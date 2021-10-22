Экс-министр МВД Украины Аваков заболел коронавирусом

Российские звезды раскритиковали противников вакцинации

Звезды российского кино и театра раскритиковали противников вакцинации, указав, что их действия мешают борьбе с коронавирусом и приводят к новым локдаунам.

«Вот собственно, что и требовалось доказать! Жили в надежде, что вот-вот и все мы снова заработаем в полную мощность и будем сидеть с вами в любимых театрах в полном зале, но вот нас закрывают опять на карантин (...) Очень грустно, что в начале пандемии мы боялись вируса и не знали, что будет дальше и долго ли придется ждать вакцину. Но она появилась, но вместе с ней появилась глупость в виде «антипрививочников», из-за которых мы снова будем сидеть дома», – написал в Instagram актер театра и кино, певец Игорь Скрипко.

С таким же мнением в соцсетях выступил заслуженный артист России, педагог и телеведущий Вячеслав Манучаров, указав, что благодаря «усилиям» противников вакцинации «страна снова закрывается на карантин».

«Статистика заболевших ни в какие ворота. Вакцина давно есть, но прививаться люди упорно не хотят. Боятся «чипирования». Но не боятся ИВЛ и смерти. Здраво! Учитывая, что во всем мире процент привившихся приближается к 70-80%, а в некоторых, например, в ОАЭ, он равен 95%, кажется, что российское антиваксерское лобби – чья-то злонамеренная проплаченная коалиция убийц», – подчеркнул он.

Лидер группы «Машина Времени» Андрей Макаревич написал в Facebook, что «из-за упертых баранов», которые не хотят вакцинироваться, «тысячам музыкантов переносят и отменяют концерты по три раза», из-за них «страдают и музыканты, и зрители, и организаторы».

«Из-за них мы вынуждены работать в полупустых залах. Из-за них закрылась, разорившись, половина ресторанов. Из-за них мы постоянно пребываем в опасности заражения (от них же). Из-за них мы вот-вот получим новый локдаун», – указал он.

Затем Макаревич напомнил, что «60 лет назад советское государство прививало всех (...) школьников от оспы, туберкулеза и полиемилита».

«Что-то у кого-то спрашивал? Или слово «чипирование» еще не придумали? В результате эти болезни были побеждены. Быстро», – добавил он.

Ранее глава «Альянса врачей*» (признан в России иноагентом) Анастасия Васильева увидела связь между действиями антиваксеров и противников признания российской вакцины «Спутник V» в ряде западных стран.

До этого бывший сенатор Франц Клинцевич рассказал в комментарии газете ВЗГЛЯД о возникшей из-за антипрививочников и ковид-диссидентов проблеме.

Между тем количество зарегистрированных в России случаев COVID-19 перевалило за восемь миллионов, ежедневно регистрируют больше 30 тысяч новых вирус-положительных пациентов.

Последние данные о ситуации с коронавирусом представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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