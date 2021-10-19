Шойгу заявил о готовности России поддерживать военное сотрудничество с Ираном

Россия готова поддерживать динамичный и многоплановый характер военного сотрудничества с Ираном, заявил министр обороны Сергей Шойгу в ходе встречи в Москве с начальником генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммадом Хосейном Багери.

«Наши отношения развиваются очень динамично и носят многоплановый характер, ярким подтверждением этому является наша большая совместная борьба с международным терроризмом. Готовы и дальше прилагать все усилия к тому, чтобы сохранить набранный темп развития наших отношений. У нас есть, что обсудить о дальнейших шагах по работе на этом направлении. Готовы и дальше прилагать все усилия к тому, чтобы сохранить набранный темп развития наших отношений», – передает РИА Новости слова Шойгу.

Он отметил, что на территории Сирии Россия и Иран активно противодействуют международному терроризму.

«Двигаясь в этом направлении, мы можем и дальше заниматься этой работой в разных регионах с учетом того, что ситуация не становится проще. Речь идет об Афганистане и о тех угрозах, которые сегодня существуют из этого региона. Это наркотрафик и появление ИГИЛ* (организация признана террористической и запрещена в России) на территории сопредельных государств», – сказал министр.

По оценке Шойгу, на обстановку существенное влияние оказывается как со стороны перемещаемых лиц, так и со стороны ушедших оттуда американцев, которые активно продолжают обращаться к разным странам по вопросу поддержки афганских беженцев.

Министр также отметил, что в этом году у оборонных ведомств России и Ирана насыщенная программа совместных мероприятий.

«У нас безусловно есть что обсудить для работы на этом направлении. Сегодня предлагаю рассмотреть наиболее значимые вопросы российско-иранского сотрудничества в военной области», – добавил министр.

Ранее посол Ирана Казем Джамали заявил, что Москва и Тегеран ускоряют сотрудничество в военной сфере с каждым днем.