает РИА «Новости». Глава института утверждает, что Россия эту историю якобы присвоила себе разными путями, и пока у Украины не было политической государственности, «особо некому было сопротивляться». Газета ВЗГЛЯД писала о том, как старый договор разоблачает мифы об украинской истории. Эксперт назвал цель высылки российских дипломатов из Косово 22 октября 2021, 21:43

Фото: Steven Paston/PA Wire/PA Images/ТАСС

Текст: Ростислав Зубков

«Косово может продолжить высылать российских дипломатов и даже применить к ним силу, чтобы спровоцировать Белград на новый конфликт», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Бондаренко, комментируя решение властей самопровозглашенной республики объявить двух российских дипломатических работников персонами нон грата. «Российские дипломатические представители исторически присутствовали в Приштине – центре Косово, естественно, с согласия Белграда, когда тот контролировал Автономный край Косово. Тогда у России было генконсульство в рамках Сербии. 17 февраля 2008 года Косово провозгласило свою независимость, Приштина была объявлена столицей независимого государства, но наше представительство осталось. Скоро уже 14 лет, как наши дипломаты там работают», – пояснил директор Фонда прогрессивной политики, руководитель проекта «Балканист» Олег Бондаренко. Ранее в пятницу президент самопровозглашенного Косово Вьоса Османи объявила персонами нон грата двух российских дипломатов. По ее словам, их действия «негативно повлияли на национальную безопасность и конституционный порядок Косово». Она заверила, что республика продолжит сотрудничать с США и Европой с целью не допустить, чтобы Косово и другие страны в регионе «стали жертвой дестабилизирующих амбиций Российской Федерации». В этих действиях властей самопровозглашенного государства можно усмотреть попытку спровоцировать руководство Сербии, считает Бондаренко. «В Косово всеми силами стараются принудить Белград ввести войска на север республики. Это сейчас главная цель местных властей. Тем самым они хотят получить ситуацию, в которой можно будет обвинить Сербию в попытке решить косовский вопрос силовыми методами», – подчеркнул эксперт. По мнению Бондаренко, высылка российских дипломатов может стать опасным мероприятием. В январе 2019 года, по словам собеседника, косовские власти применили грубую физическую силу по отношению к российскому дипломату. В результате он попал в белградскую больницу, где его даже навещал президент Сербии Александр Вучич. «Тогда силу применили, потому что дипломатический статус – очень условный. У нас генеральное консульство России в Косово как бы в составе Сербии, но Косово уже давно не мыслит себя частью Сербии. Отсюда и статус российского представительства такой туманный», – отметил балканист. По мнению эксперта, Россия не станет давать зеркальный ответ Приштине, так как из Москвы просто некого высылать. В России нет представительства Косово на дипломатическом уровне. Приштина, с другой стороны, останавливаться на достигнутом не намерена. «Вполне логично ожидать, что они продолжат объявлять наших дипломатов персонами нон грата вплоть до закрытия у себя российского генконсульства. На мой взгляд, даже ждать этого не надо: России давно пора самой закрыть его», – считает Бондаренко. Само существование российского представительства в провозглашенной республике, независимость которой Москва не признает, вызывает вопросы, подчеркнул эксперт. «В Косово с 2003 года нет контингента российских войск, там не проживают граждане РФ. Какой смысл иметь там генконсульство?» – отметил Бондаренко. Добавим, что в посольстве России в Сербии в ответ на действия приштинских властей заявили, что решения непризнанного Косово не имеют правовой силы. «Не признаем «независимость» Косово, а соответственно и краевое «правительство» и другие «структуры». Для нас никакие «решения» Приштины не имеют правовой силы. На основании резолюции 1244 Совета Безопасности ООН сотрудничаем с Миссией ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК), в том числе по данному вопросу», – говорится в заявлении. Дипмиссия также считает неприемлемыми попытки помешать аккредитованным при МООНК российским дипломатам осуществлять свою законную деятельность в рамках международного права. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Приднестровье объяснили решение властей Молдавии потушить Вечный огонь в Кишиневе 22 октября 2021, 19:36

Фото: Общественное достояние

Текст: Андрей Резчиков

Решение погасить Вечный огонь мемориального комплекса «Вечность» в Кишиневе – это не экономическая выгода, а политическое решение и война с общей историей, сказал газете ВЗГЛЯД бывший спикер Верховного совета Приднестровья Александр Щерба. Вечный огонь был погашен в пятницу в столице Молдавии под предлогом чрезвычайного положения в стране и падения давления газа в трубах. «Если бы Молдавия предложила посольству Российской Федерации в Кишиневе или Газпрому, который имеет долю в АО «Молдовагаз», взять поддержание Вечного огня на собственные издержки и получила бы отказ, тогда можно было бы говорить об экономии бюджетных средств. Но в данном случае этот факт пытаются сделать политическим. Но и с историей не воюют. Тот, кто стреляет в свое прошлое – получит в ответ выстрел из пушки по своему будущему. Это уже неоднократно проверено», – уверен бывший спикер Верховного совета Приднестровья Александр Щерба. В пятницу в Кишиневе по решению властей был погашен Вечный огонь мемориального комплекса «Вечность» после введения парламентом чрезвычайного положения. Как пояснили в минобороны республики, в трубах газовой системы снизилось давление, а также наблюдаются «сложные погодные условия, такие как сильный ветер», который тушит огонь. Факел с Вечным огнем передали на хранение в Музей боевой славы мотострелковой бригады «Штефан чел Маре». Произошедшее, подчеркивает политик, стало результатом новой ментальности, «которая взращивается и формируется в Молдавии не первое десятилетие». «Измененная идеология смещает приоритеты и ориентиры. Для жителей России, Приднестровья Вечный огонь символизирует символы многонационального советского народа-победителя в Великой Отечественной войне, эти факты определяют нашу ментальность. Но в Молдавии отношение к этому символу стало чисто потребительским», – считает Щерба. По его словам, сэкономленные за год кубометры газа «могут облагодетельствовать» лишь нескольких пенсионеров. «В Молдавии обосновали такое решение экономией бюджетных средств. Но если бы там подходили к этому огню как к символу, то даже самая беднейшая страна Европы, на место которой претендует Молдавия, могла бы позволить себе затраты на главный мемориал страны», – уверен собеседник. Щерба напомнил, что в России и в ПМР за подобные действия, которые попадают под попрание победы Советского Союза в Великой отечественной войне, предусмотрена уголовная ответственность. «Такая ответственность нужна для того, чтобы плюрализм на уровне свободы не ставил под сомнение базовые установки», – подчеркнул Щерба. Политик выразил пожелание, чтобы проевропейская молдавская власть, которая стремится менять приоритеты в обществе, делала это «более осторожно». Он выразил уверенность, что в других городах и районах республики вечные огни никто тушить не будет. «Там эти мемориалы относятся к компетенции местных органов власти, а не минобороны. Я не думаю, что такое решение возможно в Гагаузии или Бельцах, где на принятие решений высоко влияние русского язычного населения», – подытожил Александр Щерба.