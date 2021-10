Тиньков согласился выплатить США 506 млн долларов Лавров заявил о свободе России от табу во внешней политике 2 октября 2021, 17:02 Текст: Алексей Дегтярев

Российская сторона, в отличие от американской, свободна от табу и идеологических пристрастий во внешней политике, заявил глава МИД Сергей Лавров. «У нас нет, в отличие от Соединенных Штатов, это действительно так, идеологических пристрастий, идеологических табу в наших отношениях с зарубежными партнерами. Но это на самом деле является нашим преимуществом – методологическим, практическим, поскольку позволяет нам играть активную посредническую роль в урегулировании тех конфликтов, которые мы считаем важным держать на повестке дня», – цитирует Лаврова ТАСС. Он пояснил, что такая стратегия позволяет Москве поддерживать контакты со всеми без исключения, в том числе насчет того, что касается «непримиримых государственных субъектов», и в том, что касается «протагонистов, антагонистов внутри соответствующих стран, которые охвачены конфликтами». Россия всегда будет отстаивать международное право, центральную роль ООН на мировой арене. Глава МИД отметил, что многосторонние объединения с российским участием стали играть все большую роль не только в формировании региональной повестки дня, но и в определении общемировых тенденций развития. Результаты последних саммитов БРИКС, ОДКБ, ШОС наглядно показывают усиливающееся значение этих структур. «Я считаю, что опираясь на наш ресурсный, политический, стратегический потенциал, мы будем продолжать активно продвигать позитивную повестку дня, нацеленную на формирование условий для построения нового миропорядка, который должен, по сути дела, не перечеркивать старый, а вернуться к истокам, которые заложены в Уставе ООН», – сказал Лавров. «Мы всегда знаем, что правда на нашей стороне. Давайте считать это нашей идеологией или, скажем, идейным содержанием нашей внешней политики», – продолжил глава ведомства. Министр добавил, что переход от западноцентричной модели глобального развития к многополярному миропорядку будет длительным. «Но то, что центр мирового развития уже сместился из Евроатлантики в Азиатско-Тихоокеанский регион и в его ключевую часть – Евразию, это, наверное, очевидно всем», – отметил Лавров. Для устойчивого решения глобальных проблем важно соблюдать баланс интересов, а международная жизнь становится все более инклюзивной «с точки зрения того, что на нее влияет». «Она вбирает в себя целый ряд связанных друг с другом факторов. Это, конечно же, и модели развития, и модели государственного устройства, политические традиции, культурно-цивилизационные коды и многое другое. Здесь не обойтись без осмысления этих процессов, но ясно уже одно – традиционным балансом сил проблемы решить устойчиво и надежно невозможно, нужен баланс интересов», – заключил глава ведомства.

Российский бизнесмен Олег Тиньков решил пойти на сделку с американским судом и признал вину по одному эпизоду нарушения налогового законодательства США, он должен выплатить свыше 500 млн долларов. «Виновен», – сказал Тиньков в суде, передает РИА «Новости». Приговор должны вынести 29 октября. Напомним, в четверг Тиньков в американском суде отказался признать вину по делу о налоговых нарушениях. Напомним, Тиньков и минюст США достигли соглашения. В 2020 году налоговая служба США предъявила в суде Лондона претензии Тинькову – Вашингтон обвинил его в предоставлении заведомо ложных сведений об активах при отказе от американского гражданства. Тиньков отказался от гражданства США в 2013 году. Его обвиняют по двум пунктам нарушения закона о налоговой декларации, ему грозит по три года тюрьмы и значительный штраф. Главу ФСВТС ужаснуло количество брошенных в Афганистане оружия и техники США 1 октября 2021, 02:42

Сообщения о том, что США оставили в Афганистане оружие и технику на 85 млрд долларов, «просто ужасают», заявил глава российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. «Вдумайтесь в цифры: 22 тыс. бронированных автомобилей, 358 тыс. автоматических винтовок, 176 артиллерийских установок, 8 тыс. грузовиков, транспортные самолеты, больше сотни вертолетов», – приводит его слова «Звезда». Шугаев отметил, что американцы своим оружием вооружили новые власти Афганистана «до зубов», и «одному Богу известно, чем это все закончится». Он сообщил, что еще в 2011 году Рособоронэкспорт подписал контракт «на поставку 63 военно-транспортных Ми-17В-5 вертолетов», причем «контрактодержателями были американцы, а не афганцы». «Где сегодня эти машины, в чьих они руках можно только догадываться», – заявил Шугаев. Напомним, США вывели войска из Афганистана, бросив там колоссальное количество оружия. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что после ухода американцев в Афганистане осталось вооружений более чем на 85 млрд долларов. Пентагон объяснил Сенату США планы возможного использования военных баз России 30 сентября 2021, 06:59

Сенаторы США рассказали СМИ о закрытой части слушаний с участием руководства Пентагона, на которых обсуждалось возможное использование военных объектов в Средней Азии, в том числе российских баз. Politico со ссылкой на ряд членов Сената США, которые участвовали в слушаниях, сообщает, что «трио высших военных лидеров проинформировали законодателей за закрытыми дверями о дискуссиях, которые ведутся с правительствами Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и других стран». По данным издания, обсуждается размещение «загоризонтных» средств для контртеррористических операций в Афганистане, причем обсуждаемые «объекты могут включать базы, используемые Россией в этих странах». В открытой части слушаний глава Пентагона Ллойд Остин сообщил сенаторам, что предложение помощи со стороны России прозвучало на встрече лидеров двух стран в Женеве. В сентябре председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли пытался выяснить подробности у своего российского коллеги Валерия Герасимова, передает РИА «Новости». Напомним, газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что тема возможного использования баз поднималась на встрече Милли и Герасимова, состоявшейся на прошлой неделе. Герасимов, по данным издания, не дал каких-либо обещаний. После этого американские законодатели-республиканцы, курирующие внешнюю политику страны, потребовали от администрации президента Джо Байдена объяснить планы использовать российские военные базы в Средней Азии. США заявили о готовности «искоренять» хакеров в России 1 октября 2021, 04:31

Если Россия не хочет или не может бороться с хакерами, совершающими преступления с ее территории, США готовы сами «искоренять» их, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен. Блинкен заявил о росте киберугроз «как внутри страны, так и во всем мире» и призвал «улучшать защиту и повышать уровень осведомленности людей». По его словам, нужно также «принимать наступательные меры, нарушать и пресекать деятельность этих по большей части преступных группировок, использующих вирусы-вымогатели», передает ТАСС со ссылкой на KDKA. Как заявил Блинкен, «будь то Россия или другое государство», власти любой страны, где «действуют подобные группировки», должны «пресекать» их деятельность, «искоренять и привлекать их к ответственности». Если же власти «не желают или не имеют возможности заниматься этим», то, «как президент Байден дал понять в том числе президенту Путину», США «сами будут делать это», сказал глава Госдепа. Напомним, жертвами хакеров в США стали сети трубопровода Colonial Pipeline (обеспечивает 45% поставок топлива на восток США) и мясоперерабатывающая компания JBS (контролирует около 20% убойных мощностей для крупного рогатого скота и свиней). В сентябре в ФБР заявили, что не увидели активизации в России борьбы с хакерами. При этом американская компания Recorded Future, специализирующаяся на компьютерной безопасности, заявила, что власти России приструнили хакеров, атаковавших США. Названо условие проведения новых переговоров России и США 30 сентября 2021, 19:58 Текст: Вера Басилая

Решение о проведении нового раунда переговоров России и США будет принято после того, как начнут действовать две рабочие группы, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков по итогам российско-американских переговоров по стратегической стабильности. «Мы должны лучше разобраться в сути некоторых аспектов подхода США. Затем мы поймем, когда настанет момент очной встречи», – цитирует РИА «Новости» Рябкова. По его словам, пока стороны не назначали дату новой встречи. А на переговорах в Женеве в четверг обсуждались те вопросы, которая каждая из сторон ранее направила оппоненту. Ранее Рябков заявил, что Россия и США на переговорах по стратегической стабильности достигли прогресса по некоторым вопросам. До этого США анонсировали новый раунд переговоров по стратегической стабильности с Россией. По словам посла США в России Джона Салливана, после саммита президентов России и США в Женеве, страны ведут переговоры по стратегической стабильности. Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Пентагон заверил, что Россия и Китай не получат оставленные США в Афганистане вооружения 1 октября 2021, 18:36 Текст: Алексей Дегтярев

У Вашингтона нет опасений в получении Россией, Китаем или террористическими группировками оставленных американскими военными в Афганистане вооружений, заявила первый замглавы Пентагона Кэтлин Хикс. «Я не беспокоюсь об этом», – заявила Хикс, отвечая на вопрос, вызывает ли у руководства США эта тема опасения, передает ТАСС. По ее словам, военные США проделали «серьезную работу» для недопущения подобного сценария. Военное снаряжение, предназначенное для США, вывезли из Афганистана или вывели из строя, теперь его нельзя применить, уверена Хикс. «Я бы особо подчеркнула, что в этой категории не было новейшей техники. Снаряжение, которое американцы посчитали бы новейшим, среди того, что мы вывезли или вывели из строя», – добавила представитель Пентагона. Она пояснила, что Конгресс запросил полный отчет об этом, и Пентагон готов отчитаться. Напомним, США вывели войска из Афганистана, бросив там колоссальное количество оружия. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что после ухода американцев в Афганистане осталось вооружений более чем на 85 млрд долларов. Глава российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев заявил, что сообщения об оставленных в Афганистане оружии и технике на 85 млрд долларов «просто ужасают». Эксперт оценил способности США «искоренить» хакеров в России 1 октября 2021, 11:16

«Американцы уже второе десятилетие занимаются борьбой с российскими хакерами, выманивая их в другие страны и арестовывая руками местных правоохранителей», – пояснил газете ВЗГЛЯД хакер Александр Варской. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о готовности США «искоренять» хакеров на территории России. «Угроза американского внешнеполитического ведомства сделана ради громкого звучания. Сейчас модно хайпить на теме хакеров. Но по сути, американцы не могут реализовать эту инициативу ничем иным, кроме как вылавливать отдыхающих на Мальдивах и Кипре российских хакеров. Тут вспоминается шутка: хакеры из США хотели повлиять на российские выборы, но не смогли зарегистрироваться на сайте госуслуг», – сказал хакер Александр Варской. «Кроме того, американцы плохо осведомлены о том, что российские силовики борются с компьютерными преступниками на территории России. Также у нас есть несколько хакерских группировок, которые конкурируют и между собой. Возможно, они захотят каким-то образом привлечь США на свою сторону, но тогда уже сами американцы рискуют нарваться на преследование наших правоохранителей», – добавил собеседник. Он также напомнил, что Россия неоднократно призывала США начать переговоры по кибербезопасности, но США отказывались. «Думаю, сейчас от нас таких предложений поступать не будет. Дело в том, что Москва и Вашингтон поняли сложность взаимодействия в этой сфере. Обмен чувствительными данными легко может перейти границу борьбы с киберпреступностью и вылиться во что-то нежелательное», – сказал хакер. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о росте киберугроз «как внутри страны, так и во всем мире», и призвал «улучшать защиту и повышать уровень осведомленности людей». По его словам, нужно также «принимать наступательные меры, нарушать и пресекать деятельность этих по большей части преступных группировок, использующих вирусы-вымогатели», передает ТАСС со ссылкой на KDKA. Как указал дипломат, «будь то Россия или другое государство», власти любой страны, где «действуют подобные группировки», должны «пресекать» их деятельность, «искоренять и привлекать их к ответственности». Если же власти «не желают или не имеют возможности заниматься этим», то, «как президент Байден дал понять в том числе президенту Путину», США «сами будут делать это», сказал глава Госдепа. Напомним, жертвами хакеров в США стали сети трубопровода Colonial Pipeline (обеспечивает 45% поставок топлива на восток США) и мясоперерабатывающая компания JBS (контролирует около 20% убойных мощностей для крупного рогатого скота и свиней). В сентябре в ФБР заявили, что не увидели активизации в России борьбы с хакерами. При этом американская компания Recorded Future, специализирующаяся на компьютерной безопасности, заявила, что власти России приструнили хакеров, атаковавших США. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Рябков назвал вбросом сообщения об использовании США российских баз в Средней Азии 30 сентября 2021, 20:30

Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что позиция России о неприемлемости военного присутствия США в Средней Азии неизменна, а сообщения об использовании российских баз американцами из-за Афганистана вбросом. «Я не первый раз обращаю внимание на то, что американские коллеги либо выдают желаемое за действительное, либо слышат в наших сигналах только то, что им ласкает слух. В общем, идут по пути информационных вбросов, в надежде на то, что за ними произойдет сдвиг в нашей позиции», – приводит РИА «Новости» слова Рябкова. Он также подчеркнул, что в позиции России по вопросу присутствия США в Центральной Азии «нет ни малейших изменений». «Это окончательно сформулированная твердая позиция, где нет никакого момента гибкости, о чем американцам неоднократно говорилось», – добавил дипломат. Ранее сенаторы США рассказали СМИ о закрытой части слушаний с участием руководства Пентагона, на которых обсуждалось возможное использование военных объектов в Средней Азии, в том числе российских баз. Напомним, газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что тема возможного использования баз поднималась на встрече Милли и Герасимова, состоявшейся на прошлой неделе. Герасимов, по данным издания, не дал каких-либо обещаний. После этого американские законодатели-республиканцы, курирующие внешнюю политику страны, потребовали от администрации президента Джо Байдена объяснить планы использовать российские военные базы в Средней Азии. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Россия и США достигли прогресса на переговорах по стратегической стабильности 30 сентября 2021, 19:18 Текст: Елена Мирошниченко

Россия и США на переговорах по стратегической стабильности достигли прогресса по некоторым вопросам, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. По его словам, Россия и США договорились о создании двух рабочих групп по вопросам стратегической стабильности, передает ТАСС. Ранее Рябков прилетел в Женеву для переговоров с США по стратегической стабильности. Ранее США анонсировали новый раунд переговоров по стратегической стабильности с Россией. По словам посла США в России Джона Салливана, после саммита президентов России и США в Женеве, страны ведут переговоры по стратегической стабильности. Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Пригожин потребовал от США завести дело против автора «досье» на Трампа 1 октября 2021, 03:37 Текст: Антон Антонов

Российский бизнесмен Евгений Пригожин направил в американский минюст и ФБР запросы на возбуждение дел против ряда лиц за ложные показания и сговор с целью обмана США, сообщила его компания «Конкорд». На странице компании в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что Пригожин направил запросы «на возбуждение уголовных дел против Гленна Р. Симпсона и Кристофера Стила», а также других лиц. Указывается, что в «заявлении обращается внимание на важные факты и обстоятельства, которые прольют свет на истоки «Рашагейт». Как отмечает «Конкорд», в публичном доступе находятся доказательства того, что Глен Симпсон не раз давал показания по делу, известному как «США против «Конкорд». Материалы дела против адвоката Майкла Сассманна, уличенного властями США в даче ложных показаний, свидетельствуют, что Сассманн тесно сотрудничал с Fusion GPS, которой владеет Симпсон, передает РИА «Новости». «Конкорд» призывает «проверить все заявления, ранее сделанные Гленном Симпсоном в адрес Конгресса, ФБР и других федеральных органов по «российскому следу». Кроме того, задокументирована роль экс-агента MI-6 Стила, который предоставлял ФБР ложные данные о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы президента США. Из материалов дела следует, что именно по просьбе Симпсона были даны ложные показания и было введено в заблуждение ФБР. Стил, работавший на Симпсона, составил «российское досье», наполненное ложными обвинениями против россиян, заявили в компании. «Конкорд» заявил, что все это подтверждает необоснованность обвинений «во вмешательстве в выборы президента США» и санкций против Пригожина, который «продолжит бороться за правду, несмотря на явное нежелание властей США соблюдать собственные законы и правила». На странице «Конкорда» опубликованы «запросы на возбуждение следствия против Гленна Р. Симпсона и Кристофера Стила в министерство юстиции США и ФБР». Напомним, спецпрокурор министерства юстиции США Джон Дарем предъявил официальное обвинение одному из ключевых свидетелей, уверявших в 2016 году о связях команды Дональда Трампа и российских структур. Федеральное жюри присяжных вынесло вердикт: адвокат по вопросам кибербезопасности Майкл Сассман солгал представителям ФБР, когда сообщал на допросе о связях компании The Trump Organization с одним из российских банков. Кроме того, Сассман скрыл то, что его юридическая фирма работала на предвыборный штаб Хиллари Клинтон. Среди материалов дела есть и фальшивое досье, положенное в основу обвинений против Пригожина. Стил был автором профинансированного американскими демократами «антитрамповского досье». МИД ответил на обвинение США в «срыве» совещания ОБСЕ 30 сентября 2021, 15:31 Текст: Алина Назарова

Обвинение со стороны Вашингтона в адрес России в «срыве» совещания ОБСЕ по правам человека в Варшаве является попыткой исказить истинное положение дел, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД Алексей Зайцев. «Обратили внимание на заявление главы госдепартамента США Энтони Блинкена, который обвинил Россию в срыве ежегодного совещания ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения. Рассматриваем данное заявление как очередную попытку исказить истинное положение дел», – сказал Зайцев, передает РИА «Новости». Ранее из обнародованного госдепом письменного заявления Блинкена стало известно, что он обвинил Россию в том, что она якобы заблокировала проведение ежегодного совещания ОБСЕ по вопросам человеческого измерения, которое планировалось провести в Варшаве 27 сентября. Госдеп США назвал переговоры с Россией интенсивными и предметными 30 сентября 2021, 20:51 Текст: Вера Басилая

Прошедшие в Женеве переговоры делегаций России и США по стратегической стабильности носили интенсивный и предметный характер, заявил госдепартамент. «Обсуждение было интенсивным и предметным», – заявило американское дипведомство, передает РИА «Новости». Госдеп также подтвердил договоренность о создании двух межведомственных групп по стратегической стабильности, а также анонсировал третье пленарное заседание. Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что точек соприкосновения у России и США по стратегической стабильности пока крайне мало, но есть стремление расширять их число. Также в четверг Рябков заявил, что Россия и США на переговорах по стратегической стабильности достигли прогресса по некоторым вопросам. Рябков назвал планы AUKUS по атомным подлодкам вызовом режиму нераспространения 1 октября 2021, 15:17 Текст: Наталья Ануфриева

Соглашение Австралии, Великобритании и США в рамках AUKUS, которое позволяет Канберре создать флот атомных подводных лодок, является вызовом для режима нераспространения ядерного оружия, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Рябков заявил, выступая на публичной дискуссии в Женевском центре политики безопасности, что «это большой вызов для международного режима нераспространения ядерного оружия». Он напомнил, что в рамках партнерства стран AUKUS Австралия получит от союзников технологии строительства атомных подлодок и может войти в пятерку стран с подобным флотом, передает ТАСС. «Мы озабочены заявлениями, сделанными ранее в этом году в Лондоне о перспективах распространения их ядерного потенциала. Также обеспокоены самым недавним сообщением США, Великобритании и Австралии о намерении развивать технологически продвинутое партнерство, которое позволит Австралии после 18 месяцев консультаций и нескольких годов попыток получить атомные подводные лодки в достаточном количестве, чтобы войти в пятерку стран по этому типу вооружений», – сказал дипломат. Рябков заявил также, что Россия в диалоге с США по стратегической стабильности «готова к худшему, но надеется на лучшее»: «Мы все еще полагаем, что есть шанс на победу прагматического подхода и вовлечение США в работу с Россией с добрыми намерениями, чтобы найти баланс и взаимоприемлемые решения», передает РИА «Новости». В Женеве уже прошло два раунда переговоров России и США по стратегической стабильности, «обе делегации договорились, что этот процесс должен служить стабилизации двусторонних отношений в стратегических направлениях, чтобы обеспечить предсказуемость, предотвратить гонку вооружений, выстроить контроль над вооружениями и сократить риск вооруженных конфликтов. «Осталось подтвердить в реальности, готовы ли в Вашингтоне изменить свой дестабилизирующий курс и преследовать свои амбициозные цели на основе равноправия. Посмотрим, готовы ли США учитывать легитимные озабоченности России», – отметил замглавы МИД. Он также указал, что предложение России для США заморозить ядерные арсеналы было единоразовым, но Вашингтон упустил возможность. Напомним, первой инициативой AUKUS стало создание атомных подводных лодок для ВМФ Австралии. США решили передать ей технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками, «чтобы ее подводные лодки, по сути, можно было развертывать на более продолжительное время, чтобы их ход стал тише, чтобы они стали намного более совершенными, позволяя нам обеспечивать и укреплять сдерживание во всем регионе». Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заверил, что Канберра намерена строить АПЛ, но не стремится заполучить ядерное оружие. При этом Госсекретарь США Энтони Блинкен не дал однозначного ответа на вопрос о возможности размещения в Австралии американских ядерных ракет средней дальности. Москва поставила целый ряд вопросов в связи с созданием AUKUS, а также задаст их коллегам из Австралии и Великобритании. Китай обвинил США в распространении ядерного оружия. Кроме того, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась контракта на создание подводных лодок из-за нового партнерства AUKUS (Австралия, Великобритания и США) в сфере обороны и безопасности. Также ЕС без объяснения причин отложил переговоры с Австралией. В США раскритиковали администрацию Байдена за политику по «Северному потоку – 2» 30 сентября 2021, 12:54 Текст: Евгения Шестак

Политика администрации президента США Джо Байдена в отношении российского газопроекта «Северный поток – 2» противоречат решениям Конгресса, заявил старший республиканец комитета по иностранным делам сената конгресса США Джим Риш. «Администрация мало чего добилась со своим подходом по «Северному потоку – 2», кроме как туманных обещаний со стороны Германии, завершения строительства трубопровода и газового кризиса на фоне стремительно приближающейся зимы», – цитирует ТАСС сенатора. По его мнению, Россия якобы «создает газовый кризис, чтобы заставить Евросоюз одобрить проект, и укрепить свое энергетическое доминирование в Европе. «Энергетический переход требует десятилетий, и туманные обещания Германии привлечь Россию к ответственности и построить в Европе экономику, основанную на «зеленой энергии», не избавят от краткосрочных вызовов в сфере энергетики и геополитики, с которыми наши союзники столкнутся в ближайшие несколько лет», – считает сенатор. Ранее обозреватель журнала National Review Джим Джерати напомнил, что Джо Байден с начала своего президентского срока еще ни разу не выполнил предвыборное обещание проводить жесткую политику в отношении Москвы. На прошлой неделе Палата представителей США приняла свою версию оборонного бюджета на 2022-й финансовый год (начинается в США с 1 октября 2021 года), включив в документ санкции против «Северного потока – 2». Свою версию проекта оборонного бюджета США также должен одобрить Сенат Конгресса США. После этого будет созвана комиссия для согласования деталей двух проектов. Обе палаты вновь должны будут проголосовать за согласованный документ, после чего он отправится на подпись президенту США. Процесс законодательного одобрения и согласования инициатив, включенных в проект оборонного бюджета США, обычно продолжается до осени – начала зимы. Строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. Поставки газа по трубопроводу планируется начать в начале октября. Стала известна дата начала работы комиссии по ДСНВ 30 сентября 2021, 20:11 Текст: Вера Басилая

Двусторонняя консультативная российско-американская комиссия по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) начнет работу в Женеве 5 октября, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. «Она начнется здесь во вторник, 5 октября. И часть нашей делегации, которая была на сегодняшней встрече, останется на это мероприятие», – цитирует РИА «Новости» Рябкова. Ранее Рябков заявил, что Россия и США на переговорах по стратегической стабильности достигли прогресса по некоторым вопросам. До этого США анонсировали новый раунд переговоров по стратегической стабильности с Россией.