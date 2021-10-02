В США призвали отомстить России за «гаванский синдром»

Соединенным Штатам необходимо отомстить России за «гаванский синдром» у американцев, уверен обозреватель издания 19Fortyfive Джейсон Киллмейер.

Случаи недомогания у американских государственных служащих, которых называют «гаванским синдромом», случаются не без «вмешательства извне», заявил Киллмейер, передает РИА «Новости».

«Консенсус состоит в том, что в этих атаках виновата Россия. <...> Для нападения, вероятно, используется оружие с направленной энергией», – отметил он.

По его мнению, Россия бросила США вызов и ждет ответной реакции. Вашингтон при этом в затруднительном положении, руководство страны собирает доказательства и пытается выявить механизм, провоцирующий недомогания.

«Каждый день промедления с ответом приводит к тому, что все больше граждан США страдают от этой болезни <...> Безопасность наших сотрудников по всему миру должна быть превыше всего», – заключил Киллмейер.

В конце сентября один из сотрудников команды директора ЦРУ США Уильяма Бернса во время поездки в Индию сообщил о симптомах, похожих на «гаванский синдром».

Ранее Бернс заявлял, что Россия может стоять за необъяснимыми эпизодами ухудшения состояния американских дипломатов, которые называют «гаванским синдромом», но сделать определенные выводы не позволяет нехватка данных.

Напомним, в августе СМИ сообщили, что эксперты, занимающиеся выяснением происхождения так называемого «гаванского синдрома» у сотрудников диппредставительств США, пока не могут найти доказательств, которые бы позволили обвинить Россию.