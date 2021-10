Кононенко объяснил сообщения о смене названия Facebook Эксперт оценил оборотные штрафы для Google 20 октября 2021, 13:53 Текст: Наталья Ануфриева

Никто в России не препятствует деятельности зарубежного IT-бизнеса, но все участники рынка обязаны соблюдать законодательство страны, и никак иначе, заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. «В 2020 году Google только на российском рынке заработал порядка 85,46 млрд рублей. Все понимают, что у IT-гиганта есть деньги, но никто не собирается их забирать просто так. Но если вы хотите и дальше зарабатывать миллиарды на российском рынке, то, будьте добры, уважать законы страны, в которой вы работаете», – указал Малькевич. Он отметил, что «если выбор технологических гигантов заключается в том, чтобы не выполнять законодательство России и коллекционировать штрафы, то ничего не остается, кроме как применять дополнительные меры к зарубежным цифровым компаниям». Таких мер в арсенале Роскомнадзора много: «это и запрет на рекламу на информационном ресурсе, и ограничение осуществления переводов денежных средств в пользу иностранного лица. Можно даже прекратить их деятельность в сети Интернет на территории России, ввести запрет на поисковую выдачу, запрет на сбор персональных данных». «Это достаточно крайние меры, до которых, надеюсь, дело не дойдет», – добавил эксперт. Он подчеркнул, что «никто не препятствует деятельности иностранного IT-бизнеса, но, повторюсь, все участники рынка обязаны соблюдать наше законодательство, и никак иначе». Напомним, Роскомнадзор намерен через суд взыскать с американской компании Google оборотные штрафы за повторное неудаление запрещенной информации. «Я бы назвал это систематическим неисполнением требований российского закона по удалению запрещенной информации», – сказал замглавы ведомства Вадим Субботин, добавив, что речь может идти о доле штрафа от 1/20 до 1/10 годовой выручки, но решение по сумме штрафов примет суд.

США намерены привлечь Газпром к ответственности за нарушение санкций 19 октября 2021, 18:19

Фото: Виталий Невар/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Вашингтон хочет привлечь российскую компанию «Газпром» к ответственности за нарушение американских санкций, заявил первый замминистра финансов США Уолли Адейемо. «Мы работаем с вами в данном комитете, чтобы привлечь Газпром к ответственности за его действия, которые нарушают наши санкции», – передает его слова РИА «Новости». Подробностей он не привел. Заявление прозвучало на фоне критики сенаторов за то, что США отказались от санкций против трубопровода «Северный поток – 2». Ранее Белый дом решил не принимать новые санкции против «Северного потока – 2». Президент России Владимир Путин указывал, что санкции Вашингтона против российской энергетической сферы привели к тому, что пострадали сами американцы. Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный сообщил, что первую нитку «Северного потока – 2» практически заполнили газом. Представитель Дерипаски назвал причину обысков в доме бизнесмена 19 октября 2021, 19:48

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

ФБР США проводит обыски в домах родственников российского бизнесмена Олега Дерипаски в Вашингтоне и Нью-Йорке, это связано с санкциями, сообщил представитель олигарха. «ФБР действительно в настоящее время проводит обыски в домах, принадлежащих родственникам Олега Дерипаски. Обыски проводятся на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями. Дома, о которых идет речь, расположены в Нью-Йорке и Вашингтоне, сам Олег Дерипаска их собственником не является», – передает его слова РИА «Новости». В кадастровых документах округа Колумбия указано, что дом принадлежит зарегистрированной в Делавэре корпорации Hestia International LLC. Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что эта корпорация связана с Дерипаской. По документам двухэтажный дом с жилой площадью 1080 кв. м был куплен в мае 2006 года за 15 млн долларов. Ранее сообщалось, что ФБР проводит обыск в доме Дерипаски. Напомним, в сентябре палата представителей Конгресса США в рамках оборонного бюджета на 2022 финансовый год приняла инициативу, согласно которой американской администрации следует рассмотреть возможность введения санкций против 35 россиян, включая Дерипаску. Ранее окружной суд по округу Колумбия отказал Дерипаске в требовании отменить санкции США против него и закрыл дело. Весной 2018 года минфин США ввел санкции против Дерипаски и его компаний, включая «Группу ГАЗ». Однако сроки, в которые инвесторы должны были избавиться от акций, постоянно переносились. В конце января 2019 года Вашингтон снял санкции с компаний «Русал», En+ и «Евросибэнерго» в связи со снижением в них долей Дерипаски. При этом сам бизнесмен и другие его компании остались в черном списке. Москва вводит новые меры из-за всплеска заболеваемости COVID-19 19 октября 2021, 16:46

Фото: YURI KOCHETKOV/ЕРА/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничения из-за всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице. По решению Собянина с 25 октября до 25 февраля 2022 года москвичи старше 60 лет и все, кто страдает хроническими заболеваниями, должны соблюдать режим самоизоляции, сообщается на сайте мэра. Допустимы прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе. При этом от необходимости соблюдать домашний режим освобождаются пожилые и хронически больные москвичи в случае, если они переболели COVID-19 в течение последних шести месяцев либо прошли вакцинацию. Кроме того, московские работодатели обязаны перевести на удаленку не менее 30% от общего числа сотрудников и всех, кто старше 60 лет или страдает хроническими заболеваниями. В первую очередь рекомендуется переводить на удаленную работу невакцинированных и неболевших сотрудников предпенсионного возраста и тех, кто по состоянию здоровья находится в зоне повышенного риска. Требование о переходе на удаленную работу не распространяется на вакцинированных и переболевших работников, а также на работников медицинских организаций, предприятий оборонной промышленности, Росатома, Роскосмоса и некоторых других стратегических отраслей. Также отмечается, что главный санитарный врач по Москве принял решение об увеличении требований к обязательной вакцинации работников сферы услуг. «В соответствии с ним предприятия и организации, работающие в этих отраслях, обязаны в срок до 1 января 2022 г. обеспечить вакцинацию не менее 80% от общего числа сотрудников. Вакцинацию первым компонентом необходимо провести до 1 декабря 2021 года», – говорится в сообщении.



Как сообщается на сайте мэра, данные срочные меры приняты, чтобы защитить старшее поколение и другие уязвимые категории горожан от коронавирусной инфекции. «В сентябре Москва вступила в новый период роста заболеваемости COVID-19. По сравнению с августом нынешнего года число выявляемых случаев инфекции выросло в четыре раза – до 42 тыс. случаев в неделю. С каждым днем растет и количество людей, госпитализированных в стационары с тяжелой формой заболевания. Если в конце лета мы госпитализировали 400–500 человек в день, то в последнее время – 1200–1500 человек ежедневно. В два раза выросло и число пациентов, находящихся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии», – говорится в сообщении. Отмечается, что в столице повторяется история прошлого года, когда заболеваемость коронавирусом тоже начала расти в сентябре, а ее пик пришелся на декабрь. Однако при всей внешней схожести осени 2020 и 2021 годов между ними есть важные различия. «Нынешней осенью эпидемиологическая обстановка серьезно осложняется из-за роста заболеваемости ОРВИ и другими респираторными заболеваниями, чего не было в прошлом году. И самое тревожное – это ситуация с заболеваемостью ковидом среди старшего поколения. По правде говоря, мы надеялись, что в начале осени пенсионеры вернутся в Москву с дачных участков и обязательно выберут время, чтобы сделать прививку. К огромному сожалению, этого не произошло», – отмечается в сообщении на сайте столичного градоначальника. По данным мэрии, из 3 млн москвичей в возрасте старше 60 лет вакцинацию прошли всего лишь 1,14 млн человек – чуть больше трети. «В результате сегодня 60% пациентов ковидных стационаров составляют москвичи в возрасте старше 60 лет. Почти 80% на ИВЛ – люди пожилого возраста. Среди умерших от ковида их доля достигает 86%. И, как правило, они не сделали прививку», – подчеркивается в сообщении.



«Дорогие мои бабушки и дедушки. Я хорошо понимаю, насколько утомительными и дискомфортными являются нынешние ограничения. Но другого способа уберечь вас от тяжелой болезни просто не существует. Пожалуйста, сделайте прививку. Тем самым вы защитите свое здоровье и сможете сохранить привычный образ жизни», – приводит сайт обращение Сергея Собянина к пожилым москвичам. Ранее Управление Роспотребнадзора по Москве приступило к усиленному контролю за соблюдением коронавирусных ограничений в столице из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки. Глава ведомства Анна Попова заявила, что введенной системы проверки QR-кодов в 28 регионах страны недостаточно. Для борьбы с коронавирусом необходимо усилить меры, заявила она во время совещания 19 октября. Также вице-премьером Татьяной Голиковой было предложено ввести период нерабочих дней в России с 30 октября по 7 ноября, в отдельных регионах – с 23 октября. Все это из-за резкого роста числа зараженных коронавирусом. Эксперт: На фоне эпидемии власти Латвии начали относиться к русским с уважением 19 октября 2021, 20:23

Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Текст: Ростислав Зубков

«Откуда депутат Иесалниекс взял данные о процентном соотношении латышей и русских в ковидных госпиталях. Откуда он знает? Врачи не ведут такой статистики», – сказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат Европарламента от Латвии Александр Мирский. Ранее латышский депутат-националист Янис Иесалниекс заявил, что в больницах Риги 80 процентов пациентов с ковидом составляют русскоязычные. «Моя близкая родственница в больнице работает старшей медсестрой. С ее слов я знаю, что там абсолютно одинаковое отношение ко всем пациентам. Причем, практически все медики свободно говорят на обоих языках. Так что эпидемия сумела объединить все население, – именно такая беда сумела, а не правительство. Но правительство тоже осознает, что невозможно вылечить одну часть населения, игнорируя другую часть населения», – сказал бывший депутат Европарламента от Латвии, певец Александр Мирский. «На фоне эпидемии власти впервые начали с уважением относиться к русским. Видимо, у кого-то в правительстве мозги встали на место – и информационная кампания о вакцинации сейчас ведется на обоих языках», – пояснил Мирский. «Ведь пожилые русскоязычные люди, – все те, кому за 70 лет, – почти поголовно не говорят на латышском. А ведь они-то как раз – в зоне риска. Для них, как известно, давно действуют драконовские языковые законы, но в данной ситуации власти сделали исключение, потому что здоровье всех жителей Латвии важно, ковид не разбирает, кто какой национальности», – напомнил экс-депутат. При этом Мирский признал, что противников вакцинации среди русскоязычных заметно больше. «Латыши очень дисциплинированы. У меня нет русской крови, латыши есть. Им было сказано, что надо и они массово идут. Даже из деревень люди массово едут на прививку. Среди тех, кто общается дома на русском языке, – это не только русские, но и белорусы и украинцы, большинство не считает Латвию своей родиной. А это 23% населения. Они не участвуют в выборах, не участвуют в социальной жизни. Среди них царит не столько недоверие к конкретным вакцинам, сколько общее недоверие к руководителям государства, которые делают явные отвратительные глупости в отношении большинства русскоязычных», – подытожил Мирский. В понедельник Латвия вышла на первое место в мире по росту заболеваемости ковидом. Об этом сообщил Центр профилактики и контроля заболеваний республики. Число новых случаев инфицирования на прошлой неделе увеличилось на 48,8%, госпитализированных больных – на 56%, тяжелых пациентов – на 62,8%, передал ТАСС. Ранее власти Латвии объявили локдаун с 21 октября по 15 ноября – на фоне роста числа заболеваний коронавирусом и низких темпов вакцинации. В частности, в стране с 20:00 до 05:00 вводится комендантский час. Открыты будут только магазины и учреждения, предоставляющие товары и услуги первой необходимости, тогда как школы и рестораны закрываются. Отменены все массовые мероприятия. При этом администрации крупных больниц Латвии объявили, что к ним стали все чаще попадать русскоговорящие пациенты с коронавирусом. В крупнейших медицинских учреждениях Риги 80 процентов пациентов с ковидом составляют русскоязычные, заявил депутат Сейма Латвии от праворадикального Национального блока Янис Иесалниекс. По версии депутата, к провалу кампании по вакцинации привела «пропаганда Кремля». «Латышские дети не смогут учиться и заниматься спортом, потому что приехавшие в советское время колонисты не желают вакцинироваться и теперь перегружают больницы», – цитирует Иесалниекса «Лента.ру». Как сообщила газета ВЗГЛЯД, бывший мэр Риги, депутат Европарламента Нил Ушаков назвал свою версию, по которой в больницах Латвии среди госпитализированных с COVID оказалось больше русскоговорящих. Объяснил он это тем, что носители русского языка живут преимущественно в городах с высокой плотностью населения, в многоквартирных домах, пользуются общественным транспортом, поэтому болеют чаще жителей сел. В Раде заявили о подталкивании Украины к прямому контракту с Газпромом 20 октября 2021, 09:05 Текст: Наталья Ануфриева

Украину в условиях кризиса в энергетической сфере «ведут» к прямому контракту на поставки газа с Газпромом, это ставит страну «на колени», заявила депутат Рады Людмила Буймистер. Буймистер заявила, что ее исключили из пропрезидентской фракции «Слуга народа» после того, как она начала говорить о «ведении» Украины к прямому контракту с Газпромом, передает РИА «Новости». «Это что – подыгрывание Москве? Или настолько боится ближайшее окружение, что я смогу убедить президента (Владимира Зеленского), что не все делается правильно? Или это просто произошла окончательная узурпация партии «Слуга народа» и это уже не президентская партия?», – возмутилась парламентарий. Ранее Зеленский назвал «Северный поток – 2» «оружием», последствия применения которого никто еще не знает, так как Европа зиму еще не прошла. Еще одним вызовом для Украины он назвал перспективы транзита российского газа через Украину. Самолет с пассажирами в США развалился на куски при взлете 19 октября 2021, 20:30

Фото: кадр из видео

Текст: Евгения Шестак

Самолет McDonnell Douglas DC-9-87 в штате Техас не смог набрать высоту в конце взлетно-посадочной высоты в аэропорту, вылетел за ограждение на пересеченную местность и разбился, в результате чего пострадал один человек из 21 находившегося на борту, сообщил местный телеканал Click2Houston. Самолет загорелся и рассыпался на куски. При этом почти всех пассажиров и членов экипажа удалось безопасно эвакуировать, в больницу был доставлен один пострадавший, передает РИА «Новости». По данным телеканала KTRK, самолет был зарегистрирован на владельца местной строительной компании Flair Builders Дж. Алана Кента, который во время крушения находился на борту самолета. Ранее в результате падения легкомоторного самолета на жилые дома в США два человека погибли, еще двое пострадали. МВД объяснило увольнения начальников отделов полиции Екатеринбурга 20 октября 2021, 10:44 Текст: Евгения Шестак

В Екатеринбурге четверо начальников отделов полиции выразили желание уйти в отставку по собственному желанию, сообщил руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых. «Действительно, вышеназванные руководители покидают ряды системы МВД. Люди это достойные, все они уходят на гражданку по собственному желанию, на заслуженный отдых, без какого-либо криминала. Конечно, это потеря, но жизнь так устроена, что рано или поздно на пенсию пойдет любой из нас, где бы он ни работал», – сказал РИА «Новости» Горелых. По его словам, кадровое подразделение МВД ищет новых руководителей для отделов, рассматриваются различные кандидатуры из числа имеющегося резерва. По данным E1.ru, один из начальников уже уволился, еще трое ждут окончания отпуска, но заявления уже написаны. В свою очередь источники Ura.ru сообщили, что усилился отток из органов, в кадровую службу полиции поступает по 20 рапортов в день. В частности, по словам источников, из 14-го отдела полиции недавно ушел на пенсию начальник Дмитрий Шишмаков, Аркадий Ситников уходит из 4-го отдела. Кроме того, из 12-го отдела увольняется Алексей Мартыненко, а 10-й отдел покидает Андрей Казанцев. Отмечается, что причинами массового увольнения стали большая нагрузка и низкая зарплата. В августе президент России Владимир Путин выпустил указ, согласно которому от занимаемых должностей освобождаются сразу несколько высокопоставленных сотрудников Министерства внутренних дел. Канадский политолог рассказал о перспективах примирения Москвы и Варшавы 19 октября 2021, 22:11

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Рафаэль Фахрутдинов,

Сочи

Москва и Варшава могли сблизиться за счет улучшения отношений Польши с Венгрией и Италией, но против этого будет выступать местная оппозиция. При этом Польша поддержит вступление Украины в ЕС и в перспективе в НАТО, сказал газете ВЗГЛЯД канадский политолог польского происхождения Петр Дуткевич в кулуарах заседания международного клуба «Валдай». «Для сближения Москвы и Варшавы есть все предпосылки в условиях конфронтации между Польшей и Брюсселем. До сих пор сближение не было реальным, поскольку нас разделяет не только политика, но и история», – считает член ученого совета «Валдайского клуба» и директор Центра государственного управления и общественной политики Карлтонского университета (Канада) Петр Дуткевич, который сейчас находится в Сочи, где проходит заседание клуба. Дуткевич напомнил, что в апреле премьер Венгрии Виктор Орбан, премьер Польши Матеуш Моравецкий и бывший глава МВД Италии, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини договорились на встрече в Будапеште работать над формированием общеевропейского правого политического объединения. С этими политическими силами Москва «вполне адекватно разговаривает», и за счет этого можно выстраивать российско-польский диалог. Эксперт сожалеет, что у польской оппозиции вместо программы развития отношений с Россией очень критический взгляд на нее. Это будет препятствовать попыткам правительства сблизиться с РФ. «Никто из польской оппозиции, даже бывший премьер-министр Дональд Туск, не имеет хотя бы короткой программы отношений с Россией. Это их большая ошибка», – уверен политолог. Что касается позиции простых поляков, то часть из них находится под влиянием правящей партии «Право и справедливость» и слогана «Польша прежде всего», что «тоже не способствует хорошим контактам с Россией». «Но что касается личных отношений, то поляки относятся к России нормально. Многие россияне, которые бывают в Польше, удивляются позитивной реакции людей на русский язык. Но это не касается радикальных националистических элементов, которые всегда будут», – добавил собеседник. Говоря о позиции Польши по поводу вступления Украины в НАТО, а затем в ЕС, Дуткевич отметил огромные риски такого пути для Киева. «С точки зрения Польши, было бы гораздо более прагматично начать разговор о вступлении Украины в Европейский союз, а где-то в будущем, когда ситуация на Украине стабилизируется и будут выполнены Минские соглашения, о вступлении в какой-то военный блок», – подытожил Дуткевич. В прошлый четверг украинский посол в ФРГ Андрей Мельник потребовал от Германии закрепить перспективу принятия Украины в Евросоюз. В июле президент Украины Владимир Зеленский говорил, что его страна устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС. Ранее председатель Европарламента Давид Сассоли сообщил, что «Еврокомиссия ведет переговоры с польскими властями по поводу основополагающих принципов, несоблюдение которых может заблокировать утверждение плана восстановления Польши». Так политик отреагировал на решение польского Конституционного суда, который констатировал несоответствие нормы о приоритете европейского права над национальным положениям основного закона и подтвердил превосходство конституции над правом ЕС. Это произошло после того, как Европейский суд юстиции заключил, что очередная реформа польской судебной системы может нарушать законодательство ЕС. В конце 2020 года Совет ЕС и Европарламент условились считать соблюдение принципа верховенства права решающим критерием при распределении бюджетных расходов между членами сообщества. Это касается всех средств бюджета ЕС, включая фонд восстановления стран ЕС после пандемии. По оценке Сассоли, «еще есть шанс избежать необратимого кризиса», однако «должно быть ясно, что примат европейского права над национальным не может быть поставлен под сомнение». Погребинский объяснил необходимость подключения США к нормандскому формату 19 октября 2021, 20:52

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Текст: Андрей Резчиков

«Франция и Германия не смогли убедить Киев реализовать политическую часть Минских соглашений, поэтому Россия уже предприняла попытку подключить к нормандскому формату США», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Так он отреагировал на слова Сергея Лаврова о том, что Москва ранее уже предлагала Вашингтону подключиться к урегулированию в Донбассе. «Попытка подключения США к нормандскому формату уже фактически состоялась», – считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. По его мнению, исходной позицией для привлечения США к украинской и донбасской проблематике была женевская встреча президентов Владимира Путина и Джо Байдена в июне. «Там обсуждалась украинская тема и, по-видимому, по следам этой встречи произошел визит замруководителя Госдепа Виктории Нуланд и ее разговор с замглавы администрации российского президента Дмитрием Козаком», – полагает собеседник. «В Москве прозвучали слова о том, что контакты с Владимиром Зеленским бессмысленны, – заметил Погребинский. – Это говорит о том, что нормандский формат в значительной мере исчерпал свои возможности. Дело в том, что Германия с Францией так и не смогли оказать влияние на Киев для того, чтобы он приступил к реальному процессу реализации политической части минских соглашений. В этом смысле надежды на нормандский формат очень малы сейчас», – подчеркнул Погребинский. Он добавил, что не возлагает большие надежды на посреднические усилия США. «Но в любом случае, Соединенные Штаты имеют большее влияние на Киев, чем Германия и Франция», – добавил киевский эксперт. В понедельник глава МИД России Сергей Лавров рассказал о том, что Россия предлагала подключить США к переговорам в нормандском формате, но западные участники нормандской четверки – Франция и ФРГ категорически отказались. По словам Лаврова, подобный разговор имел место во время визита в Москву Джона Керри – на тот момент главы Госдепа (речь идет о президентстве Барака Обамы), и его встречи с Владимиром Путиным. «Еще когда Джон Керри был госсекретарем и он приезжал с очередным визитом в Москву, и мы были на приеме у Путина, Путин сказал, что «вот мы видим, что американцы влияют на Украину, у вас есть свой специальный представитель, Порошенко к вам прислушивается. Может быть, поговорить с Германией и Францией, чтобы вы подключились к нормандскому формату?». Это было при мне», – цитировал «Коммерсант« слова главы МИД. В ответ Керри тогда заметил, что если бы Соединенные Штаты пригласили бы подключиться к нормандскому формату, «может быть, мы бы подумали». «Потом мы спросили у немцев, у французов, они сказали: категорически нет. Мы должны работать в формате, который был создан, в котором были подписаны Минские договоренности, только так», – передавал слова Лаврова ТАСС. При этом глава российской дипломатии отметил: необязательно быть участником нормандской четверки, «необязательно четверку превращать в пятерку или в семерку для того, чтобы каким-то образом помочь урегулированию». В то же время Лавров назвал фантазиями заявления украинского президента Владимира Зеленского о желании Киева напрямую контактировать с высшим российским руководством. Ранее Зеленский заявил о готовности к встрече с президентом Путиным в любом формате. В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что с президентом Украины сложно выстраивать диалог, поэтому президент России отдельно общается с французским президентом Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, а те уже ведут переговоры с украинским главой государства. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о бессмысленности ведения переговоров с нынешним руководством Украины, так как «во главе этой страны стоят невежественные и необязательные люди», которые «постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре». Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Россия вынесла приговор властям Украины. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Стали известны подробности дела Раковой 20 октября 2021, 10:21

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Текст: Кристина Коваленко

Уголовное дело было возбуждено в отношении бывшего вице-президента Сбербанка, экс-замминистра просвещения Марины Раковой в августе по заявлению и. о. главы ФНФРО. «И. о. главы фонда (ФНФРО) Юлия Пономарева написала заявление в полицию 3 августа, дело возбуждено 7 августа», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на знакомый с ходом следствия источник. Уточняется, что фонд признан потерпевшим. Поводом для возбуждения дела стала справка об исследовании документов между фондом и Московской высшей школой социальных и экономических наук. Справка показала фальсификацию отчетов по проводимым исследованиям. Бывшую чиновницу обвиняют в хищении более 50 млн рублей. Ей вменяют то, что на посту замминистра просвещения в 2019 году она пролоббировала выделение бюджетных средств ФНФРО, в котором являлась гендиректором. Деньги должны были пойти на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта «Учитель будущего». Ранее сообщалось, что следствие предъявило обвинение ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергею Зуеву, его подозревают в хищении 21 млн рублей. Деньги выделялись на реализацию нацпроектов. Сам руководитель вуза вину не признает. В Кремле отреагировали на задержание Раковой. Пресс-секретарь президент Дмитрий Песков заявил, что о задержании бывшего вице-президента Сбербанка и экс-замминистра просвещения известно, но Кремль не имеет возможности вмешиваться в следственные действия. МИД: Киев не уведомил Россию, что задержанный офицер СЦКК является гражданином РФ 19 октября 2021, 19:17

Фото: кадр из видео

Текст: Елизавета Булкина

Киев не сообщил российским дипломатическим ведомствам о том, что задержанный на Украине представитель Луганска в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) Андрей Косяк является гражданином России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Украинская сторона сообщила в СМИ о наличии у А. В. Косяка гражданства России. Несмотря на это, никаких уведомлений о произошедшем в российские дипломатические и консульские учреждения не поступало, хотя российско-украинская Консульская конвенция предписывает делать это незамедлительно, не позднее чем через три дня после задержания», – говорится в сообщении на сайте МИД. Захарова уточнила, что «посольство России в Киеве и генконсульство в Харькове обращались в МИД Украины и местные органы власти с требованиями разъяснить ситуацию, информировать о местонахождении задержанного и обеспечить к нему консульский доступ, который в соответствии с Консульской конвенцией должен быть предоставлен не позднее чем через четыре дня после задержания. Прошло уже шесть дней, но Киев так и не выполнил свои обязательства по Консульской конвенции». Дипломат подчеркнула, что в Москве расценивают действия украинской стороны как вероломные и провокационные. «Призываем украинскую сторону пересмотреть свою позицию, прекратить провокации на линии соприкосновения в Донбассе, сообщить местонахождение гражданина России А. В. Косяка и обеспечить доступ к нему российских консульских работников. Продолжим добиваться соблюдения законных прав российского гражданина. Ожидаем также принципиальной оценки произошедшего инцидента со стороны ОБСЕ», – сказано в комментарии. Ранее украинские силовики похитили безоружного наблюдателя представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила захваченного офицера ЛНР в создании незаконных вооруженных формирований. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник приостановил участие ЛНР в минском формате переговоров до освобождения представителя республики в СЦКК. Представительство Луганской народной республики в Центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) прекратило взаимодействие с Киевом. Полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы. В ЛНР обвинили СБУ в пытках задержанного представителя республики с применением психотропных препаратов. Луганская народная республика призвала правозащитников принудить Киев освободить захваченного украинскими силовиками сотрудника представительства ЛНР в СЦКК и привлечь виновных к ответственности. Позже Северодонецкий городской суд Луганской области отправил под стражу Косяка. Попавшая в «Миротворец» 12-летняя девочка попросила генсека ООН закрыть сайт 19 октября 2021, 19:28

Фото: Lev Radin/Keystone Press

Agency/Global Look Press

Текст: Евгения Шестак

Девочка из Луганска Фаина Савенкова, которую ранее внесли в базу украинского сайта «Миротворец», написала генсеку ООН письмо с просьбой повлиять на закрытие экстремистского ресурса, сообщил зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. «Вчера мы препроводили генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу письмо Фаины Савенковой, в котором она просит его оказать воздействие на Украину с тем, чтобы экстремистский сайт «Миротворец», в базу данных которого ее внесли украинские националисты и радикалы, был закрыт», – написал Полянский в Telegram. По его словам, это не совсем обычная практика для российского постпредства, «однако ситуация вокруг прямых угроз в адрес 12-летнего ребенка требует немедленных действий и четкой, недвусмысленной классификации». «Копию письма мы также направили в ЮНИСЕФ. Надеюсь, что руководство ООН не оставит данный вопиющий случай без внимания и надлежащей оценки», – добавил он. Ранее девочка из Луганска попала в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Она записала видеообращение к членам Совета Безопасности ООН и призвала организацию не забывать о том, что дети Донбасса имеют право на детство и мирную жизнь. Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что внесение Фаины Савенковой в базу «Миротворца» является шокирующим фактом. Напомним, Генпрокуратура России потребовала признать украинский сайт «Миротворец» нарушающим права граждан. В Генпрокуратуре подчеркнули, что экстремистский сайт «Миротворец» был создан в августе 2014 года при поддержке властей Украины «для большего эффекта при проведении «зачисток» от оппозиционных политических деятелей и журналистов». В Британии начала распространяться более заразная форма коронавируса 19 октября 2021, 21:12

Фото: WIktor Szymanowicz/NurPhoto/Reuters

Текст: Евгения Шестак

В Великобритании начала распространяться новая, более заразная форма коронавируса – AY.4.2, сообщил ученый Джеффри Барретта из Института Уэллкома Сэнгера в Кембридже и директор Института генетики Лондонского университета Франсуа Баллу. По его словам, новый вид инфекции является вариацией «дельта»-штамма коронавируса, но обладает большей заразностью, чем исходный вариант, минимум на 10-15%, передает RT со ссылкой на The Financial Times. Специалисты подчеркивают, что пока новая вариация фиксируется только на территории королевства, на нее приходится около 10% всех случаев заражения в стране. Эксперты подчеркнули, что рост заболеваемости COVID-19 в Великобритании связан прежде всего с тем, что жители пренебрегают мерами профилактики, а не с появлением вариации вируса. Как предположил профессор клинической микробиологии Кембриджского университета Рави Гупта, AY.4.2 вряд ли будет способствовать распространению коронавируса так же значительно, как предыдущие формы «дельта»-штамма. Ранее главный врач городской клинической больницы (ГКБ) № 52 Марьяна Лысенко сообщила, что дети стали намного чаще заражаться штаммом коронавирусной инфекции «дельта». Минздрав Украины опубликовал фото из ковидных госпиталей 19 октября 2021, 19:06

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Министерство здравоохранения Украины опубликовало фотографии из ковидных госпиталей, где показаны условия содержания пациентов, а также кадры с вывозом из отделений умерших вследствие коронавируса. Соответсвующие фотографии опубликованы на странице ведомства в Facebook. «Из 27 488 человек, госпитализированных с коронавирусной болезнью на Украине с 11 по 17 октября 2021 года, 25 893, или 94,2%, не получили ни одной дозы антиковидной вакцины, как показывает информационно-аналитическая система MedData», – отметили в минздраве. По данным ведомства, за 11–17 октября прививки получили 762 352 человека. Всего по состоянию на 18 октября по крайней мере одной дозой антиковидной вакцины привились 8 065 760 человек, двумя дозами – 6 573 564 человека. Отмечается, что данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США свидетельствуют о том, что невакцинированные от коронавируса люди имеют в 11 раз больший риск умереть от штамма «Дельта», чем вакцинированные. Ранее сообщалось, что в украинском Мелитополе под захоронение умерших от коронавирусной инфекции выделили большой квартал местного кладбища, на снятых с дронов кадрах запечатлены десятки могил. На Украине с начала пандемии зарегистрировано 2,72 млн заболевших, скончались 63 847, за последние сутки умерли 433 человека. Появилась информация о планах Facebook сменить название 20 октября 2021, 05:57

Фото: Jaap Arriens/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Компания Facebook планирует изменить название на следующей неделе, сообщил источник. Как пишет Verge, компания хочет, чтобы название «отражало ее направленность на построение «метавселенной», которая, по словам главы Facebook Марка Цукерберга, предоставит большие возможности людям творческих профессий, тем, кто хочет жить и работать вдали от центра города, а также проживающим на территориях, на которых ограничен доступ к образованию или объектам рекреации. Новое название держится в строгом секрете, даже не все члены руководства знают его. Предполагается, что название может быть как-то связано с Horizon, названием виртуального офиса, представленного Facebook, передает РИА «Новости». Ожидается, что о планах будет объявлено на ежегодной конференции 28 октября. Как отмечает издание, Facebook – не первая технологическая корпорация, решившая провести переименование. Так, в 2015 году один из главных конкурентов компании Цукерберга Google провела реструктуризацию корпорации, которая получила название Alphabet, передает ТАСС. Напомним, Facebook согласилась выплатить почти 5 млн долларов штрафа по иску минюста США о дискриминации, еще до 9,5 млн долларов – пострадавшим. В американском Конгрессе состоялись слушания по вопросу безопасности детей в интернете. В центре внимания оказалась бывшая сотрудница Facebook Фрэнсис Хауген, которая обвиняет компанию в распространении провоцирующего ненависть контента ради прибыли.